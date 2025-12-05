JA¥°¥ëー¥×¤Ë¤è¤ëµ¯¶È²È°éÀ®¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖGROW& BLOOM¡×BLOOM¥³ー¥¹ºÇ½ªÈ¯É½²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿
¡¡JA¥°¥ëー¥×Á´¹ñÁÈ¿¥8ÃÄÂÎ¤¬¶¦Æ±¤ÇÀßÎ©¤·¤¿°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍAgVenture(¥¢¥°¥Ù¥ó¥Á¥ãー) Lab(¥é¥Ü)¡Ê°Ê²¼¡Ö¤¢¤°¥é¥Ü¡×¡¢ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½Íý»öÍý»öÄ¹¡§²®Ìî¹Àµ±¡Ë¤Ï11·î29Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢µ¯¶È²È°éÀ®¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖGROW¡õBLOOM¡×¤ÎÀ®²ÌÈ¯É½²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢¤¢¤°¥é¥Ü¤¬¼çºÅ¤¹¤ëµ¯¶È²È°éÀ®¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£JA¥°¥ëー¥×¤Î¥¢¥»¥Ã¥È¤ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³èÍÑ¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥á¥ó¥¿ー¤Ë¤è¤ë¥µ¥Ýー¥È¤Ê¤É¤âÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Î¶ñ¸½²½¤ä»ö¶È²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤Ï¡ÖGROW¥³ー¥¹¡×¤È¡ÖBLOOM¥³ー¥¹¡×¤Î£²¥³ー¥¹¤¬¤¢¤ê¡¢º£²óÀ®²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¤Î¤ÏBLOOM¥³ー¥¹¡£¼ÂºÝ¤Ë²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¤·¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤òÌÜ»Ø¤¹Êý¤ËÀìÌçÅª¤Ê»Ù±ç¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥³ー¥¹¤Ç¤¹¡£±þÊçÁí¿ô100·ï¶¯¤«¤éºÎÂò¤µ¤ì¤¿8¥Áー¥à¤¬¡¢5.5¤«·î´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ä»ö¶È¤Î²òÁüÅÙ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤¿À®²Ì¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ç®¤Î¤³¤â¤Ã¤¿¥×¥ì¥¼¥ó¤Ï¡¢ÌÀÆü¤Î»ö¶È²½¤Ë¸þ¤±¤Æ³Î¤«¤Ê¼ê¤´¤¿¤¨¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÈ¯É½²ñ¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¡¢YouTube¤Î¤¢¤°¥é¥Ü¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
BLOOM¥³ー¥¹¤Ë»²²Ã¤·¤¿8¥Áー¥à¤Î½¸¹ç¼Ì¿¿
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍAgVenture Lab
AgVenture Lab¡Ê¤¢¤°¥é¥Ü¡Ë¤Ï¡¢JA¥°¥ëー¥×¤ÎÁ´¹ñÁÈ¿¥8ÃÄÂÎ¡ÊÁ´¹ñÇÀ¶È¶¨Æ±ÁÈ¹çÃæ±û²ñ¡¢Á´¹ñÇÀ¶È¶¨Æ±ÁÈ¹çÏ¢¹ç²ñ¡¢Á´¹ñ¶¦ºÑÇÀ¶È¶¨Æ±ÁÈ¹çÏ¢¹ç²ñ¡¢ÇÀÎÓÃæ±û¶â¸Ë¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ²È¤Î¸÷¶¨²ñ¡¢³ô¼°²ñ¼Ò ÆüËÜÇÀ¶È¿·Ê¹¡¢Á´¹ñ¸üÀ¸ÇÀ¶È¶¨Æ±ÁÈ¹çÏ¢¹ç²ñ¡¢³ô¼°²ñ¼Ò ÇÀ¶¨´Ñ¸÷¡Ë¤¬¶¦Æ±¤·¤Æ2019Ç¯5·î27Æü¤Ë³«Àß¤·¤¿¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥é¥Ü¤Ç¤¹¡£¼Ò²ñÅª²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤äµ¯¶È²È¤ò¡¢JA¥°¥ëー¥×¤Î¥ê¥½ー¥¹¤â³èÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://agventurelab.or.jp/