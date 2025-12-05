JAL¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¿©ÉÊ¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖJAL SELECTION¡×JRÉÊÀî±Ø¤Ë´ü´Ö¸ÂÄê½ÐÅ¹
¡üJAL¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¿©ÉÊ¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖJAL SELECTION¡×¤¬JRÉÊÀî±Ø¤Ë´ü´Ö¸ÂÄê½ÐÅ¹
¡ü12·î8Æü～25Æü¤Î´ü´Ö¡¢¥¨¥¥åー¥ÈÉÊÀî1F¡Ö¥Þー¥±¥Ã¥È¥¹¥¯¥¨¥¢¡×¤Ë½ÐÅ¹
¡ü¡ÖJALÆÃÀ½¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Óー¥Õ¥«¥ìー¡×¤ä¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤ò¥»¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿¥Ï¥Ã¥Ôー¥Ð¥Ã¥°¤Î¤Û¤«¡¢¸·Áª¥ï¥¤¥ó¤Ê¤É¤âÈÎÇä
¡¡JAL¥°¥ëー¥×¤Î¾¦¼Ò ³ô¼°²ñ¼ÒJALUX¡Ê¥¸¥ã¥ë¥Ã¥¯¥¹¡¢½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢°Ê²¼¡ÖJALUX¡×¡Ë¤Ï¡¢JAL¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¿©ÉÊ¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖJAL SELECTION¡×¤Î¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤ò¼è¤êÂ·¤¨¡¢12·î8Æü¤«¤é25Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¡¢JRÉÊÀî±Ø²þ»¥Æâ¤Î¥¨¥¥Ê¥«¾¦¶È»ÜÀß ¥¨¥¥åー¥ÈÉÊÀî1F¡Ö¥Þー¥±¥Ã¥È¥¹¥¯¥¨¥¢¡×¤Ë½ÐÅ¹¤·¤Þ¤¹¡£JAL SELECTION¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¨¥¥åー¥ÈÉÊÀî¤Ç¤Î½ÐÅ¹¤Ï¡¢½é½ÐÅ¹¤È¤Ê¤Ã¤¿º£Ç¯1·î¤ËÂ³¤2²óÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£*1
*1¡¡2025Ç¯1·î17ÆüÉÕ¤±¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¡§JAL¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¿©ÉÊ¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖJAL SELECTION¡×¤¬JRÉÊÀî±Ø¤Ë½éÅÐ¾ì ¥¨¥¥åー¥ÈÉÊÀî¡Ö¥Þー¥±¥Ã¥È¥¹¥¯¥¨¥¢¡×¤Ë´ü´Ö¸ÂÄê½é½ÐÅ¹¡¡https://www.jalux.com/news/2025/jalux-jal-selection-event.html
¡¡¡ÖJAL SELECTION¡×¤Ï¡¢¡Ö¶õ¤ÎÎ¹¤ÎÆÃÊÌ´¶¤ò¡¢Êë¤é¤·¤ÎÃæ¤Ç¤â´¶¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥°¥ë¥á¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¤Î½ÐÅ¹¤Ç¤Ï¡¢º£Ç¯1·î¤Î½é½ÐÅ¹¤Ç¤â¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡ÖJALÆÃÀ½¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Óー¥Õ¥«¥ìー¡×¡Ö¥É¥é¥¤¤Ê¤Ã¤È¤¦¡×¤Ê¤É¤ÎÄêÈÖ¾¦ÉÊ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿Íµ¤¤Î¡Ö¤Ç¤¹¤«¤¤¡×¥·¥êー¥º¤È¥¹¥Ê¥Ã¥¯²Û»Ò¤Î¡ÖThe ÌÍ ¤¦¤É¤óÌ£¡×¤ò¥»¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿¥Ï¥Ã¥Ôー¥Ð¥Ã¥°¤ä¡¢º£Ç¯9·î¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¡ÖJALÆÃÀ½¡Ø¶å½£¤¸¤ã¤ó¤¬¤é¡Ù´Æ½¤ ¤È¤ó¤³¤ÄÉ÷Ì£Á¹¥éー¥á¥ó¡×¤È¡Ö¥«¥ìー¥Ï¥¦¥¹¥ê¥ª´Æ½¤ ¥ー¥Þ¥«¥ìー¡× *2 ¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¡ÖJAL SELECTION¡×¾¦ÉÊ¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ëº£²ó¤Ï¡¢JALUX¤¬Í¢Æþ¤¹¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Î¥ë¥¦¥§ー¥µ¥Ð¡Ö¥µ¥Ð¥Ìー¥ô¥©ー¡×¤Î¤·¤á»ª¤ä¡¢JALµ¡Æâ¡¦¥é¥¦¥ó¥¸¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤¿ÌÃÊÁ¤Î¥ï¥¤¥ó¡¦¥·¥ã¥ó¥Ñー¥Ë¥å¡¢¤½¤ÎÂ¾¡¢¥Áー¥º¤ä»¨²ß¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤äÇ¯ËöÇ¯»Ï¤ò¾þ¤ëÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤´¾ÞÌ£¤¯¤À¤µ¤¤¡£
*2¡¡2025Ç¯9·î22ÆüÉÕ¤±¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¡§JAL SELECTION¿·¾¦ÉÊ¡Ö¶å½£¤¸¤ã¤ó¤¬¤é¥éー¥á¥ó¡×¤È¡Ö¥«¥ìー¥Ï¥¦¥¹¥ê¥ª ¥ー¥Þ¥«¥ìー¡×¤¬¿·ÅÐ¾ì¡¡https://www.jalux.com/news/2025/jalux-jal-selection.html
¡Êº¸¡ËJAL¤Îµ¡Æâ¡¦¥é¥¦¥ó¥¸Äó¶¡ÍÑ¤È¤·¤Æ´ë²è¡¦³«È¯¤·¤¿¾¦ÉÊ¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¥í¥´¡Ê±¦¡ËÁÇºà¤äÀ½Ë¡¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡¢JAL¥°¥ëー¥×¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¥í¥´
¡Ú½ÐÅ¹³µÍ×¡Û
¾ì¡¡¡¡½ê¡§JRÉÊÀî±Ø ²þ»¥Æâ¡¡¥¨¥¥åー¥ÈÉÊÀî1F¡Ö¥Þー¥±¥Ã¥È¥¹¥¯¥¨¥¢¡×
´ü¡¡¡¡´Ö¡§2025Ç¯12·î8Æü¡Ê·î¡Ë～25Æü¡ÊÌÚ¡Ë
±Ä¶È»þ´Ö¡§·î-ÅÚ 10:00～22:00¡¢Æü¡¦½Ë 10:00～20:30
¢¨ºÇ½ªÆü¤Î¤ß19:00ÊÄÅ¹
ÈÎÇä¾¦ÉÊ¤Î°ìÎã¡§
JAL SELECTION
¡¦JALÆÃÀ½¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Óー¥Õ¥«¥ìー
¡¦JAL LOUNGE ¥«¥ìー¤Þ¤ó
¡¦¥Ï¥Ã¥Ôー¥Ð¥Ã¥°
¡Ê¤Ç¤¹¤«¤¤¥·¥êー¥º4¼ï¡Ê¤¦¤É¤ó¡¢¤½¤Ð¡¢¤Á¤ã¤ó¤Ý¤ó¡¢¤éー¤á¤ó¡Ë¤È¡ÖThe ÌÍ ¤¦¤É¤óÌ£¡×¤Î¥»¥Ã¥È¡Ë
¡¦¥É¥é¥¤¤Ê¤Ã¤È¤¦
¡¦¤¸¤ã¤¬¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯ ¥Óー¥Õ¥³¥ó¥½¥áÌ£
¡¦¥Ï¥Ã¥Ôー¥¿ー¥ó ¥ª¥Ë¥ª¥ó¥³¥ó¥½¥á¥¹ー¥×É÷Ì£
¡¦JALÆÃÀ½¡Ö¶å½£¤¸¤ã¤ó¤¬¤é¡×´Æ½¤ ¤È¤ó¤³¤ÄÉ÷Ì£Á¹¥éー¥á¥ó
¡¦¥«¥ìー¥Ï¥¦¥¹¥ê¥ª´Æ½¤ ¥ー¥Þ¥«¥ìー
¡¦SABA NOUVEAU¡º»ª
JALµ¡Æâ¡¦¥é¥¦¥ó¥¸¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤¿ÌÃÊÁ¤Î¥ï¥¤¥ó¤ª¤è¤Ó¥·¥ã¥ó¥Ñー¥Ë¥å
¡¦¥¿¥ë¥¿ー¥Ë ¥Æ¥£ー¥·¥êー¥º ¥¹¥Ñー¥¯¥ê¥ó¥°
¡¦¥á¥¾¥ó ¥·¥·¥§¥ë ¥·¥ê¥¦¥¹ ¥Ü¥ë¥Éー ¥Ö¥é¥ó
¡¦¥á¥¾¥ó ¥·¥·¥§¥ë ¥·¥ê¥¦¥¹ ¥Ü¥ë¥Éー ¥ëー¥¸¥å
¡¦¥¸¥ç¥»¥Õ ¥Ú¥ê¥¨ ¥¥å¥ô¥§ ¥í¥ï¥¤¥ä¥ë ¥Ö¥ê¥å¥Ã¥È
¡¦¥¯¥í ¥Ç¥å ¥ô¥¡¥ë ¥ì¥Ã¥É ¥Ö¥ì¥ó¥É
¢¨ÆâÍÆ¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖJAL SELECTION¡×¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È¡§https://www.jal.co.jp/jp/ja/shopping/jalselection/
¡¡¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢¡ÖJAL SELECTION¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»¤ä¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡¢¾¦ÉÊ¤Î³«È¯¥¹¥Èー¥êー¤Ê¤É¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡JALUX¤ÏJAL¥°¥ëー¥×¤Î¾¦¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢´ë¶ÈÍýÇ°¡Ö¹¬¤»¤Å¤¯¤ê¤Î¥Ñー¥È¥Êー～¿Í¤Ë¼Ò²ñ¤Ë´Ä¶¤Ë¡¢¤â¤Ã¤ÈË¤«¤Êµ±¤¤ò～¡×¤ò·Ç¤²¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â³§¤µ¤Þ¤ÎÊë¤é¤·¤òºÌ¤ë¾¦ÉÊ¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£