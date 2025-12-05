µÇ°¹çÆ±Å¸¤È¤ÎÏ¢Æ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ·èÄê¡ª¡Ø¥Ç¥¸¥â¥ó¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー02¡Ù¡õ¡Ø¤ª¥¸¥ãËâ½÷¤É¤ì¤ß¡ô¡Ù¥¢¥Ë¥á25thµÇ°¹çÆ±Å¸
¡¡ÅìµþÅÔ¤È°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜÆ°²è¶¨²ñ¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥áÅ¸¼¨µòÅÀ¡¦¥¢¥Ë¥áÅìµþ¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¡ÖANIME¤ò¤â¤Ã¤È¤ª¤â¤·¤í¤¯¡¢ANIME¤ò¤º¤Ã¤ÈÌ¤Íè¤Ø¡×¤ò¥â¥Ã¥Èー¤ËÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÀ¤³¦¤Ë¸þ¤±¤ÆÈ¯¿®¤¹¤ë»ÜÀß¤È¤·¤Æ¡¢¹ñÆâ³°¤«¤é240,384¿Í¡Ê2025Ç¯11·î30Æü»þÅÀ¡Ë¤ÎÊý¡¹¤Ë¤´Íè¾ì¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¸½ºß³«ºÅÃæ¤Î¡Ø¥Ç¥¸¥â¥ó¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー02¡Ù¡õ¡Ø¤ª¥¸¥ãËâ½÷¤É¤ì¤ß¡ô¡Ù¥¢¥Ë¥á25thµÇ°¹çÆ±Å¸¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿ÍÍ¡¹¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ëè·î¥¢¥Ë¥áÅìµþ¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤Ç¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë¥¢¥Ë¥á´Õ¾Þ²ñ¡×¤Ç¤Ï¡¢Åß¤ÎÆÃÊÌÊÔ¤È¤·¤Æ¡Ø¥Ç¥¸¥â¥ó¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー02¡Ù¤È¡Ø¤ª¥¸¥ãËâ½÷¤É¤ì¤ß¡ô¡Ù¤Î¾å±Ç¤¬·èÄê¡£Î¾ºîÉÊ¤ÎÂè1ÏÃ¤Î¾å±Ç²ñ¤ò2025Ç¯12·î21Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£³«ºÅ¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢ÆÃÊÌ¥²¥¹¥È¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤ë¤«¤â¡Ä¡©
¡¡¤Þ¤¿¡¢Âè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤¿¤Á¤Î¸ÀÍÕ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥¢¥Ë¥á¶È³¦¤ò¡ÖÊ¹¤¡×¡ÖÃÎ¤ê¡×¡Ö³Ø¤Ö¡×¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡ÖÆÃÊÌ¹ÖºÂ ¥¢¥Ë¥á¤ò¤Ä¤¯¤ë¥Á¥«¥é¡¡～Ì¤Íè¤Ø¤Ä¤Ê¤°£¹¤Ä¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó～¡×¤Ç¤Ï¡¢Âè4²ó¤Ë¡Ø¥Ç¥¸¥â¥ó¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー02¡Ù¤Ç¥·¥êー¥º¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤òÌ³¤á¤¿³ÑÆ¼ÇîÇ·¤µ¤ó¡¢Âè5²ó¤Ë¡Ø¤ª¥¸¥ãËâ½÷¤É¤ì¤ß¡ô¡Ù¤Ç¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤òÌ³¤á¤¿´Ø¹°Èþ¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡ª¸½¾ì¤Ç¤Î·Ð¸³¤äºîÉÊ¤Å¤¯¤ê¤ÎÉñÂæÎ¢¤Ê¤É¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤À¤±¤Îµ®½Å¤Ê¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¡¢¥¢¥Ë¥á¤ÎÌ¥ÎÏÈ¯¿®»ÜÀß¡¦¥¢¥Ë¥áÅìµþ¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤Ë¤ÆÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ø¥Ç¥¸¥â¥ó¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー02¡Ù¤È¡Ø¤ª¥¸¥ãËâ½÷¤É¤ì¤ß¡ô¡Ù¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥°¥êー¥Æ¥£¥ó¥°¤â³«ºÅ·èÄê¡ª2026Ç¯1·î25Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ï¡Ø¤ª¥¸¥ãËâ½÷¤É¤ì¤ß¡ô¡Ù¤«¤é¤É¤ì¤ß¤Á¤ã¤ó¤¬¡¢2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ï¡Ø¥Ç¥¸¥â¥ó¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー02¡Ù¤«¤é¥Ö¥¤¥â¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£Å¸¼¨¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢»×¤¤½Ð¤ò¼Ì¿¿¤Ë»Ä¤¹¤Î¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡³Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ä³Æ¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ¾ðÊóÈ¯¿®Ãæ¤Ç¤¹¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢¥¢¥Ë¥á¤ÎÌ¥ÎÏÈ¯¿®»ÜÀß¤Ç¤¢¤ë¥¢¥Ë¥áÅìµþ¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤Ë¤Æ¡¢¡Ø¥Ç¥¸¥â¥ó¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー02¡Ù¡¢¡Ø¤ª¥¸¥ãËâ½÷¤É¤ì¤ß¡ô¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¡Ö¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë¥¢¥Ë¥á´Õ¾Þ²ñ12¡×Åß¤ÎÆÃÊÌÊÔ¾ÜºÙ
¡Ú¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë¥¢¥Ë¥á´Õ¾Þ²ñ12¡ÛÅß¤ÎÆÃÊÌÊÔ
¡Ê£±¡ËÆü»þ¡§2025Ç¯12·î21Æü¡ÊÆü¡Ë
£±.13:00～14:25 ¡Ø¤ª¥¸¥ãËâ½÷¤É¤ì¤ß¡ô¡Ù¡¡¥Èー¥¯¡õ¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÉÕ¤¥¯¥¤¥ºÂç²ñ¼Â»Ü
£².15:00～16:00 ¡Ø¥Ç¥¸¥â¥ó¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー02¡Ù¡¡¥Èー¥¯¡õ¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÉÕ¤¥¯¥¤¥ºÂç²ñ¼Â»Ü
£³.16:30～17:00 ¡Ø¤ª¥¸¥ãËâ½÷¤É¤ì¤ß¡ô¡Ù
£´.17:30～18:00 ¡Ø¥Ç¥¸¥â¥ó¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー02¡Ù
ÅöÆü¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¥²¥¹¥È¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤«¤â¡Ä¡©
ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¦³Æ¸ø¼°SNS¡¦´ÛÆâ¹ðÃÎ¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨£±.£².¤Ë¤ÏÊÂÌÚ¤Î¤ê»Ò¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨£³.£´.¤ÏËÜÊÔ¾å±Ç¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê£²¡Ë²ñ¾ì¡§¥¢¥Ë¥áÅìµþ¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó1³¬¡¡¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Ó¥¸¥ç¥óÁ°
¡ÊÅìµþÅÔËÅç¶èÆîÃÓÂÞ2-25-5¡¡Æ£µ×¥Ó¥ëÅì5¹æ´Û¡Ë
¡Ê£³¡Ë¾å±ÇºîÉÊ
¢£¡Ø¥Ç¥¸¥â¥ó¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー02¡ÙÂè1ÏÃ¡ÖÍ¦µ¤¤ò¼õ¤±·Ñ¤°¼Ô¡×
¡ã¥¹¥Èー¥êー³µÍ×¡ä
Ê¿ÏÂ¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ïー¥ë¥É¤ËÆÍÇ¡¸½¤ï¤ì¤¿¥Ç¥¸¥â¥ó¥«¥¤¥¶ー¡£¤½¤Î¿¯¹¶¤Ë¶ì¤·¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢¥°¥â¥ó¤¿¤Á¤òµß¤¦¤Ù¤¯¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ïー¥ë¥É¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿ÂÀ°ì¤À¤¬¡¢¥«¥¤¥¶ー¤ÎÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿Ê²½¤Ç¤¤º¥Ô¥ó¥Á¤Ë¤ª¤Á¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÂÀ°ì¤Î´íµ¡¤òÃÎ¤ê¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ïー¥ë¥É¤Ë¸þ¤«¤ª¤¦¤È¤¹¤ë¥¿¥±¥ë¤¿¤Á¡£¤¹¤ë¤È¡¢°ì½ï¤Ë¤¤¤¿ÂçÊå¤Î¼ê¤Ë¥Ç¥¸¥ô¥¡¥¤¥¹¤¬¡Ä¡£¤½¤·¤ÆÃ¯¤âÆ°¤«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿Í¦µ¤¤Î¥Ç¥¸¥á¥ó¥¿¥ë¤ËÂçÊå¤¬¿¨¤ì¤¿¤È¤¡¢¿·¤·¤¤ËÁ¸±¤ÎËë¤¬³«¤¤¤¿¡ª
¢£¡Ø¤ª¥¸¥ãËâ½÷¤É¤ì¤ß¡ô¡ÙÂè1ÏÃ¡Ö¤É¤ì¤ß¥Þ¥Þ¤Ë¤Ê¤ë¡ª¡©¡×
¡ã¥¹¥Èー¥êー³µÍ×¡ä
¥Þ¥¸¥ç¥ê¥«¤ËËº¤ìÊª¤òÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¡¢Ëâ½÷³¦¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤ª¥¸¥ãËâ½÷¤¿¤Á¡£¤·¤«¤·½÷²¦ÍÍ¤ÎÄí±à¤ËÌÂ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¡¢¤½¤³¤Ç°ìÎØ¤Î¥Ð¥é¤ÎÃæ¤«¤éÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¤Î¤òÈ¯¸«¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤¿¡£ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÃÂÀ¸¤ò°ìÈÖºÇ½é¤Ë¸«¤¿¼Ô¤¬°ìÇ¯´ÖÌÌÅÝ¤ò¸«¤ë¤È¤¤¤¦Ëâ½÷³¦¤ÎÙÝ¤Ë¤è¤ê¡¢¤ª¥¸¥ãËâ½÷¤¿¤Á¤Î¿·¤·¤¤À¸³è¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê£´¡Ë¥Ê¥Ó¥²ー¥¿ー¡§À¼Í¥¡¦ÊÂÌÚ¤Î¤ê»Ò¤µ¤ó
¡Ê£µ¡Ë»²²Ã¿Í¿ô¡§30Ì¾ÄøÅÙ¡ÊÆþÂà¾ì¼«Í³¡Ë
¡Ê£¶¡Ë»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
¢¨ÃåºÂ¤Ï°Ø»Ò¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¤Ë¤Æ¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÅöÆü¤Ï²ñ¾ìÆâ¤Î¼Ì¿¿¡¢Æ°²èÅù»£±Æ¤ª¤è¤ÓÏ¿²»¤Ï¶Ø»ß¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Ëþ°÷¤Î¾ì¹ç¤ÏÎ©¤Á¸«¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨³Æ²ó¾å±Ç½ªÎ»¸å¡¢ºÂÀÊÅù¤Ï°ÜÆ°¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¢¥Ë¥áÅìµþ¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¹Êó¡¢Êó¹ð»ñÎÁÅù¤Ø¤Î³èÍÑÌÜÅª¤Ç´ÛÆâ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¼Ì¿¿»£±Æ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿ºÝ¤Ï¡¢¤´Î»¾µ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤â¤Î¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´Íý²ò¤Î¾å¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÍ¶Æ³¤Ë½¾¤Ã¤Æ¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
URL¡¡https://animetokyo.jp/archives/events/events52/
¢£¡ÖÆÃÊÌ¹ÖºÂ¡¡¥¢¥Ë¥á¤ò¤Ä¤¯¤ë¥Á¥«¥é ～Ì¤Íè¤Ø¤Ä¤Ê¤°£¹¤Ä¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó～¡×¾ÜºÙ
¡Ê£±¡ËÆü»þ¡§
¡ãÂè4²ó¡ä 12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë15:00～17:00
³ÑÆ¼ÇîÇ·¡Ê¡Ø¥Ç¥¸¥â¥ó¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー02¡ÙÅù¤´Ã´Åö¡¡¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó´ÆÆÄ¡Ë
¤ª¿½¹þ¤ß¡§https://forms.office.com/r/aJpjFwdfeV
¡ãÂè5²ó¡ä 1·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë15:00～17:00
´Ø¹°Èþ¡ÊÅì±Ç¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò ´ë²èÉô¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡Ø¤ª¥¸¥ãËâ½÷¤É¤ì¤ß¡ô¡ÙÅù¤´Ã´Åö¡Ë
¤ª¿½¹þ¤ß¡§¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨³«ºÅ»þ´Ö¤ÏÁ°¸å¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ê£²¡Ë²ñ¾ì¡§¥¢¥Ë¥áÅìµþ¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¡¡ÆÃÀß²ñ¾ì¡¡14³¬
¡ÊÅìµþÅÔËÅç¶èÆîÃÓÂÞ2-25-5¡¡Æ£µ×¥Ó¥ëÅì5¹æ´Û¡Ë
¡Ê£³¡Ë»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
¡Ê£´¡ËÂÐ¾ÝÇ¯Îð¡§¹â¹»À¸°Ê¾å¡¡¢¨ÆüËÜ¸ì¤ò²ò¤¹¤ëÆüËÜ¹ñÀÒ°Ê³°¤ÎÊý¤â»²²Ã²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡Ê£µ¡Ë±þÊç¿Í¿ô¡§³Æ²ó50Ì¾¡Ê»öÁ°¿½¹þ¡¦ÃêÁª¡Ë
¡Ê£¶¡Ë¿½¹þÊýË¡¡§¥¢¥Ë¥áÅìµþ¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥Úー¥¸¤Ë·ÇºÜ¤Î³Æ¹ÖºÂ¤Î¿½¤·¹þ¤ßURL¤«¤é¡¢´õË¾¤Î¹ÖºÂ¤´¤È¤Ë¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¢¡¥¤¥Ù¥ó¥È¥Úー¥¸¡§https://animetokyo.jp/archives/events/workshop50/
¡¡¢¨¿½¹þÄùÀÚ¤Ï³Æ¹ÖºÂ¤Î¿½¤·¹þ¤ß¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¢¨¤´»²²Ã¤Ë¤ª¤±¤ëÃí°Õ»ö¹àÅù¤Ï¿½¹þ¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¢¨¥¥ã¥ó¥»¥ëÅù¤ÎºÝ¤Ï²¼µ¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡¡¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§info@animetokyo.jp
¢£¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥°¥êー¥Æ¥£¥ó¥°¾ÜºÙ
¡Ú¡Ø¤ª¥¸¥ãËâ½÷¤É¤ì¤ß¡ô¡Ù¡¡¤É¤ì¤ß¤Á¤ã¤ó¡Û
¡Ê£±¡ËÆüÄø¡§2026Ç¯1·î25Æü¡ÊÆü¡Ë
¡Ê£²¡Ë»þ´Ö¡§Âè1²ó12:00～12:20¡¿Âè2²ó14:00～14:20¡¿Âè3²ó16:00～16:20
¡Ê£³¡Ë²ñ¾ì¡§¥¢¥Ë¥áÅìµþ¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó 1F
¡Ê£´¡Ë»²²Ã¿Í¿ô¡§³Æ²ó20ÁÈ
¡Ê£µ¡Ë±þÊç³«»ÏÆü¡§2025Ç¯12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë
¡Ú¡Ø¥Ç¥¸¥â¥ó¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー02¡Ù¡¡¥Ö¥¤¥â¥ó¡Û
¡Ê£±¡ËÆüÄø¡§2026Ç¯2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë
¡Ê£²¡Ë»þ´Ö¡§Âè1²ó12:00～12:20¡¿Âè2²ó14:00～14:20¡¿Âè3²ó16:00～16:20
¡Ê£³¡Ë²ñ¾ì¡§¥¢¥Ë¥áÅìµþ¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó 1F
¡Ê£´¡Ë»²²Ã¿Í¿ô¡§³Æ²ó20ÁÈ
¡Ê£µ¡Ë±þÊç³«»ÏÆü¡§2025Ç¯12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë
¡ãÃí°Õ»ö¹à¡ä
¡¦³«ºÅÆü»þ¤ä¼Â»ÜÆâÍÆ¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦±þÊçURL¤Ê¤É¡¢ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¦SNS¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¿½¹þ¤ß¥Úー¥¸¤ÎÃí°Õ»ö¹à¤òÉ¬¤º¤ªÆÉ¤ß¤¤¤¿¤À¤¡¢¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¾å¤Ç¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¢£»ÜÀß³µÍ×
¢¡Å¸Í÷²ñÌ¾¡§¡Ø¥Ç¥¸¥â¥ó¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー02¡Ù¡õ¡Ø¤ª¥¸¥ãËâ½÷¤É¤ì¤ß¡ô¡Ù¥¢¥Ë¥á25thµÇ°¹çÆ±Å¸
¡Ê±Ñ¸ìÌ¾¡§"Digimon Adventure 02"¡õ"Magical DoReMi #" ANIME 25TH ANNIVERSARY JOINT EXHIBITION¡Ë
¢¡²ñ ´ü¡§2025Ç¯11·î15Æü¡ÊÅÚ¡Ë～2026Ç¯2·î15Æü¡ÊÆü¡Ë
¢¡Ì¾¾Î¡§¥¢¥Ë¥áÅìµþ¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¡ÊÎ¬¾Î¡§¥¢¥Ë¥áÅìµþ¡Ë
¢¡¾ì½ê¡§Æ£µ×¥Ó¥ëÅì¸Þ¹æ´Û¡¡ÃÏ¾å1～2³¬¡¢ÃÏ²¼1³¬¡ÊÅìµþÅÔËÅç¶èÆîÃÓÂÞ2-25-5¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨ÃÓÂÞ±ØÅì¸ý¤«¤éÅÌÊâ4Ê¬
¢¡±Ä¶È»þ´Ö¡§¸áÁ°11»þ～¸á¸å7»þ¡ÊºÇ½ªÆþ¾ì¤Ï¸á¸å6»þ45Ê¬¤Þ¤Ç¡¿´ë²èÅ¸¼¨¤Ï¸á¸å6»þ30Ê¬¤Þ¤Ç¡Ë
¢¡µÙ´ÛÆü¡§·îÍËÆü¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨·îÍËÆü¤¬µÙÆü¤Î¾ì¹ç¤Ï³«´Û¤·¡¢ÍâÆü¤òµÙ´ÛÆü¤È¤¹¤ë¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï¡¢Î×»þµÙ´ÛÅù
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤´Íè´Û¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤´³ÎÇ§¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡Æþ´ÛÎÁ¡§ÌµÎÁ
¢¡¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://animetokyo.jp/
¢¡¸ø¼°SNS¡§
X¡Ãhttps://x.com/animetokyo_info¡Ê@animetokyo_info¡Ë
Instagram¡Ãhttps://www.instagram.com/animetokyostation/¡Ê@animetokyostation¡Ë
YouTube¡Ãhttps://www.youtube.com/@¥¢¥Ë¥áÅìµþ¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó(https://www.youtube.com/@%E3%82%A2%E3%83%8B%E3%83%A1%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3)