¡Ú¿ûÀ¸¿·¼ù¤µ¤ó¤òµ¯ÍÑ¡ª¡Û¤¹¤´ー¤¯¤ä¤µ¤·¤¤¡ªHESTA ¥½ー¥éー¤Î¿·CM¤¬12·î7Æü¤è¤êÊü±Ç¥¹¥¿ー¥È¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒHESTAÂçÁÒ¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡µ´ÄÍ¡¡Í§¾Ï¡¢°Ê²¼ HESTAÂçÁÒ¡Ë¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¡¢¿ûÀ¸¿·¼ù(¤¹¤´¤¦¤¢¤é¤)¤µ¤ó¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿HESTA ¥½ー¥éー¤Î¿·¥Æ¥ì¥ÓCM¤ò2025Ç¯12·î7Æü(Æü)¤è¤êÊü±Ç³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜCM¤ËÏ¢Æ°¤·¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥Ý¥¹¥¿ー¤âÆ±Æü¤è¤ê½ç¼¡·Ç½Ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¿ûÀ¸¿·¼ù¤µ¤ó¡¡µ¯ÍÑ¤ÎÇØ·Ê
HESTA¥½ー¥éー¤Ï¡¢¡Ö¥¯¥êー¥ó¤Ç¡¢Ã¯¤Ë¤Ç¤â¤ä¤µ¤·¤¤¥¨¥Í¥ë¥®ー¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¡¢´Ä¶ÇÛÎ¸¤È²È·×ÉéÃ´¤Î·Ú¸º¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¼¡À¤Âå¥¨¥Í¥ë¥®ー¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎCMµ¯ÍÑ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¿ûÀ¸¿·¼ù¤µ¤ó¤Î»ý¤Ä¡ÈÀ¶·é´¶¡É¤ä¡ÈÀ¿¼Â¤Ç¿¿¤ÃÄ¾¤°¤ÊÐÊ¤Þ¤¤¡É¤¬¡¢HESTA¥½ー¥éー¤¬·Ç¤²¤ë¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ¤È¹â¤¤¿ÆÏÂÀ¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬·è¤á¼ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ì¤Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¿È¶á¤Ç²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¤´²ÈÄí¤Ë¡ÖHESTA¥½ー¥éー¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤è¤êÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤È³Î¿®¤·¡¢µ¯ÍÑ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£HESTAÂçÁÒ¤Ç¤Ïº£²ó¤Î¥Æ¥ì¥ÓCM¤òÄÌ¤¸¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò¤è¤ê¿È¶á¤ÊÁªÂò»è¤È¤·¤Æ´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÇ§ÃÎ¤Î¶¯²½¤È²ÁÃÍÁÊµá¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¿ûÀ¸¿·¼ù¤µ¤ó¤Î¥³¥á¥ó¥È
º£²ó¡¢HESTA¥½ー¥éー¤ÎCM¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÎÁªÂò¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÊë¤é¤·¤ò¹Í¤¨¤ë¤¦¤¨¤Ç¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ê¥Æー¥Þ¤Ç¤¹¡£ËÍ¼«¿È¤â¡ÈÃÏµå¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤ÁªÂò¤ò¤â¤Ã¤È¿È¶á¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡É¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢HESTA¥½ー¥éー¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤½¤ÎÁÛ¤¤¤ò¾¯¤·¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
CM³µÍ×
Êü±Ç³«»ÏÆü¡§2025Ç¯12·î7Æü¡ÊÆü¡Ë
½Ð±é¡§¿ûÀ¸¿·¼ù
Êü±Ç¥¨¥ê¥¢¡§Á´¹ñ¡Ê°ìÉôÃÏ°è¤ò½ü¤¯¡Ë
´ØÏ¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡§Å¹Æ¬¡¦»ÜÀßÆâ¥Ý¥¹¥¿ー¡¢WEB¹¹ð¡¢SNS¹¹ð ¤Û¤«
HESTA¥½ー¥éー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¢£HESTA¥½ー¥éー¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï¤³¤Á¤é
https://hestasolar.com/
¢£HESTA¥½ー¥éー¤Î¼ç¤ÊÆÃÄ§
¡Ö·Ú¤¤¡×1Ê¿Êý¥áー¥È¥ë Åö¤¿¤ê3.3kg¤È½¾Íè¤Î¥¬¥é¥¹À½¤è¤ê80¡ó·ÚÎÌ¡£ÂÑ²Ù½ÅÀ¤ËÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë¥«ー¥Ýー¥È¤Ç¤âÌäÂê¤Ê¤¯ÀßÃÖ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¶Ê¤¬¤ë¡×½¾Íè¤Î¹Å¤¤¥Ñ¥Í¥ë¤Ç¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¥«ー¥Ýー¥È¤Î²°º¬¤Î¤Û¤«¡¢ÏÑ¶Ê¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿ÊÉ¤Ê¤É¤Ë¤âÀßÃÖ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡Ö´ÊÃ±»Ü¹©¡×ÀìÍÑ¤Î¹½Â¤ÍÑ¥Ü¥ó¥É¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÄ¾ÀÜ¡¢Ã»»þ´Ö¤ÇÅëºÜ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢£HESTA¥½ー¥éー¤Î¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤Ï¤³¤Á¤é
https://admin.riclink.jp/files/6045/solar_01.pdf
¢£HESTA¥½ー¥éー»Ü¹©¤Î¤´ÁêÃÌ¤Ï¤³¤Á¤é
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»(https://inquiry.okura.co.jp/public/application/add/2277?__CAMCID=MdRSdQhNyp-064&__CAMI=3.3.0.1.hUGZuEhdDc.harp7xVN0qcXgsaa-96&__CAMSID=harp7xVN0qcXgsaa-96&__CAMVID=hUGZuEhdDc&_c_d=1&_ct=1764827313395&_gl=1*t6ocsu*_gcl_aw*R0NMLjE3NjQzMjczNzMuQ2p3S0NBaUFyYVhKQmhCSkVpd0FqejdNWmFidXlrenpMamJoWW5EckRyRldneE9PNDV4ejAxdVB6cUthaUpyVUJoZXVPT3FMcXhGWm5Cb0M4ZUlRQXZEX0J3RQ..*_gcl_au*ODkwNzc0MDIyLjE3NjQ3MjgyMTg.&_ga=2.105460551.555027020.1764826554-517945046.1749035793&_gac=1.225537896.1764327373.CjwKCAiAraXJBhBJEiwAjz7MZabuykzzLjbhYnDrDrFWgxOO45xz01uPzqKaiJrUBheuOOqLqxFZnBoC8eIQAvD_BwE)
TEL¡§0120-136-058
¢£¶¨ÎÏ²ñ¼ÒÍÍÂçÊç½¸
Ç¯´ÖÈ¿¶Á3,000·ï°Ê¾å¡¢»Ü¹©¼ÂÀÓ500·ï°Ê¾å¡¢ÂçÈ¿¶Á¤Î¡ÖHESTA¥½ー¥éー¡×¤ò°ì½ï¤Ë»Ï¤á¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¤³¤Á¤é¤«¤é¥¨¥ó¥È¥êー¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://hestasolar.com/partner/
ÂÔË¾¤Î¥Ú¥í¥Ö¥¹¥«¥¤¥È·¿¾ðÊó¤ò¸ø³«Ãæ¡ª
¡Ö·Ú¤¯¤Æ¶Ê¤¬¤ëÅ½¤ì¤ë¡×¤ÏHESTA¥½ー¥éー¤ÇÂÐ±þ¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡Ä
¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¤¹¤´¤¤¡ªHESTA¤Î¥Ú¥í¥Ö¥¹¥«¥¤¥È·¿¾ðÊó¤ò¹ØÆþ¼Ô¸ÂÄê¤Ç¸ø³«Ãæ¤Ç¤¹¡£
¤´¹ØÆþ¼ÔÍÍÀìÍÑ¥Úー¥¸¡§https://hestasolar.com/member-login/
¿ûÀ¸¿·¼ù¤µ¤ó¡¡¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
1999Ç¯8·î26ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡£2022Ç¯6·î¤ËÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ»ÏÆ°¡£¼ç¤Ê½Ð±éºîÉÊ¤Ë¥É¥é¥Þ¡Ö½éÎø¤Î°Ëâ¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¡¢ÆüÍË·à¾ì¡Ö²¼Ñî¾åµå»ù¡×(TBS)¡¢¶âÍË¥Ê¥¤¥È¥É¥é¥Þ¡ÖÅÁÀâ¤ÎÆ¬ æÆ¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¡¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤ª¤à¤¹¤Ó¡×(NHK)¡¢¥É¥é¥Þ9¡Ö¼ºí©¿ÍÁÜº÷ÈÉ¡¡¾Ã¤¨¤¿¿¿¼Â¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ë¡¢CM¤Ç¤Ï¥°¥íー¥Ð¥ëWi-Fi¡Ö µ×¤·¤Ö¤ê¤Î³¤³°½ÐÄ¥¡×ÊÓ¡¢»°É©UFJ¥Ë¥³¥¹¡Ö»°É©UFJ¥«ー¥É¡×ÊÓ¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£2025Ç¯12·î27ÆüWOWOWÏ¢Â³¥É¥é¥ÞW ÃÓ°æ¸Í½á¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ö¤«¤Ð¤ó²°¤ÎÁêÂ³¡×¡ÊÂè2ÏÃ¡Ö³©¤Î¤´¤È¤¯¡×Ìë11»þ～¡Ë¤È2026 Ç¯1·î8Æü(ÌÚ)¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¿¼Ìë24»þ30Ê¬～ÊüÁ÷¥¹¥¿ー¥È¤ÎÌÚ¥É¥é24¡Ö¿Í¤Ï¸«¤¿ÌÜ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡£¡×¤¬ÊüÁ÷ÂÔµ¡Ãæ¡£Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È½À¤é¤«¤ÊÂ¸ºß´¶¤Ç¡¢Éý¹¤¤ÁØ¤«¤é»Ù»ý¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Instagram¡§@sugouaraki_official(https://www.instagram.com/sugouaraki_official/)¡¡
X¡§@araki_sugou(https://x.com/araki_sugou/)¡¡
¡¡
³ô¼°²ñ¼ÒHESTAÂçÁÒ
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡µ´ÄÍ¡¡Í§¾Ï
ÀßÎ©¡§¾¼ÏÂ39Ç¯1·î
ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è²â¤¬´Ø3ÃúÌÜ2ÈÖ5¹æ¡¡²â¥ö´Ø¥Ó¥ë6³¬
»ñËÜ¶â¡§1²¯±ß
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ÉÔÆ°»º¶È¡¢·úÀß¶È¡¢²ñ°÷À©¥ê¥¾ー¥È»ö¶È¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー»ö¶È
URL¡§https://okura.co.jp/
¡ÒËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Ó
³ô¼°²ñ¼ÒHESTAÂçÁÒ/¹Êó´ë²è¼¼
E-mail¡§okura.press@okura.co.jp
TEL¡§06-6130-5188