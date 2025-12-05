ÅìµþÂç³Ø¸ø¶¦À¯ºöÂç³Ø±¡¤ÇÌ±´Ö´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¶âÍ»·ÐºÑ¶µ°é¤Î¼èÁÈ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ö±é
³ô¼°²ñ¼ÒABCash Technologies¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÄÔ ÐÒ¸ã¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤¬ÂåÉ½Íý»ö¤òÌ³¤á¤ë¡Ö¶âÍ»¶µ°é¤ÎÌ¤Íè¤òÁÏ¤ë´ë¶ÈÏ¢¹ç²ñ¡Ê°Ê²¼¡¢ÅöÏ¢¹ç²ñ¡Ë¡×¤¬¡¢2025Ç¯11·î19Æü(¿å)¡¢ÅìµþÂç³Ø¸ø¶¦À¯ºöÂç³Ø±¡¤Î¼ø¶È¡Ö»ñËÜ»Ô¾ì¤È¸ø¶¦À¯ºö(¥Æー¥Þ:¶âÍ»·ÐºÑ¶µ°é)¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Èó±ÄÍø¤Ç¶âÍ»·ÐºÑ¶µ°é¤ÎÉáµÚ¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢Ì±´Ö´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¶âÍ»·ÐºÑ¶µ°é¸þ¾å¤Ø¤Î¼èÁÈ¤È¾Íè¤ÎÅ¸Ë¾¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¹Ö±é¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¹Ö±é¤ÎÇØ·Ê
ÅìµþÂç³Ø¸ø¶¦À¯ºöÂç³Ø±¡¤Ç¤Ï¡¢³ØÀ¸¤¬À¯ºö¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤È¤·¤Æ»þÂå¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë²ÝÂê¤òÅ¬ÀÚ¤ËÇ§¼±¤·¡¢Åö³º²ÝÂê¤ËÂÐ¤¹¤ëÀ¯ºö¤ò¹½ÃÛ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢´Ø·¸¼Ô¤ËÂÐ¤·¤ÆÀâÌÀ¡¦¹ç°Õ·ÁÀ®¤ò¿Þ¤ëÇ½ÎÏ¤ò¿È¤ËÃå¤±¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¼ÂÁ©Åª¤Ê¶µ°é¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯ÅÙ¤ÎËÜ¼ø¶È¤Ç¤Ï¡Ö¶âÍ»·ÐºÑ¶µ°é¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¼è¤ê¾å¤²¡¢¶âÍ»·ÐºÑ¶µ°é¤Ë¤«¤«¤ï¤ëÍÍ¡¹¤Ê´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Î¹ÖµÁ¤òÄ°¤¯¤³¤È¤Ç¡¢Åö³º¥Æー¥Þ¤Ë´Ø¤¹¤ë¹ÔÀ¯¾å¤Î²ÝÂê¤òÅ¬ÀÚ¤ËÇ§¼±¤·¡¢Åö³º²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÀ¯ºö¤ò¥°¥ëー¥×¤Ç¸¡Æ¤¡¦Î©°Æ¤·¡¢¸¡Æ¤¤·¤¿À¯ºö¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤·¡¢¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À¯ºö¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤È¤·¤Æ¤ÎÇ½ÎÏ¤ÎÞ¾ÍÜ¤ò´ë¿Þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ØÀ¸¤¬¶âÍ»¶µ°é¤ÎÀ¯ºö¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¾å¤Ç¤ÏÌ±´Ö´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¶âÍ»¥ê¥Æ¥é¥·ー¸þ¾å¤Ë´Ø¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎÍý²ò¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Æ±Âç³Ø±¡¤è¤êÅöÏ¢¹ç²ñ¤ËÂÐ¤·¡¢Ì±´Ö´ë¶È¤Î¼ÂÁ©Åª¤Ê¼èÁÈ»öÎã¡¢¶âÍ»¶µ°é¸þ¾å¤Ë¤ª¤±¤ë²ÝÂê¤äÀ©ÅÙÅªÀ©Ìó¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò³èÍÑ¤·¤¿º£¸å¤ÎÅ¸³«¡¢´±Ì±Ï¢·È¤Î²ÄÇ½À¤Ê¤É¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤¿¹Ö±é¤Î°ÍÍê¤¬¤¢¤ê¡¢º£²ó¤Î¹Ö±é¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¼ø¶È³µÍ×¡ä
¼ø¶ÈÌ¾¡§ »ñËÜ»Ô¾ì¤È¸ø¶¦À¯ºö(¥Æー¥Þ:¶âÍ»·ÐºÑ¶µ°é)
Æü»þ¡§ 2025Ç¯11·î19Æü(¿å) 16:50～18:35
¹Ö±é»þ´Ö¡§ 70Ê¬¡¢¼Áµ¿±þÅú30Ê¬¡¢·×100Ê¬ÄøÅÙ
¾ì½ê¡§ ÅìµþÂç³Ø(ËÜ¶¿¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹)
¼õ¹ÖÀ¸¡§ ÅìµþÂç³Ø¸ø¶¦À¯ºöÂç³Ø±¡¤ª¤è¤ÓÅìµþÂç³ØË¡²ÊÂç³Ø±¡¤ÎÂç³Ø±¡À¸(Ìó80Ì¾)
¹Ö±é¥Æー¥Þ¡§ Ì±´Ö´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¶âÍ»·ÐºÑ¶µ°é¸þ¾å¤Ø¤Î¼èÁÈ¤È¾Íè¤ÎÅ¸Ë¾
¢£¹Ö±é¤Î³µÍ×
¹Ö±é¥Æー¥Þ:¡ÖÌ±´Ö´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¶âÍ»·ÐºÑ¶µ°é¸þ¾å¤Ø¤Î¼èÁÈ¤È¾Íè¤ÎÅ¸Ë¾¡×
¹Ö±éÆâÍÆ: ÅöÏ¢¹ç²ñÂåÉ½Íý»ö¤ÎÄÔÐÒ¸ã»á(³ô¼°²ñ¼ÒABCash Technologies ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹)¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢°Ê²¼¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ö±é¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
1. ¶âÍ»¶µ°é»Ô¾ì¤Î¸½¾õ¤È²ÝÂê
¹Ö±é¤ÎËÁÆ¬¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¶âÍ»·ÐºÑ¶µ°é¤ÎÄêµÁ¤ÈÌÜÅª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
À¤³¦³Æ¹ñ¤È¤ÎÈæ³Ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¶âÍ»¶µ°é¤¬Êú¤¨¤ëÆÈ¼«¤Î²ÝÂê¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¡¢ÆÃ¤ËÀ©ÅÙÌÌ¤ÈÊ¸²½ÌÌ¤ÎÎ¾Êý¤«¤é¶âÍ»¶µ°é¤ÎÄäÂÚÍ×°ø¤òÊ¬ÀÏ¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¸½¶â¡¦ÍÂ¶â¤ÎÊÝÍ³ä¹ç¤¬¹â¤¯¡¢Åê»ñ¤ò¡Ö¼«½õÅØÎÏ¡×¤È¤·¤Æ°Õ¼±¤·¤Å¤é¤¤Ê¸²½¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡¢¤Þ¤¿Åê»ñ¤è¤ê¤âÃùÃß¤ò¾©Îå¤¹¤ëÊ¸²½¤ä¥ê¥¹¥¯²óÈò·¹¸þ¤È¤¤¤Ã¤¿¿´ÍýÅª¥Ð¥ê¥¢¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2. Ì±´Ö´ë¶È¤Ë¤è¤ëÄ©Àï¤È¸½¾ì¤Î²ÝÂê
Â³¤¤¤Æ¡¢ABCash Technologies¡¢¥°¥êー¥ó¥â¥ó¥¹¥¿ー¡¢¥Ö¥íー¥É¥Þ¥¤¥ó¥É¡¢SCSK¤Î³Æ¼Ò¤«¤éÅÐÃÅ¼Ô¤ò·Þ¤¨¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¶âÍ»¶µ°é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß»öÎã¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³Æ¼Ò¤Î¼ÂÁ©»öÎã¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¶âÍ»¶µ°é¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÃÎ¼±¤òÆÏ¤±¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹ÔÆ°ÊÑÍÆ¤Þ¤ÇÆÏ¤¯»ÅÁÈ¤ß¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¡£ÂÎ¸³·¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ä¥²ー¥ß¥Õ¥£¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò³èÍÑ¤·¤¿³Ø½¬¥×¥í¥°¥é¥à¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤¿¸ÄÊÌºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿¶âÍ»³Ø½¬¤Ê¤É¡¢»²²Ã¼Ô¤¬¼ÂºÝ¤Ë¡ÖÂÎ¸³¡×¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÍý²ò¤¬¿¼¤Þ¤ê¡¢¹ÔÆ°ÊÑÍÆ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤è¤¦¤ÊÀß·×¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä¡¢¿¦°è¤Ç¤ÎÃæÎ©À¡¢½¾¶È°÷¤Î¶½Ì£¤Ê¤É¡¢Æ³Æþ¤ËÂÐ¤¹¤ë¸½ºß¤Î²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
3. ¶âÍ»¶µ°é¤ÎÌ¤Íè¤òÁÏ¤ë´ë¶ÈÏ¢¹ç²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÅöÏ¢¹ç²ñ¤ÎÀßÎ©ÇØ·Ê¤ÈÌÜÅª¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶âÍ»¶µ°é¤ÏÏ«Æ¯Î®Æ°À¤Î¸þ¾å¤äÆüËÜ·ÐºÑ¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¤âÄ¾·ë¤¹¤ë½ÅÍ×²ÝÂê¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÆüËÜ¤Î¶âÍ»¶µ°é¤ÏÀè¿Ê¹ñ¤ÎÃæ¤Ç¤â¿å½à¤¬Äã¤¯¡¢²þÁ±¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬Âç¤¤¤¤È¤¤¤¦¸½¾õÇ§¼±¤ò¶¦Í¡£
Â¿¤¯¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ä¶âÍ»µ¡´Ø¤¬¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤ë¤â¡¢³èÆ°¤Ï¸ÄÊÌÅª¤Ç¸ú²Ì¤¬Ê¬»¶¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´±¸øÄ£¤ä¶µ°éµ¡´Ø¤È¤ÎÏ¢·È¤âÆñ¹Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¼ÂÂÖ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢Ï¢¹ç²ñ¤òÄÌ¤¸¤ÆÌ±´Ö´ë¶È¤äÃÄÂÎ¤ÎÃÎ¸«¤È¥ê¥½ー¥¹¤ò·ë½¸¤·¡¢¸ú²ÌÅª¤Ê¶âÍ»¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¤Î³«È¯¡¦ÉáµÚ¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¡¢¤µ¤é¤ËÀ¯ºöÄó¸À¤ä¥í¥Óー³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ©ÅÙÌÌ¤Ç¤Î»Ù±ç¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¸ì¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
4. ´±Ì±Ï¢·È¤Ë¤è¤ë¿·¤·¤¤¶âÍ»¶µ°é¥â¥Ç¥ë
¶âÍ»¶µ°é¤Î¿ä¿Ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢´±¤¬À©ÅÙÀß·×¤òÃ´¤¤¡¢Ì±¤¬¸½¾ì¼ÂÁõ¡¦¶µºà³«È¯¡¦·¼È¯¤òÃ´¤¦¤È¤¤¤¦Ìò³äÊ¬Ã´¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï´±¤ÈÌ±¤ÎÏ¢·È¤Ë¤¹¤¤Þ¤¬¤¢¤ê¡¢¶µ°é¸½¾ì¤È¸Ä¼Ò¤Î¼èÁÈ¤ß¤¬Ê¬ÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤ò»ØÅ¦¤·¡¢º£¸å¤ÏÎ¾¼Ô¤¬Êä´°¤·¹ç¤¤¡¢¶µ°é¸½¾ì¤È¤Î¶¶ÅÏ¤·¤òÄÌ¤¸¤Æ¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ç³Ø¤Ó¤ò»Ù¤¨¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤òÄó¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¸µÅìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¼Ò°÷¤Ç¸½ºßFANTAS technology³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÀÐÅÄ»ü¹¨»á¤Ë¤è¤ë¡¢Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¥°¥ëー¥×¤Ë¤ª¤±¤ë´±Ì±Ï¢·È¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¶âÍ»¶µ°é»Üºö¤Î¼ÂÎã¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
5. Ì¤Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¶âÍ»¶µ°é»Ô¾ì¤ÎÅ¸Ë¾
¹Ö±é¤ÎºÇ¸å¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¶âÍ»¶µ°é»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤¬2024Ç¯»þÅÀ¤Ç3,315²¯±ß¡¢2030Ç¯¤Ë¤Ï4,052²¯±ß¤Ø³ÈÂç¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ã±¤Ê¤ë»Ô¾ì³ÈÂç¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢³Ø¤Ó¤«¤é¹ÔÆ°¡¢½¬´·²½¡¢¼Ò²ñ¤Ø¤Î´Ô¸µ¤Þ¤Ç¤ò°ì´Ó¤·¤Æ»Ù¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶âÍ»¶µ°é¤òÄÌ¤¸¤ÆË¤«¤Ç»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤¬¸ì¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¶âÍ»¶µ°é»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹¥·¥Ê¥ê¥ª¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö´ðÁÃÀ°È÷´ü¡×¡ÖÂÎ¸³¡¦¼ÂÁ©³ÈÂç´ü¡×¡ÖÀ©ÅÙ¡¦»Ô¾ìÏ¢Æ°´ü¡×¡ÖÀ®½Ï¡¦¼Ò²ñÇÈµÚ´ü¡×¤È¤¤¤¦4¤Ä¤Î¥Õ¥§ー¥º¤òÄó¼¨¡£¶µ°é¤Î¾ì¤¬³Ø¹»¡¦´ë¶È¡¦ÃÏ°è¡¦²ÈÄí¤Ø¹¤¬¤ê¡¢³Ø¤Ó¤¬½¬´·¤ÈÄêÃå¤¹¤ë½Û´Ä·¿À®Ä¹´ðÈ×¤Î³ÎÎ©¤òÌÜ»Ø¤¹»Ñ¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼Áµ¿±þÅú
¹Ö±é¸å¤Ë¤ÏÌó30Ê¬´Ö¤Î¼Áµ¿±þÅú¤Î»þ´Ö¤¬Àß¤±¤é¤ì¡¢»²²Ã¤·¤¿ÅìµþÂç³Ø¸ø¶¦À¯ºöÂç³Ø±¡¤ª¤è¤ÓÅìµþÂç³ØË¡²ÊÂç³Ø±¡¤ÎÂç³Ø±¡À¸¤«¤é³èÈ¯¤Ê¼ÁÌä¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¶âÍ»¶µ°é»ö¶È¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ä¹ÔÆ°ÊÑÍÆ¤òÂ¥¤¹¶µ°éÀß·×¡¢À¤ÂåÊÌ¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¡¢´±Ì±Ï¢·È¤Î²ÄÇ½À¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥Æー¥Þ¤ËÆ§¤ß¹þ¤ó¤À¼ÁÌä¤¬Áê¼¡¤®¡¢³ØÀ¸¤Î³§¤µ¤Þ¤Î¹â¤¤´Ø¿´¤¬ÅÁ¤ï¤ë»þ´Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£º£¸å¤ÎÅ¸³«
ÅöÏ¢¹ç²ñ¤Ï¡¢¶âÍ»¶µ°é¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÉáµÚ¤Ë¸þ¤±¤¿³èÆ°¤ò·ÑÂ³¤·¡¢¶µ°éµ¡´Ø¡¦´ë¶È¡¦¹ÔÀ¯¤¬»°°Ì°ìÂÎ¤Ç¶âÍ»¶µ°é¤ò·ÑÂ³Åª¤ËÃ´¤¦»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¤ò¼çÆ³¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â»º³Ø´±¤ÎÏ¢·È¤ò¶¯²½¤·¡¢¶âÍ»¥ê¥Æ¥é¥·ー¸þ¾å¤È¼Ò²ñ´ðÈ×¤Î¶¯²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¶âÍ»¶µ°é¤ÎÌ¤Íè¤òÁÏ¤ë´ë¶ÈÏ¢¹ç²ñ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2025Ç¯3·î¤ËºÇÀèÃ¼¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò¶î»È¤¹¤ë´ë¶È¤¬·ë½¸¤·¡¢´±Ì±Ï¢·È¤Î¤â¤È¹ñÌ±Á´ÂÎ¤Î¶âÍ»¥ê¥Æ¥é¥·ー¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤¹¤¿¤á¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿ÃÄÂÎ¤Ç¤¹¡£
¡Ê»²¹Í¡§¹ñÌ±¤Î¶âÍ»¥ê¥Æ¥é¥·ー¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤¹¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶ÈÅù11¼Ò¤¬·ë½¸¡Ö¶âÍ»¶µ°é¤ÎÌ¤Íè¤òÁÏ¤ë´ë¶ÈÏ¢¹ç²ñ¡×ÀßÎ©¤Î¤ªÃÎ¤é¤»(https://docs.google.com/document/d/1h_cuKlsfiCvO4eM6kf_2aBJIUyuPNUyRiTI8rngUleo/edit?usp=sharing)¡Ë
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢Ï¢¹ç²ñ¤«¤é°Ê²¼¤Î´ë¶È¤¬»²²Ã¡¦ÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã´ë¶È¡¦ÃÄÂÎÌ¾¡ä ¢¨½çÉÔÆ±
³ô¼°²ñ¼ÒABCash Technologies
¥°¥êー¥ó¥â¥ó¥¹¥¿ー³ô¼°²ñ¼Ò
¥Ö¥íー¥É¥Þ¥¤¥ó¥É³ô¼°²ñ¼Ò
FANTAS technology ³ô¼°²ñ¼Ò
SCSK³ô¼°²ñ¼Ò
¢£³ô¼°²ñ¼ÒABCash Technologies¡¡²ñ¼Ò³µÍ×
³ô¼°²ñ¼ÒABCash Technologies¤Ï¡¢¡Ö¤ª¶â¤ÎÉÔ°Â¤Ë½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Ä¡£¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢2018Ç¯¤ËÁÏ¶È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åö¼Ò¤Ï¶âÍ»¶µ°é¥µー¥Ó¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤ª¶â¤Î¾ðÊó³Êº¹¤Î¤Ê¤¤À¤³¦¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¿·¤·¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼çÍ×»ö¶È¤Î¡ØABCash(¥¨ー¥Óー¥¥ã¥Ã¥·¥å)¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÀìÂ°¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤¬¶âÍ»ÃÎ¼±¡¦¥Î¥¦¥Ï¥¦Äó¶¡¡¢»ñ»º´ÉÍý¡¦±¿ÍÑ¥µ¥Ýー¥È¤Ê¤É¤Î¤ª¶â¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2025Ç¯£¸·î¤Ë¤ÏÎß·×¼õ¹Ö¼Ô¿ô¤¬£¸Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼ÒABCash Technologies
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2018Ç¯£²·î£²Æü
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¡¡ÄÔ ÐÒ¸ã
ËÜ¼Ò¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÆ»¸¼ºä°ìÃúÌÜ12ÈÖ£±¹æ ½ÂÃ«¥Þー¥¯¥·¥Æ¥£¥¦¥¨¥¹¥È 15³¬
Âçºå»ÙÅ¹¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶èÆñÇÈ¸ÞÃúÌÜ£±ÈÖ60¹æ ¤Ê¤ó¤Ð¥¹¥«¥¤¥ª 14³¬
HP ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ https://company.abcash.co.jp/
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼ÒABCash Technologies¡¡¹ÊóÃ´Åö ÂçÌð
