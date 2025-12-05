Æü·Ð¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡ª¡Ö2025Ç¯¥¨¥ó¥¿¥á¥Ù¥¹¥È10¡×¤òÈ¯É½¡¢¡Ö7Âç¥¸¥ã¥ó¥ëÇ¯´Ö¥Ò¥Ã¥È¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¡ÖÃíÌÜ4¥¸¥ã¥ó¥ë¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ2025¡×¤ò¸ø³«
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒÆü·ÐBP¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢¼ÒÄ¹CEO¡§°æ¸ý Å¯Ìé¡Ë¤Ï2025Ç¯12·î4Æü¡¢¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÁí¹ç¥á¥Ç¥£¥¢¡ØÆü·Ð¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡ª¡Ù2026Ç¯1·î¹æ¤Ç¡¢¡Ö2025Ç¯¥¨¥ó¥¿¥á¥Ù¥¹¥È10¡×¤Ê¤É¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥á¥¤¥óµ»ö¤Ï¡Ö2025Ç¯¥á¥¬¥Ò¥Ã¥È¥¨¥ó¥¿¥áÁíÎÏ¸¦µæ¡×¤Ç¡¢¡Ö7Âç¥¸¥ã¥ó¥ëÇ¯´Ö¥Ò¥Ã¥È¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¡ÖÃíÌÜ4¥¸¥ã¥ó¥ë¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ2025¡×¤â´Þ¤áÁíÎÏ49¥Úー¥¸¤ÎÂçÆÃ½¸¤Ç¡¢25Ç¯¤Î¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö2025Ç¯¥¨¥ó¥¿¥á¥Ù¥¹¥È10¡×
¡¡2025Ç¯¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤ä¡¢³èÌö¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¿ÍÊª¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¡Ê1¡Ë¥»ー¥ë¥¹¡Ê2¡Ë¼Ò²ñ±Æ¶ÁÅÙ¡Ê3¡Ë¿·µ¬À¡Ê4¡Ë¥°¥íー¥Ð¥ë¿Ê½ÐÅÙ¤Î4¤Ä¤Î»ëÅÀ¤Ç¡¢ËÜÇ¯¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë°Ê²¼¤Î10ÁÈ¤ò¡Ö2025Ç¯¥¨¥ó¥¿¥á¥Ù¥¹¥È10¡×¤È¤·¤ÆÊÔ½¸Éô¤ÇÁª½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ½¸µ»ö¤Ç¤Ï¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¡¢¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Ò¥Ã¥È¤ÎÇØ·Ê¤äÍýÍ³¤ò¾ÜºÙ¤Ë²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯1·î¹æ¤Î¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://amzn.asia/d/h3PBoPF
¡Ö2025Ç¯¥¨¥ó¥¿¥á¥Ù¥¹¥È10¡×¡Ê½çÉÔÆ±¡Ë
- timelesz
- Snow Man
- ¡Ø¹ñÊõ¡Ù
- ¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ ¡ÙÂè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡Ù
- HANA
- KAWAII LAB.
- AiScReam
- Mrs. GREEN APPLE
- ¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡Ù
- Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî
¡¡¡Ötimelesz¡×¤Î¿·¥á¥ó¥Ðー¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ötimelesz project¡×¤Ï¡¢24Ç¯½©¤ÎÇÛ¿®³«»Ï¸å¡¢Æü¤òÄÉ¤¦¤´¤È¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¡¢25Ç¯2·î15Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¿·ÂÎÀ©¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿·µ¬¥Õ¥¡¥ó¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢²»³Ú¡¦¥Æ¥ì¥Ó¡¦CM¤Ê¤É³ÆÊ¬Ìî¤ÇÌÜ¤ò¸«Ä¥¤ëÀ®²Ì¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖSnow Man¡×¤Ï¡¢¥Ù¥¹¥ÈÈ×¤¬¼«¸ÊºÇ¹â¥»ー¥ë¥¹¤Î161.3ËüËç¤òÇä¤ê¾å¤²¤ë°ìÊý¡¢½é¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥é¥¤¥Ö³«ºÅ¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ó¥åー¥¤¥ó¥°1¸ø±é¤Ç25Ëü¿ÍÆ°°÷¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¹â¤¤¥»ー¥ë¥¹¥Ñ¥ïー¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê³èÌö¤âÌÜÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Ï¡¢25Ç¯6·î6Æü¤Î¸ø³«½é½µ¤³¤½¶½¼ý3²¯4600Ëü±ß¤Ç½µ´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°3°Ì¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢½µ¤òÄÉ¤¦¤´¤È¤ËÁ°½µ¤ò¾å²ó¤ëÀ®ÀÓ¤ò¤¢¤²¡¢25Ç¯11·î24Æü»þÅÀ¤Ç¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ173.7²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¡¢Ë®²è¼Â¼ÌºîÉÊ¤ÎÎòÂå¶½¹Ô¼ýÆþÂè1°Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡±Ç²è¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ ¡ÙÂè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡Ù¤Ï¡¢25Ç¯7·î18Æü¤ÎÆüËÜ¸ø³«¸å¡¢¸ø³«122Æü´Ö¤Ç¡¢¶½¹Ô¼ýÆþÌó379²¯±ß¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿³¤³°Å¸³«¤âÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¯¡¢25Ç¯11·î16Æü»þÅÀ¤ÇÁ´À¤³¦Îß·×Áí¶½¹Ô¼ýÆþ¤ÏÌó1063²¯±ß¤òÄ¶¤¨¡¢ÆüËÜ±Ç²èÎòÂå¶½¼ý1°Ì¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡BMSG¤È¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤Ë¤è¤ë¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ÖNo No Girls¡×¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡ÖHANA¡×¤Î¥Ç¥Ó¥åー¶Ê¡ØROSE¡Ù¤Ï¥Ó¥ë¥Üー¥É¥¸¥ã¥Ñ¥ó Hot 100¤Ç½éÅÐ¾ì1°Ì¡¢25Ç¯10·î¤Ë¤Ï2²¯²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥á¥Ã¥»ー¥¸À¡¢²»³ÚÀ¡¢ ¶¦´¶À¤Î3Í×ÁÇ¤¬¤«¤ß¹ç¤¤¡¢25Ç¯¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë²»³Ú¥àー¥Ö¥á¥ó¥È¤Î£±¤Ä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡¥¢¥½¥Ó¥·¥¹¥Æ¥à¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡ÖKAWAII LAB.¡×¤Ï¡¢26Ç¯2·î¤ËÅìµþ¥Éー¥à¸ø±é¤ò¹µ¤¨¤ëFRUITS ZIPPER¤Ë²Ã¤¨¡¢¡ØÇÜÇÜFIGHT!¡Ù¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿CANDY TUNE¤Î2ÁÈ¤¬¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ë½Ð±é·èÄê¡£SWEET STEADY¤ÈCUTIE STREET¤â¥¢¥êー¥Ê¥¯¥é¥¹¤Ë°é¤Á¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤Æ¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ø¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¡Ù¥·¥êー¥º¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖAiScReam¡×¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥åー¶Ê¡Ø°¦(¥Ïー¥È)¥¹¥¯¥ê～¥à¡ª¡Ù¤¬¡¢TikTok¤Ç¤ÎUGCÅê¹Æ¿ô1100Ëü·ï¡¢YouTube´ØÏ¢Æ°²è ÁíºÆÀ¸¿ô¤Ï175²¯²ó¤òµÏ¿¡Ê25Ç¯9·î1Æü¸½ºß¡Ë¤ÈÂç¥Ò¥Ã¥È¡£À¤³¦³ÆÃÏ¤Ç¤â¥Á¥ãー¥È¥¤¥ó¤·¡¢ÊÆ¥Ó¥ë¥Üー¥É¤ÎGlobal Japan Songs excl. Japan¤Ç¤Ï2°Ì¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Mrs. GREEN APPLE¤Ï25Ç¯¤â¥Ò¥Ã¥È¥½¥ó¥°¤òÏ¢È¯¤·¡¢¥Ó¥ë¥Üー¥É¤ÎÇ¯´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¥È¥Ã¥×3¤òÆÈÀê¡£¹ñºÝ²»³Ú¾Þ¡ÖMUSIC AWARDS JAPAN¡×¤Ç¤Ï¡ÖºÇÍ¥½¨¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¾Þ¡×¤â¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¡¢½é¤Î´Ú¹ñ¥é¥¤¥Ö¤ä½é¤Î5Âç¥Éー¥à¥Ä¥¢ー¤Ë²Ã¤¨¡¢¡ÈÁ°ÎãÇË¤ê¡É¤ÎÄ©Àï¤âÂ³¡¹Å¸³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡Ù¤Ï¡¢ÊüÁ÷³«»ÏÄ¾¸å¤«¤éÂè1ÏÃ¤ÎTVer¤Ç¤ÎºÆÀ¸²ó¿ô¤¬3½µ´Ö¼å¤Ç600Ëü²ó¤òÄ¶¤¨¡¢25Ç¯12·î¤ËÆþ¤ê¤ªµ¤¤ËÆþ¤êÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï170Ëü¿Í¤ËÃ£¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡È¼«Ê¬¤é¤·¤µ¡É¤È¡ÈÂ¾¼Ô¤«¤é¤Î´üÂÔ¡É¤Î´Ö¤ÇÍÉ¤ì¤ë¼ã¤¤À¤Âå¤Î³ëÆ£¤ò¡¢²ÆÈÁ¤ÈÃÝÆâÎÃ¿¿¤ÎW¼ç±é¤¬Á¡ºÙ¤«¤Ä¥ê¥¢¥ë¤ËÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡×¤Ï¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÁíÍè¾ì¼Ô¿ô¤Ï2900Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ò¥Ã¥È¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³«Ëë¤ÎÆü¤Ë¤ÏAdo¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢ËèÈÕ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿µÈËÜ¶½¶È¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬SNS¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢Íè¾ì¼Ô¤ÎËþÂÅÙÂè°ì°Ì¤Ë¥¬¥ó¥À¥à¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤¬Áª¤Ð¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎÎÏ¤òÆâ³°¤Ë¹¤¯È¯¿®¤¹¤ëµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2026Ç¯1·î¹æ¤Î¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://amzn.asia/d/a1UyR6V
¡Ö7Âç¥¸¥ã¥ó¥ëÇ¯´Ö¥Ò¥Ã¥È¥é¥ó¥¥ó¥°¡×
¡¡¡Ö±Ç²è¡×¡ÖÄê³ÛÀ©Æ°²èÇÛ¿®¡×¡Ö¥É¥é¥Þ ¡×¡Ö¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡×¡Ö¥²ー¥à¡×¡Ö²»³Ú¡×¡Ö¥Þ¥ó¥¬¡¦ËÜ¡×¤Î¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È7Âç¥¸¥ã¥ó¥ë¤«¤é¡¢Ç¯´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ³Æ¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¼±¼Ô¤Ë¤â¼èºà¤·¡¢25Ç¯¤Î¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ò¥Çー¥¿¤«¤éÐíâ×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú·ÇºÜÇ¯´Ö¥Á¥ãー¥È¡Û
- ±Ç²è¶½¹Ô¼ýÆþ¥é¥ó¥¥ó¥°TOP10¡ÊÊÔ½¸ÉôÄ´¤Ù¡Ë
- ±Ç²èËþÂÅÙ¥é¥ó¥¥ó¥°TOP10¡Ê¥Çー¥¿Äó¶¡¡§Filmarks¡Ë
- SVODÁí¹ç¥é¥ó¥¥ó¥°TOP20¡Ê¥Çー¥¿Äó¶¡¡§GEM Partners¡Ë
- SVOD¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ»ëÄ°¥é¥ó¥¥ó¥°TOP10¡Ê¥Çー¥¿Äó¶¡¡§GEM Partners¡Ë
- ¥É¥é¥ÞºÇ¹â¸Ä¿Í»ëÄ°Î¨¥é¥ó¥¥ó¥° TOP20¡Ê¥Çー¥¿Äó¶¡¡§¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µー¥Á¡¢´ØÅìÃÏ¶è¡Ë
- ¥É¥é¥ÞTVer¤ªµ¤¤ËÆþ¤êÅÐÏ¿¼Ô¿ôºÇ¹âÃÍ¥é¥ó¥¥ó¥°TOP5¡ÊÊÔ½¸ÉôÄ´¤Ù¡Ë
- ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ºÇ¹â¸Ä¿Í»ëÄ°Î¨¥é¥ó¥¥ó¥° TOP20¡Ê¥Çー¥¿Äó¶¡¡§¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µー¥Á¡¢´ØÅìÃÏ¶è¡Ë
- ¥²ー¥à¥½¥Õ¥ÈÈÎÇäËÜ¿ô¥é¥ó¥¥ó¥° TOP10¡Ê¥Çー¥¿Äó¶¡¡§¥Õ¥¡¥ßÄÌ¡Ë
- ¥²ー¥à¥¢¥×¥ê¾ÃÈñ»Ù½Ð¥é¥ó¥¥ó¥° TOP10¡Ê¥Çー¥¿Äó¶¡¡§Sensor Tower¡Ë
- ¥Ó¥ë¥Üー¥É¥¸¥ã¥Ñ¥ó HOT100 TOP20¡Ê¥Çー¥¿Äó¶¡¡§¥Ó¥ë¥Üー¥É¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë
- ¥¢¥ë¥Ð¥à¥»ー¥ë¥¹TOP10 ¡Ê¥Çー¥¿Äó¶¡¡§¥µ¥¦¥ó¥É¥¹¥¥ã¥ó¡Ë
- ¥³¥ß¥Ã¥¯¥é¥ó¥¥ó¥°TOP10¡Ê¥Çー¥¿Äó¶¡¡§¥ª¥ê¥³¥ó¡Êoricon.co.jp¡Ë
- ½ñÀÒ¥é¥ó¥¥ó¥°Áí¹çTOP10¡Ê¥Çー¥¿Äó¶¡¡§¥ª¥ê¥³¥ó¡Êoricon.co.jp¡Ë
¡¡±Ç²è¶½¹Ô¼ýÆþ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ ¡ÙÂè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡Ù¡Ø¹ñÊõ¡Ù¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó ÀÉ´ã¤Î»ÄÁü¡Ê¤»¤¤¬¤ó¤Î¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¡Ë¡Ù¤Î3ºîÉÊ¤¬100²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£±Ç²èËþÂÅÙ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½ー¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¤¬¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Äê³ÛÀ©Æ°²èÇÛ¿®¡ÊSVOD¡ËÁí¹ç¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¼ó°Ì¤Î¡ØÌô²°¤Î¤Ò¤È¤ê¤´¤È¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¾å°Ì6°Ì¤Þ¤Ç¤¬¥Þ¥ó¥¬¡¦¥¢¥Ë¥á¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£SVOD¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ»ëÄ°¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢Netflix¤Î¥¤¥«¥²ー¥à¤¬1°Ì¤È¤Ê¤ë°ìÊý¡¢Prime Video¤Î¡Ø»ä¤ÎÉ×¤È·ëº§¤·¤Æ¡Ù¤¬2°Ì¤ËÆþ¤ê¡¢Netflix¤Î°ì³Ñ¤òÊø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥ÞºÇ¹â¸Ä¿Í»ëÄ°Î¨¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤¬¥È¥Ã¥×¤Ë¡£Æ±¤¸¤¯NHKÄ«¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¤«¤é¤Ï¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤¬2°Ì¤Ë¡¢¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¤¬4°Ì¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢TVer¤ªµ¤¤ËÆþ¤êÅÐÏ¿¼Ô¿ôºÇ¹âÃÍ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢1°Ì¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡Ù¡¢2°Ì¡ØÊüÁ÷¶ÉÀêµò¡Ù¡¢3°Ì¡ØÂ³¡¦Â³¡¦ºÇ¸å¤«¤éÆóÈÖÌÜ¤ÎÎø¡Ù¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ºÇ¹â¸Ä¿Í»ëÄ°Î¨¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï25Ç¯¤â¡Ø·ÝÇ½¿Í³ÊÉÕ¤±¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª2025¤ªÀµ·î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ù¤¬¼ó°Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥²ー¥à¥½¥Õ¥ÈÈÎÇäËÜ¿ô¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¥Þ¥ê¥ª¥«ー¥È ¥ïー¥ë¥É¡Ù¤È¡ØPokemon LEGENDS Z-A¡Ù¤Î2ËÜ¤¬100ËüËÜÄ¶¤¨¤òµÏ¿¡£¥²ー¥à¥¢¥×¥ê¾ÃÈñ»Ù½Ð¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤â¡ØPokemon TCG Pocket¡Ê¥Ý¥±¥Ý¥±¡Ë¡Ù¤¬¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²»³Ú¥Á¥ãー¥È¤Î¥Ó¥ë¥Üー¥É¥¸¥ã¥Ñ¥ó HOT100¤Ç¤Ï¡¢Mrs. GREEN APPLE¤¬¥È¥Ã¥×3¤òÆÈÀê¤¹¤ë°ìÊý¡¢¿·¿Í¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎHANA¤¬4°Ì¤Ë¿©¤¤¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¥»ー¥ë¥¹¤Ç¤ÏSnow Man¤Î¡ØTHE BEST 2020-2025¡Ù¤¬Í£°ì¤Î100ËüËçÄ¶¤¨ºîÉÊ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥ß¥Ã¥¯¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î1°Ì¤Ï¡¢¡ØONE PIECE¡Ù¤Î111´¬¤¬Í£°ì100ËüÉô¤òÄ¶¤¨¥È¥Ã¥×¤Ë¡£½ñÀÒÁí¹ç¥é¥ó¥¥ó¥°¼ó°Ì¤Ï50ËüÉô¤òÄ¶¤¨¤¿¡ØÂç¥Ô¥ó¥Á¤º¤«¤ó3¡Ù¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÖÃíÌÜ4¥¸¥ã¥ó¥ë¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ2025¡×
¡¡ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò¡Ö4¤Ä¤ÎÀÚ¤ê¸ý¤È¥Çー¥¿¡×¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë25Ç¯¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¥Ò¥Ã¥È¤ò¿¼ËÙ¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú1¡Û¡Ö¿ä¤·¥Õ¥¡¥ó¿Í¿ô¡õ»Ù½Ð¶â³Û¡É·î³Û¡É¿ä°Ü¡×¡Ê¥Çー¥¿Äó¶¡¡§GEM Partners¡Ë
¡¡¿Íµ¤¤Î¿ä¤·³èMAP¤«¤étimelesz¤äHANA¤Ê¤É¡È¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈÈ¯¤Î¥°¥ëー¥×¡É¤ä¡¢ºå¿À¥¿¥¤¥¬ー¥¹¤¬Í¥¾¡¤·¤¿¡È¥×¥íÌîµå12µåÃÄ¡É¡õÂçÃ«æÆÊ¿¤éÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Î³èÌö¤¬ÆüËÜ¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡É¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ãー¥¹¡É¤Ê¤É¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¡¢¿ä¤·¥Õ¥¡¥ó¿Í¿ô¤Ë²Ã¤¨¡¢»Ù½Ð¶â³Û¤Î¿ä°Ü¤â¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú2¡Û¡ÖJ-POPÁ´À¤³¦Ç¯´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¡Ê¥Çー¥¿Äó¶¡¡§¥Ó¥ë¥Üー¥É¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë
¡¡´Ú¹ñ¤äÂæÏÑ¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ê¤É¥¢¥¸¥¢¡¢ÊÆ¹ñ¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥É¥¤¥Ä¤È¤¤¤Ã¤¿²¤½£¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¡¢Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ê¤É13¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤ÇÄ°¤«¤ì¤¿J-POP¤ÎTOP20¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£25Ç¯¤â¥¢¥Ë¥á¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¶Ê¤¬¶¯¤¯¡¢¡ÖGlobal Japan Songs Excl. Japan¡×¤Î¥È¥Ã¥×2¶Ê¤ÏCreepy Nuts¤Î¡Ø¥ª¥È¥Î¥±¡Ù¡ØBling-Bang-Bang-Born¡Ù¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú3¡Û¡Ö¥é¥¤¥ÖÆ°°÷ÎÏ¥é¥ó¥¥ó¥°TOP40¡×¡ÊÊÔ½¸ÉôÄ´ºº¡Ë
¡¡¥é¥¤¥ÖËÜ¿ô¤È²ñ¾ì¼ýÍÆ¿Í¿ô¤«¤é¡ÖÇ¯´Ö¥é¥¤¥ÖÆ°°÷ÎÏ¡×¤òÊÔ½¸Éô¤Ç»»½Ð¡£Snow Man¤¬½é¤Î1°Ì¡¢BE:FIRST¤¬½é¤ÎTOP10Æþ¤ê¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿25Ç¯¤Ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤È¤·¤Æ¿¤Ó¤¿¤Î¤¬¥½¥í¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¡¢¥È¥Ã¥×40¤Ë£·ÁÈ¤È¡¢24Ç¯¤Î£´ÁÈ¤«¤éÌó£²ÇÜ¤Ë¡£ÊÆÄÅ¸¼»Õ¤¬ºÇ¾å°Ì¤Î11°Ì¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú4¡Û¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á»ëÄ°Æ°¸þTOP100ºîÉÊ¡×¡Ê¥Çー¥¿Äó¶¡¡§TVS REGZA¼Ò¡Ë
¡¡¥¯ー¥ë¤´¤È¤Ë¸«¤¿¿Í¤ÎÁí¿ô¤ò¿Þ¤ë¡Ö¥·ー¥º¥óÀÜ¿¨Î¨ Áí¹ç¥é¥ó¥¥ó¥°TOP25¡×¤È¡¢¡ÖÀ¡¦Ç¯ÂåÊÌ¥Ð¥é¥ó¥¹Èæ³Ó¡×¤Ç»ëÄ°·¹¸þ¤òÄ´ºº¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ØÌô²°¤Î¤Ò¤È¤ê¤´¤È¡Ù¤¬°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«É½»æ¡¦´¬Æ¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ï¡¢¶¶ËÜ¾À¸¡¦ÃöËó¼þÅÎ¡¦¼ÄÄÍÂçµ±¡Êtimelesz¡Ë¡£ÆÃÁõÈÇÉ½»æ¤ÏFRUITS ZIPPER¤Ç´¬ËöÆÃ½¸¤Ï¡ÖKAWAII LAB.¸¦µæ¡×¡¢¡Öº£Ç¯¤Î´é¡×¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ë¤Ï¡¢µÈÂôÎ¼¡¢²ÆÈÁ¡¢Ado¡¢AiScReam¡¢Ä«°æ¥ê¥ç¥¦¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
Æü·Ð¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡ª 2026Ç¯1·î¹æ
È¯ÇäÆü 2025Ç¯12·î4Æü¡ÊÌÚ¡Ë
ÄÌ¾ïÈÇÆÃÊÌÄê²Á¡¡890±ß
ÆÃÁõÈÇÆÃÊÌÄê²Á 960±ß
¡ÚÉ½»æ¡Û
ÄÌ¾ïÈÇ¡¿¶¶ËÜ¾À¸¡¦ÃöËó¼þÅÎ¡¦¼ÄÄÍÂçµ±¡Êtimelesz¡Ë
nkbp.lnky.jp/Vsj3jRW(http://nkbp.lnky.jp/Vsj3jRW)
ÆÃÁõÈÇ¡¿FRUITS ZIPPER
nkbp.lnky.jp/QE82s0c(http://nkbp.lnky.jp/QE82s0c)
¡ÖÆü·Ð¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡ª¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¡ÖÆü·Ð¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡ª¡×¡Êhttps://xtrend.nikkei.com/sp/ent/ ¡Ë¤Ï¡¢1997Ç¯ÁÏ´©¤Î¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÁí¹ç¥á¥Ç¥£¥¢¡£·î´©¤Î»¨»ï¤ª¤è¤ÓWeb¤Ë¤Æ¡¢±Ç²è¡¦²»³Ú¡¦¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥¢¥Ë¥á¡¦ËÜ¡¦¥Þ¥ó¥¬¡¦¥²ー¥à¡Ä¤È¥ªー¥ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¾ðÊó¤òÈ¯¿®¡£À©ºî¤ä¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤ÎÉñÂæÎ¢¡¢¥Þー¥±¥Ã¥È¥Çー¥¿²òÀâ¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ä¥¯¥ê¥¨ー¥¿ー¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ê¤É¡¢¥Ò¥Ã¥È¡õÃíÌÜºîÉÊ¤ÎºÇ¿·»ö¾ð¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¤³¤Î¥ê¥êー¥¹¤ÎÆâÍÆ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡¢¤ª¤è¤Ó¼èºà¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¡¢Æü·ÐBP¤Î¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Úー¥¸¡Êhttps://www.nikkeibp.co.jp/faq/ (https://www.nikkeibp.co.jp/faq/)¡Ë¤«¤é¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£