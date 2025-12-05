¶áµ¦Âç³Ø¤¬¿Í¸¢¶µ°é³«¹Ö50Ç¯µÇ°¹Ô»ö¤ò³«ºÅ¡¡ÏÂÂÀ¸Ý¤Î¶Á¤¤ÈÎò»Ë¤«¤é¡Ö¿Í¸¢¡¦È¿º¹ÊÌ¡¦Ê¿ÏÂ¡×¤ò³Ø¤Ö
¶áµ¦Âç³Ø¡ÊÂçºåÉÜÅìÂçºå»Ô¡Ë¤Ï¡¢¿Í¸¢¶µ°é³«¹Ö50Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢ÎáÏÂ7Ç¯¡Ê2025Ç¯¡Ë12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢¶áµ¦Âç³ØÅìÂçºå¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ë¤Æ¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¡¡ÏÂÂÀ¸Ý å«¤ò¤ª¾·¤¤·¡¢ÏÂÂÀ¸Ý¤ÎÎò»ËÅªÇØ·Ê¤òÂêºà¤Ë¿Í¸¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤ÖµÇ°¹Ô»ö¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¡ÚËÜ·ï¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û¡ü¶áµ¦Âç³Ø¤Ç¿Í¸¢¶µ°é²ÊÌÜ¤¬ËÜ³ÊÅª¤Ë³«¹Ö¤µ¤ì¤Æ50Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤òµÇ°¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¡üÈïº¹ÊÌÉôÍî¤ÎÈé³×»º¶È¤ÈÏÂÂÀ¸Ý¤ÎÎò»ËÅª¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¿Í¸¢¹ÖÏÃ¤ËÄêÉ¾¤Î¤¢¤ëÏÂÂÀ¸Ý¡¡å«¤Ë¤è¤ë¹Ö±é¡¦±éÁÕ¡ü12·î¤Î¿Í¸¢½µ´Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÊ¸²½¤Ç¤¢¤ëÏÂÂÀ¸Ý¤òÂêºà¤Ë¿Í¸¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¡ÚËÜ·ï¤ÎÆâÍÆ¡Û¶áµ¦Âç³Ø¤Ç¤Ï¡¢¾¼ÏÂ50Ç¯¡Ê1975Ç¯¡Ë¤«¤éËÜ³ÊÅª¤Ë¿Í¸¢¶µ°é²ÊÌÜ¤ò³«¹Ö¤·¡¢³ØÀ¸¡¦¶µ¿¦°÷¤Î¿Í¸¢°Õ¼±¤ò¹â¤á¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢ËèÇ¯¡Ö¿Í¸¢¹Ö±é²ñ¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿³Æ¼ï¿Í¸¢¶µ°é¡¦·¼È¯¹Ô»ö¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ³Ø¤Ç¤Î¿Í¸¢¶µ°é³«¹Ö50Ç¯¤òµÇ°¤·¡¢¡ÖÏÂÂÀ¸Ý¤«¤é¿Í¸¢¤ò³Ø¤Ö¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤Æ¡¢Âçºå¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ëÏÂÂÀ¸Ý å«¤ò¤ª¾·¤¤·¡¢µÇ°¹Ô»ö¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤ÎÅÁÅý¹©·Ý³Ú´ï¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡ÖÏÂÂÀ¸Ý¡×¤ÎÀ½Â¤¤Ë¤Ï¡¢Èé³×²Ã¹©¤Îµ»½Ñ¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ÎÈé³×²Ã¹©¤Ï¡¢µí¤äÇÏ¤ÎÈé¤ò°·¤¦¤¿¤á¹âÅÙ¤Êµ»½Ñ¤òÍ×¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡ÖãÒ¤ì¤Ë´Ø¤ï¤ë»Å»ö¡×¤È¤µ¤ì¡¢º¹ÊÌ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Îò»ËÅª¤Ë¤Ï¡¢°ìÉô¤ÎÈïº¹ÊÌÉôÍî¤ËÊë¤é¤¹¿Í¡¹¤¬¤³¤ÎÈé³×»º¶È¤Ë½¾»ö¤·¤Æ¤¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿Îò»Ë¤ä»º¶È¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¿Í¸¢¤ÎÂçÀÚ¤µ¤äÈ¿º¹ÊÌ¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤·¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢ÅÁÅý¤Îµ»¤Çºî¤é¤ì¤¿ÏÂÂÀ¸Ý¤ÎÎÏ¶¯¤¤±éÁÕ¤ò¼Â±é¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë´õË¾¼Ô¿ôÌ¾¤Ë¤è¤ëÏÂÂÀ¸ÝÂÎ¸³¤Î»þ´Ö¤âÀß¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£12·î¤Ï¡¢¡Ö¿Í¸¢½µ´Ö¡Ê12·î4Æü～10Æü¡Ë¡×¡Ö¿Í¸¢¥Çー¡Ê12·î10Æü¡Ë¡×¡ÖËÌÄ«Á¯¿Í¸¢¿¯³²ÌäÂê·¼È¯½µ´Ö¡Ê12·î10Æü～16Æü¡Ë¡×Åù¤¬¤¢¤ê¡¢¿Í¸¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤·î¤Ç¤¹¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÊ¸²½¤Ç¤¢¤ëÏÂÂÀ¸Ý¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¿Í¸¢¤ò¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Ê¤¬¤é³Ø¤Ó¡¢Íý²ò¤ò¿¼¤á¡¢º£¸å¤Î¿Í¸¢°Õ¼±¤Î¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Þ¤¹¡£¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡ÛÆü»þ¡¡¡¡¡§ÎáÏÂ7Ç¯¡Ê2025Ç¯¡Ë12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë15¡§00～16¡§00¾ì½ê¡¡¡¡¡§¶áµ¦Âç³ØÅìÂçºå¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡¡¼Â³Ø¥Ûー¥ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÊÂçºåÉÜÅìÂçºå»Ô¾®¼ã¹¾3-4-1¡¢¶áÅ´ÂçºåÀþ¡ÖÄ¹À¥±Ø¡×¤«¤éÅÌÊâÌó10Ê¬¡ËÂÐ¾Ý¡¡¡¡¡§¶áµ¦Âç³ØÀ¸¡¦¶µ¿¦°÷¡ÊÄê°÷250¿Í¡¢»²²ÃÌµÎÁ¡¢»öÁ°¿½¹þÉÔÍ×¡Ë¸ø±éÃÄÂÎ¡§ÏÂÂÀ¸Ý å«¡ÚÏÂÂÀ¸Ý å«¡ÛÂçºå¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë5¤Ä¤ÎÏÂÂÀ¸Ý½¸ÃÄ¡¢¡ÖÅÜ¡¾IKARI¡¾¡×¡Ö¸Ý¿á¡¾KOBUKI¡¾¡×¡Ö³¡¡¾SAKIGAKE¡¾¡×¡Ö»â»Ò¡¾SHISHI¡¾¡×¡Ö·Ö¡¾HOTARU¡¾¡×¤«¤é¤Ê¤ë¹çÆ±¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£³Æ¥Áー¥à¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Âçºå¤Î³ÆÃÏ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÏ¸µ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤éÏÂÂÀ¸Ý¤Î±éÁÕ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¿Í¸¢¡¦È¿º¹ÊÌ¡¦Ê¿ÏÂ¡×¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯¡Û¶áµ¦Âç³Øhttps://www.kindai.ac.jp/