Bike New York¤È¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¶¨Äê¤ÎÄù·ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡ÅìµþÅÔ¡¢GRAND CYCLE TOKYO¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢À¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥Õ¥¡¥ó¥é¥¤¥É¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë¡ØBike
New York¡ÊÀµ¼°Ì¾¾Î¡§TD FIVE BORO BIKE TOUR¡Ë¡Ù¤È¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¶¨Äê¤ò°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤êÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤Ï¡¢¡ØBike New York¡Ù¤ÈÏ¢·È¤·¡¢GRAND CYCLE TOKYO¤È¤ÎÁê¸ß£ÐR¤ä³¤³°¤Ë¸þ¤±¤¿È¯¿®¤Ê¤É¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¶¨Äê¤Î³µÍ×
¡Ê£±¡ËÌÜÅª
¡¡¡¡ÅÔ»Ô¤Î»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÈ¯Å¸¤Î¤¿¤á¡¢´Ä¶Éé²ÙÄã¸º¤ä·ò¹¯Áý¿Ê¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¼«Å¾¼ÖÍøÍÑ¤Î´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤¬
¡¡½ÅÍ×¤È¤Î¶¦ÄÌÇ§¼±¤Î¤â¤È¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÁê¸ßÈ¯Å¸¤äÎ¾¼Ô¤ÎÍ§¹¥´Ø·¸¤ò°é¤à
¡Ê£²¡ËÆâÍÆ
¡¡¡¦ÃÏ°è³èÀ²½¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥µ¥¤¥¯¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î´ë²è³«È¯¡¢»ÔÌ±¤Î»²²ÃÂ¥¿Ê¡¢Î¾¥¤¥Ù¥ó¥È¸òÎ®¤Ë¤è¤ë
¡¡¡¡»²²Ã³ÈÂç¡¡
¡¡¡¦¼«Å¾¼Ö»Üºö¤Î¿ä¿Ê
¡¡¡¦»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÅÔ»Ô¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¼èÁÈ¤Î¿ä¿Ê
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ØBike New York¡Ù¤ÎÍÍ»Ò
¡Ú»²¹Í¡ÛBike New York¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
¡¡Àµ¼°Ì¾¾Î¡§TD FIVE BORO BIKE TOUR¡¡¢¨ÆüËÜ¤Ç¤ÎÄÌ¾ÎÌ¾¡ÖBike New York¡×
¡¡¼ç¡¡¡¡ºÅ¡§Bike New York
¡¡³« ºÅ Æü¡§ËèÇ¯5·î
¡¡³«ºÅ¾ì½ê¡§¥¢¥á¥ê¥«¹ç½°¹ñ¡¡¥Ë¥åー¥èー¥¯
¡¡µ÷¡¡¡¡Î¥¡§40¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó64km¡Ë
¡¡»²²Ã¼Ô¿ô¡§32,000Ì¾
¡¡¡¡¢¨¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡Ê³°Éô¥µ¥¤¥È¥ê¥ó¥¯¡Ë
¡¡¡¡¡¡https://globalride.jp/bikenewyork/
¡¡ÅìµþÅÔ¤Ï¡¢¹ñºÝ¼«Å¾¼Ö¶¥µ»Ï¢¹ç¡ÊUCI¡Ë¤¬Ç§Äê¤¹¤ë¡ÖUCI BIKE
CITY LABEL¡×¤ò¼èÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖUCI BIKE CITY LABEL¡×¤Ï¡¢
¼«Å¾¼Ö¤ÎÀè¶îÅª¤Ê¼èÁÈ¤ò¹Ô¤¦ÅÔ»Ô¤äÃÏ°è¤òUCI¤¬Ç§Äê¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢Åì¥¢¥¸¥¢ÃÏ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¤¬½é¤á¤Æ¼èÆÀ¤·¤¿ÅÔ»Ô¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£UCI¤äÂ¾¤ÎÇ§ÄêÅÔ»Ô¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¼«Å¾¼Ö¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¹¥Ýー¥Ä»ö¶È¤äÃ¯¤â¤¬°Â¿´¤·¤Æ²÷Å¬¤Ë¼«Å¾¼Ö¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤êÅù¤ò¤è¤ê°ìÁØ¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅìµþÅÔ¤Ç¤Ï¡¢´Ä¶¤Ë¤ä¤µ¤·¤¯¡¢·ò¹¯¤Ë¤â¤è¤¤¼«Å¾¼Ö¤ò¹¹¤Ë¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤È¤¹¤ë¤¿¤á¡ÖGRAND CYCLE TOKYO¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·¤Æ¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ë´Ø¤¹¤ëÍÍ¡¹¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅù¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡Ê³°Éô¥µ¥¤¥È¥ê¥ó¥¯¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡https://grand-cycle-tokyo.jp/
ËÜ·ï¤Ï¡¢¡Ö2050ÅìµþÀïÎ¬(https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/basic-plan/2050-tokyo/)¡×¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¼èÁÈ¤Ç¤¹¡£
ÀïÎ¬16 ¥¹¥Ýー¥Ä¡Ö¥¹¥Ýー¥Ä¤Ç¤Ë¤®¤ï¤¦¡¦¥¹¥Ýー¥Ä¤ò»Ù¤¨¤ë¡×
