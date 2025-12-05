¡ÚGALLEST¡Û¤³¤ÎÅß¡¢GALLEST¤¬Â£¤ë¡Ö2025 WINTER HOLIDAY COLLECTION¡×12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ¸ø³«
¥ïー¥ë¥É¥°¥ëー¥×¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥£ー¥ë¥º¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥ì¥Ç¥£ー¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖGALLEST¡Ê¥®¥ã¥ì¥¹¥È¡Ë¡×¡Êhttp://gallest.jp/(http://gallest.jp/)¡Ë¤Ï¡¢¥Û¥ê¥Çー¥·ー¥º¥ó¤ò²Ú¤ä¤«¤ËºÌ¤ëÆÃ½¸¥Úー¥¸¡Ö2025 WINTER HOLIDAY COLLECTION¡×¤ò12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖGALLEST¡Ê¥®¥ã¥ì¥¹¥È¡Ë¡×¤Ï¡È½ÀÆð¤Ê´¶À¤Ç¾ï¤Ë»þÂå¤òÂª¤¨¡¢´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¿·¤·¤¤²ÁÃÍ´Ñ¤È¶¦¤Ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò³Ú¤·¤à¡É¤½¤ó¤Ê·Ú¤ä¤«¤Ç¥¨¥Õ¥©ー¥È¥ì¥¹¤Ê½÷À¤Ø¸þ¤±¡¢º£¤Î»þÂå¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤¿¥âー¥É¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¤´Äó°Æ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¸ø³«¤Î¡ÖHOLIDAY COLLECTION¡×ÆÃ½¸¥Úー¥¸¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë¥Àー¤È¥É¥ìー¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¥Ë¥Ã¥È¥ï¥ó¥Ôー¥¹¤ò¼çÌò¤Ë¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ä¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Õ¥§¥¶ー¥Ë¥Ã¥È¤¬²Ú¤ä¤°¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¡¢¥Û¥ê¥Çー¥·ー¥º¥ó¤òºÌ¤ë5¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£
¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢GALLEST¤Î¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÆÃ½¸¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é :
https://store.world.co.jp/s/brand/gallest/topics/holidaycollection/2025/
¡Ú ¡ÖHOLIDAY COLLECTION¡× ITEM LINEUP ¢¨°ìÉôÈ´¿è ¡Û
COAT \24,970
ONE-PIECE \11,990
KNIT \11,990
LACE TOPS \5,940
SKIRT \12,980
COAT \35,200
TOPS \5,940
PANTS \14,960
TOPS \9,900
SKIRT \9,900
¡Ú ¾¦ÉÊ¤Î¤ª¼è¤ê°·¤¤ ¡Û
¢£ ¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡§http://gallest.jp/
¢£ Á´¹ñÅ¹ÊÞ¡§https://store.world.co.jp/s/brand/gallest/shoplist/
¡Ú Social Media ¡Û
¢£ Instagram¡¡@gallest_jp
¢£ LINE¡§https://page.line.me/306hjnls?openQrModal=true
¡Ú Brand Concept ¡Û
Mode Casual
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¹¥¤¤Ç´¶À¤ÎÍ¥¤ì¤¿¿Í¤Ë¸þ¤±
Äø¤è¤¤¥È¥ì¥ó¥É¤ò¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É
»þÂå¤ÎMode ¤Ï¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤Ê¤â¤Î¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤è¤ê
¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤ä´¶À¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹
¡ã²ñ¼Ò³µÍ×¡ä
¡¦Ì¾¾Î¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥£ー¥ë¥º¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥ïー¥ë¥É100% »Ò²ñ¼Ò¡Ë
¡¦ÂåÉ½¼Ô¡§逈 Çî¹¬
¡¦½êºßÃÏ¡§¢©650-8585 ¿À¸Í»ÔÃæ±û¶è¹ÁÅçÃæÄ®6-8-1
¢©107-8526 ÅìµþÅÔ¹Á¶èËÌÀÄ»³3-5-10
¥ïー¥ë¥É ´ë¶È¥µ¥¤¥È¡§https://corp.world.co.jp/
¥ïー¥ë¥É¥°¥ëー¥× ¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡§https://store.world.co.jp/