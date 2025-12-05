¡ÖSANKEILOGI¡×Ê¼¸Ë¸©½é¿Ê½Ð ¡ÖSANKEILOGI¿À¸ÍËÌ¡× ½×¹©
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥±¥¤¥Ó¥ë¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÂç¼êÄ®¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÈÓÅç °ìÄª¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¤È¤¤¤¦¡Ë¤Ï¡¢³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿ÊªÎ®»ÜÀß¡ÖSANKEILOGI¿À¸ÍËÌ¡×¡Ê½êºßÃÏ¡§¿À¸Í»ÔËÌ¶è¼¯¤Î»ÒÂæ¡¢°Ê²¼¡ÖËÜÊª·ï¡×¤È¤¤¤¦¡Ë¤¬½×¹©¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡SANKEILOGI¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤ÆÊ¼¸Ë¸©½é¿Ê½Ð¤È¤Ê¤ëËÜÊª·ï¤Ï¡¢¿À¸ÍÅÅÅ´»°ÅÄÀþ¡ÖÆ»¾ìÆî¸ý±Ø¡×¤«¤éÅÌÊâ·÷¡¢JR»°ÅÄ±Ø¤«¤é¤â¥Ð¥¹ÊØ¡ÊÌó14Ê¬¡Ë¤¬¤¢¤ë¤Ê¤ÉÄÌ¶ÐÍøÊØÀ¤¬¹â¤¤Î©ÃÏ¤Ç¡¢¼þÊÕ¤Ç¤ÏÊªÎ®ÁÒ¸Ë¤ä¿À¸Í»°ÅÄ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢¸ÛÍÑ»öÎã¤âÂ¿¿ô¤¢¤ë¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¹¡£
Ãæ¹ñ¼«Æ°¼ÖÆ»¡¢»³ÍÛ¼«Æ°¼ÖÆ»¡¢Ï»¹ÃËÌÍÎÁÆ»Ï©¤Î³ÆIC¤¬³µ¤Í5km·÷Æâ¤Ç¤¢¤ë¤Û¤«¡¢ÊªÎ®½¸ÀÑIC¤Ç¤¢¤ë¡ÖÀ¾µÜËÌIC¡×¤«¤éÌó4.5km¤È¡¢ÊªÎ®µòÅÀ¤È¤·¤Æ¤â¹¥Î©ÃÏ¤Ç¤¹¡£
º£¸å¤â¡¢¸ÜµÒ¤Î¥Ëー¥º¤òÂª¤¨¡¢Åö¼Ò¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñー¤È¤·¤Æ¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢´Ä¶¤ØÇÛÎ¸¤·¤Ê¤¬¤é¡¢½¾¶È°÷¤Î³§ÍÍ¤¬²÷Å¬¤ËÆ¯¤±¤ë»ÜÀß¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
SANKEILOGI¿À¸ÍËÌ¡¡³°´Ñ
¢£SANKEILOGI¿À¸ÍËÌ¤ÎÆÃÄ§
▶£±¡¥µ¡Ç½À
¡¡¡¦ÎÂ²¼Í¸ú¹â¤µ5.5m¡¢¾²²Ù½Å1.5t/Ê¿Êý¥áー¥È¥ë
¡¡¡¦²ÙÊªÍÑEV ÀÑºÜ²Ù½Å3.5t 2´ð¡¢¿âÄ¾ÈÂÁ÷µ¡ ÀÑºÜ²Ù½Å1.5t 2´ð
¡¡¡¦³Æ³¬¤Ë¥Õ¥©ー¥¯¥ê¥Õ¥È½¼ÅÅ¥¹¥Úー¥¹¤òÀßÃÖ
¡¡¡¦10t¥È¥é¥Ã¥¯¥Ðー¥¹20Âæ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥È¥é¥Ã¥¯ÂÔµ¡½ê¤ò5ÂæÊ¬³ÎÊÝ
¡¡¡¦¥É¥Ã¥¯¥ì¥Ù¥éー2´ð¼ÂÁõ
¡¡¡¦1³¬¤Ë»öÌ³½ê¡¢2³¬¤Ë¤â»öÌ³½êÂÐ±þ²ÄÇ½¶è²è¤¢¤ê¡£¹¹°á¼¼¤ä¥É¥é¥¤¥ÐーµÙ·Æ½êÅù¤Ç¤âÍøÍÑ²Ä
¡¡¡¦2Ê¬³ä¤Þ¤ÇÂÐ±þ²ÄÇ½
▶£²¡¥¹â¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹
¡¡¡¡¡¦Î©ÃÏ¤È¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ËÈæ¤·¤Æ¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Î¹â¤¤ÄÂÎÁÀßÄê
▶£³¡¥´Ä¶°Õ¼±
¡¡¡¦ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¥·¥¹¥Æ¥à50kW¤ò²°¾å¤Ë¼ÂÁõ¤·¡¢»ÜÀßÆâ¤Ë¤Æ¼«²È¾ÃÈñ²ÄÇ½
¡¡¡¡ÄäÅÅ»þ¤ÎÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¤Ë¤è¤ë¼«Î©±¿Å¾µ¡Ç½ÅëºÜ
¡¡¡¦LED¾ÈÌÀ´ï¶ñ¤ÎºÎÍÑ
¡¡¡¦ÃÇÇ®À¤ËÍ¥¤ì¤¿¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¥Ñ¥Í¥ë¤òºÎÍÑ
¡¡¡¦Èó¾ïÍÑÈ¯ÅÅµ¡ÀßÃÖ¥¹¥Úー¥¹¤Î³ÎÊÝ
¡¡¡¦¼Â»ÜÀß·×»þ¤ÇBELSÇ§¾Ú6¡ú¤ò¼èÆÀ
▶£´¡¥Æ¯¤¤ä¤¹¤µ
¡¡¡¦¤ªµÒÍÍ¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¤ë¤Î¤ËÁê±þ¤·¤¤ÌÚÄ´¤òÇÛ¤·¤¿¡¢²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¥Ûー¥ë
¡¡¡¦³Æ³¬¤ËÃË½÷¥È¥¤¥ì¤òÀßÃÖ
¡¡¡¦¥É¥é¥¤¥ÐーÍÑ¥È¥¤¥ì¡¢¥Æ¥Ê¥ó¥È½¾¶È°÷ÍÑµÙ·Æ¼¼¤òÀßÃÖ
¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹
ÁÒ¸Ë¥¨¥ê¥¢
¿âÄ¾ÈÂÁ÷µ¡¡¦²ÙÊªÍÑEV
»öÌ³½ê¥¨¥ê¥¢
²°¾åÎÐ²½
ÂÀÍÛ¸÷¥Ñ¥Í¥ë
¢£Êª·ï³µÍ×[É½: https://prtimes.jp/data/corp/24930/table/94_1_1ab4bdd7f79423674fc36d4554d80b37.jpg?v=202512050557 ]
¢£°ÌÃÖ¿Þ
¹°èÃÏ¿Þ
¶¹°èÃÏ¿Þ
¢£Åö¼Ò¤ÎÊªÎ®»ÜÀß³«È¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ê2025Ç¯12·î¸½ºß¡Ë
¢£SDGs¡Ê»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê³«È¯ÌÜÉ¸¡Ë¤Ø¤Î¹×¸¥¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡»äÃ£¤Ïº£¸å¤â¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤ÄÃúÇ«¤Ê³«È¯¤ò¹Ô¤¤¡¢ÅÔ»Ô¤ËÊë¤é¤¹¿Í¡¹¤ÎÀ¸³èÍøÊØÀ¤ä¡¢Æ¯¤Êý¡¦Êë¤é¤·Êý¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢»þÂå¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿·úÊª¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿Í¡¹¤¬°Â¿´¤·¤ÆÆ¯¤±¤ë¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¼Ò²ñ¹×¸¥¤ò°Õ¼±¤·¤¿³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ÏSDGs¤Ë¤ª¤±¤ë°Ê²¼¤Î4¤Ä¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌÜÉ¸7¡§ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¤ä¾Ê¥¨¥Í¡¢Ä¹¼÷Ì¿¤ÎLED¾ÈÌÀ¤òÀßÃÖ¤·¡¢¾ÃÈñ¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Î¸úÎ¨²½¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌÜÉ¸8¡§¥É¥é¥¤¥ÐーÀìÍÑ¤Î¥È¥¤¥ì¤òÀßÃÖ¤·¡¢Æ¯¤¯Êý¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿²÷Å¬¤Ê¶õ´Ö¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
ÌÜÉ¸12¡§·úÀß»þ¤ËÈ¯À¸¤¹¤ëÇÑ´þÊª¤òÅ¬ÀÚ¤Ë½èÍý¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÌÜÉ¸13¡§³°ÊÉ¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¥Ñ¥Í¥ë¤ä²°º¬WÀÞÈÄ¤òºÎÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡ØSANKEILOGI¡Ù¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥ÈURL
https://www.sankeibldg.co.jp/sankeilogi/(https://www.sankeibldg.co.jp/sankeilogi/)