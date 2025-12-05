¥¢ー¥í¥¤ VS ¥¹¥ê¥¶ー¥Õ¥¡¥ó¥°¡ª¡Ø¥Û¥é¥¤¥¾¥ó¥Õ¥©¥Ó¥É¥¥¥ó¥¦¥§¥¹¥È¡Ù¤Î·ãÆ®¤ò¥¸¥ª¥é¥Þ²½
³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥é¥¤¥à£±¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖPRIME 1 STATUE¡Ê¥×¥é¥¤¥à£±¥¹¥¿¥Á¥åー¡Ë¡×¡£¤½¤Î¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¤Î¤Ò¤È¤Ä¥¢¥ë¥Æ¥£¥á¥Ã¥È¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Þ¥¹¥¿ー¥é¥¤¥ó¤«¤é¡¢¡Ø¥Û¥é¥¤¥¾¥ó¥Õ¥©¥Ó¥É¥¥¥ó¥¦¥§¥¹¥È¡Ù¤Î¡Ö¥¢ー¥í¥¤ VS ¥¹¥ê¥¶ー¥Õ¥¡¥ó¥°¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Í½Ìó¼õÉÕ¤Ï12·î5Æü¤è¤ê¥¹¥¿ー¥È¡£¾¦ÉÊ¤ÎÈ¯Çä¤Ï2027Ç¯3·î～6·î¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡À½ÉÊ¥Úー¥¸¢¡
https://statue.prime1studio.co.jp/hfw-aloy-vs-the-slitherfang-udmhfw-01s.html
Ìð¤ò¤Ä¤¬¤¨¤ë¼í¿Í¡£³ù¼ó¤ò¤â¤¿¤²¤ë¹ÝÅ´¤Î¼Ø¡£
º½¿ÐÉñ¤¦¸ÅÂå°äÀ×¤ÎÀï¤¤¤ò¡¢¹âÌ©ÅÙ¤Ê¥¸¥ª¥é¥Þ¤ÇÉ½¸½
¿ÍÎà¤Î´íµ¡¤òµß¤¦¤Ù¤¯¡¢¥¢¥á¥ê¥«À¾Éô¤òÎ¹¤¹¤ë¡Ø¥Û¥é¥¤¥¾¥ó¥Õ¥©¥Ó¥É¥¥¥ó¥¦¥§¥¹¥È¡Ù¡£¥·¥êー¥º¤ÎÀµÅö¿Ê²½¤òÂÎ¸½¤·¤¿¤³¤ÎÂè£²ºîÌÜ¤«¤é¡¢¡Ö¥¢ー¥í¥¤ VS ¥¹¥ê¥¶ー¥Õ¥¡¥ó¥°¡×¤ò¥¢¥ë¥Æ¥£¥á¥Ã¥È¥¸¥ª¥é¥Þ¥Þ¥¹¥¿ー¥é¥¤¥ó¤ËÅÐ¾ì¡£
¸Å¤Î±ÃÃÒ¤Ë´õË¾¤ò¸«½Ð¤·¡¢°äÀ×¤òÃµº÷¤¹¤ë¥¯¥¨¥¹¥È¡ØÀ±¡¹¤òÌÜ»Ø¤¹¤â¤Î¡Ù¡£¤½¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Î·ãÆ®¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¥¸¥ª¥é¥Þ¤Ç¤¹¡£
ÇË²õ¤·¤¿°äÀ×¤Ë´¬¤¤Ä¤¯¥¹¥ê¥¶ー¥Õ¥¡¥ó¥°¡£
¶±¤à¤³¤È¤Ê¤¯¾¡µ¡¤òÁÀ¤¦¥¢ー¥í¥¤¡£
Î¾¼Ô¤Î¸òº¹¤¹¤ë»ëÀþ¡¢°µÅÝÅª¤ÊÂÎ³Êº¹¡¢¤½¤·¤Æ°ì¿¨Â¨È¯¤Îµ÷Î¥´¶¤Ê¤É¤òåÌÌ©¤ËÀß·×¤·¡¢¶ÛÄ¥´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë°ì½Ö¤òÀÚ¤ê¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
³ù¼ó¤ò¤â¤¿¤²¤ë¥¹¥ê¥¶ー¥Õ¥¡¥ó¥°¤Ï¡¢Á´¹â80cm¶á¤¤¥Ü¥Ç¥£¤Ë¥·¥ãー¥×¤Ê¥¨¥Ã¥¸¤ÈÊ£»¨¤ÊÆâÉôµ¡¹½¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ñー¥Ä¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ãー¡¢²ÄÆ°°è¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ëÁõ¹Ã¥Ñ¥Í¥ë¤Î½Å¤Ê¤ê¡¢¤Þ¤È¤ï¤ê¤Ä¤¤¤¿º½Ô¼¡£LED¤ÇÈ¯¸÷¤¹¤ëÎ¾ÌÜ¤ä¿¬Èø¤«¤é¤â¡¢µ¡³£½Ã¤ÎÇ÷ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¹ÈÄ¬¤·¤¿ËË¤È¿¿·õ¤Ê´ãº¹¤·¡£»È¤¤¹þ¤ó¤ÀÀ×¤Þ¤ÇºÌ¿§¤·¤¿¡Ö½É±å¤Î»È¼Ô¤Î±Æ¡×¤È¡Ö¥Æ¥Êー¥¯¥¹¤ÎÀ¬Éþ¼Ô¡×¡£¥¢ー¥í¥¤¤Î¾®¤µ¤Ê¿ÈÂÎ¤Ë¤â¡¢Æ®»Ö¤È¶¦¤ËË¤«¤Ê¾ðÊóÎÌ¤ò½É¤é¤»¤Þ¤·¤¿¡£
Ìð¤ò¤Ä¤¬¤¨¤ë»ØÀè¤äÂç¤¤¯¹¤¬¤ëÊÔ¤ß¹þ¤ó¤ÀÈ±¤Î¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤Ê¤É¡¢°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¥Ç¥£¥Æー¥ë¤¬Êª¸ì¤òÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËËÜ¥Üー¥Ê¥¹ÈÇ¤ÎÆÃÅµ¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ú¥¤¥ó¥È¡Ö¥Æ¥Êー¥¯¥¹¤ÎÎ©¾Ú¼Ô¡×¤ò»Ü¤·¤¿¡¢¥¢ー¥í¥¤¤ÎÆ¬Éô¤òÍÑ°Õ¡£
ÅÉ¤ê¥à¥é¤â¥ê¥¢¥ë¤Ê¹õ¡¦²«¡¦ÀÖ¤Î¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤¬¡¢¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ËÀï¤¤¤ÎÅ¯³Ø¤ò±Ç¤·½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¸ÅÂå°äÀ×¤ÇÁê¤Þ¤ß¤¨¤ë¼í¿Í¤È¹ÝÅ´¤Î¼Ø¡£¶Ø¤¸¤é¤ì¤¿À¾Éô¤Î¥ï¥ó¥·ー¥ó¤ò¡¢ÀºåÌ¤ÊÂ¤·Á¤ÈºÌ¿§¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊ³µÍ×
¥¢¥ë¥Æ¥£¥á¥Ã¥È¥¸¥ª¥é¥Þ¥Þ¥¹¥¿ー¥é¥¤¥ó
¥Û¥é¥¤¥¾¥ó¥Õ¥©¥Ó¥É¥¥¥ó¥¦¥§¥¹¥È ¥¢ー¥í¥¤ VS ¥¹¥ê¥¶ー¥Õ¥¡¥ó¥° ¥Üー¥Ê¥¹ÈÇ
¢¨ËÜ¥Üー¥Ê¥¹ÈÇ¤ÎÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤ª¤±¤ë¼è¤ê°·¤¤¤Ï¡¢
¡¡¥×¥é¥¤¥à1¥¹¥¿¥¸¥ª¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊ²Á³Ê ¡§\296,890 (ÀÇ¹þ¡Ë
È¯Çä»þ´ü ¡§2027Ç¯3·î～6·îº¢
ÈÎÇä¿ôÎÌ ¡§400
¥·¥êー¥º ¡§¥Û¥é¥¤¥¾¥ó¥Õ¥©¥Ó¥É¥¥¥ó¥¦¥§¥¹¥È
¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¡§¥¢¥ë¥Æ¥£¥á¥Ã¥È¥¸¥ª¥é¥Þ¥Þ¥¹¥¿ー¥é¥¤¥ó
¥µ¥¤¥º¡§Non Scale
Á´¹â:82cm Á´Éý:58cm ±ü¹Ô:88cm
½ÅÎÌ¡§52.5kg
ÁÇºà ¡§¥Ý¥ê¥¹¥Èー¥ó¡Ê°ìÉô¤ËÊÌÁÇºà»ÈÍÑ¡Ë
À½ÉÊ»ÅÍÍ¡¦ÉÕÂ°ÉÊ¡§
¡¦º¸ÏÓ¡ß1¡ÊÀ¸¶ô¡Ë
¡¦ÆÃÀ½¥Ùー¥¹
¡¦¥Üー¥Ê¥¹ÆÃÅµ¡§º¸ÏÓ¡ß1¡ÊÆÁÍø¡Ë
¸¢ÍøÉ½µ ¡§
(C)2025 Sony Interactive Entertainment Europe. Developed by Guerrilla. Horizon Forbidden West is a trademark of Sony Interactive Entertainment LLC. ¡ÈPlayStation Family Mark¡É is a registered trademark or trademark of Sony Interactive Entertainment Inc.
³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥é¥¤¥à£±¥¹¥¿¥¸¥ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥é¥¤¥à£±¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ½ÉÊ¤ÇÈ¯¿®¤¹¤ë´ë¶È¤Ç¤¹¡£À¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥¹¥¿¥Á¥åー¡ÖPRIME£±STATUE¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡¦¥¢¥Ñ¥ì¥ë¡¦¥°¥Ã¥º¤òÀ½ºî¡¦ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÂæÅì¶èÀõÁð6ÃúÌÜ36-2
¡¦ÂåÉ½¼Ô¡§¾¾ËÜ Íý·Ã
¡¦¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¡§https://www.prime1studio.co.jp/