¡ØºûÀîÊ¿ÏÂºâÃÄ presents ¡ÖThe Power of Not Knowing¡×¡Ù´ßÃ«Íö´Ý¤¬¥²¥¹¥È¤ËÅÐ¾ì¡ª

TOKYO FM¤ÇÊüÁ÷Ãæ¤Î´Øº¬ËãÎ¤¤¬¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëÈÖÁÈ¡ØºûÀîÊ¿ÏÂºâÃÄ presents ¡ÖThe Power of Not Knowing¡×¡Ù(Ëè½µÆüÍËÆü7:00～7:30ÊüÁ÷)¤Ï¡¢Ëè²ó¡¢³ÆÊ¬Ìî¤ÎÀìÌç²È¤ò¥²¥¹¥È¤Ë¾·¤¡¢¤¤¤ÞÀ¤³¦¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë½ÐÍè»ö¤ä¡¢ÁÇËÑ¤Ê¥®¥â¥ó¤ò·¡¤ê²¼¤²¡¢»ëÅÀ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯ÈÖÁÈ¤Ç¤¹¡£12·î7Æü¡¢14Æü¡¢21Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ï3½µ¤ËÅÏ¤ê¡¢µ¯¶È²È¤ÇMMBH³ô¼°²ñ¼Ò¶¦Æ±ÂåÉ½¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥Ü¥Ã¥³ー¥ËÂç³Ø¤ËºßÀÒ¤¹¤ë¸½ÌòÂç³ØÀ¸¤Î´ßÃ«Íö´Ý¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£´ßÃ«Íö´Ý¤¬À¯¼£¡¦¶µ°é¤Ê¤É¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¡¢µ¯¶È¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÌÜÉ¸¤Ê¤É¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È»Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÈÖÁÈ¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£´Øº¬ËãÎ¤¤È¡¢¥¹¥¿ー¤Î²ÈÄí¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¼ÔÆ±»Î¤Î¥Èー¥¯¤â¡£¤¼¤Ò¤ªÄ°¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£
YouTube¤äTikTok¤Ç¤ÎÈ¯¿®¤ä¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥³¥á¥ó¥Æー¥¿ー¤Ê¤É¤ÇÀ¯¼£¤ä¼Ò²ñ²ÝÂê¡¢¶µ°é¤Ë´Ø¤·¤ÆÀÑ¶ËÅª¤ËÈ¯¸À¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë´ßÃ«Íö´Ý¡£¸½ÌòÂç³ØÀ¸¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢»ØÆ³½Î¡ÖMMBH¡×¤òÀßÎ©¤·¡¢³¤³°¤òÌÜ»Ø¤¹¼ã¼Ô¤ò»Ù±ç¡¦¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢´ßÃ«Íö´Ý¤¬µ¯¶È¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ¤ä¡¢³¤³°¤ÎÂç³Ø¤Ç¤ÎÀ¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê»ö¶È¤ÎÆâÍÆ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â»Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡¢À¯¼£¤ä¼Ò²ñ²ÝÂê¤Ø¤ÎÈ¯¿®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶½Ì£¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¥Ã¥«¥±¡¢º£¼Ò²ñ¤Ë»×¤¦¤³¤È¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¼«¿È¤ÎÅ¸Ë¾¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â»Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÈÖÁÈ¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ë´Øº¬ËãÎ¤¤È´ßÃ«Íö´Ý¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤Ç¤â¤¢¤ë¡¢¿Æ¤¬¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤ÎÀ¤³¦¤Î°ÎÂç¤Ê¿ÍÊª¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¤Î¤«¡¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â»Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÈÖÁÈ¤ò¡¢¤É¤¦¤¾¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÈÖÁÈ³µÍ×¡Û
¢¡¥¿¥¤¥È¥ë¡§ ¡ØºûÀîÊ¿ÏÂºâÃÄ presents ¡ÖThe Power of Not Knowing¡×¡Ù
¢¡ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µÆüÍË7:00～7:30
¢¡ÊüÁ÷¶É¡§TOKYO FM
¢¡½Ð±é: ´Øº¬ËãÎ¤
¢¡ÈÖÁÈ£È£Ð¡§ https://www.tfm.co.jp/power/
¢¡Äó¶¡¡§ºûÀîÊ¿ÏÂºâÃÄ