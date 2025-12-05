NTTÀ¾ÆüËÜ¥°¥ëー¥×¤Ë¤ª¤±¤ë¥Õー¥É¥É¥é¥¤¥ÖÅù¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡NTTÀ¾ÆüËÜ³ô¼°²ñ¼Ò(°Ê²¼¡¢NTTÀ¾ÆüËÜ)¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¿©ÉÊ¥í¥¹ºï¸º¤äÉÏº¤ÌäÂêÅù¤Î¼Ò²ñÅª²ÝÂê²ò·è¤Ë¸þ¤±¤¿SDGs¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢¥Õー¥É¥É¥é¥¤¥Ö¢¨Åù¤Ë¤è¤ë¿©ÉÊÅù¤Î´óÂ£±¿Æ°¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡10·î¤Î¿©ÉÊ¥í¥¹ºï¸º·î´Ö¤òÂª¤¨¡¢7·î～10·î¤òÃæ¿´¤Ë¡¢NTTÀ¾ÆüËÜ¥°¥ëー¥×¤Ç¤Ï¡¢³Æ¥¨¥ê¥¢¤Ç¥Õー¥É¥É¥é¥¤¥ÖÅù¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢NTTÀ¾ÆüËÜ¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤È¤È¤â¤Ë»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿³èÆ°¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Õー¥É¥É¥é¥¤¥Ö¡§³Æ²ÈÄí¤Ç»È¤¤ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¿©ÉÊ(Ì¤ÍøÍÑ)¤äÁ±°Õ¤ÇÄó¶¡²ÄÇ½¤Ê¿©ÉÊ¤ò½¸¤á¡¢NPOÅù¤Ø´óÂ£¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß
¢£¼Â»ÜÌÏÍÍ¡Ê°ìÎã¡Ë
1.¼Â»Ü³µÍ×
¡¡NTTÀ¾ÆüËÜ¥°¥ëー¥×¤Ç¤Ï¡¢½¾Á°¤è¤ê³Æ»ÙÅ¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢²ñ¼Ò¤Ë¤¢¤ëÈ÷ÃßÉÊ¤ò¥Õー¥É¥Ð¥ó¥¯¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿NPOÅù¤Ø´óÂ£¤¹¤ë»Ù±ç¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Ò°÷¤¬²ÈÄí¤Ë¤¢¤ë¿©ÉÊÅù¤ò»ý¤Á´ó¤ê¡¢NPOÅù¤Ø´óÂ£¤¹¤ë¥Õー¥É¥É¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¼Ò°÷¤Þ¤¿¤½¤Î²ÈÂ²¤Î»Ù±ç¤Ë¤è¤ê³èÆ°¤ò³È¤²¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡
¡¡¸½ºß¥Õー¥É¥É¥é¥¤¥Ö¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ÏÁ´30»ÙÅ¹¤Ë¤Þ¤Ç³ÈÂç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤¿¡¢10·î16Æü¤Î¡ÖÀ¤³¦¿©ÎÁ¥Çー¡×¡¢10·î30Æü¤Î¡Ö¿©ÉÊ¥í¥¹ºï¸º¤ÎÆü¡×Åù10·î¤Î¿©ÉÊ¥í¥¹ºï¸º·î´Ö¤òÂª¤¨¤¿£··î～10·î´ü¤ò¶¯²½´ü´Ö¤ÈÀßÄê¤·¡¢NTTÀ¾ÆüËÜ¥°¥ëー¥×°ìÂÎ¤ÇÃÏ°è¤Î¼Â¾õ¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢³ÆNPOÅù¤Ø´óÂ£¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£´óÂ£ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï´óÂ£Àè¤òÄÌ¤¸¡¢³ÆÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ë»Ù±çÉÊ¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ëÊý¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¡¢Í¸ú¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
£².¼Â»Ü»ÙÅ¹Åù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡(£±)¼Â»ÜÆâÍÆ
¡¦¼Â»Ü»ÙÅ¹¡§30»ÙÅ¹ (¤¦¤Á¡¢7·î～10·î¤Î¶¯²½´ü´Ö¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿»ÙÅ¹¤Ï26)
¡¦´óÂ£ÉÊÁí¿ô¡§¿©ÎÁÉÊ 46,236ÉÊ¡¢ÊÆ 740.8kg¡¢¤½¤ÎÂ¾(ÆüÍÑÉÊÅù)12,352ÅÀ
¡¦´óÂ£Àè¿ô¡§42²Õ½ê
¢£³Æ»ÙÅ¹¤Ç¤Î¼Â»ÜÆâÍÆ
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/32702/table/558_1_b663ff5f067826b411e7d04ef500b92e.jpg?v=202512060456 ]
(£²)¤½¤ÎÂ¾¡¢Ç¯´Ö¤òÄÌ¤¸¤¿¼Â»ÜÆâÍÆ
¡¡NTTÀ¾ÆüËÜ¥°¥ëー¥×¤Ç¤Ï¡¢¥Õー¥É¥É¥é¥¤¥Ö¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òº£¸å¤â³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢³Æ»ÙÅ¹¤Ç¤Ï¥Õー¥É¥É¥é¥¤¥Ö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ºÒ³²»þÅù¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤òÁÛÄê¤·¤¿È÷ÃßÉÊ¤Î´óÂ£¤äÆüÍÑÉÊ(Ê¸¶ñ¡¦°áÎà¡¦»Ò¶¡ÍÑÉÊ¡¦À¸³èÍÑÉÊ)¤Î´óÂ£Åù¤ò´Þ¤á¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ø¤Î»Ù±ç¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
£³¡¥¤½¤ÎÂ¾¡¡
¡¡NTTÀ¾ÆüËÜ¥°¥ëー¥×¤Ç¤Ï¡¢ËÜ´ü´Ö°Ê³°¤Ë¤â¡¢³Æ¥¨¥ê¥¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Õー¥É¥é¥¤¥ÖÅù¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢»ýÂ³Åª¤«¤ÄÍ¸úÅª¤Ê»Ù±ç¤ò¼Â»Ü¤Ç¤¤ë¤è¤¦¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£