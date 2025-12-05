ÆüËÜºÇÂçµé¤Îµû²ð¥°¥ë¥á¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë Îß·×Íè¾ì¼Ô¿ôÌó270Ëü¿Í¡ªSAKANA&JAPAN FESTIVAL µû¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Õ¥§¥¹2026 in Âå¡¹ÌÚ¸ø±à ³«ºÅ·èÄê
Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Îµû²ð¥°¥ë¥á¤¬´®Ç½¤Ç¤¤ë¡ÖSAKANA&JAPAN FESTIVAL¡Êµû¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Õ¥§¥¹¡Ë2026 in Âå¡¹ÌÚ¸ø±à¡×¡Ê¼çºÅ¡¦SAKANA&JAPAN FESTIVAL¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¡Ë¤¬2026Ç¯2·î20Æü(¶â)～23Æü(·î¡¦½Ë)¤Î4Æü´Ö¡¢ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¤ÎÂå¡¹ÌÚ¸ø±à¥¤¥Ù¥ó¥È¹¾ì～¥±¥ä¥ÊÂÌÚ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡Êhttps://37sakana.jp/sjfes/¡Ë
½Ü¤Ç¿·Á¯¤Ê³¤Á¯Ð§¡¢ÃÏ¸µ¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤µù»ÕÈÓ¤¬Âç½¸¹ç¡ª
µû¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Õ¥§¥¹¤Ï¡¢»ÍÊý¤ò³¤¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿ÆüËÜ¤ÎÂçÀÚ¤Ê¿©Ê¸²½¤Ç¡¢±ÉÍÜËÉÙ¤Ê¡Öµû¿©¡×¤Î³èÀ²½¤òÌÜÅª¤Ë³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜºÇÂçµé¤Îµû²ð¥°¥ë¥á¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Ç¤¹¡£¥Þ¥°¥í¤ä¥µー¥â¥ó¡¢¥Î¥É¥°¥í¡¢¥¦¥Ë¡¢¥«¥Ë¡¢¥Û¥¿¥Æ¡¢¥«¥¡¢¥¤¥¯¥é¤Ê¤É³¤¤Î¹¬¤¬Âç½¸¹ç¡£½Ü¤Ç¿·Á¯¤Êµû²ð¤ò»È¤Ã¤¿³¤Á¯Ð§¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ËÅÁ¤ï¤ëµù»ÕÈÓ¤ä¶¿ÅÚÎÁÍý¤Î¤Û¤«¡¢³¤Á¯¥éー¥á¥ó¤ä³¤Á¯¥Ñ¥¨¥ê¥¢¤Ê¤ÉÏÂÍÎÃæ¤Îµû²ð¥°¥ë¥á¤¬Ì£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯11·î¤ÎÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¤ÎÆüÈæÃ«¸ø±à¤ËÂ³¤¯³«ºÅ¤Ç¡¢3Æü´Ö¤ÇÌó19Ëü¿Í¤¬Íè¾ì¤·¡¢»ÐËå¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿Îß·×Íè¾ì¼Ô¿ô¤ÏÌó270Ëü¿Í¤ËÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ìó80¥Öー¥¹¤¬½ÐÅ¹¤·¡¢µû¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Õ¥§¥¹¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥Ë¥åー¤Ê¤É¸·Áª¤·¤¿µû²ðÎÁÍý¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤¹¡£
¤ª¤¤¤·¤¯¿©¤Ù¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¡Öµû¿©¡×¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¶þ»Ø¤Î½¸µÒÎÏ¡ª¥á¥Ç¥£¥¢¤âÃíÌÜ
²°³°¥Õー¥É¥Õ¥§¥¹¤Î¡ÈÀ»ÃÏ¡É¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÂå¡¹ÌÚ¸ø±à¡£½ÂÃ«¡¢¸¶½É¤Ë¶á¤¯¡¢½µËö¤Ë¤Ï¼ã¤¤À¤Âå¤«¤é¥Õ¥¡¥ß¥êーÁØ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬Ë¬¤ì¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¤Ë¤®¤ï¤¤¤Þ¤¹¡£
µû¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Õ¥§¥¹¤Ï2019Ç¯3·î¤ËÂå¡¹ÌÚ¸ø±à¤ÇÂè1²ó¤ò³«ºÅ¤·¡¢Âå¡¹ÌÚ¸ø±à¤Ç¤â¶þ»Ø¤Î½¸µÒ¤ò¸Ø¤ê¡¢Ëè²óÂ¿¤¯¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¿Íµ¤¤Î¥Õー¥É¥Õ¥§¥¹¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ³µÍ×
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/68543/table/51_1_0835f1491584747f3cfeb8d0455ddbf0.jpg?v=202512050429 ]
½ÐÅ¹´õË¾¤Ê¤É¤Î¤ªÌä¹ç¤»Àè
SAKANA&JAPAN FESTIVAL¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ»öÌ³¶É¡¡Ã´Åö¡§¾®·ÚÊÆ¡¢ÈæÎ±´Ö
TEL¡§03-6811-1135¡¡Ê¿Æü10»þ～18»þ¡¡Mail¡§info@jffes.com