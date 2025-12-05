ÈüÇÊ¸ÐÇîÊª´Û¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¸ÄÂÎ¤¬¥Ë¥å¥¦¥Ï¥¯¥·¥ß¤ÈÆ±Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿
³µÍ×
¡¦ÈüÇÊ¸ÐÇîÊª´Û¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¥Ë¥å¥¦¥Ï¥¯¥·¥ß¤È¤ß¤é¤ì¤ë¸ÄÂÎ¡Ê3É¤¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿Í¹ñÎ©Ê¸²½
¡¡ºâµ¡¹½ÅìµþÊ¸²½ºâ¸¦µæ½ê¤ËÆ±Äê¤ò°ÍÍê¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢2É¤¤¬¥Ë¥å¥¦¥Ï¥¯¥·¥ß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·
¡¡¤¿¡£
¡¦¼¢²ì¸©¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ËÜ¼ï¤ÎÊó¹ð¤Ï½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Ë¥å¥¦¥Ï¥¯¥·¥ß¤Ï¡¢»æ¤Ë²Ã³²¤¹¤ë³°Íè¼ï¤Î³²Ãî¤Ç¤¢¤ê¡¢¶¯¤¤ÈË¿£ÎÏ¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬´í¸±»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ
¡¡¤¹¡£
¡¦ÈüÇÊ¸ÐÇîÊª´Û¤Î»ñÎÁ¤Ø¤ÎÈï³²¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦ÈüÇÊ¸ÐÇîÊª´Û¤Ç¤Ï¡¢ËÜ¼ï¤Î¶î½üºî¶È¤ÈÈË¿£ËÉ½üÂÐºö¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Ë¥å¥¦¥Ï¥¯¥·¥ß¤Ï»æ¤ä°áÎà¤ò¿©¤Ù¤Þ¤¹¤¬¡¢¿Í´Ö¤ËÄ¾ÀÜÅª¤Ê³²¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¾ÜºÙ
¡¡ÅìµþÊ¸²½ºâ¸¦µæ½ê¤Ë¤è¤ë·ÁÂÖ´Ñ»¡¤Ç¡¢ÎáÏÂ7Ç¯11·î14Æü¤ËÈüÇÊ¸ÐÇîÊª´Û¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¸ÄÂÎ¡Ê3É¤¡Ë¤Î¤¦¤Á2É¤¤¬¥Ë¥å¥¦¥Ï¥¯¥·¥ß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£·ÁÂÖ´Ñ»¡¤ÇÆ±Äê¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿1É¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°äÅÁ»Ò²òÀÏ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¡£
¡¡ÈüÇÊ¸ÐÇîÊª´Û¤Ç¤Ï¡¢´û¤ËÈ¯¸«²Õ½ê¼þÊÕ¤äÅ¸¼¨¼¼¤ò´Þ¤á¤¿¹°è¤ÎÀ¶ÁÝ¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Å¸¼¨¥±ー¥¹Æâ¤Ë¤ÏËÉÃî¾ø»¶ºÞ¤òÀßÃÖ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÅìµþÊ¸²½ºâ¸¦µæ½ê¤«¤éÌµÎÁÄó¶¡¤µ¤ì¤¿ËÉ½üÍÑ¥¥Ã¥È¤òÀßÃÖ¤·¡¢·Ð²á¤ò´Ñ»¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½»þÅÀ¤Ç¥Ë¥å¥¦¥Ï¥¯¥·¥ß¤È¤ß¤é¤ì¤ë¸ÄÂÎ¤Ï¡¢¿·¤¿¤ËÈ¯¸«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡öÂè1Êó¤ÏÎáÏÂ7Ç¯12·î2Æü¤Ë»ñÎÁÄó¶¡
¥Ë¥å¥¦¥Ï¥¯¥·¥ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÊÅìµþÊ¸²½ºâ¸¦µæ½ê¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤è¤êÈ´¿è¡Ë
¥Ë¥å¥¦¥Ï¥¯¥·¥ß¡ÊCtenolepisma calvum¡Ë
¡¡¿©³²¡¢Êµ±øÀ÷¤Ë¤è¤ê¡¢»æ»ñÎÁ¤ò²Ã³²¤¹¤ë³²Ãî¡£Ã±°ÙÀ¸¿£¢¨1¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÈË¿£ÎÏ¤¬¹â¤¤¤¿¤á¡¢°ìÅÙ¸ÄÂÎ¿ô¤¬¿£¤¨¤ë¤È´°Á´¤Ë¶î½ü¤¹¤ë¤³¤È¤¬º¤Æñ¤Ç¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢1¸ÄÂÎ¤«¤é¤Ç¤âÈË¿£¤¬²ÄÇ½¤Ê¤¿¤á¡¢ÇîÊª´Û»ñÎÁ¤äºÊñ»ñºàÅù¤ËÉÕÃå¤·¡¢»ñÎÁ¤Î°ÜÆ°¤ËÈ¼¤Ã¤ÆÊ¬ÉÛ°è¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡¡Ê¬ÉÛ°è¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç½é¤á¤ÆÊó¹ð¤µ¤ì¤¿ÎáÏÂ4Ç¯¡Ê2022Ç¯¡Ë¤Ë¤Ï5ÅÔÆ»¸©¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ÎáÏÂ7Ç¯¡Ê2025Ç¯¡Ë9·îËö»þÅÀ¤Ç¤Ï19ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢³ÈÂç·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¢¨2¡£
¢¨1 ¥ª¥¹¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¥á¥¹¤À¤±¤ÇÈË¿£¤Ç¤¤ëÀ¸¿£ÊýË¡
¢¨2¡¡¼¢²ì¸©¤Î¼þÊÕÉÜ¸©¤Ç¤Ï¡¢´ôÉì¸©¡¢µþÅÔÉÜ¡¢ÂçºåÉÜ¡¢ÆàÎÉ¸©¡¢Ê¼¸Ë¸©¤Ê¤É¤ÇÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¾ÜºÙ¤Ï¡¢ÅìµþÊ¸²½ºâ¸¦µæ½ê¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.tobunken.go.jp/ccr/pest-search/species/Zygentoma-silverfish/nyuhaku_shimi/nyuhaku_shimi.html