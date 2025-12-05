¥»¥ó¥¿ー¥â¥Ð¥¤¥ë¡¢ËÜ¿Í³ÎÇ§¤Ë¡ÖLIQUID eKYC¡×¤òÆ³Æþ
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥ó¥¿ー¥â¥Ð¥¤¥ë¤Ï¡¢2026Ç¯3·î6Æü¤«¤é·ÀÌó»þ¤ÎËÜ¿Í³ÎÇ§¤ËELEMENTS¥°¥ëー¥×¤Î³ô¼°²ñ¼ÒLiquid¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Ä¹Ã«Àî ·Éµ¯¡¢°Ê²¼¡ÖLiquid¡×¡Ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥óËÜ¿Í³ÎÇ§¥µー¥Ó¥¹¡ÖLIQUID eKYC¡×¤òÆ³Æþ¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Þ¥Û¤Ç´éÇ§¾Ú¤ò¹Ô¤¦½÷À
½¾Íè¡¢Åö¼Ò¤Ç¤Ï·ÈÂÓÅÅÏÃSIM¤Î¤ª¿½¹þ¤ß¤Ë¤«¤«¤ëËÜ¿Í³ÎÇ§¼êÂ³¤¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤«¤éÄó½Ð¤µ¤ì¤¿ËÜ¿Í³ÎÇ§½ñÎàµºÜ»ö¹à¤Î³ÎÇ§¤ä¡¢Äó½Ð¤µ¤ì¤¿½ñÌÌ¤Î¿¿ÀµÀÅù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò½¾¶È°÷¤¬°ì¤Ä°ì¤Ä¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢ËÜ¿Í³ÎÇ§¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Åö¼Ò¤Ï·ÈÂÓÅÅÏÃ»ö¶È¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢Ë¡Îá¤ò½å¼é¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢Åö¼Ò¤¬È¯¹Ô¤·¤¿SIM¥«ー¥É¤¬ÈÈºá¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¸·³Ê¤Ê¥ëー¥ë¤Ë´ð¤Å¤ËÜ¿Í³ÎÇ§¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¤Î¡ÖLIQUID eKYC¡×¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¡¢Äó½Ð¤µ¤ì¤¿½ñÌÌ¤Î¿¿ÀµÀ¤ä¡¢¤ª¿½¹þ¼ÔÍÍ¤¬ËÜÅö¤Ë¼Âºß¤¹¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î³ÎÇ§¤¬½¾Íè¤è¤ê¤âÍÆ°×¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Åö¼Ò¤Ç¤ÎËÜ¿Í³ÎÇ§¼êÂ³¤¤Î¸úÎ¨²½¤Ë»ñ¤¹¤ë¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢SIM¥«ー¥É¤¬ÈÈºáÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò½¾Íè¤è¤ê¤â¹âÀºÅÙ¤ËÍ½ËÉ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ïº£¸å¤â¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÍøÊØÀ¤Î¸þ¾å¤ä¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃ»ö¶È¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¼Ò²ñÅªÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤¹¤¿¤á¡¢¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ò¡ÖLIQUID eKYC¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ó
¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Î·ÀÌó¤ä¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÅÐÏ¿¡¢¸ýºÂ³«Àß»þ¤Ê¤É¤ËÉ¬Í×¤Ê¿È¸µ³ÎÇ§¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó´°·ë¤Ç¹Ô¤¦¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
±¿Å¾ÌÈµö¾Ú¤ä¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥É¤Ê¤É¤ÎËÜ¿Í³ÎÇ§½ñÎà¤Î»£±Æ¡¢¤â¤·¤¯¤ÏIC¥Á¥Ã¥×¤ÎÆÉ¤ß¼è¤ê¤ò¹Ô¤¤¡¢
¼«»£¤ê¤Î´é¼Ì¿¿¤È¤Î¾È¹ç¤ò¹Ô¤¦Êý¼°¤ä¡¢¸øÅª¸Ä¿ÍÇ§¾Ú¡ÊJPKI / ¥¹¥Þ¥ÛJPKI¡Ë ¤ò³èÍÑ¤·¤¿Êý¼°¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³Ø³ä¤Ê¤É¤ÎÇ¯Îð³ÎÇ§¤Ë¤âÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
ÆÈ¼«¤ÎAIµ»½Ñ¡¢À¸ÂÎÇ§¾Úµ»½Ñ¡¢OCRµ»½Ñ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢»£±Æ³«»Ï¤«¤é´°Î»¤Þ¤Ç¤ÎÎ¥Ã¦Î¨¤ÎÄã¤µ¤ò¼Â¸½¤·¡¢ELEMENTS¥°¥ëー¥×¹ç·×¤ÇÎß·×ËÜ¿Í³ÎÇ§·ï¿ô¤Ï1.5²¯·ï¡¢Îß·×·ÀÌó¿ô¤Ï600¼Ò¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ò³ô¼°²ñ¼ÒLiquid¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ó
Liquid¤Ï¡¢À¸ÂÎÇ§¾Ú¤ò³èÍÑ¤·¡¢Ç§¾Ú¤ò¶õµ¤²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À¤³¦Ìó80²¯¿ÍÁ´¤Æ¤Î¿Í¤¬¤¢¤ë¤¬¤Þ¤Þ¤Î¾õÂÖ¤Ç¤¢¤é¤æ¤ë¥µー¥Ó¥¹¤ò´ÊÃ±¡¦°ÂÁ´¤Ë»È¤¨¤ë¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤ÊÀ¤³¦¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¶âÍ»¤Î¼è°ú»þ³ÎÇ§¡ÊÈÈºá¼ý±×°ÜÅ¾ËÉ»ßË¡¡Ë¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃ·ÀÌó¡Ê·ÈÂÓÅÅÏÃÉÔÀµÍøÍÑËÉ»ßË¡¡Ë¡¢
Ãæ¸ÅÉÊÇã¼è¡Ê¸ÅÊª±Ä¶ÈË¡¡Ë¡¢ÉÔÆ°»º¼è°ú¡¢CtoC¼è°ú¤Ê¤É¤Ë¤ª¤±¤ëËÜ¿Í³ÎÇ§¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²½¤ÎÎ®¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¶È³¦¤äÆ³Æþ»ö¶È¼Ô¤ò¤Þ¤¿¤¬¤Ã¤Æ²£ÃÇÅª¤ËÉÔÀµ¸¡ÃÎ¤ò¹Ô¤¦»ÅÁÈ¤ß¤òÄó¶¡¤·¡¢ÍøÊØÀ¤È¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ÎÎ¾ÌÌ¤òÄÉµá¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶ËÜÄ®3-8-3 ÆüËÜ¶¶¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°3¡¡5³¬
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò Ä¹Ã«Àî ·Éµ¯
ÀßÎ©¡§2018Ç¯12·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§À¸ÂÎ¾ðÊó¡¢À¸ÂÎ¹ÔÆ°¤ËÆÃ²½¤·¤¿²èÁü²òÀÏ¡¦¥Ó¥Ã¥°¥Çー¥¿²òÀÏ¡ÊLIQUID eKYC¡¢LIQUID AuthÅù¡Ë
Web¥µ¥¤¥È¡§ https://liquidinc.asia
¡Ò³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥ó¥¿ー¥â¥Ð¥¤¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ó
¥»¥ó¥¿ー¥â¥Ð¥¤¥ë¤Ï¡¢·ÈÂÓÎÁ¶â¤ò¡Ö·ÈÂÓÎÁ¶â¤ÏÌµÎÁ¤Ç»È¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦¿·¾ï¼±¤ò¼Â¸½¤¹¤ë»ö¤òÌÜÉ¸¤È¤·¡¢¥ª¥ó¥êー¥ï¥ó¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Ç¤¹¡£
ÉáÃÊÂ¿¤¯¤ÎÊý¤¬»È¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇ¯´Ö¿ôËü±ß¤ÎÄÌ¿®Èñ¤ò0±ß¤â¤·¤¯¤Ï0±ß¤Ë¶á¤Å¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤´·ÀÌó¼ÔÍÍ¤Î·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ËÂÐ¤¹¤ë»Ù½Ð¤Îºï¸º¡¢¤½¤ì¤ò¸¶»ñ¤È¤·¤¿¾ÃÈñ¤Î³èÀ²½¤ä¡¢¶µ°é¤ÎÂ¥¿Ê¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¤Î³èÀ²½¤ËÂÐ¤¹¤ë°ì½õ¤È¤Ê¤ë»ö¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥»¥ó¥¿ー¥â¥Ð¥¤¥ë¤Î¥í¥´
²ñ¼Ò³µÍ×
½êºßÃÏ¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶èµ×ÂÀÏºÄ®1-5-31¥ê¥é¥¤¥ººæ¶ÚËÜÄ®¥Ó¥ë507
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÀõÌî Í·
ÀßÎ©¡¡¡§2020Ç¯6·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§MVNO»ö¶È¡¢FC»ö¶È¡¢ÄÌ¿®OEM»ö¶È¡¢¹¹ð¶È
URL¡¡ ¡§https://centermobile.co.jp/