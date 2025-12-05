～Ç¯Ëö¤Î3¤Ä¤ÎGI¥ìー¥¹¤ò³Ú¤·¤ó¤ÇÁÇÅ¨¤Ê¥³¥é¥Ü¾ÞÉÊ¤òÅö¤Æ¤è¤¦¡ª～ ÍÇÏµÇ°¡ß¥Ûー¥×¥Õ¥ë¥¹¥Æー¥¯¥¹¡ßÅìµþÂç¾ÞÅµ¥³¥é¥Ü¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
Åìµþ¥·¥Æ¥£¶¥ÇÏ¡ÊTCK¡Ë¤Ç¤Ï¡¢2ºÐÇÏ¤ÎÃæµ÷Î¥¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó·èÄêÀï¡Ö12/27 ¥Ûー¥×¥Õ¥ë¥¹¥Æー¥¯¥¹¡ÊGI¡Ë¡×¤ÈJRA¤Î°ìÇ¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¥°¥é¥ó¥×¥ê¥ìー¥¹¡Ö12/28 ÍÇÏµÇ°¡ÊGI¡Ë¡×¡¢¤½¤·¤ÆTCK¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¥Àー¥È¶¥ÇÏ¤ÎÁí·è»»¡Ö12/29 ÅìµþÂç¾ÞÅµ¡ÊGI¡Ë¡×¤Î3¤Ä¤ÎGI¥ìー¥¹¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÁÇÅ¨¤Ê¥³¥é¥Ü¾ÞÉÊ¤Ê¤É¤¬Åö¤¿¤ë¡¢¡ÖÍÇÏµÇ°¡ß¥Ûー¥×¥Õ¥ë¥¹¥Æー¥¯¥¹¡ßÅìµþÂç¾ÞÅµ¥³¥é¥Ü¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
12·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Ö¥Ûー¥×¥Õ¥ë¥¹¥Æー¥¯¥¹¡ÊGI¡Ë¡×ÅöÆü¤Ë¤Ï¡¢TCK¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡ÖÅìµþ¥È¥¥¥¤¥ó¥¯¥ë¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡ー¥ì¡ÊTTF¡Ë¡×¤¬Ãæ»³¶¥ÇÏ¾ì¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢10¥ìー¥¹¡ÖÃæ»³Âç¾ã³²¡ÊJ¡¦GI¡Ë¡×¤ÎÈ¯Áö¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡ー¥ì¤òÀ¸±éÁÕ¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÍÇÏµÇ°¡ß¥Ûー¥×¥Õ¥ëS¡ßÅìµþÂç¾ÞÅµ ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡×¤òÀèÃå1ËüÌ¾ÍÍ¤ËÇÛÉÛ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ËÉõÆþ¤µ¤ì¤¿ÃêÁª·ô¤ò12·î29Æü¡Ê·î¡ËÅìµþÂç¾ÞÅµÅöÆü¤Ë¡¢Âç°æ¶¥ÇÏ¾ì¤Ë¤ª»ý¤Á¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Þ¥¦¥¹¥Ñ¥Ã¥É¤¬500Ì¾ÍÍ¤ËÅö¤¿¤ëÃêÁª²ñ¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
12·î28Æü¡ÊÆü¡ËÍÇÏµÇ°ÅöÆü¤Ï¡¢Ãæ»³¶¥ÇÏ¾ì¤Ë¤Æ¥Àー¥È»°´§¶¥Áö¤ÈÄë²¦¾Þ¤Î¾¡Íø¥¸¥ç¥Ã¥ー¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥ì¥×¥ê¥«¥¼¥Ã¥±¥ó¤Ê¤ÉÁÇÅ¨¤Ê¾ÞÉÊ¤¬2025Ì¾ÍÍ¤ËÅö¤¿¤ëÃêÁª²ñ¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¥¹¥Ýー¥Ä¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Ë¤è¤ëÅìµþÂç¾ÞÅµ¤ÎÃíÌÜÇÏ¾ðÊó¤òÆÃ½¸¤·¤¿¹æ³°¿·Ê¹¤òÀèÃå3ËüÌ¾ÍÍ¤ËÇÛÉÛ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãÍÇÏµÇ°¡ß¥Ûー¥×¥Õ¥ë¥¹¥Æー¥¯¥¹¡ßÅìµþÂç¾ÞÅµ¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¡¡³µÍ×¡ä
¢£ÍÇÏµÇ°¡ß¥Ûー¥×¥Õ¥ëS¡ßÅìµþÂç¾ÞÅµ¡¡¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¼¨
ÍÇÏµÇ°¡ß¥Ûー¥×¥Õ¥ëS¡ßÅìµþÂç¾ÞÅµ¤ÎºòÇ¯¥ìー¥¹¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¤Èº£Ç¯¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¼¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¼Â»ÜÆü¡¡¡§12·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë
»þ´Ö¡¡¡¡¡§³«Ìç～
¼Â»Ü¾ì½ê¡§¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥¦¥©ー¥¯ÇÏ¾ìÆâÆþ¸ýÉÕ¶á
¢£ÍÇÏµÇ°¡ß¥Ûー¥×¥Õ¥ëS¡ßÅìµþÂç¾ÞÅµ ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ëÇÛÉÛ
¥Ûー¥×¥Õ¥ëS ¡Ê12/27¡ËÅöÆü¡¢ÍÇÏµÇ°¡ß¥Ûー¥×¥Õ¥ëS¡ßÅìµþÂç¾ÞÅµ ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÇÛÉÛ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
»þ´Ö¡¡¡¡¡§³«Ìç～
ÇÛÉÛ¾ì½ê¡§Ë¡ÅµÌç¡¦Ãæ±ûÌç
ÇÛÉÛ¿ô¡¡¡§10,000Ëç
¢¨Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¡£
¢¨¤ª°ì¿ÍÍÍ1Éô¤Î¤ªÅÏ¤·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¢£ÅìµþÂç¾ÞÅµ¡¡¹æ³°¿·Ê¹ÇÛÉÛ
ÍÇÏµÇ°¡Ê12/28¡ËÅöÆü¡¢Ãæ»³¶¥ÇÏ¾ì¤ØÍè¾ì¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥¹¥Ýー¥Ä¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤¬À©ºî¤¹¤ëÅìµþÂç¾ÞÅµ¤ÎÏÈ½ç³ÎÄê¤ÎÇÏÃì¤Î¾ðÊó¤È²áµî¥ìー¥¹¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¹æ³°¿·Ê¹¤òÇÛÉÛ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
»þ´Ö¡¡¡¡¡§³«Ìç～
ÇÛÉÛ¾ì½ê¡§Ë¡ÅµÌç¡¦Ãæ±ûÌç
ÇÛÉÛ¿ô¡¡¡§30,000Ëç
¢¨Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¡£
¢¨¤ª°ì¿ÍÍÍ1Éô¤Î¤ªÅÏ¤·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£2025Ì¾ÍÍ¸ÂÄê¡ª¹ë²Ú¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¤¬Åö¤¿¤ëÃêÁª²ñ
ÍÇÏµÇ°¡Ê12/28¡ËÅöÆü¡¢²£»³Éð»Ëµ³¼ê¡¢C.¥ë¥áー¥ëµ³¼ê¡¢¸Íºê·½ÂÀµ³¼ê¤ÎÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥ì¥×¥ê¥«¥¼¥Ã¥±¥ó¤äTCK ¸ø¼°YouTube¥é¥¤¥ÖÈÖÁÈ¡Ö¥¦¥Þ¤¤å¤ó¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥µ¥³¥Ã¥·¥å¤Ê¤É¤¬Åö¤¿¤ëÃêÁª²ñ¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¼Â»ÜÆü¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ 12·î28Æü¡ÊÆü¡Ë
À°Íý·ôÇÛÉÛ»þ´Ö¡§³«Ìç～
ÃêÁª²ñ¼Â»Ü»þ´Ö¡§£±.9:30~10:30¡¡£².10:30~11:30¡¡£³.11:30~12:30¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£´.12:30~13:30¡¡£µ.13:30~14:30
¾ì½ê¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§Ãæ»³¶¥ÇÏ¾ì¡¡ÇÏ¾ìÆâUMAMI¥Ñー¥¯
»²²Ã¾ò·ï¡¡¡¡¡¡¡§£±.TCK¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@tck_keiba¡Ë¤Î¥Õ¥©¥íー¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÊý
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤Þ¤¿¤ÏTCK¸ø¼°YouTube¤Î¥Õ¥©¥íー¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÊý
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£².ÅöÆü¤´¹ØÆþ¤µ¤ì¤¿Âè70²óÍÇÏµÇ°¡ÊGI¡Ë¤Î500±ß°Ê¾å¡ÊÊ£¿ôËç¹ç»»²Ä¡Ë¤ÎÇÏ·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨UMACA¤´ÍøÍÑÌÀºÙ¡¿UMACA¥¹¥Þー¥È¾È²ñ²èÌÌ¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤Ç¤â²ÄÇ½
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£³.ÅöÆüÇÛÉÛ¤¹¤ëÀ°Íý·ô¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý
¾ÞÉÊ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§1Åù¡¡¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥ì¥×¥ê¥«¥¼¥Ã¥±¥ó¡¡4Ì¾ÍÍ¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦±©ÅÄÇÖ¡¿Åìµþ¥Àー¥Óー¡Ê¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥é¥¤¥º¡¿²£»³Éð»Ë µ³¼ê¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦Äë²¦¾Þ¡Ê¥ß¥Ã¥ー¥Õ¥¡¥¤¥È¡¿C.¥ë¥áー¥ë µ³¼ê¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Àー¥È¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ê¥Ê¥ë¥«¥ß¡¿¸Íºê·½ÂÀ µ³¼ê¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2Åù¡¡TCK¸ø¼°YouTube¥¦¥Þ¤¤å¤ó¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥µ¥³¥Ã¥·¥å¡¡200Ì¾ÍÍ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡3Åù¡¡TCK¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ー¥±ー¥¹¡¡800Ì¾ÍÍ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡4Åù¡¡ÍÇÏµÇ°¡ß¥Ûー¥×¥Õ¥ë¥¹¥Æー¥¯¥¹¡ßÅìµþÂç¾ÞÅµ¥³¥é¥Ü¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¡1,021Ì¾ÍÍ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨¥¤¥Ù¥ó¥ÈÀ°Íý·ô¤ÏÄê°÷¤ËÃ£¤·¼¡Âè¡¢ÇÛÉÛ½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨¥¤¥Ù¥ó¥ÈÀ°Íý·ô1Ëç¤Ç1²ó¤ÎÃêÁª²ñ¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨¥¤¥Ù¥ó¥ÈÀ°Íý·ô¤ÏÃêÁª²ñ¤Î»²²Ã¸¢¤Ç¤¢¤ê¡¢¾ÞÉÊ¤Î¤ªÅÏ¤·Åù¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨20ºÐÌ¤Ëþ¤ÎÊý¤Î»²²Ã¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¢£Åìµþ¥È¥¥¥¤¥ó¥¯¥ë¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡ー¥ì(TTF)½Å¾Þ¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡ー¥ìÀ¸±éÁÕ
Ãæ»³Âç¾ã³²¡Ê12/27¡ËÅöÆü¡¢Ãæ»³¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¡¢¤ªÃëµÙ¤ß¤ËÅìµþ¥È¥¥¥¤¥ó¥¯¥ë¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡ー¥ì¡ÊTTF¡Ë¤Ë¤è¤ë±éÁÕ²ñ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤Û¤«¡¢Âè10¥ìー¥¹Ãæ»³Âç¾ã³²¤ÎÈ¯Áö¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡ー¥ì¤òÀ¸±éÁÕ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤ªÃë¤Î±éÁÕ²ñ¡Û
»þ´Ö¡¡¡¡¡§Ãæ»³¶¥ÇÏÂè4¥ìー¥¹½ªÎ»¸å(11»þ40Ê¬º¢)
¼Â»Ü¾ì½ê¡§¥¦¥¤¥Êー¥º¥µー¥¯¥ë
¡Ú¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡ー¥ìÀ¸±éÁÕ¡Û
»þ´Ö¡¡¡¡¡§Ãæ»³Âç¾ã³²¡ÊJ¡¦GI¡ËÈ¯ÁöÁ°¡Ê15»þ00Ê¬º¢¡Ë
¼Â»Ü¾ì½ê¡§¥¦¥¤¥Êー¥º¥µー¥¯¥ë
Åìµþ¥È¥¥¥¤¥ó¥¯¥ë¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡ー¥ì¡¡¡¡¡ÊTTF¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨¥¥ã¥é¥Ð¥ó¥á¥ó¥Ðー¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£TCK¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤¬Åö¤¿¤ëÃêÁª²ñ
¥Ûー¥×¥Õ¥ëS ¡Ê12/27¡ËÅöÆü¤ËÇÛÉÛ¤µ¤ì¤¿¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ËÆ±Éõ¤ÎÃêÁª·ô¤ò¤´»ý»²¤µ¤ì¤¿Êý¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Þ¥¦¥¹¥Ñ¥Ã¥É¡×¤¬Åö¤¿¤ëÃêÁª²ñ¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¼Â»ÜÆü¡¡¡§ 12·î29 Æü¡Ê·î¡Ë
¼Â»Ü»þ´Ö¡§³«Ìç～ÇÛÉÛ½ªÎ»¤Þ¤Ç
¾ì½ê¡¡¡¡¡§Âç°æ¶¥ÇÏ¾ì¡¡¥¦¥Þ¥¤¥ë¥¹¥¯¥¨¥¢
»²²Ã¾ò·ï¡§12/27(ÅÚ)¤ËÃæ»³¶¥ÇÏ¾ì¤ÇÇÛÉÛ¤µ¤ì¤¿¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ËÆ±Éõ¤µ¤ì¤¿ÃêÁª·ô¤òÄó¼¨
¾ÞÉÊ¡¡¡¡¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Þ¥¦¥¹¥Ñ¥Ã¥É¡¡500Ì¾ÍÍ
¢¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¤ª°ì¿ÍÍÍ1²ó¸Â¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÃêÁª·ô»ý»²¼Ô¸ÂÄê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£