¥ï¥¿¥ß³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂçÅÄ¶è¡¢°Ê²¼¥ï¥¿¥ß¡Ë¤¬¹ñÆâ¤Ç±¿±Ä¤¹¤ë¡¢´Ú¹ñNo.1¥Õ¥é¥¤¥É¥Á¥¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡Øbb.q ¥ª¥êー¥Ö¥Á¥¥ó¥«¥Õ¥§¡Ê°Ê²¼¡¢¥ª¥êー¥Ö¥Á¥¥ó¥«¥Õ¥§¡Ë¡Ù¤Ï¡¢2016Ç¯12·î15Æü¤ËÆüËÜ1¹æÅ¹¤ò¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ÊÍè¡¢Æüº¢¤è¤ê¤´°¦¸Ü¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ªµÒÍÍ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢2025Ç¯12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é12·î18Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡ÖÁÏ¶È´¶¼Õº×¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢¿Íµ¤¥á¥Ë¥åー¤òµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤¿¡ÖÁÏ¶È´¶¼Õº×µÇ°¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¤ò¡¢ÄÌ¾ïÀÑ¤ß¾å¤²²Á³Ê1,450±ßÁêÅö¤Î¥»¥Ã¥È¤ò¡¢460±ß¤ªÆÀ¤Ê990±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¤´Äó¶¡¡£ËèÇ¯¤´¹¥É¾¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ëÁÏ¶ÈµÇ°´ë²è¤òº£Ç¯¤â¼Â»Ü¤·¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤ËËÜ³Ê´Ú¹ñ¥Á¥¥ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁÏ¶È´¶¼Õº×µÇ°¥Ü¥Ã¥¯¥¹
¡Ú2016Ç¯¤ÎÆüËÜ¾åÎ¦¤«¤é9Ç¯¡£´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¡È¤ª¤¤¤·¤µ¡É¤Ç¤ªÆÏ¤±¡Û
¡Øbb.q ¥ª¥êー¥Ö¥Á¥¥ó¥«¥Õ¥§¡Ù¤Ï¡¢2016Ç¯12·î15Æü¤ËÆüËÜ1¹æÅ¹¤ò¥ªー¥×¥ó¤·¤Æ°ÊÍè¡¢ËÜ³Ê´Ú¹ñ¥Õ¥é¥¤¥É¥Á¥¥ó¤ÎÀìÌçÅ¹¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¡ÖÁÏ¶È´¶¼Õº×¡×¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤´ÍèÅ¹¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ø¤Î¡È¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡É¤ò·Á¤Ë¤·¤¿ÆÃÊÌ´ë²è¤Ç¤¹¡£
¡Ú¿Íµ¤¥Á¥¥ó¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤ÀÆÃÊÌ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò¡¢ÁÏ¶ÈµÇ°²Á³Ê¤Ç¡Û
¡ÖÁÏ¶È´¶¼Õº×µÇ°¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ë¤Ï¡¢¥µ¥¯¥µ¥¯¤Î°á¤È¥¸¥åー¥·ー¤Ê»Ý¤ß¤¬ÆÃÄ¹¤Î¡Ö¹ü¤Ê¤·¥â¥â²«¶â¥Õ¥é¥¤¥É¥Á¥¥ó¡×¡¢´Å¿É¤µ¤¬¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¡Ö¹ü¤Ê¤·¥â¥â¥ä¥ó¥Ë¥ç¥à¥Á¥¥ó¡×¡¢¹ñ»º¥µ¥µ¥ß¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¡Ö¥Á¥¥ó¥Õ¥£¥ó¥¬ー¡×¤Î3¼ïÎà¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯µÍ¤á¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÌ¾ïÀÑ¤ß¾å¤²²Á³Ê1,450±ßÁêÅö¤Î¥»¥Ã¥È¤ò¡¢ÁÏ¶ÈµÇ°²Á³Ê¤È¤Ê¤ë990±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£Éý¹¤¤À¤Âå¤Ë¿Íµ¤¤Î3ÉÊ¤¬°ìÅÙ¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡¢º£¤À¤±ÆÃÊÌ¤Ê´ü´Ö¸ÂÄê¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¹¡£
¡Ú¾¦ÉÊ¾ðÊó¡Û
¢£¾¦ÉÊÌ¾¡§bbq¥Á¥¥óÃÂÀ¸30¼þÇ¯µÇ°¥Ü¥Ã¥¯¥¹
¢£²Á³Ê¡§990±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Ã±ÉÊÀÑ¤ß¾å¤²²Á³Ê1,450±ßÁêÅö¤«¤é460±ß¤ª¥È¥¯
¢£ÆâÍÆ
¡¡¡¦¹ü¤Ê¤·¥â¥â²«¶â¥Õ¥é¥¤¥É¥Á¥¥ó¡Ê3¥Ôー¥¹¡Ë
¡¡¡¦¹ü¤Ê¤·¥â¥â¥ä¥ó¥Ë¥ç¥à¥Á¥¥ó¡Ê3¥Ôー¥¹¡Ë
¡¡¡¦¥Á¥¥ó¥Õ¥£¥ó¥¬ー¡Ê4ËÜ¡Ë
¡¡¡¦Áª¤Ù¤ë¥Ç¥£¥Ã¥×¥½ー¥¹¡Ê1¸Ä¡Ë
¢£ÈÎÇä´ü´Ö
2025Ç¯8·î21Æü¡ÊÌÚ¡Ë～9·î3Æü¡Ê¿å¡Ë
¢£ÈÎÇäÅ¹ÊÞ
Á´¹ñ¤Î¡Öbb.q ¥ª¥êー¥Ö¥Á¥¥ó¥«¥Õ¥§¡×³ÆÅ¹ÊÞ
¢£¡Øbb.q¡Ù¤È¤Ï¡¡~It¡Çs More Than a Name.¡¡It¡Çs a Promise.~
¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¡Öbb.q¡×¤Ï ¡ÖBest of the Best Quality¡ÊºÇ¹âÉÊ¼Á¤ÎÃæ¤Î¡¢ºÇ¹â¡Ë¡×¤ò°ÕÌ£¤·¡¢ ¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤½¤ÎÉÊ¼Á¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÌóÂ«¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Õ¥é¥¤¥É¥Á¥¥ó¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ï¡¢ ´Ú¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÄ¹Ç¯¤ÎÅÁÅý¤È¡¢¡Öbb.q¡×¤¬ºÇÀèÃ¼¤ÎÉÊ¼Á¤ÈÌ£¤òÄÉµá¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë ´Ú¹ñ¥½¥¦¥ë¤ËÀßÎ©¤·¤¿¡Ø¥Á¥¥óÂç³Ø¡Ù¤ÎºÇ¿·¸¦µæ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ ¤³¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ë¤è¤ê¡¢º£¤Þ¤ÇÌ£¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤Û¤É¥µ¥¯¥µ¥¯¤Ç¡¢¥¸¥åー¥·ー¤Ç¡¢½À¤é¤«¤Ê¥Õ¥é¥¤¥É¥Á¥¥ó¤ò¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌ£¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ë¤«¤Ê¥½ー¥¹¤ä¥Ñ¥¦¥Àー¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£bb.q¡¡¥ª¥êー¥Ö¥Á¥¥ó³µÍ×¡¡
¡Ú½»½ê¡Û¡¡¡¡ÅìµþÅÔÂçÅÄ¶è±©ÅÄ1-1-3
¡ÚÀßÎ©¡Û¡¡¡¡2016Ç¯12·î
¡Ú¸ø¼°HP¡Û¡¡https://bbq-olivechickencafe.jp/
¢£¥ï¥¿¥ß³ô¼°²ñ¼Ò
¡Ú½»¡¡¡¡¡¡½ê¡Û ÅìµþÅÔÂçÅÄ¶è±©ÅÄ 1-1-3
¡ÚÂåÉ½¼ÔÌ¾¡Û ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹ ·ó ¼ÒÄ¹ CEO¡¡ÅÏîµ¡¡Èþ¼ù
¡ÚÀß Î©¡Û 1986 Ç¯ 5 ·î
¡Ú»ö¶ÈÆâÍÆ¡Û ¹ñÆâ³°¿©»ö¶È¡¢³¤³°»ö¶È¡¢Âð¿©»ö¶È¡¢ÇÀ¶È¡¢´Ä¶»ö¶È¡¢¿Íºà¥µー¥Ó¥¹»ö¶È
¡Ú¥Ûー¥à¥Úー¥¸ URL¡Û http://www.watami.co.jp