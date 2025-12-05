Ä¹Ìî»Ô¡Ö¤Þ¤á¤¸¤ÞÅò¤Ã¤¿¤ê±ñ¡×¤ÇOasis 79.7 ¤Î20¼þÇ¯µÇ°¸ø³«Ï¿²»¤ò¼Â»Ü
³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥«¥Á¥Û¡ÊÄ¹Ìî¸©Ä¹Ìî»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µ×ÊÝÅÄ°ì¿Ã¡¢°Ê²¼¡Ö¥¿¥«¥Á¥Û¡×¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë²¹Íá»ÜÀß¡Ö¤Þ¤á¤¸¤ÞÅò¤Ã¤¿¤ê±ñ¡×¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¡¢FMÄ¹Ìî¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡ÖOasis 79.7¡×¤Î20¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¸ø³«Ï¿²»¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÅöÆü¤Ï´ÛÆâÆÃÀß²ñ¾ì¤Ë¤Æ¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Ë¤è¤ë¥Èー¥¯¤ä¸ø³«Ï¿²»¤ò¹Ô¤¤¡¢¤´Íè´Û¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆâÍÆ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤á¤¸¤ÞÅò¤Ã¤¿¤ê±ñ³°´Ñ
ÂçÍá¾ì
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÇØ·Ê
Ä¹Ìî¸©¤Î¥é¥¸¥ª¶É FMÄ¹Ìî¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡ÖOasis 79.7¡×¤¬2025Ç¯10·î¤Ë20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¿¥«¥Á¥Û¤¬À½Â¤¤¹¤ë¡Ö¿®½£ÌÃ²Û¤ê¤ó¤´¤Î¤µ¤µ¤ä¤¡×¤ÏÈ¯Çä10¼þÇ¯¡¢¤µ¤é¤Ë¥¿¥«¥Á¥Û¤¬±¿±Ä¤¹¤ë²¹Íá»ÜÀß¡Ö¤Þ¤á¤¸¤ÞÅò¤Ã¤¿¤ê±ñ¡×¤â³«¶È25¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Î¼þÇ¯¤¬½Å¤Ê¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¡¢¤¤¤º¤ì¤âÄ¹Ìî¸©¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë´ë¶È¡¦»ÜÀß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÃÏ°èÏ¢·È´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¡Ö¤Þ¤á¤¸¤ÞÅò¤Ã¤¿¤ê±ñ¡×¤Ë¤Æ¸ø³«Ï¿²»¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¡¢Ä¹Ìî»Ô¤ÎÌ¥ÎÏÈ¯¿®¤ÈÃÏ°è³èÀ²½¤Ø¤Î¹×¸¥¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ
¢£ ¸ø³«Ï¿²» Ì¾¾Î¡§Oasis 79.7¡Ö20¼þÇ¯µÇ°¸ø³«Ï¿²» in ¤Þ¤á¤¸¤ÞÅò¤Ã¤¿¤ê±ñ¡×
¢£ ½Ð±é¡Ê¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡Ë¡§°Ë¿¥ ÃÒ²Â»Ò¡ÊOasis 79.7¡Ë
¢£ ³«ºÅÆü»þ¡§2025Ç¯12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë13:30～¡¡¢¨´ÑÍ÷¼õÉÕ³«»Ï¡§13:00～
¢£ ²ñ¾ì¡§¤Þ¤á¤¸¤ÞÅò¤Ã¤¿¤ê±ñ¡ÊÄ¹Ìî¸©Ä¹Ìî»Ô¡Ë
¢£ ´ÑÍ÷ÊýË¡
¡¦´ÑÍ÷ÌµÎÁ¡Ê13:00¤è¤ê¼õÉÕ³«»Ï¡Ë
¡¦»ÜÀßÍøÍÑ´õË¾¼Ô¤ÏÍ¥ÀèÆþ¾ì¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¡Ê¢¨ÆþÍáÎÁ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡Ë
¡¦¸ø³«Ï¿²»¤Î¤ß¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¥í¥Ã¥«ー¤Î»ÈÍÑ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ê¢¨¥Ó¥Ëー¥ëÂÞ¤òÇÛÉÛ¤·¡¢·¤¤ò¤ª»ý¤Á¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¾å¤Ç¤´Æþ¾ì¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë
¢£ Ãí°Õ»ö¹à
¡¦ÅöÆü¤ÎÍè¾ì¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¡¢Æþ¤ìÂØ¤¨À©¤Þ¤¿¤ÏÆþ¾ìÀ©¸Â¤ò¹Ô¤¦¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦Æþ¾ì»þ¤ª¤è¤Ó´ÑÍ÷»þ¤Ï¡¢¸½ÃÏ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÍ¶Æ³¤Ë¤´¶¨ÎÏ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÅöÆü¤Î´ÛÆâ´ë²è
¡¦Oasis 79.7¡ÖÈÖÁÈ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«ー NEW¥Ðー¥¸¥ç¥ó¡×
¡¡¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¡¦¡Ö¿®½£ÌÃ²Û¤ê¤ó¤´¤Î¤µ¤µ¤ä¤¡×¤ò¹ç·×10Ì¾ÍÍ¤Ø¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¡¡¨¦ ¸ø³«Ï¿²»ÅöÆü¤Î²ñ¾ìÍè¾ì¼Ô¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç5Ì¾ÍÍ
¡¡¨¦ 12·î10Æü¡Ê¿å¡ËÊüÁ÷²ó¤Ë¤Æ¡¢Ä°¼è¼Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤È¤·¤Æ5Ì¾ÍÍ
¤ê¤ó¤´¤Î¤µ¤µ¤ä¤12ËçÆþ
ÅöÆü¤Î¸ø³«Ï¿²»¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
´ÛÆâ¿Þ¡§°û¿©¥¹¥Úー¥¹±¦Â¦¡ÊÀÖÏÈÉôÊ¬¡Ë¤¬¸ø³«¼ýÏ¿¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¹¡£¾®¾å¤¬¤ê¤Î¥¹¥Úー¥¹¤Ë¤Æ´ÑÍ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢£´ÛÆâ¿Þ¡¦¸ø³«¥¹¥Úー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ëÃí°Õ»ö¹à
¡¦ÅöÆü¤Ï¸½ÃÏ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î»Ø¼¨¤Ë½¾¤Ã¤Æ¤´°ÜÆ°¡¦¤´´ÑÍ÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦²¹Íá»ÜÀß¤ò¤´ÍøÍÑ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢·ôÇäµ¡¤Ç¤ÎÆþ´Û¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¤ª¤è¤Ó¼õÉÕ¤ò¤ªºÑ¤Þ¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¸ø³«Ï¿²»¤Î¤ß¤ò´ÑÍ÷¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢´ÛÆâ¤ÎÆ°Àþ¤ä¥ëー¥ë¤Ë½¾¤Ã¤Æ¤´Æþ¾ì¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¥¤¥Ù¥ó¥È´ÑÍ÷¤Ë´Ø¤¹¤ëÃí°Õ»ö¹à¡ä
¡¦°ìÈÌ¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤ÎÊý¤Ø¤ÎÌÂÏÇ¤È¤Ê¤ë¹Ô°Ù¤Ï¤ª¹µ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦²ñ¾ìÆâ¤Ç¤Îµö²Ä¤Î¤Ê¤¤»£±Æ¡¦Ï¿²»¤Ï¸Ç¤¯¶Ø»ß¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¸ø³«Ï¿²»¤ÎÍÍ»Ò¤ò¡¢¥¿¥«¥Á¥Û¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ä¸ø¼°InstagramÅù¤Ç¸ø³«¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦´ÛÆâ¤Ø¤Î°û¿©Êª¤Î»ý¤Á¹þ¤ß¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦Â¾¤Î¤ªµÒÍÍ¤Î¤´ÌÂÏÇ¤È¤Ê¤ë¹Ô°Ù¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢Âà¾ì¤ò¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
»ÜÀß³µÍ×
»ÜÀßÌ¾¡§¤Þ¤á¤¸¤ÞÅò¤Ã¤¿¤ê±ñ
½êºßÃÏ¡§¢©381-0022 Ä¹Ìî¸©Ä¹Ìî»ÔÂçÆ¦Åç1641
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00～24:00¡ÊÆþÍá¼õÉÕ 10:00～23:30¡Ë
TEL¡§026-222-1126
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.yuttarien.com/mamejima/
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥«¥Á¥Û ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µ×ÊÝÅÄ °ì¿Ã
ÀßÎ©Ç¯·îÆü¡¡¡§¾¼ÏÂ 24 Ç¯ 2 ·î 28 Æü
»ñËÜ¶â¡¡¡¡¡¡¡§10 ²¯±ß
·è»»´ü¡¡¡¡¡¡¡§3 ·î 31 Æü¡ÊÇ¯ 1 ²ó¡Ë
¼ç¤Ê¶ÈÌ³ÆâÍÆ¡§´Ñ¸÷¤ß¤ä¤²ÉÊ¤ÎÀ½Â¤¤ª¤è¤Ó²·Çä¶È¡¢°ìÈÌÏÂÍÎ²Û»Ò¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢ÍÑÉÊÈÎÇä¡¢°û¿©¡¦ÉÔÆ°»º¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡»ö¶È¤Ê¤É
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡¡¡§¢©381-0022 Ä¹Ìî¸©Ä¹Ìî»ÔÂçÆ¦Åç 5888 ÈÖÃÏ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡TEL¡§026-221-6677¡¡FAX¡§026-221-1346