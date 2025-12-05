¡Ú³ô¼°²ñ¼ÒSTANDS ÂåÉ½ ÏªÌÚ»á¤¬¸ì¤ë¡ÛCX¤Î¥«¥®¤Ï¡íÌÂ¤ï¤»¤Ê¤¤¤³¤È¡í¡ÃSPEAKS ¿Ê²½¤¹¤ë¸ÜµÒÂÎ¸³¥µ¥ß¥Ã¥È
³ô¼°²ñ¼ÒSTANDS ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO ÏªÌÚ ÎÊ»á
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ë¥åー¥Ôー¥¯¥¹¡ÊNEWPEAKS.inc)¤Ï¡¢ÈÖÁÈ·¿¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡ÖSPEAKS ¿Ê²½¤¹¤ë¸ÜµÒÂÎ¸³¥µ¥ß¥Ã¥È(https://www.newpeaks.co.jp/speaks/cx/?utm_source=prtimes6&utm_campaign=newpeaks)¡×¤ò2025Ç¯12·î11Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï³ô¼°²ñ¼ÒSTANDS ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO ÏªÌÚ ÎÊ»á¤¬ÅÐÃÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤´¾Ò²ð
¡Ú¥¿¥¤¥È¥ë¡Û
"ÌÂ¤¤"¤¬¾Ã¤¨¤ë¤ÈCX¤Ï¤³¤¦ÊÑ¤ï¤ë ～AI¡ß¥¬¥¤¥É¤Ç¡ØÌÂ¤ï¤Ê¤¤CX¡Ù¤òÇúÂ®¤Ç¼ÂÁõ～
¡Ú¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¾Ò²ð¡Û
¡Ö¤Ê¤¼¡¢¥æー¥¶ー¤Ï¡ÈÌÂ¤Ã¤Æ¡ÉÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡©¡×¤½¤ì¤Ï¾ðÊó¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡È¥Ô¥ó¤È¤³¤Ê¤¤¡É¤«¤é¡£ËÜ¥¦¥§¥Ó¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÌÂ¤¤¡×¤¬À¸¤Þ¤ì¤ëËÜÅö¤Î¹½Â¤¤È¡¢¤½¤ì¤òAI¡ß¥¬¥¤¥É¤Ç²ò¾Ã¤¹¤ëºÇÁ°Àþ¤Î¼êË¡¤ò¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹¡£Javascript1¹Ô¤òËä¤á¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¥¬¥¤¥É¤ò¤¢¤È¾è¤»¤¹¤ëOnboarding¤ò±¿±Ä¤¹¤ë STANDSÂåÉ½¡¦ÏªÌÚ¤¬¡¢¸½¾ì¤Ç¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡Ö¥æー¥¶ー¤Î¿´Íý¡×¤È¡ÖÀ®¸ù¤¹¤ëCXÀß·×¤ÎÎ¢Â¦¡×¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤·¤Þ¤¹¡£¡È¥¿¥°°ì¹Ô¤ÇÌÂ¤¤¥¼¥í¡É――¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌÜ¤Ç³Î¤«¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥µ¥¤¥È¤ÎÎ¥Ã¦¤ò¸º¤é¤·¤¿¤¤Êý¡¢²þÁ±¥¹¥Ôー¥É¤Î¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¡¢¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤ò¡£
¡¡Â¾¤Ë¤âÂ¿ºÌ¤Ê¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÍÑ°Õ
¸ÜµÒÍý²ò¡¢¥Çー¥¿³èÍÑ¡¢¥µー¥Ó¥¹Àß·×¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÂÎ¸³¡¢ÁÈ¿¥ÊÑ³×¨¡¨¡CX¤ÎÀ®²Ì¤òº¸±¦¤¹¤ë¥Æー¥Þ¤òÂ¿ÌÌÅª¤Ë¥«¥Ðー¡£»ö¶ÈÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡ÈºÆ¸½À¤¢¤ë¥Ò¥ó¥È¡É¤ò»ý¤Áµ¢¤ì¤ë¼ÂÁ©Åª¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÂ¿¿ô¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤Ø :
https://www.newpeaks.co.jp/speaks/cx/?utm_source=prtimes6&utm_campaign=newpeaks
¡¡¥»¥Ã¥·¥ç¥ó(°ìÉô¤´¾Ò²ð)
¥¿¥Í¥È¥·¥«¥± ÂåÉ½¼èÄùÌò¹â¸ý ÍµÇ·»á¡¦Ë¡À¯Âç³Ø ·Ð±Ä³ØÉô Âç³Ø±¡·Ð±Ä³Ø¸¦µæ²Ê ¶µ¼ø À¾Àî ±ÑÉ§»á
Recustomer³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌòCOO ÄÔÌî æÆÂç»á
¡¡³«ºÅ³µÍ×
³«ºÅÆü»þ¡§2025Ç¯12·î11Æü¡ÊÌÚ¡Ë13:00～
»ëÄ°ÊýË¡¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥óÇÛ¿®¡ÊEventHub¤ÇÇÛ¿®¡Ë
»²²ÃÈñ¡¡¡§ÌµÎÁ¡Ê»öÁ°ÅÐÏ¿À©¡Ë
»²²ÃÂÐ¾Ý¡§·Ð±Ä¼Ô¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Ã´Åö¼Ô¡¢CX¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¿ä¿Ê¼Ô¡¢toC»ö¶È¤Ë·È¤ï¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó
¼çºÅ¡¡¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ë¥åー¥Ôー¥¯¥¹
¶¨»¿¡¡¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥ä¥×¥ê¡¢Recustomer³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼ÒSTANDS¡¢°ËÆ£Ãé¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥¹¥Æ¥à³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼ÒAsobica¡Ê½çÉÔÆ±¡Ë
¡¡¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡ª
¡¦¼«¼Ò¤Î¸ÜµÒÂÎ¸³¤òºþ¿·¤·¡¢Çä¾åºÇÂç²½¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤¤·Ð±Ä¼Ô¤ä»ö¶ÈÀÕÇ¤¼Ô¤ÎÊý
¡¦ºÇ¿·¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¡¢À¸À®AI¡¢¾ÃÈñ¼Ô¥Çー¥¿³èÍÑ¤Ê¤É¡¢³×¿·Åª¤ÊCX»öÎã¤Ë¶½Ì£¤ò¤ª»ý¤Á¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Ã´Åö¼Ô
¡¦´ë¶È¤Î¸ÜµÒÀÜÅÀ¤ä¥µー¥Ó¥¹Àß·×¤òºÆ¹½ÃÛ¤·¡¢¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏÂ¤¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤ëCX¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¿ä¿Ê¼Ô
¡¦ºÇ¿·¤Î¸ÜµÒÂÎ¸³¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ä¼ÂÁ©»öÎã¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼«¼Ò¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë³è¤«¤·¤¿¤¤Êý
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ë¥åー¥Ôー¥¯¥¹
¡ÖSPEAKS¡×»öÌ³¶É
E-mail¡§info_speaks@newpeaks.co.jp
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Ë¥åー¥Ôー¥¯¥¹¤È¤Ï
¥Ë¥åー¥Ôー¥¯¥¹¤Ï¡Ö¤·¤¯¤ß¤È¤·¤«¤±¤Ç¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò³×¿·¤¹¤ë¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ò
¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤¹¤ë³Æ¼ï¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
HP¡§https://newpeaks-biz.com/(https://newpeaks-biz.com/)