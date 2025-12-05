¥«¥ó¥É¥¥ー¿·ÍøÉÜÍè¾ì¼Ô¸ÂÄê¡ªÀçÂæ89ERS¥Ûー¥àÀï¡Ö¥¨¥¹¥³ー¥È¥¥Ã¥º¡×»²²Ã¤Ø¤´¾·ÂÔ¡Ê2026Ç¯1·î31Æü³«ºÅ¡Ë
Â¿ÍÍ¤Ê¿Íºà¤ÎÅÐÍÑ¡¦°éÀ®¤òÄÌ¤·¤Æ´Ø¤ï¤ë¿Í¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¿Íºà¥µー¥Ó¥¹²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Þー¥¥å¥êー¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É1-26-2 ¿·½ÉÌîÂ¼¥Ó¥ë23³¬¡¢¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§½©´Ö ¹ä¡¢°Ê²¼¡Ö¥Þー¥¥å¥êー¡×¡Ë¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥Ý¥ó¥µー¤òÌ³¤á¤ë¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥Áー¥à¡ÖÀçÂæ89ERS¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Áª¼ê¤È°ì½ï¤ËÆþ¾ì¤Ç¤¤ë¡Ö¥¨¥¹¥³ー¥È¥¥Ã¥º¡×¾·ÂÔ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò2026Ç¯1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Î¥Ûー¥à¥²ー¥à¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ´ë²è¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë»Ò¤É¤â¸þ¤±¤ª»Å»öÂÎ¸³¥Æー¥Þ¥Ñー¥¯¡Ö¥«¥ó¥É¥¥ー¿·ÍøÉÜ¡×¡ÊµÜ¾ë¸©ÍøÉÜÄ®¡Ë¤Ø¤ÎÍè¾ì¼Ô¸ÂÄê¤ÎÃêÁª¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£Æü¾ï¤Î¡È¤ª¤·¤´¤ÈÂÎ¸³¡É¤«¤é¡¢Æ´¤ì¤Î¡È¥¹¥Ýー¥Ä¤ÎÉñÂæÂÎ¸³¡É¤Ø¤ÈÌ´¤ò¤Ä¤Ê¤°¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¢£¼Â»Ü¤ÎÇØ·Ê
¥Þー¥¥å¥êー¤Ï¡¢¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë¿·ÍøÉÜ¤Ç»Ò¤É¤â¸þ¤±¿¦¶ÈÂÎ¸³¥Æー¥Þ¥Ñー¥¯¡Ö¥«¥ó¥É¥¥ー¿·ÍøÉÜ¡×¤ò±¿±Ä¤·¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¼Ò²ñ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ä»Å»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Öµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥«¥ó¥É¥¥ー¤Ç¤Î¤ª»Å»öÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¾Íè¤ÎÌ´¤òÉÁ¤¤¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÂÐ¤·¡¢ÀçÂæ¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥Áー¥à¡¦ÀçÂæ89ERS¤ÎÁª¼ê¤È¤È¤â¤ËÆþ¾ì¥»¥ì¥â¥Ëー¤Ø»²²Ã¤¹¤ëÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤Î¾ì¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¥×¥í¥¹¥Ýー¥Ä¤Î¸½¾ì¤Ç¼Ò²ñ¤È¤Î¿·¤¿¤ÊÀÜÅÀ¤òÂÎ´¶¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ì´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÅØÎÏ¤¹¤ë°ÕÍß¤ò°é¤à¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÃÏ°è¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¿¶¶½¤ª¤è¤ÓÃÏ°è·ÐºÑ¤Î³èÀ²½¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÆÃÄ¹
1¡¥¥×¥íÁª¼ê¤È°ì½ï¤Ë¥³ー¥È¤Ø¡ª¡ÈËÜÊª¤ÎÉñÂæ¡É¤òÂÎ¸³¤·¤è¤¦
ÀçÂæ89ERS¤ÎÁª¼ê¤È¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤ÇÆþ¾ì¤¹¤ëÆÃÊÌ¤Ê½Ö´Ö¡£
¾ÈÌÀ¡¢´¿À¼¡¢¥³ー¥È¤ÎÇ®µ¤¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤ÆËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡È½é¤á¤Æ¤Î´¶Æ°¡É¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
2¡¥¥«¥ó¥É¥¥ー¿·ÍøÉÜÍè¾ì¼Ô¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¤Êµ¡²ñ
¥¨¥¹¥³ー¥È¥¥Ã¥º¤Ø¤Î»²²Ã¤ÏËÜÍè4¤Ä¤Û¤É¤¢¤ëÂÎ¸³¡ÊMC¥³ー¥ë¡¢Áª¼ê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ê¤É¡Ë¤«¤éÃêÁªÀ©¡£¤·¤«¤·¡¢º£²ó¥«¥ó¥É¥¥ー¿·ÍøÉÜ¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¥¨¥¹¥³ー¥È¥¥Ã¥º¤òÁª¤ó¤Ç¤´»²²ÃÄº¤±¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤Ç¤¹¡£
¤ª»Å»öÂÎ¸³¤ÇÌ´¤òÉÁ¤¤¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¡¢¥×¥í¥¹¥Ýー¥Ä¤Î¸½¾ì¤Ç¡È¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÌ´¡É¤òÂÎ´¶¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡£
3¡¥²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ç´¶Æ°¤ò¶¦Í¤Ç¤¤ë1Æü¤Ë
ÅöÆü¤Ï»²²Ã¤¹¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤âÍ¥ÂÔÎÁ¶â¤Ç´ÑÀïÀÊ¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£
¥³ー¥È¤ËÎ©¤Ä¤ª»Ò¤µ¤Þ¤Î»Ñ¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ç´¶Æ°¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¨¤ë»þ´Ö¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
¤ª»Å»öÌ¾¡§¥«¥ó¥É¥¥ー¿·ÍøÉÜ presents Ì´¤Î¤ª¤·¤´¤È¥¨¥¹¥³ー¥È
¼Â»ÜÆü¡§2026Ç¯1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë
²ñ¾ì¡§¥¼¥Ó¥ª¥¢¥êー¥ÊÀçÂæ¡ÊµÜ¾ë¸©ÀçÂæ»ÔÂÀÇò¶è¤¢¤¹¤ÈÄ¹Ä®1-4-10¡Ë
ÂÐ¾Ý¡§6ºÐ～15ºÐ
Äê°÷¡§ÃêÁª¤ÇºÇÂç28Ì¾¡ÊÁª¼ê¤ª¤è¤Ó¥Ø¥Ã¥É¥³ー¥Á¤ËÆ±È¼Í½Äê¡Ë
¢¨ÅöÆü¡¢½Ð¾ìÁª¼ê¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÅù¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¹¹¤Î²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
»²²ÃÈñ¡§ ÌµÎÁ
¢£ÃêÁª±þÊçÊýË¡
±þÊç»ñ³Ê¡§¥«¥ó¥É¥¥ー¿·ÍøÉÜ¤Ø2025Ç¯12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë～2026Ç¯1·î11Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î´ü´Ö¤ËÍè¾ì¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý
±þÊçÊýË¡¡§¤´Íè¾ì¤ÎÊý¤Ø¡¢¿½¤·¹þ¤ßÀìÍÑ¥Õ¥©ー¥à¤òÅöÆü¤ªÅÏ¤·¤·¤Þ¤¹¡£
±þÊç´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë～2026Ç¯1·î11Æü¡ÊÆü¡Ë
ÃêÁª·ë²ÌÈ¯É½¡§2025Ç¯1·î15Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Þ¤Ç¤ËÅöÁª¤·¤¿Êý¤Î¤ß¤Ë¥áー¥ë¤Ç¤´Ï¢Íí
ÅöÁª¤µ¤ì¤¿¤ª»Ò¤µ¤Þ¤Ø´ÑÀï¥Á¥±¥Ã¥È¤òÌµÎÁ¤Ç¤ªÅÏ¤·¤·¤Þ¤¹¡£
Æ±È¼¤µ¤ì¤ëÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¤ÏÍ¥ÂÔÎÁ¶â¤Ë¤Æ¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Ì¤Íè¤Ø¤ÎÅ¸Ë¾
¥Þー¥¥å¥êー¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¡Ö¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤ò±þ±ç¤¹¤ë´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢¶µ°é¤ÈÃÏ°è¥¹¥Ýー¥Ä¤ò¤Ä¤Ê¤°¼è¤êÁÈ¤ß¤òº£¸å¤â¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£ÀçÂæ89ERS¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿ÃÏ°è¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¥Áー¥à¤È¤ÎÏ¢·È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÌ´¤ò¹¤²¡¢¡È³Ø¤Ó¤È´¶Æ°¡É¤òÃÏ°è¤Ç¶¦Í¤¹¤ë¾ì¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥«¥ó¥É¥¥ー¿·ÍøÉÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Æ´¤ì¤Î»Å»ö¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÂÎ¸³·¿¥Æー¥Þ¥Ñー¥¯¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡´±¤ä¾ÃËÉ»Î¡¢¥â¥Ç¥ë¤Ê¤É17¼ïÎà¤Î»Å»öÂÎ¸³¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»Å»ö¤Î³Ú¤·¤µ¤ä¤ª¶â¤ÎÎ®¤ì¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú»ÜÀß³µÍ×¡Û
¾ì½ê¡§¢©981-0114 µÜ¾ë¸©µÜ¾ë·´ÍøÉÜÄ®¿·ÃæÆ»3ÃúÌÜ1－1¡¡¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë¿·ÍøÉÜÆî´Û1³¬
±Ä¶ÈÆü¡§ÉÔÄêµÙ
±Ä¶È»þ´Ö¡§¡ÚÂè1Éô¡Û10:00～14:05¡ÚÂè2Éô¡Û14:55～18:05¡ÚÂè3Éô¡Û18:30～19:40
Æþ¾ìÎÁ¶â¡§¾®¿Í¡Ê3ºÐ～15ºÐ°Ê²¼¡Ë¡§1,600±ß～4,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡ Âç¿Í¡Ê16ºÐ°Ê¾å¡Ë¡§0±ß～1,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨»þ´ÖÂÓ¡¢Ê¿Æü¡¦ÅÚÆü½Ë¤ÇÊÑÆ°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ ¢¨3ºÐÌ¤Ëþ¤ÏÌµÎÁ¤Ç¤¹¡£
¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://www.kandu.co.jp/shinrifu/
YouTube¡§https://youtube.com/channel/UCVO0gQ0FDe6j19jT92KxV8Q?si=HzwFG4UJUozdfEg¡¡¡¡¡¡Instagram¡§https://www.instagram.com/kandushinrifu/
TikTok¡§https://www.tiktok.com/@kandushinrifu
¢£´ë¶È¾ðÊó
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þー¥¥å¥êー
ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É1-26-2 ¿·½ÉÌîÂ¼¥Ó¥ë23³¬
¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§½©´Ö ¹ä
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§03-6388-0023
URL¡§https://mercury-group.co.jp/
ÀßÎ©¡§2006Ç¯11·î
»ñËÜ¶â¡§5,000Ëü±ß¡Ê»ñËÜ½àÈ÷¶â3,000Ëü±ß¡Ë
½¾¶È°÷¿ô¡§5,610Ì¾¡ÊÀµ¼Ò°÷Î¨90¡ó°Ê¾å¡¿2025Ç¯4·î1Æü»þÅÀ¡Ë
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¿Íºà¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥»ー¥ë¥¹¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¡¢¥¨¥Ç¥å¥±ー¥·¥ç¥ó¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡¢¥¢¥¦¥È¥½ー¥·¥ó¥°Åù
¥Þー¥¥å¥êー¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¡Ö´¶Æ°¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡×¤ò¤«¤«¤²¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¿Íºà¤ÎÅÐÍÑ¡¦°éÀ®¤òÄÌ¤·¤Æ³èÌö¤Î¾ì¤òÄó¶¡¤·¡¢ÆüËÜ¼Ò²ñ¤ÎÌ¤Íè¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â¡¢¼Ò²ñ¤È¿Í¤ò¤Ä¤Ê¤®¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¡×¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¡¢´Ø¤ï¤ë¿Í¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÎÉ¤¤¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥Þー¥¥å¥êー¾ðÊó°ìÍ÷
¡¦¿·Â´ºÎÍÑ https://recruit.mercury-group.co.jp/
¡¦¥¥ã¥ê¥¢ºÎÍÑ https://career.mercury-group.co.jp/
¡¦¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹°ìÍ÷ https://mercury-group.co.jp/news
¡¦YouTube¥Þー¥¥å¥êー¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë https://www.youtube.com/@mercury_channel
¡¦ºÎÍÑ¸ø¼°Instagram https://www.instagram.com/mercury_recruitment
¡¦X¡ÊµìTwitter¡Ëhttps://twitter.com/mercury_HR?s=06
¡¦TikTok https://www.tiktok.com/@cando_kando
¢£¥á¥Ç¥£¥¢¼èºà¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¤´¼èºà¤ò¤´´õË¾¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÏ¢ÍíÀè¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¥«¥ó¥É¥¥ー¿·ÍøÉÜÌä¤¤¹ç¤ï¤»ÍÑ¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§kandu-hp-shinrifu@mercury-group.co.jp
ÂåÉ½ÈÖ¹æ¡Ê»ö¶È³«È¯Åý³çËÜÉô¡¡¥«¥ó¥É¥¥ー±¿±Ä²Ý¡Ë¡§03-6388-0023