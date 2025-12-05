¥¢¥È¥¢¤Î¹ñÆâºÇÂçµé¤ÎµåÂÎ¿åÁå¡ÈAQUA TERRA¡É¤¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Îー¥Éー¥à¤Ë¡ª¡Ú¿À¸Í¤Î¹Á¤Î·à¾ì·¿¥¢¥¯¥¢¥ê¥¦¥à¡Û
¡¡AQUARIUM¡ßART atoa¡Ê¿À¸Í»ÔÃæ±û¶è¡¢°Ê²¼¥¢¥È¥¢¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê¡¢¥¢¥È¥¢¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤Ç¤¢¤ëµåÂÎ¿åÁå¡ÈAQUA TERRA¡É¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¡Öatoa ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Îー¥Éー¥à¡×¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¹ñÆâºÇÂçµé¤ÎµåÂÎ¿åÁå¡ÈAQUA TERRA¡É¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¾®¤µ¤ÊÀ¤³¦¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£¥¢¥È¥¢¤Ç²á¤´¤·¤¿³Ú¤·¤¤¤Ò¤È¤È¤¤ò»×¤¤½Ð¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢µÇ°¤ä¥®¥Õ¥È¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥¹¥Îー¥Éー¥à¡£¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Ç¾ì½ê¤òÁª¤Ð¤º¡¢¸¼´Ø¤ä¥Ç¥¹¥¯¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤Î°ì³Ñ¤Çµ¤·Ú¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£³µÍ×
¾¦ÉÊÌ¾¡§atoa ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Îー¥Éー¥à
²Á³Ê¡§2,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯12·î6Æü(ÅÚ)
¥µ¥¤¥º¡§ËÜÂÎ Ä¾·ÂÌó65¡ß ¹â¤µ85¡Êmm¡Ë/¡¡³°È¢ Éý95¡ß¹â¤µ140¡Êmm¡Ë
¢£¹ñÆâºÇÂçµé¤ÎµåÂÎ¿åÁå¡ÈAQUA TERRA¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¹ñÆâºÇÂçµé¤ÎµåÂÎ¿åÁå¡ÈAQUA TERRA¡É¤Ï¡¢±§Ãè¡¦¿¼³¤¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¡ØPLANETS ´ñÀ×¤ÎÏÇÀ±¡Ù¥¾ー¥ó¤Ë¤¢¤ê¡¢Ä¾·Â3¥áー¥È¥ë¤Ç¹ñÆâºÇÂçµé¤ò¸Ø¤ë¿åÁå¡£¤³¤Î¿åÁå¤òÃæ¿´¤Ë¡¢360¡ëÁ´Êý°Ì¤ò¥ß¥¹¥È¤È¥ìー¥¶ー¤¬¿¥¤êÀ®¤¹¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡ÖAQUA UNIVERSE¡×¤ò¾å±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¢¨12/25(ÌÚ)¤Þ¤Ç´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹±é½Ð¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¿åÁåÌ¾¡§ AQUA TERRA
¢£¿åÁå¥µ¥¤¥º¡§ Ä¾·ÂÌó3¥áー¥È¥ë¡Ê¹ñÆâºÇÂçµé¡Ë
¢£Å¸¼¨À¸Êª¡§ ¥µ¥¯¥é¥À¥¤¡¢¥¥ó¥®¥ç¥Ï¥Ê¥À¥¤¡¢¥Ï¥Ê¥´¥¤¡¢
¡ãatoa¡Ê¥¢¥È¥¢¡Ë´ðËÜ¾ðÊó¡ä
¡¦½êºßÃÏ¡§¢©650-0041 Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»ÔÃæ±û¶è¿·¹ÁÄ®7ÈÖ2¹æ
¡¦¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://atoa-kobe.jp
¡¦Æþ¾ìÎÁ¡§Âç¿Í¡ÊÃæ³ØÀ¸°Ê¾å¡Ë2,600±ß¡¢¾®³ØÀ¸1,500±ß¡¢ÍÄ»ù¡Ê3ºÐ°Ê¾å¡ËÂç¿Í£±Ì¾¤Ë¤Ä¤ÍÄ»ù£±Ì¾ÌµÎÁ/ÄÉ²Ã1Ì¾500±ß¡¢3ºÐÌ¤ËþÌµÎÁ
¢¨2026Ç¯1·î6Æü¡Ê²Ð¡Ë～8Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ï¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Î¤¿¤áµÙ´Û¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆÃÄêÆü¤ª¤è¤ÓÂßÀÚÅù¤Ë¤è¤ê±Ä¶È»þ´Ö¡¦ÎÁ¶â¤¬ÊÑÆ°¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨Íè¾ìÆü¤Î1¤«·îÁ°¤«¤é¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÍ½Ìó¡¦¹ØÆþ¤¬²ÄÇ½¡£
¢¨Æþ¾ì¸å¤ÎÂÚºß»þ´Ö¤ËÀ©¸Â¤Ï¤Ê¤·¡£ºÆÆþ¾ìÉÔ²Ä¡£
±¿±Ä²ñ¼Ò¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¯¥¢¥á¥ó¥È