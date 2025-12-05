¡Ö¿¶¤ëÉñ¤¤¼ò¡×¤ä¡Ö»°Ì£Àþ¤ÎÀ¸±éÁÕ¡×¤Ê¤É¤Î¿·Ç¯¤ò¼÷¤°¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤È¤È¤â¤Ë¡Ø¥¶¡¦¥µ¥¦¥¶¥ó¥ÉµþÅÔ¡Ù¤Ç¹¬Àè¤¬ÎÉ¤¤°ìÇ¯¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ò
¡¡ µþºå¥°¥ëー¥×¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥Û¥Æ¥ë¡ÖTHE THOUSAND KYOTO(¥¶¡¦¥µ¥¦¥¶¥ó¥ÉµþÅÔ)¡×(µþÅÔ»Ô²¼µþ¶è¡¦Áí»ÙÇÛ¿Í¡§Ý¯°æ ÈþÏÂ)¤Ï¡¢2025Ç¯12·î31Æü(¿å)～2026Ç¯£±·î8Æü(ÌÚ)¤Î´ü´ÖÃæ¡¢¤´Íè´Û¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ò¤ª·Þ¤¨¤¹¤ëÆÃÊÌ¤Ê¿·½Õ¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤ä¥×¥é¥ó¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö¥Û¥Æ¥ë¤Î¾ÝÄ§Åª¤Ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ëµþÅÔ¤Î¿À¼ÒÊ©³Õ¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤¿Âç³¬ÃÊ¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢¿¶¤ëÉñ¤¤¼ò¤ä¡¢¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤ë»°Ì£Àþ¤ÎÀ¸±éÁÕ¤ò³«ºÅ¤·¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê¿·Ç¯¤ò½Ë¤¦ÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Û¥Æ¥ë¥¹¥Æ¥¤¤Ç¤Ï¡¢Âç³¢Æü¤Ë¤´°ìÇñ¤µ¤ì¤ë¥²¥¹¥È¤Î¤ªÉô²°¤Ø¿·Ç¯¤Î½Ë¤¤Ãã¤È¤·¤Æ¡ÖÂçÊ¡Ãã¡×¤òÄó¶¡¡£¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥·¥§¥Õ¤Î¥â¥À¥ó¤Ê¥»¥ó¥¹¤Ç»ÅÎ©¤ÆÀµ·î¤Ë²Ú¤ä¤®¤òÅº¤¨¤ë¡Ö´ü´Ö¸ÂÄê¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥á¥Ë¥åー¡×¡¢5¼ï¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¸æ½Å¥¹¥¤ー¥Ä¥»¥Ã¥È¡×¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¡¢³§¤µ¤Þ¤Î¿·Ç¯¤Î¤Ò¤È¤È¤¤òºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢³¨ÇÏ¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¥¿¥Ú¥¹¥È¥êー¤ÎÂç³¨ÇÏ¤ò¥Û¥Æ¥ë¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹²£¤Î¥¢ー¥È¥®¥ã¥é¥êー¤ËÀßÃÖ¡£´ê¤¤¤ò½ñ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢Ë¬¤ì¤ëÊý¡¹¤Î¿·¤·¤¤Ç¯¤ËÁÛ¤¤¤òËÂ¤®¤Þ¤¹¡£¥¶¡¦¥µ¥¦¥¶¥ó¥ÉµþÅÔ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿·½Õ¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤ò¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¶¡¦¥µ¥¦¥¶¥ó¥ÉµþÅÔ¤Î¿·½Õ¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¢£»°Ì£Àþ¥³¥ó¥µー¥È
¡Ú³«ºÅÆü»þ¡Û
2026Ç¯1·î1Æü(ÌÚ¡¦½Ë) 3ÉôÀ©¡¡£±.10:00～¡¡£².17:00～¡¡£³.18:00～
2026Ç¯1·î2Æü(¶â) 2ÉôÀ©¡¡£±.17:00～¡¡£².18:00～
¡Ú³«ºÅ¾ì½ê¡Û1³¬ ¥í¥ÓーÂç³¬ÃÊ
¡ÚÎÁ¶â¡ÛÌµÎÁ
¡ÚÁÕ¼Ô¡Û»°Ì£ÀþÁÕ¼Ô¡¡¼ä¶õ -JACK-»á / Ã«Àî Í´»Ê»á
¼ä¶õ -JACK-»á
Ã«Àî¡¡Í´»Ê»á
¡ÚÁÕ¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
¡¦¼ä¶õ -JACK-»á(ÄÅ·Ú»°Ì£Àþ)
¿À¼ÒÊ©³Õ¤Ç¤ÎÊôÇ¼±éÁÕ¤«¤é¹ñÆâ³°¤Î¥í¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¹¤Þ¤Ç¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÄ¶¤¨¤Æ³èÆ°¤¹¤ëÄÅ·Ú»°Ì£ÀþÁÕ¼Ô¡£ÏÂ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¹ñºÝÅª¤Ê¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖThe Shamisenists¡×¤Î¥êー¥Àー¤òÌ³¤á¡¢2025Ç¯¤Ë¤ÏÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Î±éÁÕ¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤Ê¤É¹ñÆâ³°¤«¤é¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¦Ã«Àî¡¡Í´»Ê»á(ÄÅ·Ú»°Ì£Àþ)
»³ÃæÎ®²È¸µ¤Ç¤¢¤ë»³Ãæ¿®¿Í»á¤Ë»Õ»ö¤·¡¢2019Ç¯¤ËÌÈµö³§ÅÁ¡¢»³Ãæ¿®Í´¤ò½±Ì¾¡£¼ä¶õ»áÎ¨¤¤¤ë¡ÖThe Shamisenists¡×¤Î¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤Æ³èÆ°¤Î¤Û¤«¡¢CM¡¦±Ç²è¡¦¥É¥é¥Þ¡¦¥²ー¥à¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤ÎºîÉÊ¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê³èÌöÃæ¡£
¢£¿¶¤ëÉñ¤¤¼ò
¤ªÀµ·î¤Î±ïµ¯Êª¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢Åö¥Û¥Æ¥ë¤Ø¤´Íè´Û¤¤¤¿¤À¤¯³§¤µ¤Þ¤ÎÌµÉÂÂ©ºÒ¡¢¤´Â¿¹¬¤ò´ê¤¤¡¢1³¬¥í¥Óー¤Ë¤Æ¥½¥à¥ê¥¨¤¬¥»¥ì¥¯¥È¤·¤¿ÆüËÜ¼ò¤ò¿¶¤ëÉñ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÄó¶¡Æü»þ¡Û2026Ç¯1·î1Æü(ÌÚ¡¦½Ë) 9:00～12:00
¡ÚÄó¶¡¾ì½ê¡Û1³¬ ¥í¥Óー
¡ÚÎÁ¶â¡ÛÌµÎÁ
¢£¥¶¡¦¥µ¥¦¥¶¥ó¥ÉµþÅÔ¿·½Õ¤ÎÉ÷Êª»í¡ÖÀé¤ÎÂç³¨ÇÏ¡×
¥¶¡¦¥µ¥¦¥¶¥ó¥ÉµþÅÔ¤Î¤ªÀµ·î¤ÎÉ÷Êª»í¤Î°ì¤Ä¡ÖÀé¤ÎÂç³¨ÇÏ¡×¡£¥Û¥Æ¥ë¤Ø¤´Íè´Û¤Î¥²¥¹¥È¤Ï¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â¡¢³¨ÇÏ¤òÌÏ¤Ã¤¿Âç¤¤Ê¥¿¥Ú¥¹¥È¥êー¤Ë¡¢´ê¤¤»ö¤ò¼«Í³¤Ë½ñ¤ÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£³«ºÅ¸å¤Ï´ê¤¤»öÀ®½¢¤òµ§¤Ã¤ÆÀÐÀ¶¿åÈ¬È¨µÜ¤ØÊôÇ¼¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÀßÃÖ´ü´Ö¡Û2025Ç¯12·î31Æü(¿å)～2026Ç¯1·î3Æü(ÅÚ)¡¡¢¨¤ª¹¥¤¤Ê¤ª»þ´Ö¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ÚÀßÃÖ¾ì½ê¡Û1³¬ ¥¢ー¥È¥®¥ã¥é¥êー
¡ÚÎÁ¶â¡ÛÌµÎÁ
¡Ú¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£ URL¡Û
https://www.keihanhotels-resorts.co.jp/the-thousand-kyoto/plan/special-offer/newyear-2026.html
¥¶¡¦¥µ¥¦¥¶¥ó¥ÉµþÅÔ¤Î¤´½ÉÇñ¤Ë¤Æ¿·Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤ªµÒÍÍ¤Ø¤Î¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·
¢£Âç³¢Æü¤Ë¤´½ÉÇñ¤ÎÊý¤Ø¸ÂÄê¤Î¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¡¡¡ÖÂçÊ¡Ãã¡×
Ê¿°Â»þÂå¤ËµþÅÔ¤Ç±ÖÉÂ¤¬Ê¿Ìþ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¸À¤¤ÅÁ¤¨¤òµ¯¸»¤È¤·¡¢¸½ºß¤Ç¤ÏÌµÉÂÂ©ºÒ¤ò´ê¤¦¸µÃ¶¤Î½Ë¤¤Ãã¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÂçÊ¡Ãã¡×¡£Âç³¢Æü(12·î31Æü)¤Ë¤´½ÉÇñ¤¤¤¿¤À¤¯³§¤µ¤Þ¤Î¤ªÉô²°¤Ø¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÂçÊ¡Ãã¤Ï¡¢1¼¼¤Ë¤Ä¤1´Ì¤Î¤´Äó¶¡¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂçÀÚ¤ÊÊý¤È¿·Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤´½ÉÇñ¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤ª¤»¤ÁÄ«¿©ÉÕ¤¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï¸ÂÄê¥×¥é¥ó¤âÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¸ø¼°web¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.keihanhotels-resorts.co.jp/the-thousand-kyoto/plan/stay/osechi-breakfast-20251.html
¥¶¡¦¥µ¥¦¥¶¥ó¥ÉµþÅÔ¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï¸ÂÄê¤ÎÌ£³Ð¤ËÀå¸Ý
¢£TEA AND BAR ¡Ö5¼ï¤Î¸æ½Å¥¹¥¤ー¥Ä¥»¥Ã¥È¡×
ÏÂ¥Æ¥¤¥¹¥È¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¤ä¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Ê¥±ー¥¤ò´Þ¤à5¼ï¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¤òÂ·¤¨¤¿¡Ö¸æ½Å¥¹¥¤ー¥Ä¥»¥Ã¥È¡×¡£¤´²ÈÂ²¤Ê¤É¤Ç¤Î¤ª½¸¤Þ¤ê¤Ç¥·¥§¥¢¤·¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¥³ー¥Òー¤äÏÂ¹ÈÃã¤Ê¤É¤ª¹¥¤ß¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢·Æ¤¤¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÄó¶¡Æü»þ¡Û2025Ç¯12·î27Æü(ÅÚ)～2026Ç¯1·î8Æü(ÌÚ)
11:30～21:00(L.O.)
¢¨Á°Æü¤Î12:00¤Þ¤Ç¤ËÍ×Í½Ìó
¡ÚÅ¹ÊÞÌ¾¡Û 2³¬¡¡¥«¥Õ¥§¡õ¥Ðー¡ÖTEA AND BAR¡×
¡ÚÎÁ¶â¡Û5¼ï¤Î¸æ½Å¥¹¥¤ー¥Ä¥»¥Ã¥È¡¡3,400±ß
(5¼ïÎà¤Î¥ß¥Ë¥¹¥¤ー¥Ä+Ìó30¼ï¤Î¹ÈÃã¡¦ÆüËÜÃã¡¦¥³ー¥Òー¤¬90Ê¬¥Õ¥êー¥Õ¥íーÉÕ)
¢¨¤ªÀÊ¤Ï2»þ´Ö¤Þ¤Ç¤´ÍøÍÑ²ÄÇ½
¡ÚURL¡Ûhttps://www.keihanhotels-resorts.co.jp/the-thousand-kyoto/restaurants/teabar/
¢£SCALAE ¡ÖÇ¯ËöÇ¯»Ï¸ÂÄê¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥é¥ó¥Á¡õ¥Ç¥£¥Êー¡×
Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î¸ÂÄê¥³ー¥¹¤Ï¡¢¥·¥§¥Õ¤¬¼ñ¸þ¤ò¶Å¤é¤·¤¿¥á¥Ë¥åー¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£³èµ¤¤ËËþ¤Á¤¿¥ªー¥×¥ó¥¥Ã¥Á¥ó¤«¤é°î¤ì¤ë²»¤È¹á¤ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ëÅ¹Æâ¤Ç¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ò¤È¤â¤Ë²á¤´¤¹ÂçÀÚ¤ÊÊý¤È¤Î»êÊ¡¤Î»þ´Ö¤ò¤´ËþµÊ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÄó¶¡Æü»þ¡Û
2025Ç¯12·î31Æü(¿å)～2026Ç¯1·î6Æü(²Ð)
¥é¥ó¥Á¡¡¡¡11:30～15:30(L.O.14:30)
¥Ç¥£¥Êー 17:30～21:30(L.O.20:30)
¡ÚÅ¹ÊÞÌ¾¡Û2³¬ ¥¤¥¿¥ê¥¢ÎÁÍý¡ÖSCALAE¡×
¡ÚÎÁ¶â¡Û
¥é¥ó¥Á Augui 8,000±ß / Sorriso 12,000±ß
¥Ç¥£¥Êー¡¡Speranza 16,000±ß / Futuro 20,000±ß
¢¨´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢¥¢¥é¥«¥ë¥È¤Î¤´Äó¶¡¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¥á¥Ë¥åー¾ÜºÙ¡¦¤´Í½Ìó¡Û
https://www.keihanhotels-resorts.co.jp/the-thousand-kyoto/plan/restaurant/scl-newyear2026.html
¢¨É½¼¨²Á³Ê¤Ë¤Ï¡¢Á´¤Æ¥µー¥Ó¥¹ÎÁ15¡ó¤Ê¤é¤Ó¤Ë¾ÃÈñÀÇ¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¢¨²èÁü¤ÏÁ´¤Æ¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¢¨¥á¥Ë¥åーÆâÍÆ¤ª¤è¤Ó¿©ºà¤Î»ºÃÏÅù¤Ï»ÅÆþ¤ì¤ÎÅÔ¹ç¤Ë¤è¤êÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨Äó¶¡»þ´Ö¡¢³«ºÅ»þ´Ö¡¢±Ä¶È»þ´ÖÅù¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¸ø¼°web¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
SCALAE Å¹Æâ
¢£¥¤¥¿¥ê¥¢ÎÁÍý ¡ÖSCALAE(¥¹¥«ー¥é¥¨)¡× (2³¬)
¡ÚÄêµÙÆü¡Û ¿åÍËÆü
¡Ú±Ä¶È»þ´Ö¡Û
¥é¥ó¥Á¡¡11:30～15:30(L.O.14:30)
¥Ç¥£¥Êー 17:30～21:30(L.O.20:30)
(¥³ー¥¹ 20:00¡¢¥¢¥é¥«¥ë¥È 20:30¡¢¥É¥ê¥ó¥¯ 21:00 L.O.)
¡ÚÀÊ¿ô¡Û ÀÊ¿ô 110 ÀÊ / ¸Ä¼¼ 3 ¼¼¡¡¡¡
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
075-351-0700 (¥ì¥¹¥È¥é¥óÁí¹ç¼õÉÕ10:00～19:00)
¡ÚURL¡Û https://www.keihanhotels-resorts.co.jp/the-thousand-kyoto/restaurants/scalae/
TEA AND BAR Å¹Æâ
¢£¥«¥Õ¥§¡õ¥Ðー ¡ÖTEA AND BAR(¥Æ¥£ー ¥¢¥ó¥É¡¡¥Ðー)¡× (2³¬)
¡Ú±Ä¶È»þ´Ö¡Û 10:00～23:00
¥Õー¥É 11:30～22:00(L.O.) ¢¨¥±ー¥¤Ï21:00(L.O.)
¥É¥ê¥ó¥¯ 10:00～22:30(L.O.)¡¡¡¡¡¡¡¡
¡ÚÀÊ ¿ô¡Û 58 ÀÊ
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û 075-351-0700 (¥ì¥¹¥È¥é¥óÁí¹ç¼õÉÕ10:00～19:00)
¡ÚU R L¡Û https://www.keihanhotels-resorts.co.jp/the-thousand-kyoto/restaurants/teabar/
THE THOUSAND KYOTO
¢£THE THOUSAND KYOTO (¥¶¡¦¥µ¥¦¥¶¥ó¥ÉµþÅÔ)
¡Ú½êºßÃÏ¡Û ¢©600-8216µþÅÔ»Ô²¼µþ¶èÅì±ö¾®Ï©Ä®570ÈÖ
¡Ú¥¢¥¯¥»¥¹¡Û JRµþÅÔ±Ø¤è¤êÅì¤ØÅÌÊâÌó2Ê¬
¡Ú³¬¿ô¡Û ÃÏ²¼1³¬～ÃÏ¾å9³¬ (µÒ¼¼¡§3³¬～9³¬/ 222¼¼)
¡ÚURL¡Û https://www.keihanhotels-resorts.co.jp/the-thousand-kyoto/