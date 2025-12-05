¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó¸å¤Î¹¾¸ÍÅìµþÇîÊª´Û¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ëËë¤ÎÆâÊÛÅö¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¡¡ÅìµþÅÔµÚ¤Ó¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÅìµþÅÔÎò»ËÊ¸²½ºâÃÄ¤Ç¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¹¾¸ÍÅìµþÇîÊª´Û¡Ê°¦¾Î¡§¤¨¤É¤Ï¤¯¡Ë¤Î2026Ç¯3·î31Æü¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡Ö¤Þ¤À¤«¤Ê¤¨¤É¤Ï¤¯¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¨¤É¤Ï¤¯¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¿©¤Ù¤¿¤¤¡ª¤È»×¤¦¡ÖËë¤ÎÆâÊÛÅö¡×¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÊç½¸¤·¡¢Ìó70ºîÉÊ¤Î±þÊç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2¼¡¿³ºº¤Ç¡¢1¼¡¿³ºº¤Î¾å°Ì5ºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÂºÝ¤ËÄ´Íý¡¦ºÆ¸½¤·¤¿¤â¤Î¤ò¿³ºº°÷¤¬»î¿©¤·¡¢ºÇÍ¥½¨¾Þ¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÇÍ¥½¨¾ÞºîÉÊ¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ï¥á¥Ë¥åー²½¤µ¤ì¡¢¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó¤¹¤ë¤¨¤É¤Ï¤¯¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú¡Ö¤Þ¤À¤«¤Ê¤¨¤É¤Ï¤¯¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈWEB¥µ¥¤¥È¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://madakana-edohaku.jp/(https://madakana-edohaku.jp/) ¡Û
¡Ö¤¨¤É¤Ï¤¯Ëë¤ÎÆâÊÛÅö¡×¥¢¥¤¥Ç¥¢¥³¥ó¥Æ¥¹¥ÈºÇÍ¥½¨¾ÞºîÉÊ¢£ºÇÍ¥½¨¾ÞºîÉÊ
¤ªÊÛÅöÌ¾
¤¨¤É¤Ï¤¯ ¥¿¥¤¥à¥È¥é¥Ù¥ëËë¤ÎÆâÊÛÅö¡§¹¾¸Í～ÎáÏÂ
¼õ¾Þ¼ÔÌ¾
@shoko_spoon ¤µ¤ó
¤³¤À¤ï¤ê¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢¤¨¤É¤Ï¤¯¤é¤·¤µ
°ì¿©¤Ç¹¾¸Í¤«¤éÎáÏÂ¤Þ¤Ç¤ÎÆüËÜ¤Î¿©Ê¸²½»Ë¤òÎ¹¤¹¤ë¡¢¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¤ªÊÛÅö¤Ç¤¹¡£¡Ö¼Çµï¸«Êª¤ÎÉ¶¤à¤¹¤Ó¡×¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡ÖÊ¸ÌÀ³«²½¤ÎµíÆé¡×¡ÖÀï»þ¤Î¤µ¤Ä¤Þ°ò¤´ÈÓ¡×¤½¤·¤Æ¡ÖÌ¤Íè¤Î¿©¡¦¥×¥é¥ó¥È¥Ùー¥¹¡×¤Þ¤Ç¡£ ÆüËÜ¤Î¿©Ê¸²½¤ÎÊÑÁ«¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¡Ö¿©¤Ù¤Æ³Ø¤Ö¡×ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
@shoko_spoon ¤µ¤ó¤Î±þÊç¼Ì¿¿
¢£¼õ¾Þ¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È
¤³¤ÎÅÙ¡¢ºÇÍ¥½¨¾Þ¤È¤¤¤¦ºÇ¹â¤ÎÉ¾²Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤Ç¤¹¡£Ë°¿©¤Î»þÂå¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤Î¤ªÊÛÅö¤òÄÌ¤·¡¢Àè¿Í¤¿¤Á¤¬ËÂ¤¤¤À¿©Ê¸²½¤ò¡Ø»þ¤ò¤µ¤«¤Î¤Ü¤ë¡Ö¿©¤Ù¤Æ³Ø¤Ö¡×Å¸¼¨Êª¡Ù¤È¤·¤ÆºÆÇ§¼±¤·¡¢ÇîÊª´Û¤Ç¤Î³Ø¤Ó¤ò¤è¤ê¿¼¤¯¡¢»×¤¤½Ð¿¼¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñ¶¤ò±Û¤¨¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£
ºÇÍ¥½¨¾Þ¤Î¤ªÊÛÅö¤Ï¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¤â¤È¤Ë¥á¥Ë¥åー²½¤µ¤ì¡¢¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó¤¹¤ë¤¨¤É¤Ï¤¯¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Äó¶¡»þ´ü¤ä²Á³Ê¤Ê¤É¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÊÌÅÓ¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤´¾ÞÌ£¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£¿³ºº²ñ³µÍ×
¿³ººÊýË¡
1¼¡¿³ºº¡Ê½ñÌÌ¡Ë¤Î¾å°Ì5ºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥á¥Ë¥åー´Æ½¤¤Î¹â¶¶Á±Ïº¤µ¤ó¤¬³Æ±þÊçºîÉÊ¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¤â¤È¤Ë Ëë¤ÎÆâÊÛÅö¤òºÆ¸½¤·¡¢¿³ºº°÷¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎËë¤ÎÆâÊÛÅö¤ò»î¿©¤·¤¿¤¦¤¨¤ÇÁí¹çÅª¤ËÉ¾²Á¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿³ºº¹àÌÜ
¹¾¸Í¡¦Åìµþ¤é¤·¤µ¡¢ÆÈÁÏÀ¡¦ÁÏÂ¤À¡¢Äó¶¡¤·¤ä¤¹¤µ¡¢ÃÏ°èÀ¡¢¸«¤¿ÌÜ¤ÎÈþ¤·¤µ¡¢¶â³Û´¶
¿³ºº°÷¡¦´Æ½¤
ÆÃÊÌ¿³ºº°÷¡¡¥³¥¦¥±¥ó¥Æ¥Ä¤µ¤ó¡ÊÎÁÍý¸¦µæ²È¡Ë
¿³ºº°÷¡¡¹¾¸ÍÅìµþÇîÊª´Û¤Î¿¦°÷¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó»ö¶È¼Ô¤Ê¤É
¥á¥Ë¥åー´Æ½¤¡¡¹â¶¶ Á±Ïº¤µ¤ó¡ÊNadia Artist / ÎÁÍý¸¦µæ²È¡Ë
¢£WEB¥µ¥¤¥È¡¡https://oceans-nadia.com/special/contest-edohaku
Í¥½¨¾ÞºîÉÊ¤ò´Þ¤á¤¿¿³ºº·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢2026Ç¯1·îÃæ½Ü¤Ë¡¢WEB¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¡¢²¼µ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¡ÊPDF¡Ë¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://prtimes.jp/a/?f=d38211-961-4444b489c30e2937e57b6be3c2396c06.pdf
¡Ú¤ªÌä¹ç¤»Àè¡Û
À¸³èÊ¸²½¶É Ê¸²½¿¶¶½Éô ´ë²èÄ´À°²Ý¡¡ÅÅÏÃ¡§03-5000-6980
¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÅìµþÅÔÎò»ËÊ¸²½ºâÃÄ ¥¢ー¥Ä¥«¥¦¥ó¥·¥ëÅìµþ ´ë²èÉô¹Êó²Ý¡¡ÅÅÏÃ¡§03-6256-9967