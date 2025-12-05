Onsen Incubation Center¡ÊOIC¡Ë¤Ë¥¢¥¤¥êーÀ½Ìô¤¬Æþµï¡¢Íè½Õ¤Ë¤â¡ÖÎ¹´ÛÆâÌô¶É¡×¤ò³«Àß
³ô¼°²ñ¼ÒÏÂÂ¿²°ÊÌÁñ¡Êº´²ì¸©´òÌî»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾®¸¶ ²Å¸µ¡¢°Ê²¼ ÏÂÂ¿²°ÊÌÁñ¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î1ÆüÉÕ¤Ç¡¢´ÛÆâ¤Î¥¤¥ó¥¥å¥Ùー¥·¥ç¥ó¥ª¥Õ¥£¥¹¡ÖOnsen Incubation Center¡Ê°Ê²¼ OIC¡Ë¢¨¡×¤ÎÆþµï´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥¤¥êーÀ½Ìô³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¡¢¥°¥ëー¥×ÂåÉ½¡§ÀÄÅç Î´¡¢°Ê²¼ ¥¢¥¤¥êーÀ½Ìô¡Ë¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢OIC ¤È¤· ¤Æ¤Ï6¼ÒÌÜ¤ÎÆþµï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ º£²ó¤ÎÆþµï¤Ï¡¢2026Ç¯½Õ¤Ë´ÛÆâ¤Ø³«ÀßÍ½Äê¤Î¡ÖÄ´ºÞÌô¶É¡×¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£1,300Ç¯Â³¤¯´òÌî¤Î²¹ÀôÊ¸²½¤ÈÌôºÞ»Õ¤ÎÀìÌçÀ¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¡¢¸½Âå¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë´ó¤êÅº¤¦¿·¤¿¤Ê¥Ø¥ë¥¹¥Äー¥ê¥º¥à¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢ËÜÆü¤è¤ê¸½ÃÏ¤Ç¤Î¶¦ÁÏ¤òËÜ³Ê»ÏÆ°¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ Onsen Incubation Center¡ÊOIC¡Ë¡§
ÏÂÂ¿²°ÊÌÁñÆâ¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤äµ¯¶È²È¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥¤¥ó¥¥å¥Ùー¥·¥ç¥óµòÅÀ¤Ç¤¹¡£³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥Ñ ー¥È¥Êー¥º¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ËÜÅÄ ¿¸°ìÏº¡Ë¤È¶¦Æ±±¿±Ä¤·¡¢Î¹´Û¤ò¥Ï¥Ö¤È¤·¤¿´Ø·¸¿Í¸ý¤Î³ÈÂç¤äÃÏ°è°ì¼¡»ºÉÊ¤Î¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ²½¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡ÖÁª¤Ð¤ì¤ëÃÏ°è¤Å¤¯¤ê¡×¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¹ÀôÃÏ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃÀ¤ò³è¤«¤·¡¢´ë¶È¤Î¿·µ¬»ö¶È³«È¯¤ä¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¥ª¥Õ¥£¥¹¤È¤·¤Æ¤Î³èÍÑ¤ò»Ù±ç¡£ÃÏ°è»ö¶È¼Ô¡¦¼«¼£ÂÎ¤È¤âÏ¢·È¤·¡¢ÃÏ°è·ÐºÑ¤Î³èÀ²½¤ä¿·¤·¤¤»ö¶ÈÁÏ½Ð¤Ë¼è¤êÁÈ¤àµòÅÀ¤Ç¤¹¡£
¢£ ¥¢¥¤¥êーÀ½ÌôÆþµï¤ÎÇØ·Ê
¡ÖÆüËÜ»°ÂçÈþÈ©¤ÎÅò¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë´òÌî²¹Àô¤Ï¡¢1,300Ç¯¤â¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Á¡¢¸Å¤¯¤«¤éÅò¼£Ê¸²½¤¬Â©¤Å¤¯ÃÏ¤Ç¤¹¡£ÏÂÂ¿ ²°ÊÌÁñ¤ÏÁÏ¶È75Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿¸½ºß¤â¡¢¤³¤ÎÃÏ°è»ñ¸»¤ò¼¡À¤Âå¤Ë¤Ä¤Ê¤°¤¿¤á¡¢¡Ö²¹ÀôÊ¸²½¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¡×¤ò¥Æー¥Þ¤ËÄ©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥Ñー¥È¥Êー¥º¤È¶¦Æ±±¿±Ä¤¹¤ë¡ÖOIC¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿ÍÍ¤Ê ´ë¶È¤È¶¦ÁÏ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Î»ÑÀª¤¬¥¢¥¤¥êーÀ½Ìô¤Î¶¦´¶¤ò¸Æ¤Ó¡¢´òÌî¤È¤¤¤¦Í£°ìÌµÆó¤ÎÃÏ¤Ç¡¢¸½Âå¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤Ã¤¿¿·¤·¤¤¡ÖÅò¼£¤Î¤«¤¿¤Á¡×¤òÈ¯¿®¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Î¾¼Ò¤Î»×¤¤¤¬°ìÃ×¤·¡¢º£²ó¤ÎÆþµï¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ Î¾¼Ò¤ÎÌÜ»Ø¤¹»Ñ
ÏÂÂ¿²°ÊÌÁñ¤È¥¢¥¤¥êーÀ½Ìô¤¬¶¦¤ËÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¡¢Ìô¶É¤ò¡ÖÌô¤ò¼õ¤±¼è¤ë¾ì½ê¡×¤«¤é¡ÖÊë¤é¤·Êý¤½¤Î¤â¤Î¤ò¸«Ä¾¤¹¾ì½ê¡×¤ØºÆÄêµÁ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£2026Ç¯½Õ¤Ë¤Ï´ÛÆâ¤Î¼çÍ×Æ°Àþ¤ËÌô¶É¤ò³«Àß¤·¡¢ÌôºÞ»Õ¤¬Î¹´Û¤Ë¾ïÃó¤¹¤ë´Ä¶¤òÀ°È÷¡£²¹Àô¡¦ °åÎÅ¡¦¿©Ê¸²½¤ò²£ÃÇÅª¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÂÚºßÃæ¤ËÂÎÄ´¡¦¿©¡¦¿çÌ²¡¦¥á¥ó¥¿¥ë¥±¥¢¤Þ¤Ç¤òÀ°¤¨¤é¤ì¤ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤½ÉÇñÂÎ¸³¤ÎÁÏ½Ð¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÂåÉ½¥³¥á¥ó¥È
³ô¼°²ñ¼ÒÏÂÂ¿²°ÊÌÁñ ÂåÉ½¼èÄùÌò ¾®¸¶ ²Å¸µ
´òÌî¤ÎÃÏ¤Ç¡¢ÅÁÅý¤È³×¿·¤Î¶¶ÅÏ¤·Ìò¤òÃ´¤¦OIC¤Ë¡¢³×¿·Åª¤Ê¥¢¥¤¥êーÀ½ÌôÍÍ¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò¿´¤è¤ê´¿·Þ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ º£²ó¤ÎÄó·È¤Ë¤è¤ê¡¢Åö´Û¤Ë¤Ï¡Ö¤ªÊú¤¨ÌôºÞ»Õ¡×¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢ ÀìÌçÃÎ¼±¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¥¬¥¹¥È¥í¥Î¥ßー¤ÎÄó°Æ¡¢¤½¤·¤ÆÄ¹¼÷¼Ò²ñ¤Ë¸þ¤±¤¿¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤ÎµòÅÀ¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£ ¤³¤Î¶¦ÁÏ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Î¹´Û¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤òÃÏ°è¤ÈÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¤¥êーÀ½Ìô³ô¼°²ñ¼Ò ¥°¥ëー¥×ÂåÉ½ ÀÄÅç Î´
´òÌî¤Ï¡¢1,300Ç¯¤Î²¹Àô¤È 500Ç¯¤Î´òÌîÃã¤¬Â©¤Å¤¯Ä¹¼÷¤ÈÈþÍÆ¤ÎÃÏ¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Î½ÐÅ¹¤Ï¡¢ÅÁÅýÅª¤ÊÅò¼£Ê¸²½¤ËÌôºÞ»Õ¤ÎÀìÌçÀ¤ò½Å¤Í¹ç¤ï¤»¡¢Î¹´ÛÂÚºßÃæ¤Ë¡ÖÂÎ¤¬À°¤¦¡¦Èþ¤·¤µ¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ëÂÎ¸³¡×¤òÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¤ÎÄ©Àï¤Ç¤¹¡£ÏÂÂ¿²°ÊÌÁñ¤È¤È¤â¤Ë¡¢´òÌî¤¬ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿·ò¹¯Ê¸²½¤òÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤®¡¢Î¹´Û¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¿·¤·¤¤¡ÖÅò¼£¤Î¤«¤¿¤Á¡×¤òÁÏ¤ê¾å¤²¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¢£¥¢¥¤¥êーÀ½Ìô³ô¼°²ñ¼Ò
¥°¥ëー¥×ÂåÉ½¡§ÀÄÅç Î´
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä 8 ÃúÌÜ 2-16
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://irey.jp/company
¢£³ô¼°²ñ¼ÒÏÂÂ¿²°ÊÌÁñ
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾®¸¶ ²Å¸µ
½êºßÃÏ¡§º´²ì¸©´òÌî»Ô´òÌîÄ®²¼½É²µ 738
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://wataya.co.jp/
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥Ñー¥È¥Êー¥º¡ÊOIC ¶¦Æ±±¿±Ä¡Ë
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ËÜÅÄ ¿¸°ìÏº
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÆîËãÉÛ 1-6-30
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://innovation-partners.jp/