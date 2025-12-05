¿·¿Êµ¤±Ô¤Îµ¯¶È²È¤ÈÌ¤Íè¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¸ì¤ê¹ç¤¦MBS¥Æ¥ì¥Ó¿·ÈÖÁÈ¡ÖMIRAI JAM¡×¤¬¥¹¥¿ー¥È
¡¡¥°¥é¥ó¥°¥êー¥óÂçºå¡ÊGRAND GREEN OSAKA¡Ë¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óµòÅÀ¡ÖJAM BASE¡×¡Ê±¿±ÄÁÈ¿¥¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥³¡¦¥¯¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¥¸¥§¥Í¥ìー¥¿ー¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î6Æü¸áÁ°6»þ¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ëMBS¥Æ¥ì¥Ó¿·ÈÖÁÈ¡ÖMIRAI JAM¡×¤Î¼ýÏ¿¤ò¡ÖJAM BASE¡×¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ïµ¯¶È²È¤È¤ÎÂÐÏÃ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÁÏÂ¤À¡×¡¢¡Ö·èÃÇ¤ÎÎ¢Â¦¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¶ìÇº¤ÈÀ®Ä¹¤Î½Ö´Ö¡×¤ò¿¼·¡¤ê¤·¡¢¿·¿Êµ¤±Ô¤Îµ¯¶È²È¤¬¼«¤é¤Î·Ð¸³¡¦Ä©Àï¤ÎÃæ¤ÇÈ¯¤·¤¿¸ÀÍÕ¡¢¡Ö¶â¸À¡×¤ò¾Ò²ð¡£·Ð±Ä¼Ô¤Î»×¹Í¤ä»ÑÀª¡¢À¸¤ÍÍ¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤ò»ëÄ°¼Ô¤ËÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£
»þÂå¤òºî¤ë·Ð±Ä¼Ô¤Î¹Í¤¨¤ëÌ¤Íè¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¡¢¿´¤òÆÍ¤Æ°¤«¤¹Ç®¤¥êー¥Àー¤¿¤Á¤Î¸ÀÍÕ¤òÅÚÍËÆü¤ÎÄ«¤«¤é¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª
¢£ÈÖÁÈ³µÍ×
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/161646/table/12_1_ec571a4c7c4400ff0165d1b0f403e7df.jpg?v=202512050429 ]
¢£ JAM BASE¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¡¡¡¡
¡ÖJAM BASE¡×¤Ï¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¿Í¡¹¤¬½¸¤¤¸ò¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ä¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òÀ¸¤ß¤À¤¹¥°¥é¥ó¥°¥êー¥óÂçºå¤ÎÃæ³Ëµ¡Ç½»ÜÀß¤Ç¤¹¡£´ë¶È¡¢Âç³Ø¡¦¸¦µæµ¡´Ø¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡¢¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¤Ê¤É¤Î¥×¥ì¥¤¥äー¤¬¡¢¤È¤â¤Ë¿·¤¿¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò·Á¤Ë¤·¡¢¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤ä»ö¶È²½¤Ø¤ÎÄ©Àï¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°WEB¥µ¥¤¥È¡§https://umekita.com/jambase/