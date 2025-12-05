¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¯¥Þ½ÐË×Ãí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¡Ö¥¯¥ÞÂÐºö¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¡×¤ò´ä¼ê¸©»çÇÈ¡Ê¤·¤ï¡Ë·´»çÇÈÄ®¤ËÀßÃÖ
¡¡¥À¥¤¥Éー¥É¥ê¥ó¥³³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå»ÔËÌ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÃæÅç ¹§ÆÁ¡Ë¤Ï¡¢¥¯¥Þ¤Î½ÐË×Ãí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¡Ö¥¯¥ÞÂÐºö¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¡×¡Ê°Ê²¼¡ÖËÜ¼«ÈÎµ¡¡×¡Ë¤ò¡¢12·î11Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢´ä¼ê¸©»çÇÈ·´»çÇÈÄ®¤Î¸Å´Û¡Ê¤Õ¤ë¤À¤Æ¡Ë¸øÌ±´Û¤ò»Ï¤á¡¢Ä®Æâ3¥«½ê¤ËÀßÃÖ¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢»Ô³¹ÃÏ¤Ë½ÐË×¤¹¤ë¥¯¥Þ¤Ø¤ÎÃí°Õ´µ¯¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¤òÄÌ¤¸¤Æ½»Ì±¤Î°ÂÁ´³ÎÊÝ¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤á¤¶¤·¤Æ´ë²è¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ËÜ¼«ÈÎµ¡¤Ë¤Ï¡¢¶âÁ¬ÅêÆþ»þ¤Ë¡Ö¥¯¥Þ½ÐË×Ãí°Õ¡ª¡×¡¢¾¦ÉÊÈÂ½Ð»þ¤Ë¤Ï¡Ö¥¯¥Þ¤ò¸«¤«¤±¤¿¤éÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤ê¸åÂà¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬Î®¤ì¤ëµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»çÇÈÄ®¸ø¼°LINE¤ÎÅÐÏ¿ÍÑQR¥³ー¥É¢¨¤ò·Ç¼¨¤·¡¢¥¯¥Þ½ÐË×¾ðÊó¤Î³ÎÇ§¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¯¥ÞÂÐºö¤Ø¤Î°Õ¼±¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢º£¸å¤âÃÏ°è¤Î³§ÍÍ¤ä¤´ÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë¤ªµÒÍÍ¤È¤È¤â¤Ë¡¢ËÜ¼«ÈÎµ¡¤òÄÌ¤¸¤Æ°ÂÁ´¡¦°Â¿´¤ÊÃÏ°è¤Å¤¯¤ê¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¢¨ QR¥³ー¥É¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥ó¥½ー¥¦¥§ー¥Ö¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹
¡Ê£±¡Ë ÀßÃÖ¤¹¤ë¡Ö¥¯¥ÞÂÐºö¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¤¥áー¥¸
¡Ê£²¡ËËÜ¼«ÈÎµ¡ÀßÃÖÍ½Äê¾ì½ê¡Ê¸áÁ°9»þ¤è¤ê¸Å´Û¸øÌ±´Û¤«¤é½ç¼¡ÀßÃÖÍ½Äê¡Ë
¡¡¡¡¸Å´Û¸øÌ±´Û¡Ê½êºßÃÏ¡§´ä¼ê¸©»çÇÈ·´»çÇÈÄ®¹â¿å»û»úÅÚ¼ê77¡Ë
¡¡¡¡Ãæ±û¸øÌ±´Û¡Ê½êºßÃÏ¡§´ä¼ê¸©»çÇÈ·´»çÇÈÄ®ÆüµÍ»ú²¼´Ý¿¹24－2¡Ë
¡¡¡¡ÀÖÀÐ¸øÌ±´Û¡Ê½êºßÃÏ¡§´ä¼ê¸©»çÇÈ·´»çÇÈÄ®ÆüµÍ±ØÁ°°ìÃúÌÜ10－2¡Ë
¡Ê£³¡Ë²»À¼¥Õ¥ìー¥ºÎã¡Ê°ìÎã¡Ë
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/21555/table/324_1_d77b77fe68e9d459f5c19079ba8f1059.jpg?v=202512050657 ]
¡¡DyDo¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¡Ö¤³¤³¤í¤È¤«¤é¤À¤Ë¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤ò¡£¡×¤ò¥Ö¥é¥ó¥É¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ë¡¢¹â¤¤ÉÊ¼Á¤Ë
¤¤¤Ä¤â¥µ¥×¥é¥¤¥º¤òÅº¤¨¤Æ¡¢¡Ö¥ª¥ó¥êーDyDo¡×¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤È·ò¹¯¤ò¤ªµÒÍÍ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡ö¡ö¡ö¼«ÈÎµ¡ÀßÃÖ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ö¡ö¡ö
¼«ÈÎµ¡ÀßÃÖ¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¥Úー¥¸¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à
https://www.dydo.co.jp/jihankiconsul/contact/