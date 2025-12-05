³ØÀ¸¤ÎÈ¯ÁÛ¤¬¡È¿·¤·¤¤¥Ï¥ï¥¤Î¹¡É¤òÁÏ¤ë¡ªJCB¡¦JAL¡¦JTB¤Ë¤è¤ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤ò¼Â»Ü
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥§ー¥·ー¥Óー¡ÊJCB¡¿ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¡¢ÆüËÜ¹Ò¶õ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊJAL¡¿ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡Ë¡¢³ô¼°²ñ¼ÒJTB¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡Ë¤Î3¼Ò¤Ï¡¢³ØÀ¸¤ÎÁÏÂ¤ÎÏ¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡ÈÎ¹¹ÔÀè¤Ë¥Ï¥ï¥¤¤òÁª¤Ó¤¿¤¯¤Ê¤ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¡É¤òÊç½¸¤¹¤ë¶¦Æ±´ë²è¡Ö¥Ï¥ï¥¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤ÎºÇ½ª¿³ºº²ñ¤ò¡¢2025Ç¯12·î4Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë½ÂÃ«¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¥¹¥¯¥¨¥¢15³¬¡ÖSHIBUYA QWS¡Ê½ÂÃ«¥¥åー¥º¡Ë¡×¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÅöÆü¤Ï¡¢Á´¹ñ¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿³ØÀ¸6¥Áー¥à¤¬¸ø³«¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤«¤±¤ëÁÛ¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼çºÅ3¼Ò¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡½é¤á¤ËJCB¤Ï¡ÖÄ¹Ç¯¥Ï¥ï¥¤¤ÇÍ¥ÂÔ¤äÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¿JCB¤È¤·¤Æ¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤ÎÁÏÂ¤ÎÏ¤òÀ¸¤«¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¥Ï¥ï¥¤¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¶¦¤Ë¸«¤Ä¤±¤¿¤¤¡×¤ÈÁÛ¤¤¤ò¸ì¤ê¡¢Â³¤¤¤ÆJAL¤Ï¡Ö1954Ç¯¤Ë½é¤á¤Æ¹ñºÝÀþ¤ò½¢¹Ò¤·¤¿ÆÃÊÌ¤ÊÃÏ¡¦¥Ï¥ï¥¤¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¶»¤Ë¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤¬¡Ø¥Ï¥ï¥¤¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡Ù¤È»×¤¦¤¤Ã¤«¤±¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ºÇ¸å¤ËJTB¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥êー¤«¤é»°À¤ÂåÎ¹¹Ô¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¥Ï¥ï¥¤¤ò¡¢³ØÀ¸¤Î³§¤µ¤ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ëÅÀ¤ÇºÆÈ¯¸«¤·¡¢¼¡¤Î»þÂå¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡È¿·¤·¤¤¥Ï¥ï¥¤¤Î³Ú¤·¤ßÊý¡É¤ò¶¦¤ËÁÏÂ¤¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢Í¥¾¡¤Ë¤Ï¡ÖTeam Campus Mile¡×¤¬Áª½Ð¡£ÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤Ç¡È¥Ï¥ï¥¤¤ò¤â¤Ã¤È¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ëÎ¹¡É¤òÄó°Æ¤·¡¢¿³ºº°÷¤«¤é¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£Í¥¾¡¥Áー¥à¤Ë¤Ï¡¢¾Þ¶â100Ëü±ß¤È¥Ï¥ï¥¤Î¹¹Ô¡¢¤½¤·¤ÆJCB¡¦JAL¡¦JTB¤Î3¼Ò¤È¤È¤â¤Ë¥Ï¥ï¥¤¥Ä¥¢ー¤ò¶¦Æ±´ë²è¤¹¤ë¸¢Íø¤¬Â£¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡È¹Ô¤¤¿¤¤¡É¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ë¡¢³ØÀ¸¤¿¤Á¤Î¥Ï¥ï¥¤Î¹¥¢¥¤¥Ç¥¢¡ª
¾¾´ÝÎ¼¸ã¤µ¤ó¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬¤¤¤«¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤«¼«³Ð¤·¤Æ¡¢¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡ª¡×
¤Ê¤´¤ß¤µ¤ó¡Ö¼ã¤¤À¤Âå¤ÎÊý¡¹¤Î´¶À¤ÇÀ¸¤ß½Ð¤¹¥Ï¥ï¥¤¤ÎÌ¥ÎÏ¤ÏËÜÅö¤ËÉý¹¤¤¡ª¡×
¾¾´ÝÎ¼¸ã¤µ¤ó
¡ÖºÇ½ª¿³ºº²ñ¤Ç¤Ï¡¢³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬¡È¥Ï¥ï¥¤¤ò¤â¤Ã¤È¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤ÎÎ¹¡É¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤Ç¡¢¼«Í³¤ÊÈ¯ÁÛ¤È¾ðÇ®¤ò¹þ¤á¤¿¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¡£Ãæ¤Ë¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Î¥Ï¥ï¥¤¸½ÃÏ¤ÎÊ¸²½ÂÎ¸³¤ä¼Ò²ñ²ÝÂê¤òÍí¤á¤¿´ë²è¤Ê¤É¡¢³ØÀ¸¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î½ÀÆð¤ÊÃå´ãÅÀ¤¬¸÷¤ëÄó°Æ¤âÂ¿¤¯¡¢¿³ºº°÷ÀÊ¤«¤é¤Ï¶Ã¤¤È´¶Ã²¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾¾´ÝÎ¼¸ã¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö1000°Ê¾å¤Î±þÊç¤«¤é»Ä¤Ã¤¿¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬¤¤¤«¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤«¼«³Ð¤·¤Æ¡¢¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡ª¡×¤ÈÀä»¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¡£
¤Ê¤´¤ß¤µ¤ó¤â¡¢¡Ö¼ã¤¤À¤Âå¤ÎÊý¡¹¤¬´¶À¤ÇÀ¸¤ß½Ð¤¹¥Ï¥ï¥¤¤ÎÌ¥ÎÏ¤ÏËÜÅö¤ËÉý¹¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£Åù¿ÈÂç¤Î»ëÅÀ¤«¤é¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¤È¿·¤·¤¤È¯¸«¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢³ØÀ¸¤¿¤Á¤ÎÁÛ¤¤¤ò¾Î¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¿³ºº°÷¤Î2¿Í¤â»×¤ï¤º¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÈ¯É½¤¬Â³¤¡¢²ñ¾ì¤Ï½ª»Ï²¹¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤µ¤Ë¡È³ØÀ¸¤Î¤Þ¤Ê¤¶¤·¤¬±Ç¤·½Ð¤¹¿·¤·¤¤¥Ï¥ï¥¤¡É¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë»þ´Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤´¤ß¤µ¤ó
¿³ºº¤Î¹ç´Ö¤Ë¡ÈÂ¨¶½¥¢¥¤¥Ç¥¢ÂÐ·è¡É¡ª¾¾´ÝÎ¼¸ã¤µ¤ó¡õ¤Ê¤´¤ß¤µ¤ó¤¬¹Í¤¨¤ë¥Ï¥ï¥¤Î¹¤È¤Ï¡©
¡¡ºÇ½ª¿³ºº²ñ¤Î¸åÈ¾¤Ç¤Ï¡¢ÆÃÊÌ´ë²è¤È¤·¤Æ¿³ºº°÷¤Î¾¾´ÝÎ¼¸ã¤µ¤ó¤È¤Ê¤´¤ß¤µ¤ó¤¬¡È³ØÀ¸¤ËÉé¤±¤¸¤È¡É¼«¤é¤Î¥Ï¥ï¥¤Î¹¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¡£
¡¡¾¾´Ý¤µ¤ó¤Ï¡¢Ææ²ò¤¤ò¤·¤Ê¤¬¤é´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò½ä¤ë¡Ö¥Ï¥ï¥¤¤ËËä¤á¤¿ËäÂ¢¶â¤òÃµ¤»¡ªÆæ²ò¤ÊõÃµ¤·¥Ä¥¢ー¡×¤òÄó°Æ¡ª¡Öº£¹Ô¤±¤Ð¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÌÌÇò¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¤È¤¤¤¦ÏÃÂêÀ¤òºî¤ê¤¿¤¤¡×¡Ö¥Ï¥ï¥¤¤Ø¤ÎÍý²ò¤¬¿¼¤Þ¤ì¤Ð¿¼¤Þ¤ë¤Û¤É¡¢Àµ²ò¤Ë¶á¤Å¤¯¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¥×¥é¥ó¤Ë¹þ¤á¤¿ÁÛ¤¤¤ò¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¤Ê¤´¤ß¤µ¤ó¤Ï¡¢¡È¿©¤Ù¤ë¹¬¤»¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¿©¤Ç¥Ï¥ï¥¤¤ÎÊ¸²½¤È¿Í¤Î²¹¤«¤µ¤ò´¶¤¸¤ëÎ¹¤È¤·¤Æ¡ÖHawaii Food Trip¡×～¡È¤ª¤¤¤·¤¤¡É¤Ç¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ëÎ¹～¤ò¾Ò²ð¡ª¡Ö¡È¥Ï¥ï¥¤¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤Ì£¡È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¿©¤òÄÌ¤¸¤Æ¸Þ´¶¤ò³Ú¤·¤àÎ¹¤òÄó°Æ¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥²¥¹¥È¤Î¡È¥×¥ì¥¼¥ó¡É¤Ë¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤Ï¾Ð¤¤¤äÇï¼ê¤¬µ¯¤³¤ê¡¢³ØÀ¸¤¿¤Á¤â¡Ö¤Þ¤µ¤«¿³ºº°÷¤ÎÈ¯É½¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤È¤Ï¡ª¡×¤ÈÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡£¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤ÎÏÈ¤ò±Û¤¨¡¢¿³ºº°÷¤È³ØÀ¸¤¬Æ±¤¸ÌÜÀþ¤Ç¡È¥Ï¥ï¥¤¤ÎÌ¥ÎÏ¡É¤ò¸ì¤ê¹ç¤¦¡¢²¹¤«¤Ê»þ´Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤´¤ß¤µ¤ó
¾¾´ÝÎ¼¸ã¤µ¤ó
Í¥¾¡¤Ï¡ÖTeam Campus Mile¡×¡ª¼ã¼Ô¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÈ¯ÁÛ¤Ç¡È¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¥Ï¥ï¥¤¡É¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó
¡¡¸«»ö¡¢Í¥¾¡¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¾®³ØÀ¸»þÂå¤«¤é¤ÎÃç¤À¤È¤¤¤¦Æó¿ÍÁÈ¤Î¡ÖTeam Campus Mile¡×¡£Æ±¥Áー¥à¤Ï¡¢¥Ï¥ï¥¤¤ÎÊ¸²½¤ä¼«Á³¤ò¼ã¼Ô¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤È³Ý¤±¹ç¤ï¤»¡¢»×¤ï¤º¡È¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¡É¿·¤·¤¤Î¹¤Î·Á¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½ÃÏ¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÌ¥ÎÏ¤òSNSÈ¯¿®¤äÂÎ¸³·¿´ë²è¤ÇÅÁ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢¿³ºº°÷¤«¤é¤Ï¡ÖÂ´¶ÈÎ¹¹Ô¤È¤¤¤¦Âç»ö¤Ê»×¤¤½Ð¤È¤Ê¤ë¤â¤Î¤ò¡¢·Ð¸³¤äÂÎ¸³¤Ç¹¹¤ËÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÂÎ¸³¤·¤¿¤³¤È¤ò³È»¶¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤¿¡×¡ÖÆüËÜ¤ÎÆü¾ïÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Ï¥ï¥¤¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ëÅÀ¤âÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤Î¹¥É¾¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Team Campus Mile
¡¡¼õ¾Þ¤·¤¿¥Áー¥à¤Ë¤Ï¡¢¾Þ¶â100Ëü±ß¤È¥Ï¥ï¥¤Î¹¹Ô¤Î¾·ÂÔ¡¢¤½¤·¤ÆJCB¡¦JAL¡¦JTB¤Î3¼Ò¤È¤È¤â¤Ë¡È¼¡¤Î¥Ï¥ï¥¤Î¹¡É¤ò¶¦Æ±¤Ç´ë²è¤¹¤ë¸¢Íø¤¬Â£¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥á¥ó¥Ðー¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤«²á¤®¤Æ¡¢¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ì½ï¤Ë¥Ï¥ï¥¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÍ¥¾¡¤Ø¤Î´î¤Ó¤ä¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬¤½¤¦¤À¤Ã¤¿ÍÍ¤Ë¡¢Ã¯¤«¤ËÂÐ¤·¤Æ³¤³°Î¹¹Ô¤òÁ°¸þ¤¤ËÂª¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¡×¤È¡¢º£¸å¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±¡¢¼çºÅ3¼Ò¤Ç¤ÏÍ¥¾¡¥Áー¥à¤È¤Î¶¦Æ±´ë²è¤òÄÌ¤¸¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤¬¤â¤Ã¤È¿È¶á¤Ë¥Ï¥ï¥¤¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¿·¤·¤¤¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÅ¸³«¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥²¥¹¥È¾ðÊó
¾¾´Ý Î¼¸ã¡Ê¤Þ¤Ä¤Þ¤ë¡¦¤ê¤ç¤¦¤´¡Ë
TVÈÖÁÈ¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦ÉñÂæ¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç°ìÂç¥Öー¥à¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÆæ²ò¤¡×¤Î»Å³Ý¤±¿Í¡£2019Ç¯¤ËÆæ²ò¤À©ºî²ñ¼ÒRIDDLER(³ô)¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¼«¿È¤Î´Æ½¤¤·¤¿Ææ²ò¤½ñÀÒ¤ÏÎß·×200ËüÉô¤òÆÍÇË¤¹¤ë¥Ù¥¹¥È¥»¥éー¤Ë¡£¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Ã¦½Ð¥²ー¥à¤ÎÀ¤³¦Âç²ñ¡ÖWorld Escape Room Championship 2023¡×¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÍ¥¾¡¡£ºòÇ¯Ëö¤Ë¤Ï¡Ö¥ê¥É¥é¤ÎÆæ²ò¤¥¹¥¿¥¸¥ª ÃÓÂÞÅ¹¡×¤ò¥ªー¥×¥ó¤µ¤»¡¢Ææ²ò¤»ÜÀß¤ÎÅ¸³«¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤´¤ß
2000Ç¯3·î2ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¡£»¨»ï¡Ösweet¡×¤Î¥ì¥®¥å¥éー¥â¥Ç¥ë¤ä¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤Î¥â¥Ç¥ë¡¢¹¹ð¡¢¥³¥¹¥á¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç³èÌö¤·¡¢ZÀ¤Âå¤«¤éÀäÂç¤Ê»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£
SNS¤ÎÁí¥Õ¥©¥í¥ï°ì¿ô¤Ï230Ëü¿ÍÄ¶¤¨¡£
