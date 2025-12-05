¡Ú¹âÅç²°»ËÎÁ´Û¡Û¿·È¯¸«¡ª¹âÅç²°¤¬¡È¿·ÁªÁÈ¡É¤«¤é¾¦ÉÊÂå¶â¤ò¼õÎÎ¤·¤¿µÏ¿¤ò½é¸ø³«¡ª¡Ø¹âÅç²°ÁÏ¶È195¼þÇ¯µÇ°Å¸¡Ö¥¿¥«¥·¥Þ¥ä ¥¯¥í¥Ë¥¯¥ë É´¡¦²Ú¡¦åç¡¦Íð¡×ÂèI´ü¡§É´¤Î»þÂå¡Ù
¡¡¹âÅç²°¤ÎÎò»Ë¤Ï¡¢1831¡ÊÅ·ÊÝ£²¡ËÇ¯Àµ·î¡¢½éÂåÈÓÅÄ¿·¼·¤¬µþÅÔ¡¦±¨´Ý¾¾¸¶¤ÎÃÏ¤Ë¸ÅÃåÌÚÌÊ¾¦¡Ö¹âÅç²°¡×¤òÁÏ¶È¤·¤¿¤³¤È¤Ë»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£2026Ç¯¤Ï¡¢¹âÅç²°ÁÏ¶È195¼þÇ¯¡ÊÁÏ¶ÈÆü¤Ï1·î10Æü¡Ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¹âÅç²°»ËÎÁ´Û¤Ç¤Ï¡¢ÁÏ¶È°ÊÍè¤Î»ËÎÁ¤äÈþ½ÑÉÊ¡¢¸âÉþ¡¢¹¹ðÀëÅÁÊª¤Ê¤É¡¢¹âÅç²°¤ÎÎò»Ë¤È¶¦¤ËÃßÀÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Â¿¼ïÂ¿ºÌ¤ÊÉÊ¡¹¤ò¼ýÂ¢¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2026Ç¯¤Ï¹âÅç²°195Ç¯¤Î¥â¥Î¸ì¤ê¤òI´ü¤«¤éIV´ü¤Ë¤«¤±¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ÏÆ±»þ¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¶á¸½Âå»Ë¤òÆÉ¤ß²ò¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡ÂèI´ü¤Ï¡ÖÉ´¤Î»þÂå¡×¤ÈÂê¤·¤Þ¤¹¡£¸âÉþÅ¹»þÂå¤Î¹âÅç²°¤Ï¡¢¤ä¤¬¤ÆÉ´²ßÅ¹¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬É¬Á³¤ÎÎ®¤ì¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢É´Éý¤Î²è²ñ¤äÉ´Áª²ñ¤ò³«ºÅ¤·¡¢¡ÖÉ´¡×¤È¤¤¤¦»ú¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅ¸¤Ç¤Ï¡¢¹âÅç²°ÁÏ¶È¤«¤é¡¢1916¡ÊÂçÀµ£µ¡ËÇ¯¤ËÅìµþÆîÅÁÇÏÄ®Å¹¤ò³«Å¹¤¹¤ëº¢¤Þ¤Ç¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÉ´¡×¡Ö²Ú¡×¡Öåç¡×¡ÖÍð¡×³Æ»þÂå¤Î¹âÅç²°¤òºÌ¤Ã¤¿¥â¥Î¤¿¤Á¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜÅ¸¤Ï²ñ´ü¤òI¡¦IIÉô¤ËÊ¬¤±¡¢Å¸¼¨ºîÉÊ¤ò°ìÉôÆþ¤ìÂØ¤¨¤Æ¹½À®¤·¤Þ¤¹¡£
½é¸ø³«»ñÎÁ¤«¤éÉÔµà¤ÎÌ¾ºî¤Þ¤Ç¡¢°ìµó¸ø³«¡ª¡ª
Âè£±¾Ï¡¡¹âÅç²°¤ÎÁÏ¶È¡¡
º£¤«¤é195Ç¯Á°¤Î1831¡ÊÅ·ÊÝ2¡ËÇ¯Àµ·î¡¢½éÂåÈÓÅÄ¿·¼·¤ÏºÊ¤Ò¤Ç¤È¶¦¤ËµþÅÔ¡¦±¨´Ý¾¾¸¶¤Ë¾®¤µ¤Ê¸ÅÃåÌÚÌÊ¾¦¡Ö¹âÅç²°¡×¤ò³«Å¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ì±´Ö¿®¶Ä¤ò½¸¤á¤¿°øÈ¨Ìô»Õ¡ÊÊ¿Åù»û¡Ë¤ÎËµ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¹âÅç²°¤ÏÂç¤¤¤ËÈË¾»¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ä¤¬¤ÆÈÝ±þ¤Ê¤¯¡¢ËëËö¤ÎÆ°Íð¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÎòÂåÅö¼ç¤Î¾ÓÁü¡¢ÁÏ¶È²È¤ËÅÁÍè¤·¤¿¸ÅÊ¸½ñ¤È¶¦¤Ë¡¢ËëËö¤«¤éÌÀ¼£¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î¹âÅç²°¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÃæÂ¼½ÕÄâ¡Ô½éÂåÈÓÅÄ¿·¼·¾ÓÁü¡Õ1863Ç¯¡ÚI¡¦IIÉôÅ¸¼¨¡Û
½éÂå¿·¼·Ì¾»É¡¡ËëËö´ü¡ÚIÉôÅ¸¼¨¡Û
¼ê¿å¼ê¿¡¡Ö¤¿¤«¿·¡×ÌÀ¼£´ü¡ÚIÉôÅ¸¼¨¡Û
¡Ú¿·È¯¸«¡ª¹âÅç²°¤¬¿·ÁªÁÈ¤«¤é¾¦ÉÊÂå¶â¤ò¼õÎÎ¤·¤¿µÏ¿¤ò½é¸ø³«¡ª¡Û
¡É¿·ÁªÁÈ¤ÎÂâ´ú¤Ï¡¢¡Ö¹âÅç²°¤Ç¤³¤·¤é¤¨¤¿¡×¡É¡¡¤Ï¡¢»ÒÊìß·´² Ãø¡Ø¿·ÁªÁÈ°äÊ¹¡Ù¡ÊÃæ¸øÊ¸¸Ë¡Ë¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢ÀïÁ°¤è¤êÃÎ¤é¤ì¤ë¥¨¥Ô¥½ー¥É¡£¡Ö¤¯¤ï¤·¤»ö¤ÏëÐÄ¢¤Ë¤¢¤ê¡×¤Èµ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¡ÖëÐÄ¢¡×¤Ï½êºßÉÔÌÀ¡£Ç¼¤á¤¿ÉÊÊª¤Î¾ÜºÙ¤ÏÄê¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¹âÅç²°¤¬¡Ö¥·¥ó¥»¤¯¤ß¡×¡Ê¿·ÁªÁÈ¡Ë¤è¤êÂå¶â£µÎ¾¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡Ê¤¿¤À¤·£±Î¾£±¼ë£±Êâ¤ÏÌ¤Ê§¡ËÈ½ÌÀ¤¹¤ëÄ¢Êí¡£
¸Å½¸¹µ¡ÊÉ½»æ¡Ë¡¡¾¦¤¤½é¤á¤«¤é¤Î¼è°úµÏ¿
¸Å½¸¹µ¡¡Ê¸À¯～ÌÀ¼£´ü¡ÚI¡¦IIÉôÅ¸¼¨¡Û
¡É¿·ÁªÁÈ¤ÎÂâ´ú¤Ï¡¢¡Ö¹âÅç²°¤Ç¤³¤·¤é¤¨¤¿¡×¡É¡¡¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹
Âè£²¾Ï Êë¤é¤·¤ËÈþ¤òÆÏ¤±¤ë
ÌÀ¼£´ü¤Î¹âÅç²°¤Ï¸âÉþÅ¹¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Áõ¾þ¶È¤ÈËÇ°×¶È¤ò±Ä¤ß¤Þ¤·¤¿¡£1878¡ÊÌÀ¼£11¡ËÇ¯³«Å¹¤ÎÃÊÄÌÅ¹¡¢1893¡ÊÆ±26¡ËÇ¯³«Å¹¤ÎËÇ°×Å¹¤Ç°·¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Å¡ÂðÆâ¤ÎÁõ¾þÎö¤ä»É½«¡¦À÷¿¥¤Ë¤è¤ëÄ´ÅÙÉÊ¤Ç¤·¤¿¡£¹âÅç²°¤ÎÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¹ñÆâ¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ê¤¯À¤³¦¤Î¿Í¡¹¤Ë°¦¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢³ÆÅ¹¤Ç¤Î½é¤ÎÈþ½ÑÅ¸³«ºÅ¤¬·Àµ¡¤È¤Ê¤ê¡¢1911¡ÊÆ±44¡ËÇ¯¤Ë¤ÏÈþ½ÑÉÊ¤ÎÅ¸¼¨¡¦ÈÎÇäÉôÌç¡ÖÈþ½ÑÉô¡×¤òÁÏÀß¡£¹âÅç²°¤¬ÌÀ¼£´ü¤Ë»Ï¤á¤¿¿·»ö¶È¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â¿Í¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤ËÈþ¤òÆÏ¤±¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
ÃÝÆâÀ´Ë±¡Ô¥¢¥ìÍ¼Î©¤Ë¡Õ1909Ç¯¡ÚIÉôÅ¸¼¨¡Û
ÉÚÅÄÞäÀç¡ÔÉ÷¿ÀÍë¿À¡Õ1917Ç¯¡ÚIIÉôÅ¸¼¨¡Û
²£»³Âç´Ñ¡¡¿ù¸Í¡ÔÃÝ¡Õ1919Ç¯¡ÚIÉôÅ¸¼¨¡Û
Âè£³¾Ï¡¡¸âÉþÅ¹¤«¤éÉ´²ßÅ¹¤Ø
¡¡¹âÅç²°¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ë¼ñ¸þ¤ò¶Å¤é¤·¤¿ºÅ»ö¤ò³«ºÅ¤·¡¢¾ï¤Ë¿·¤·¤¤ÃåÊª¤äÂÓ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£1906¡ÊÌÀ¼£39¡ËÇ¯¡¢¡Ö·ü¾Þ¥¢¡¦¥é¡¦¥âー¥É¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¿·ÊÁ¸âÉþ¤Î·ü¾ÞÊç½¸¤ò¹Ô¤¤¡¢±þÊçÉÊ¤ò¿³ºº¤·¤ÆÄÄÎó²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£1913¡ÊÂçÀµ£²¡ËÇ¯¤Ë¤Ï¡ÖÉ´Áª²ñ¡×¤òÁÏÀß¤·¡¢¹âÅç²°¤¬ÀßÄê¤·¤¿¥Æー¥Þ¤Î¤â¤È¤Ë¡¢Á´¹ñ¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤¿¿·ÊÁ¸âÉþ¤ò¡ÖÎ®¹ÔÉÊ¡×¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò³ÎÎ©¡£Èþ½ÑÉô¤ÎÉ´Éý²è²ñ¡¢¸âÉþÉô¤ÎÉ´Áª²ñ¤Ï¡¢²ó¤ò½Å¤Í¤ÆÌ¾ÊªºÅ»ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÀµ´ü¤Î¹âÅç²°¤Ï¡¢Ê¸»úÄÌ¤ê¡¢É´²ßËüÈÌ¤ÎÉÊ¤òÂ·¤¨¤ëÉ´²ßÅ¹¤Ø¤ÈÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë½àÈ÷¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
·ü¾Þ¥¢¡¦¥é¡¦¥âー¥É¥Ý¥¹¥¿ー 1906Ç¯¡ÚI¡¦IIÉôÅ¸¼¨¡Û
Âçºå¿´ºØ¶¶Å¹¥¹¥Æ¥ó¥É¥°¥é¥¹ 1907Ç¯¡ÚIÉôÅ¸¼¨¡Û
µþÅÔ±¨´ÝÅ¹ 1912Ç¯³«Å¹¡ÚI¡¦IIÉôÅ¸¼¨¡Û
ÅìµþÆîÅÁÇÏÄ®Å¹ 1916Ç¯³«Å¹¡ÚI¡¦IIÉôÅ¸¼¨¡Û
ÅìµþÆîÅÁÇÏÄ®Å¹³«Å¹¥Ý¥¹¥¿ー¡¡²è¡§ËÌÌî¹±ÉÙ¡ÔµþÉñµ¸¼ã¾¾¡Õ¡ÚI¡¦IIÉôÅ¸¼¨¡Û
¡ÚÆÃÊÌ±ÇÁüÅ¸¼¨¡§¸Å¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë ÌÀ¼£Ãæ´ü―ÂçÀµ½é´ü¤Î¹âÅç²°¡Û
¢£²ñ¾ì¡§Â¿ÌÜÅª¥ëー¥à¡Ê³«´ÛÃæ¤Ï½ªÆü¾å±Ç¡Ë
ÌÀ¼£Ãæ´ü¤«¤éÂçÀµ½é´ü¤Þ¤Ç¤Î¹âÅç²°¤Î¤¢¤æ¤ß¤ò¡¢¹âÅç²°»ËÎÁ´Û½êÂ¢¤Î¸Å¼Ì¿¿¤Ç¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
µþÅÔ±¨´ÝÅ¹ 1889Ç¯º¢
¡¡¡¡²°³°¹¹ð 1898Ç¯º¢
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¤´°ÆÆâ¡Û
£±.¼¢²ì¸©ÅÁÅý¹©·ÝÉÊ¡ÖÉ§º¬½«¡Ê¤Ò¤³¤Í¤Ì¤¤¡Ë¡×¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡¡¢¨Í×¿½¹þ¤ß¡¦ÃêÁªÀ©
¡¡¢£¹Ö»Õ¡§ÀÄÌÚ¹±Íº»á¡ÊÍ¸Â²ñ¼ÒÀÄÌÚ»É½« ÂåÉ½¼èÄùÌò¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÃæÄÔÍ³Èþ»Ò»á¡¦½©»³ÃÒ»Ò»á¡ÊÆ±¼Ò ½«»Õ¡Ë
¡¡¢£Æü»þ¡§£±·î25Æü(Æü)¡¡10¡§30～12¡§00¡¿13¡§00～14¡§30¡¿15¡§00～16¡§30
¡¡¢£²ñ¾ì¡§Â¿ÌÜÅª¥ëー¥à¡¡
¡¡¢£Äê°÷¡§³Æ²ó£´Ì¾
¡¡¢¨É§º¬½«¤òÍ£°ì¼ê¤¬¤±¤ë¡ÖÀÄÌÚ»É½«¡×¤Ï¡¢ÌÀ¼£´ü¤Î»É½«À½ºî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¹âÅç²°¤È¤â¼è°ú¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼¢²ì¸©ÅÁÅý¹©·ÝÉÊ¡ÖÉ§º¬½«¡×¤Î¤ªÏÃ¤È»É½«¤ÎÂÎ¸³¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£´°À®ÉÊ¡Ê¥Ï¥ó¥«¥Á¡Ë¤ÏÅöÆü¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
£².¹Ö±é²ñ¡Ö¹âÅç²°ÁÏ¶È¤«¤é¤ÎÊª¸ì¡×¡¡¢¨Í×¿½¹þ¤ß¡¦ÃêÁªÀ© ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡¢£¹Ö»Õ¡§¹â°æÂ¿²Â»Ò¡Ê¹âÅç²°»ËÎÁ´Û ¸¦µæ°÷¡Ë
¡¡¢£Æü»þ¡§£³·î£¸Æü(Æü)13¡§00～14¡§30
¡¡¢£²ñ¾ì¡§Â¿ÌÜÅª¥ëー¥à¡¡
¡¡¢£Äê°÷¡§20Ì¾
¢¨¾ÜºÙ¤Ï¹âÅç²°»ËÎÁ´Û¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÃæ»ß¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨£±.£².¤¤¤º¤ì¤â»²²ÃÌµÎÁ¡¢Í×¿½¹þ¤ß¡¢ÃêÁªÀ©¤Ç¤¹¡£¹âÅç²°»ËÎÁ´Û¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤è¤ê¤ª¿½¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú³Ø·Ý°÷¤Ë¤è¤ë´ë²èÅ¸¥®¥ã¥é¥êー¥Èー¥¯¡Û
²ñ´üÃæ¤ÎÂè£±¡¦Âè£³ÅÚÍËÆü14¡§00～¡ÊÌó30Ê¬¡Ë
¢¨¤ª¿½¹þ¤ßÉÔÍ×¡¢³«»Ï»þ´Ö¤Þ¤Ç¤Ë¥í¥Óー¤Ë¤ª½¸¤Þ¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³«ºÅ³µÍ×
¡Ú´ë²èÅ¸Ì¾¡Û
¹âÅç²°ÁÏ¶È195¼þÇ¯µÇ°Å¸ ¡Ö¥¿¥«¥·¥Þ¥ä ¥¯¥í¥Ë¥¯¥ë É´¡¦²Ú¡¦åç¡¦Íð¡×ÂèI´ü¡§É´¤Î»þÂå
¡Ú²ñ¾ì¡Û
2026Ç¯1·î10Æü(ÅÚ)～3·î30Æü(·î)
ÂèIÉô¡¡1·î10Æü(ÅÚ)～2·î16Æü(·î)
ÂèIIÉô¡¡2·î21Æü(ÅÚ)～3·î30Æü(·î)
¡Ú³«´Û»þ´Ö¡Û¸áÁ°10»þ～¸á¸å5»þ¡ÊÆþ´Û¤Ï¸á¸å4»þ30Ê¬¤Þ¤Ç¡Ë
¡ÚµÙ´ÛÆü¡Û²Ð¡¦¿åÍËÆü¡¡¢¨Å¸¼¨ÂØµÙ´Û¡§2·î17Æü(Æü)～2·î20Æü(¶â)
¡ÚÆþ´ÛÎÁ¡ÛÌµÎÁ