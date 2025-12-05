¡ÚËÌ³¤Æ»Çò¹ÇÄ®¡Ûµù»Õ¤ÎÆ¯¤Êý¤Ë¿·»þÂå¡ª¡È¹¥¤¡É¤ò¤È¤³¤È¤ó´Ó¤¡¢³¤¤ÈÀ¸¤¤ë¡Ö¥µー¥Õ¥¡ーµù»Õ¡×¤È¤Ï
ËÌ³¤Æ»Çò¹ÇÄ®¤Ç¤Ï¡¢º£Ç¯½©¤Ë¿åÍÈ¤²¤·¤¿¡Ö¤·¤·¤ã¤â¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇÊÖÎéÉÊ¤Î¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¤·¤·¤ã¤â¡ÊËÜ¤·¤·¤ã¤â¡Ë¡×¤ÏËÌ³¤Æ»¤ÎÂÀÊ¿ÍÎ¤Î°ìÉô¤Ë¤Î¤ßÀ¸Â©¤¹¤ëÆüËÜ¸ÇÍ¤Î´õ¾¯¼ï¤Ç¡¢µù´ü¤Ï10·î¤«¤é11·îÈ¾¤Ð¤Î¤´¤¯¤ï¤º¤«¤Ê´ü´Ö¤Î¤ß¡£µù³ÍÎÌ¤â¾¯¤Ê¤¯¡¢°ìÈÌ»Ô¾ì¤Ë¤Ï¤Û¤È¤ó¤É½Ð²ó¤é¤Ê¤¤µ®½Å¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Ë¤«¤Ê¼«Á³¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿ËÌ³¤Æ»¡¦Çò¹ÇÄ®¡£
»Íµ¨¤òÄÌ¤·¤ÆÂ¿ºÌ¤Ê³¤¤Î¹¬¤¬¿åÍÈ¤²¤µ¤ì¤ë¡Èµù¶È¤Î¤Þ¤Á¡É¤Ç¤¹¤¬¡¢µù»Õ¤Î¹âÎð²½¤ä¸å·Ñ¼ÔÉÔÂ¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤âÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Çò¹ÇÄ®¤Îµù»Õ¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯Îð¤Ï60ºÐ°Ê¾å¡£¸½ºßÌó80¿Í¤¤¤ëµù»Õ¤¬¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¤¤¯¤È10Ç¯¸å¤Ë¤ÏÈ¾Ê¬°Ê²¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦´íµ¡Åª¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÇò¹Ç¤Î³¤¤Ë¡¢¤³¤Î½©¡¢¿·¤·¤¤»þÂå¤Îµù»ÕÁü¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¼ã¼Ô¤¬¸½¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÇ¯¤Î¤¦¤ÁÈ¾Ê¬¤Ïµù»Õ¤È¤·¤Æ³¤¤ËÎ©¤Á¡¢¤â¤¦È¾Ê¬¤ÏÂç¹¥¤¤Ê¥µー¥Õ¥£¥ó¤ËË×Æ¬¤¹¤ë--¤½¤ó¤Ê¼«Í³¤Ç¿·¤·¤¤¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ë¡¢¥È¥à¤È¥¢¥ì¥ó¡£
ÆüËÜ¤Îµù¶È¤ËÌÀ¤ë¤¤Ì¤Íè¤ò¤â¤¿¤é¤¹¥Ò¥ó¥È¤òÃµ¤·¤Ë¡¢¤Õ¤¿¤ê¤òË¬¤Í¤Þ¤·¤¿¡£¡¡
¢£ ¥ëー¥Ä¤Ï¡Ö¤¸¤Ã¤Á¤ã¤ó¡×¡£Çò¹Ç¤Î³¤¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¥È¥à
¤Ê¤¼Çò¹Ç¤Çµù»Õ¤ò¤ä¤ë¤³¤È¤Ë¡©
¡Öº£Ç¯¤Î£¹·î¡¢¤¸¤Ã¤Á¤ã¤ó¤«¤é¡ØÁ¥¤Î»Å»ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤«¡©¡Ù¤Ã¤ÆÏ¢Íí¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÇ¯¤Ë£±²ó¤°¤é¤¤¤Ï²ñ¤¤¤ËÍè¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬µù¤Ï¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡È¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ª¡É ¤Ã¤Æ»×¤¤¡¢º£Ç¯½é¤á¤Æ¤·¤·¤ã¤âµù¤ò¼êÅÁ¤¤¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥È¥à¡Ë
ÀéÍÕ¤Ç¤Ï¥µー¥Õ¥£¥óÃæ¿´¤ÎÀ¸³è¡£Çò¹Ç¤Ç¤â¥µー¥Õ¥£¥ó¤¬¤Ç¤¤ë¤ÈÊ¹¤¡¢¥µー¥Õ¥¡ーÃç´Ö¤ÇÍÄÆëÀ÷¤Î¥¢¥ì¥ó¤òÍ¶¤Ã¤Æ¡¢¤Õ¤¿¤ê¤ÇÇò¹Ç¤ÎÄ®¤ØÈô¤ó¤Ç¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢£Í¶¤ï¤ì¤Æ3Æü¤Ç½é¤ÎËÌ³¤Æ»¤Ø
¡Ö¥È¥à¤«¤é¡È¤·¤·¤ã¤â¤ÎÁ¥¤¢¤ë¤«¤éÍè¤Ê¤¤¡©¡É¤Ã¤Æ¡¢¹Ô¤¯2～3ÆüÁ°¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¡£
¤É¤¦¤·¤è¤¦¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤«¤Ã¤Æ¡£¼«Ê¬¤ÏÃÏ¸µ¤Ç°ËÀª¥¨¥Óµù¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÀéÍÕ¤Î³¤¤È¤ÏÁ´Á³°ã¤¦ËÌ³¤Æ»¤Î³¤¤Ç¡¢¤É¤ó¤Êµù¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¶½Ì£¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£¤Ê¤Î¤Ç¡È¤³¤ì¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¡É¤Ã¤Æ»×¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥¢¥ì¥ó¡Ë
¢£ ÀéÍÕ¤È¤Îµù¤Î°ã¤¤¤Ï¡©
¡Ö²¶¤¬¤¤¤ë¤Î¤ÏÀéÍÕ¤ÎÂÀÅì¡Ê¤¿¤¤¤È¤¦¡Ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦µù¹Á¤Ç¡¢°ËÀª³¤Ï·¤ÎÂ¾¤Ï¥¥ó¥á¡Ê¶âÌÜÂä¡Ë¤È¤«¤¬³Í¤ì¤ë¡£ºú¤ä¤·¤·¤ã¤â¤ÏÀéÍÕ¤Ë¤Ï¤¤¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ³Í¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¶½Ì£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºú¤ÎÄêÃÖÌÖ¤Ï½é¤á¤Æ¸«¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¹½Â¤¤ÎÊ£»¨¤µ¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤·¡¢¿·Á¯¤À¤Ã¤¿¡×¡Ê¥¢¥ì¥ó¡Ë
Çò¹Ç¤Î³¤¤Ç¤Ï¥¿¥ó¥¿¥«¡Ê¥«¥ì¥¤¡Ë¤âÍÈ¤¬¤ë¡ª¾Ð´é¤Î¥¢¥ì¥ó¡Ê»£±Æ¡§¥È¥à¡Ë
¢£ µù¤Ç´¶¤¸¤¿¡È¥×¥í¤Î¸½¾ì¡É
¡Ö½©ºú¤ÎÄêÃÖÌÖµù¤Ë¾è¤Ã¤Æ´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢Á´°÷¥×¥í°Õ¼±¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¹â¤¤¡£
Ã¯¤«¤¬¥µ¥Ü¤ë¤È¤«¡¢ËÜÅö¤Ë¤Ê¤¤¡£
°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÁ´ÎÏ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤È1¤Ä¤Î»Å»ö¤Ë¤Ê¤ë¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ç1¤Ä¤ÎÁ¥¤òÆ°¤«¤¹¤ó¤À¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡×¡Ê¥È¥à¡Ë
¼ã¤¤µù»Õ¤â¾¯¿ô¤Ê¤¬¤é¤¤¤Æ¡¢¡Ö°Õ³°¤È¿·¤·¤¤À¤Âå¤â¤¤¤ë¤ó¤À¡×¤È´¶¤¸¤¿¤È¤¤¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤·¤ã¤âµù¤ÎÁ¥¾å¤ÎÍÍ»Ò¡Ê»£±Æ¡§¥È¥à¡Ë
¢£°ì¼¡»º¶È¤Î¤É¿¿¤óÃæ¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎµûÊ¸²½¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¦
¤·¤·¤ã¤âµù¤Ï¡¢É÷¤äÇÈ¤¬¶¯¤¤¤Èµù¤Ë½Ð¤é¤ì¤ºÃæ»ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖËÍ¤Ï1Ç¯ÌÜ¤À¤«¤é¤Þ¤À¤½¤ó¤ÊÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£Æü¤Ïµù¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ã¤ÆÈ½ÃÇ¤¬¤á¤Á¤ãÁá¤¤¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤ÎÉ÷¤Ç¤â¡¢¥íー¥×¤¬ÍÉ¤ì¤¿¤é¤â¤¦¥À¥á¡£
¸·¤·¤¤¾ò·ï¤Î¤Ê¤«¡¢¸Â¤é¤ì¤¿¥Á¥ã¥ó¥¹¤Çµù¤Ë½Ð¤ë¡£³Í¤ì¤Ê¤±¤ì¤ÐÃÍÃÊ¤â¾å¤¬¤ë¤·¡¢´õ¾¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¡È°ì¼¡»º¶È¤Î¤É¿¿¤óÃæ¤Ë¤¤¤ë¡É¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥È¥à¡Ë
¥¢¥ì¥ó¤Ï¡¢ÀéÍÕ¤ÈËÌ³¤Æ»¤ÎÎ¾Êý¤Îµù¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Îµù¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¹â¤µ¤ò³Î¿®¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö°ËÀª¥¨¥Ó¤â¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»à¤ó¤¸¤ã¤Ã¤¿¤éÇä¤êÊª¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡¢À¸¤±¤¹¤Ç³è¤¤¿¤Þ¤Þ´ÉÍý¤·¤¿¤ê¡¢Í¢Á÷¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤â»à¤Ê¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥¨¥¢¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤é±¿¤Ö¤Ê¤É¡£
ÆüËÜ¤ÏÁ¯ÅÙ´ÉÍý¤¬ºÙ¤«¤¤¤·¡¢ÉÊ¼Á¤¬ËÜÅö¤Ë¹â¤¤¡£³Í¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î¤Ò¤È¼ê´Ö¤Ç¡¢²ÁÃÍ¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã¤¢¤¬¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡Ê¥¢¥ì¥ó¡Ë
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥È¥à¤È¥¢¥ì¥ó¤â»²²Ã¤¹¤ë¡Ö¤·¤·¤ã¤âµù¡×¤Ç¿åÍÈ¤²¤µ¤ì¤¿¤·¤·¤ã¤â¤Ï¡¢Çò¹Çµù¹Á¤Î»Ô¾ì¤Ç¶¥¤ê¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
µù»Õ¤«¤éµù¶È¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤Ø¡¢¤½¤·¤ÆÃçÇã¡¦²·¤ò·Ð¤ÆÄ®¤Î¿å»º²Ã¹©¶È¼Ô¤Ø¤È¡¢¥Ð¥È¥ó¤¬ÅÏ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤·¤ã¤â¤Î¶¥¤ê¤ÎÍÍ»Ò
¶¥¤êÍî¤µ¤ì¤¿¤·¤·¤ã¤â
¡Ê¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇÊÖÎéÉÊ¤È¤·¤ÆÁ´¹ñ¤Ø¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë
¢£¥µー¥Õ¥£¥ó¤Èµù»Õ¤ÎÁêÀ¤ÏºÇ¹â¡ª¤½¤Î¥ï¥±¤È¤Ï
°ìÇ¯¤ÎÈ¾Ê¬¤ÏÆ¯¤¤¤Æ¡¢¤â¤¦È¾Ê¬¤Ï¥µー¥Õ¥£¥ó¤ä¥¹¥Î¥Ü¤È¤¤¤¦¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¤Õ¤¿¤ê¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê°ìÇ¯¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ê¤Î¤«¡¢¤Þ¤º¤Ï¥È¥à¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö1·î¤«¤é4·î¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¡¦ÀéÍÕ¤Î¼«Æ°¼ÖÀ°È÷¹©¾ì¤ÇÆ¯¤¤Ê¤¬¤é¥µー¥Õ¥£¥ó¡¢²Æ¤«¤é½©¤Ë¤ÏÅÚÌÚ´Ø·¸¤äÁð´¢¤ê¤Î»Å»ö¤ò¤ä¤ê¤Ê¤¬¤é¥µー¥Õ¥£¥ó¡¢¤Ç¤¹¡ªÃÏ¸µ¤Î¥µー¥Õ¥¡ー¤ÎÀèÇÚ¤¬¡¢¡É»þ´Ö¡É¤È¡É¤ª¶â¡É¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤¤Ã±È¯¤Î»Å»ö¤ò¾Ò²ð¤â¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ½©¤«¤é¤ÏÇò¹ÇÄ®¤Çµù»Õ¤ò¤ä¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥µー¥Õ¥£¥ó¡ª
¥µー¥Õ¥£¥ó¤¬¼´¤Î°ìÇ¯¤Ç¤¹¤Í¡£
¤½¤ì°Ê³°¤Ë¤â¡¢¼ñÌ£¤Î¥Ð¥¤¥¯¤¤¤¸¤ê¤â¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿§¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ø½Ð¤«¤±¤Þ¤¹¡£1¥ö·î¤¯¤é¤¤³¤³°¤Ø¥µー¥Õ¥È¥ê¥Ã¥×¤¹¤ë¤³¤È¤â¡ª¡×¡Ê¥È¥à¡Ë¡¡
¥¢¥ì¥ó¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ö¼«Ê¬¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Ï11¡¦12·î¤Ï¥Ï¥ï¥¤¤Ç¥µー¥Õ¥£¥ó¡¢£±·î¤«¤é4·î¤Ï¤º¤Ã¤ÈÀã»³¤Ë¤³¤â¤Ã¤Æ¡¢»Å»ö¤·¤Ê¤¬¤é¥¹¥Îー¥Üー¥É¡£5¡¦6·î¤Ï°ËÀª¥¨¥Óµù¤Î»þ´ü¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¡¢µù»Õ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¥µー¥Õ¥£¥ó¤Ç¤¹¡ª7¡¦8·î¤Ï°ËÀª¥¨¥Ó¤¬¶Øµù»þ´ü¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¡¢¥á¥¥·¥³¤Ø¥µー¥Õ¥È¥ê¥Ã¥×¡ª
¤½¤·¤Æº£Ç¯¤Ï9·î¤«¤éÇò¹ÇÄ®¤ËÍè¤Æ¡¢¥È¥à¤Èµù»Õ¤ä¤ê¤Ê¤¬¤é¥µー¥Õ¥£¥ó¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¡×
¡Ê¥¢¥ì¥ó¡Ë
¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¿¤ê¤¬¸À¤¦¤Ë¤Ï¡¢¼Â¤Ï¥µー¥Õ¥£¥ó¤Èµù»Õ¤Ï¡¢È´·²¤ËÁêÀ¤¬ÎÉ¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤É¤Á¤é¤â³¤¤òÁê¼ê¤Ë¡¢ÇÈ¤òÆÉ¤ß¡¢É÷¤ò¤è¤à¡£¶¦ÄÌÅÀ¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÇÈ¤¬¹â¤¯¤Æµù¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¡¢ÇÈ¾è¤ê¤ÎÀä¹¥¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¡£µÕ¤Ë¥Ù¥¿Æä¤ÇÇÈ¤¬Ìµ¤¤Æü¤Ï¥µー¥Õ¥£¥ó¤Ë¤ÏÉÔ¸þ¤¤Ç¤¹¤¬µù¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¡ª¼ûÍ×¤È¶¡µë¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤Þ¤µ¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¡ª¡×¡Ê¥¢¥ì¥ó¡Ë
¤½¤·¤Æ¡¢Çò¹Ç¤Î³¤¤Ï¥µー¥Õ¥¡ー¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âºÇ¹â¤À¤½¤¦¡£¶üÏ©¤«¤é¿¤Ó¤ëÄ¹¤¤³¤´ßÀþ¤ÏÇÈ¤¬ÎÉ¤¯¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃµ¤»¤Ð¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¤¢¤ê¤½¤¦¡¢¤È¤Î¤³¤È¡£
¡Ö¤¢¤ÈÀµÄ¾¡¢¤ª¶â¤ÎÌÌ¤âÂç»ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢¥µー¥Õ¥£¥óÃæ¿´¤ÎÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤ÆÇ¯£²～£³²ó¤Ï³¤³°¤Ë¹Ô¤¯¤è¤¦¤ÊÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢µù»Õ¤Ã¤Æ¤¤¤¦»Å»ö¤Ï¾¯¤·¤Î´í¸±¤Ï¤¢¤ëÊ¬¡¢¤ªµëÎÁ¤¬·ë¹½¤¤¤¤¡£³¤¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Ã»´ü´Ö¤Ç¥Ñ¥ó¤È²Ô¤²¤Æ¤¤¤¤»Å»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¡×¡Ê¥È¥à¡Ë
¢£Çò¹Ç¤Çµù»Õ¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¼ã¼Ô¤ÏÁý¤ä¤»¤ë¤«¡©
Çò¹Ç¤Îµù»Õ¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯Îð¤Ï60ºÐ°Ê¾å¡£¤¢¤È10Ç¯¤â¤·¤¿¤é80¿Í¤¤¤ëµù»Õ¤Î¿ô¤ÏÈ¾Ê¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤È¤¤¤¦´íµ¡¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ã¤¤¿Í¤Ë¡Èµù»Õ¤Ë¤Ê¤ë¡É¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤è¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤Õ¤¿¤ê¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡Öµù»Õ¤Î»Å»ö¤Ë¤Ï´í¸±¤â¤¢¤ë¤·¡¢¤â¤·²ø²æ¤Ç¤â¤·¤¿¤éÁ¥Æ¬¤ÎÀÕÇ¤¤âÂç¤¤¤¡£¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ëÄøÅÙ´·¤ì¤Æ¤«¤é¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤¤¤¤Ê¤êµù¤Ë¤Ï½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤â¡£Á¥¤Î¾å¤ÇÂ¨ÀïÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È·Ð¸³ÃÍ¤¬¤¢¤ëÊý¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê¡£¡×¡Ê¥¢¥ì¥ó¡Ë
¡Ö¼«Ê¬¤Ïµù¤Î·Ð¸³¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¿å»º¹â¹»¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç2½µ´Ö¤°¤é¤¤¤Î¹Ò³¤¤Î·Ð¸³¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¡£Á¥¿ì¤¤¤·¤¿¤é»Å»ö¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Á¥¤Ë´·¤ì¤Æ¤ë¤È¤«ºÇÄã¸Â¤Î·Ð¸³¤ÏÉ¬Í×¤À¤È»×¤¦¤±¤É¡¢ËÜµ¤¤Ç¤ä¤ëµ¤¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¤¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ê¥È¥à¡Ë
¡Ö¤ä¤ëµ¤¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢·Ð¸³¤Ï¤Ê¤¤¡×
¤½¤ó¤Ê¼ã¼Ô¤Ë¸¦½¤¤Î¾ì¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤Ê¤É¼õ¤±»®¤òºî¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µù»Õ¤ò»Ö¤¹¼ã¤¤¿Í¤¬Áý¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Õ¤¿¤ê¤ÎÏÃ¤«¤é¡¢Çò¹Çµù¶È¤Î¼ãÊÖ¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂçÀÚ¤Ê¥Ò¥ó¥È¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥à¤Î¤¸¤Ã¤Á¤ã¤ó¤³¤ÈÅÏî´Í´°ìÏº¤µ¤ó¡£ÀéÂå´Ý¤Î¿ÆÊý·óÁ¥Æ¬¤È¤·¤Æ¥ìー¥Àー¤ò¶î»È¤·ÂÉ¤ò¼è¤ë
¢£¥È¥à¤È¥¢¥ì¥ó¤«¤é¸«¤¿¡¢Çò¹ÇÄ®¤ÎÌ¥ÎÏ
¤¤¤Þ¤Ï¥È¥à¤Î¤¸¤Ã¤Á¤ã¤ó¤Î²È¤ËÊë¤é¤¹¤Õ¤¿¤ê¡£Çò¹Ç¤ÎÄ®¤Î´¶ÁÛ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤¬Íè¤Æ¤ß¤Æ»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢À¸³è¤·¤ä¤¹¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¡£
Á¬Åò¤â¤¢¤ë¤·¡¢¤´ÈÓ¤âÈþÌ£¤·¤¤¤·¡¢¼«Á³¤âºÇ¹â¡£¥µー¥Õ¥¡ー¤Ê¤éÇÈ¤â¤¤¤¤¡ª
º£²ó¤ÏÄà¤ê´È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¯¤Æ»ÄÇ°¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÀîÄà¤ê¤ä¥ï¥«¥µ¥®Äà¤ê¤â³Ú¤·¤½¤¦¡£
¤½¤¦¤¤¤¦Ì¥ÎÏ¤ò¤Á¤ã¤ó¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢¼ã¤¤¿Í¤¬¤â¤Ã¤ÈÍè¤ë¤È»×¤¦¡×¡Ê¥È¥à¡Ë
¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï½é¤ÎËÌ³¤Æ»¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¶üÏ©¶õ¹Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤¿¤é¤â¤¦¶Ã¤¤ÎÏ¢Â³¡ªÌîÀ¸¤Î¥¥Ä¥Í¡¢¥¿¥Ì¥¡¢¼¯¡¢±³¤Ç¤·¤ç¡©¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£
±©ÅÄ¤«¤éÄ¾¹ÔÊØ¤Ç¤¿¤Ã¤¿1»þ´ÖÈ¾¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤³¤³¤Ï´ØÅì¤È¤ÏÁ´Á³°ã¤¦À¤³¦¡£
·Ê¿§¤â°ã¤¦¤·¡¢¿©¤ÙÊª¤â°ã¤¦¤·¡¢¤¹¤²¤¨ÌÌÇò¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ê¥¢¥ì¥ó¡Ë
ÌëÌÀ¤±´Ö¶á¤ÊÇò¹Çµù¹Á¤Î¶õ¡Ê»£±Æ¡§¥È¥à¡Ë
¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¤³¤È¤òÄÉµá¤·¡¢·Ð¸³¤³¤½¤¬Á´¤Æ¤È¡¢¿·¤·¤¤À¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¡£
Ì¤ÃÎ¤ÎÇÈ¤Ë¤Ò¤ë¤Þ¤º¡¢³Ú¤·¤ß¾è¤ê¤³¤Ê¤¹¡¢¥µー¥Õ¥¡ー¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¤ò¤Õ¤¿¤ê¤¬¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼ã¤¡È¥µー¥Õ¥¡ーµù»Õ¡É¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï¡¢µù¶È¤ÎÌ¤Íè¤Ø¤Î³Î¤«¤Ê´õË¾¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¥È¥à¤È¥¢¥ì¥ó¤ËÊ¹¤¤¤¿¡ª¡Ö¤·¤·¤ã¤âµù¤Î¤¢¤ë1Æü¡×
¡»Ä«3»þ¡¡¡¡ µ¯¾²¡¦»ÙÅÙ¡¡´¨¤¤¤«¤é²¿Ëç¤âÃå¹þ¤ó¤Çµù¹Á¤Ø¸þ¤«¤¦¡ª
¡»4»þ40Ê¬ ½Ð¹Ò¡¡Çò¹Çµù¹Á¤«¤é¡¢²¤Î¤·¤·¤ã¤â¤Îµù¾ì¤Ø
¡»5»þ¤´¤í¡¡ ºî¶È³«»Ï¡¡¤·¤·¤ã¤â¤Îµû±Æ¤òÄÉ¤¤¤«¤±Á¥¾å¤òÁö¤ê²ó¤ë¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Êµù
¡» ¿©»ö¤ÏÁ¥¾å¤Ç¡£¤¸¤Ã¤Á¤ã¤ó¤Î±ü¤µ¤ó¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¼êºî¤êÊÛÅö¤ò¿©¤Ù¤ë
¡»12»þ～14»þº¢¡¡µ¢¹Á¡¡¤½¤ÎÆü¤Îµù³Í¤Ë¤è¤Ã¤Æµ¢¹Á»þ´Ö¤ÏÊÑ¤ï¤ë
¡»µù¤¬½ª¤ï¤ì¤Ð¡¢³Í¤Ã¤¿¤·¤·¤ã¤â¤òµù¶¨¤Ë½Ð¤·¤Æ¤ÎÆü¤Î»Å»ö¤Ï½ªÎ»¡ª
¤½¤Î¸å¤ÏÁ¬Åò¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢Á¥¤ÎÃç´Ö¤È¤´ÈÓ¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤â¡£
¡»¸á¸å¤«¤é¤Ï¼«Í³¤Ê»þ´Ö¡¡¥µー¥Õ¥£¥ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¥µー¥Õ¥Üー¥É¤Î¥á¥ó¥Æ¤ä¡¢
¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÃµ¤·¤Æ¼Ö¤òÁö¤é¤»¤¿¤ê¤Ê¤É¡£
¢£ËÌ³¤Æ»Çò¹ÇÄ®¤Î¤´¾Ò²ð
ËÌ³¤Æ»Çò¹ÇÄ®¤ÏËÌ³¤Æ»¤ÎÅìÉô¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¿Í¸ýÌó7,000¿Í¤Î¤Þ¤Á¤Ç¤¹¡£
Ë¤«¤Ê¼«Á³¤Ë·Ã¤Þ¤ìµù¶È¡¢ÎÓ¶È¡¢ÍïÇÀ¤Ê¤É¤¬À¹¤ó¤Ç¤¹¡£ÂÀÊ¿ÍÎ²¤ÎÃÈÎ®¤È´¨Î®¤¬¸ò¤ï¤ëÀä¹¥¤Îµù¾ì¤Ë¤¢¤ê¡¢1Ç¯¤òÄÌ¤¸¤ÆÍÍ¡¹¤Ê³¤»ºÊª¤¬³Í¤ì¡¢ÃãÏ©Àî¡¢½îÏ©Àî¡¢²»ÊÌÀî¤Èºú¤¬»ºÍñ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ëÀî¤¬3ËÜ¤â¤¢¤ë·Ã¤Þ¤ì¤¿Î©ÃÏ¤«¤é¡Ö½©ºú¡×¡Ö¤¤¤¯¤é¡×¤Îµù³ÍÎÌ¤¬¹â¤¯¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ÎÊÖÎéÉÊ¤È¤·¤Æ¤â¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶áÇ¯¤Ï¡Ö¥Ö¥ê¡×¤Îµù³ÍÎÌ¤¬Áý¤¨¡¢¡Ö¶Ë´¨¤Ö¤ê(R)¡×¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤ÊÌ¾»ºÉÊ¤Î°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
