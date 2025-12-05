12/10(¿å)¡¦11(ÌÚ)¡¦12(¶â) ¹çÆ±¥Æ¥¹¥È¡¦¥ëー¥ー¥Æ¥¹¥ÈinÎë⿅¥µー¥¥Ã¥È ¥¨¥ó¥È¥êー¥ê¥¹¥ÈÈ¯É½(12/5»þÅÀ) ÁíÀª33Ì¾(¥ëー¥ー14Ì¾)¤¬¥¨¥ó¥È¥êー¡ªºÇÂ®¥¿¥¤¥à¤ò½Ð¤¹¤Î¤ÏÃ¯¤À¡ª¡©
¹ñÆâºÇ¹âÊö¤ÇºÇÂ®¤Î¼«Æ°¼Ö¥ìー¥¹¥·¥êー¥º¤Ç¤¢¤ëÁ´ÆüËÜ¥¹ー¥Ñー¥Õ¥©ー¥ß¥å¥éÁª¼ê¸¢(°Ê²¼¡ÖSUPER FORMULA¡×)¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜ¥ìー¥¹¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó(°Ê²¼¡ÖJRP¡×)¤Ï¡¢12/10(¿å)¡¦11(ÌÚ)¡¦12(¶â)¤Î3Æü´Ö¡¢Îë⿅¥µー¥¥Ã¥È(»°½Å¸©Îë⿅»Ô)¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¹çÆ±¥Æ¥¹¥È¡¦¥ëー¥ー¥Æ¥¹¥È¤Î¥¨¥ó¥È¥êー¥ê¥¹¥È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã²èÁü¡§2025 TEST P&R SUZUKA CIRCUIT¡ä
12/5»þÅÀ¤Ç¡¢15¥Áー¥à¤«¤éÁíÀª33Ì¾(¥ëー¥ー14Ì¾¡¢³¤³°Àª7Ì¾)¤¬¥¨¥ó¥È¥êー¡ª´û¤Ë2026¥·ー¥º¥ó¤«¤é¤Î»²Àï¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖDELiGHTWORKS RACING¡×¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡ÖTEAM GOH¡×¤¬2022¥·ー¥º¥ó°ÊÍè¤Î»²Àï¡ª
FIAÀ¤³¦¥é¥êーÁª¼ê¸¢(WRC)¤Ç2ÅÙ¤Î¥·¥êー¥º¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ëµ±¤¤¤¿¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É½Ð¿È¤Î¥¹¥¿ー¥É¥é¥¤¥Ðー¡¢¥«¥Ã¥ì¡¦¥í¥Ð¥ó¥Ú¥é(Kalle Rovanpera)Áª¼ê¤ÎÂ¾¡¢¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ËÇ³¤¨¤ë³Æ¥Áー¥à¡¦¥É¥é¥¤¥Ðー¡¢ÃíÌÜ¤Î¥ëー¥ー¥É¥é¥¤¥Ðー¤¬Åß¤ÎÎë⿅¤ò¶î¤±È´¤±¤Þ¤¹¡ª¸ø¼°¥¢¥×¥ê¡ØSFgo¡Ù¤Ç¤Ï¡È½é²ó14Æü´ÖÌµÎÁ¥È¥é¥¤¥¢¥ë¡É¤â³«ºÅÃæ¡ª2026¥·ー¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤¿Àï¤¤¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
¹çÆ±¥Æ¥¹¥È¡¦¥ëー¥ー¥Æ¥¹¥È ¥¨¥ó¥È¥êー¥ê¥¹¥È(12/5»þÅÀ)
¢¨ ËÜ¥ê¥¹¥È¤Ï12/5»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ TBN¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï·è¤Þ¤ê¼¡Âè¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ØSFgo¡Ù¡ØJ SPORTS¡Ù¤Ç¤ÎÇÛ¿®·èÄê¡ª
¢¡¡ØSFgo¡ÙÇÛ¿®¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
¢¨¡ØSFgo¡Ù¤Ç¤Ï ¡È½é²ó14Æü´ÖÌµÎÁ¥È¥é¥¤¥¢¥ë¡É ¼Â»ÜÃæ¡ª
¾Ü¤·¤¯¤Ï¥³¥Á¥é ¢ª https://superformula.net/sf3/sfgo/
¢¡¡ØJ SPORTS¡ÙÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
¢¨°õ¤ÏJ SPORTS¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¡Ú¸ÂÄê¡ÛÇÛ¿®¤Ç¤¹¡£
¾Ü¤·¤¯¤Ï¥³¥Á¥é ¢ª https://www.jsports.co.jp/motor/super_formula/
¸ø¼°¥¢¥×¥ê¡ØSFgo¡Ù¡È½é²ó14Æü´ÖÌµÎÁ¥È¥é¥¤¥¢¥ë¡É ¼Â»ÜÃæ¡ª
¢¡¤Ï¤¸¤á¤Æ¤´ÍøÍÑ¤ÎÊý¤Ï
¥¹¥Æ¥Ã¥×£±.¡§App Store¡¿Google Play¤«¤é¥¢¥×¥ê¤ò¥À¥¦¥ó¥íー¥É
App Store¡§https://apps.apple.com/jp/app/sfgo/id1615551217
Google Play¡§https://play.google.com/store/apps/details?id=net.superformula.sfgo
¥¹¥Æ¥Ã¥×£².¡§¡ØSFgo¡Ù¥¢¥×¥ê¤òµ¯Æ°¤·¡¢²ñ°÷ÅÐÏ¿
¥¹¥Æ¥Ã¥×£³.¡§¥×¥é¥ó¤òÁª¤ó¤Ç14Æü´ÖÌµÎÁ¥È¥é¥¤¥¢¥ë¥¹¥¿ー¥È¡ª
¢¡´û¤ËÌµÎÁ²ñ°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï
¥¹¥Æ¥Ã¥×£±.¡§¥Þ¥¤¥Úー¥¸¤«¤é¡ÖÍÎÁ¥×¥é¥ó¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¡×¤òÁªÂò
¥¹¥Æ¥Ã¥×£².¡§¥×¥é¥ó¤òÁª¤ó¤Ç14Æü´ÖÌµÎÁ¥È¥é¥¤¥¢¥ë¥¹¥¿ー¥È¡ª
¢¨14Æü´ÖÌµÎÁ¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤Ï½é¤á¤ÆApple ID·èºÑ¡¿Google Play·èºÑ¤òÍøÍÑ¤µ¤ì¤ëÊý¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¢¨14ÆüÌÜ°Ê¹ß¤Ï»öÁ°¤ËÁªÂò¤µ¤ì¤¿ÍÎÁ¥×¥é¥ó¤Ø°Ü¹Ô¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
