Í¸Â²ñ¼Ò¥¹¥¿¥¤¥ë¥³¥à¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂæÅì¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ã«ËÜ µ®µÁ¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥¬¥ëー¥·¥ã¡Ê¥¨¥¤³×¡ËÀìÌç¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Ð¥Ï¥ê¡×¤Ï¡¢CREA2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡ËÈ¯¹Ô¹æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤×¤ê¤¢¤Ç¤£¤¹ÎèÆà¤µ¤ó¤ò¥²¥¹¥È¤È¤·¤¿¡Ö¶â±¿¤È¤¤¤¨¤Ð¤ªºâÉÛ¡ª¡×´ë²è¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±´ë²è¤Ç¤Ï¡¢¥²¥Ã¥¿ー¥ºÈÓÅÄ»á¤Î°ìÈÖÄï»Ò¤Ç¤¢¤ë¤×¤ê¤¢¤Ç¤£¤¹ÎèÆà»á¤¬2026Ç¯¤Î¥é¥Ã¥ー¥«¥éー¤òÀê¤¤¡¢¥¬¥ëー¥·¥ã¡Ê¥¨¥¤³×¡Ë¤ÎÇØÃæÃæ±û¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¥¹¥¿ー¥Þー¥¯¤ò¡Ö¿À¤Î´ã¡×¤È¾Ò²ð¡£¸ÅÍè¤è¤ê¡ÖËâ½ü¤±¡×¤ä¡Ö¿´¤Î¾ô²½¡×¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÁÇºà¤¬³«±¿¤ä¹¬±¿¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
³«±¿¡¢¶â±¿ºâÉÛ¤Î¿·¾ï¼±¤Ï¥¬¥ëー¥·¥ã¡Ê¥¨¥¤³×¡Ë¤Ç·è¤Þ¤ê¡ª
¥Ð¥Ï¥ê¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÇÍ£°ì¤Î¥¬¥ëー¥·¥ãÀìÌç¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£ËèÆü»È¤¦ºâÉÛ¤À¤«¤é¤³¤½ËÜÊª¤òÁª¤Ó¤¿¤¤¡¢±ïµ¯¤ÎÎÉ¤¤ºâÉÛ¤ò»È¤¤¤¿¤¤¡¢ÂÑµ×À¤Î¹â¤¤ºâÉÛ¤òµá¤á¤ë¸ÜµÒ¤«¤é¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤ÇÍ£°ì¤Î¥¬¥ëー¥·¥ãÀìÌç¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Ð¥Ï¥ê¡×
¥¬¥ëー¥·¥ã¡Ê¥¨¥¤³×¡Ë¤Ï¡¢1000Ç¯°Ê¾å¤âÁ°¤«¤éÅá¤ÎÊÁ¤ä¾ä¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÇØÃæ¤ÎÃæ¿´¤Ë¤Ï¥¹¥¿ー¥Þー¥¯¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¸Ä½ê¤¬¤¢¤ê¡¢¸ÅÍè¤è¤ê¡ÖÅ·´ã¡¦¿À¤Î´ã¡×¤È¿ò¤á¤é¤ì¡¢¡ÖËâ½ü¤±¡×¤ä¡Ö¿´¤Î¾ô²½¡×¤È¤·¤ÆÉð»Î¤äµ®Â²¤â¹¥¤ó¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÁÇºà¤Ç¤¹¡£¤¿¤À²Ã¹©¤¬Æñ¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢³×À½ÉÊ¤È¤·¤Æ¤ÎÎ®ÄÌ¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£´õ¾¯À¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢´¶ÅÙ¤Î¹â¤¤ÁØ¤Ë¿Íµ¤¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¡£¡Öµí¤Ï30Ç¯¡¢¥¨¥¤¤Ï100Ç¯¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Û¤É¤ÎÂÑµ×À¡¢ËÉ±øÀ¡¢ËÉ¿åÀ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤â»È¤ï¤ì¤ëÁÇºà¤ò¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÀìÌç¤È¤·¤¿¹ñÆâ¥¬¥ëー¥·¥ã¥Ö¥é¥ó¥É¤ÏÌÇÂ¿¤Ë¤Ê¤¯¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤Ç¤â¤¢¤ëÃ«ËÜ»á¤Ï¡¢º£¤Þ¤Ç¥á¥ó¥º¥é¥¤¥¯¤ÊÁÇºà¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥â¥Î¤ò»Â¿·¤Ê²Ã¹©ÊýË¡¤È¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ç¥¦¥£¥á¥ó¥º¤Ç¤â»È¤¨¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò³«È¯¡£¥¬¥ëー¥·¥ã¤ÎÎò»Ë¤äÁÇºà¤ò¸¦µæ¤·¡¢¿·¤¿¤ÊÅÚÉ¶¤òÁÏÂ¤¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÆüËÜÅá¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¿Îò»Ë¤¢¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÁÇºà¤òÆüËÜ¤Ë¿»Æ©¤µ¤»¤¿¤¤¤È³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼è°·Å¹
♦¶äºÂËÜÅ¹ ¡ÊÉÔÄêµÙ¡ËÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ5-12-13 ¶äºÂ°ËÆ£¥Ó¥ë2³¬TEL¡§03-6264-0993¡Ú¾ïÀßÈÎÇäÅ¹¡Ê¾¦ÉÊ¸ÂÄê¡Ë¡Û♦µþÅÔ°ËÀªÃ°6³¬ ♦Ì¾¸Å²°±É»°±Û 5³¬ ¥á¥ó¥º¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ñー¥Ä♦´Ý°æº£°æ»¥ËÚËÜÅ¹°ì¾ò´Û3³¬
¼ÒÌ¾¡§Í¸Â²ñ¼Ò¥¹¥¿¥¤¥ë¥³¥à¼«¼Ò¥Ö¥é¥ó¥É¡§BAHARI¡Ê¥Ð¥Ï¥ê¡ËÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Ã«ËÜ µ®µÁÀßÎ©¡§ 2005Ç¯8·î4ÆüHP¡§https://www.bahari.jp/¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à ¡§https://www.instagram.com/bahari.tokyo/