µ¨Àá¤ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÃåÂØ¤¨¤ë¹ÔÅõ¥³¥Ð¥ä¥·¤¬Makuake¤ÇÂèÆóÃÆ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È»ÏÆ°
¿©ÉÊÍÆ´ï¤ò¤Ï¤¸¤á¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯À½ÉÊ¤ÎÀ½Â¤¤ò¹Ô¤¦³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥Ð¥ä¥·(½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÂæÅì¶è)¤Ï¡¢ºòÇ¯¡¢·«¤êÊÖ¤·»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¡Ö¥ï¥¤¥ó¥Ð¥Ã¥°¡×¤ò¡ÖMakuake¡×¤Ë¤ÆÈÎÇä¡£
º£²ó¡¢Ëþ¤ò»ý¤·¤ÆÂèÆóÃÆ¤ÎÀè¹ÔÍ½ÌóÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£
¡Öµ¨Àá¤ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¥Ñ¥Í¥ë¤òÉÕ¤±ÂØ¤¨¤Ç¤¤ë¹ÔÅõ¡×¤ò¡ÖMakuake¡×¤Ë¤ÆÀè¹ÔÈÎÇä¡£2025Ç¯12·î8Æü¤«¤é2026Ç¯2·î2Æü¤Þ¤ÇÍ½Ìó¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
·ÇºÜ¥á¥¤¥ó
¢£³«È¯ÇØ·Ê
Åö¼Ò¤ÏÇ¼Æ¦¡¢Æ¦Éå¡¢¥«¥Ã¥×¥éー¥á¥ó¡¢¥¢¥¤¥¹¥¯¥êー¥àÍÑ¤Ê¤É¤Î¿©ÉÊÍÆ´ï¤ò¿©ÉÊ¥áー¥«ーÍÍ¸þ¤±¤ËÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¥áー¥«ー¤Ç¤¹¡£
ºòº£¤Î´Ä¶ÇË²õ¤äCO2ºï¸º¡¢Ã¦¥×¥é¤Ê¤ÉÀ¤³¦Åª¤Ê´Ä¶ÇÛÎ¸¤ÎÉ÷Ä¬¤¬¤¢¤ëÃæ¡¢¡Ø»È¤¤¼Î¤Æ¡ÙÍÆ´ï¤òÃæ¿´¤ËÀ½Â¤¤·¤Æ¤¤¤ëÅö¼Ò¤ò´Þ¤á¤¿¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¶È³¦¤ÎÉ÷Åö¤¿¤ê¤Ï¶¯¤¯¡¢º£²¿¤«½ÐÍè¤ë¤³¤È¤ÏÌµ¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤¿·ë²Ì¡Ø¼Î¤Æ¤Ê¤¤¡Ù¤òÀÚ¤ê¸ý¤È¤·¤¿¥×¥í¥À¥¯¥È¡Ø»ý¤Á±¿¤Ó°Â¿´¥ï¥¤¥ó¥Ð¥Ã¥°¡Ù¤òÁÏ¤ê½Ð¤·¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î³§ÍÍ¤Ë±þ±ç¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¤½¤·¤Æº£Ç¯¡¢Ëþ¤ò»ý¤·¤ÆÂèÆóÃÆ¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¤Þ¤¹¡ª
¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¾¯¤·¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤ª¼ê¸µ¤Ë¤ªÆÏ¤±½ÐÍè¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ìÆ±¿´¤è¤ê´ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÆÃÄ§
µ¨Àá¤ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¥Ñ¥Í¥ë¤òÉÕ¤±ÂØ¤¨¤Ç¤¤ë¹ÔÅõ
¡ö¤¢¤é¤æ¤ë¥·ー¥ó¤ËÂÐ±þ
Â¦ÌÌ¥Ñ¥Í¥ë¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼«Ê¬¹¥¤ß¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º²ÄÇ½¡£´ÊÃ±¤Ë¥Ñ¥Í¥ë¤ÎÉÕ¤±ÂØ¤¨¤¬½ÐÍè¡¢ÏÂÍÎÀÞÃïÍÍ¡¹¤Ê¥·ー¥ó¤Ë½ç±þ¤·¤Þ¤¹¡£
ÏÂ¼¼
ÃæÄí¡¦¥Ð¥ë¥³¥Ëー(²°º¬ÉÕ)
¡ö¹ñÆâÀ¸»º
ÆüËÜ¤Îµ»½Ñ¤ò·Ñ¾µ¤¹¤Ù¤¯¡¢º£²ó¤âÉôÉÊ¤äÀ¸»º¤Ê¤É½ÐÍè¤ë¤À¤±¹ñ»º¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ñÆâ´ë¶È¤¬¤ª¸ß¤¤¤Î»ý¤Äµ»½Ñ¤ò½¸·ë¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎÉ¤µ¤òµÍ¤á¹þ¤ß¡¢Ç°´ê¤Î¥×¥í¥À¥¯¥È¤ò´°À®¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡ö¥µ¥¹¥Æ¥£¥Ê¥Ö¥ë
LED¤ä¥»¥ë¥íー¥¹¥Ê¥Î¥Õ¥¡¥¤¥Ðー¤òºÎÍÑ¤·¡¢Äã¾ÃÈñÅÅÎÏ¤ÈÄ¹¤¯»È¤¨¤ëºàÎÁ¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥ê¥¿ー¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ(²Á³Ê¤ÏÀÇ¹þ¤ß)
39,000±ß¡§¾¦ÉÊ1¸Ä(Â¦ÌÌ¥Ñ¥Í¥ë4ËçÉÕ¤) ¢¨¹ØÆþ¸å¤Ë8¼ïÎà¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Ñ¥Í¥ë¥»¥Ã¥È¤òÁªÂò²ÄÇ½
45,500±ß¡§¾¦ÉÊ1¸Ä(Â¦ÌÌ¥Ñ¥Í¥ë4ËçÉÕ¤) ¢¨¹ØÆþ¸å¤Ë8¼ïÎà¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Ñ¥Í¥ë¥»¥Ã¥È¤òÁªÂò²ÄÇ½
71,200±ß¡§¹ÔÅõ1¸Ä(Â¦ÌÌ¥Ñ¥Í¥ë8ËçÉÕ¤) ¢¨¹ØÆþ¸å¤Ë8¼ïÎà¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Ñ¥Í¥ë¥»¥Ã¥È¤òÁªÂò²ÄÇ½
¢£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È³µÍ×
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÌ¾¡§ µ¨Àá¤ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¥Ñ¥Í¥ë¤òÉÕ¤±ÂØ¤¨¤Ç¤¤ë¹ÔÅõ
¡ÚGLIM BLACK¡Û
´ü´Ö¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ 2025Ç¯12·î8Æü(·î)～2026Ç¯2·î2Æü(·î)22:00
URL¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§ https://www.makuake.com/project/glim-black11/
¡ãÀ½ÉÊ³µÍ×¡ä
¾¦ÉÊÌ¾¡¡¡¡¡§¥Ñ¥Í¥ë¤òÉÕ¤±ÂØ¤¨¤Ç¤¤ë¹ÔÅõ¡ÚGLIM BLACK¡Û
¥µ¥¤¥º¡¡¡¡¡§W117mm¡ßD117mm¡ßH335mm
ÁÇºà¡¡¡¡¡¡¡§¥Õ¥ìー¥à¡§Å´
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Ñ¥Í¥ë¡¡¡§¥»¥ë¥íー¥¹¥Ê¥Î¥Õ¥¡¥¤¥Ðー
ÅÅ¸»¤Î¼ïÎà¡§USB
ÈÎÇä¾ì½ê¡¡¡§Makuake¤Î¤ß(¸½»þÅÀ)
¥Ñ¥Í¥ë £Â
¥Ñ¥Í¥ë £È
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¾¦¹æ¡¡¡¡¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥Ð¥ä¥·
»Ô¾ì¡¡¡¡¡§ Ì¤¾å¾ì
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹ ¾®ÎÓ ¹ä
½êºßÃÏ¡¡¡§ ¢©111-8620 ÅìµþÅÔÂæÅì¶èÀõÁð¶¶3-26-5
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§ 1952Ç¯5·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯À½ÉÊ¤Î³«È¯¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇä
»ñËÜ¶â¡¡¡§ 8,000Ëü±ß
URL¡¡¡¡ ¡§ https://www.kbjapan.co.jp/jpn