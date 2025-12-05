ÆâÅÄÍÎ¹Ô¡¢À¤³¦¤Ç³èÍÑ¤¬¿Ê¤àCBT¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖTAO¡Ê¥¿¥ª¡Ë¡×¼¡À¤ÂåÈÇ¤òÁ´À¤³¦Æ±»þÈ¯É½
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒÆâÅÄÍÎ¹Ô¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Âçµ×ÊÝ ¾º¡¢°Ê²¼¡¡ÆâÅÄÍÎ¹Ô¡Ë¤Ï¡¢¥ë¥¯¥»¥ó¥Ö¥ë¥¯¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯Open Assessment Technologies S.A.¡Ê°Ê²¼¡¢OAT¡Ë¤È¶¦Æ±¤Ç³«È¯¤¹¤ë ¼¡À¤ÂåÈÇCBT¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖTAO(¥¿¥ª)¡×¤Î¥Õ¥ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤òÀ¤³¦¤ËÀè¶î¤±¤ÆÆüËÜ¤ÇÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤¿¶µ°é¤ä³Ø½¬ÊýË¡¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢³ØÎÏÄ´ºº¤ä³Æ¼ï¥¢¥»¥¹¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢»æ¤«¤é¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤äPC¤ò³èÍÑ¤·¤¿CBT¡ÊComputer Based Testing¡Ë¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤¬µÞÂ®¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·±ß³ê¤Ê³èÍÑ¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¼õ¸¡¼Ô¤¬»²²Ã¤Ç¤¡¢ÂçÎÌ¤ÎÃ¼Ëö¤«¤é¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤ËÂÑ¤¨¡¢¼ý½¸¤·¤¿¥Çー¥¿¤Î³èÍÑ¤ò¿Þ¤ë¥¯¥é¥¦¥É¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÇØ·Ê¤«¤é¡¢ÆâÅÄÍÎ¹Ô¤ÈOAT¤Ï¶¦Æ±¤Ç³«È¯¤ò¿Ê¤á¡¢ºÇ¿·¤ÎCBT´ðÈ×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖTAO¡×¤Ï¡¢¥ªー¥×¥ó¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¡Ê¢¨1¡Ë¤Êµ»½Ñ¤òºÎÍÑ¤·¡¢CBT¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¾å¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢2002Ç¯¤«¤é³«È¯¤¬¿Ê¤ß¡¢¸¦µæ¤È³èÍÑ¤¬Â³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£2013Ç¯¤Ë²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤ä¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ê¤É¤Î¼çÍ×¹ñ¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤«¤Ä½ÅÍ×¤Ê³ØÎÏÄ´ºº¤ÇºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢¸½ºß¤Ç¤ÏÇ¯´Ö±ä¤Ù3,000Ëü¿Í°Ê¾å¤¬ÍøÍÑ¤¹¤ë¡¢CBT¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¤³¦É¸½à¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢ÆâÅÄÍÎ¹Ô¤¬OAT¼Ò¤È2016Ç¯¤«¤éÏ¢·È¤·¤ÆÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤ÎCBT´Ä¶À°È÷¤ò¿Ê¤á¡¢2020Ç¯¤Ë¤ÏÊ¸Éô²Ê³Ø¾ÊCBT¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖMEXCBT(¥á¥¯¥Ó¥Ã¥È)¡×¤Ç¡ÖTAO¡×¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢ÆâÅÄÍÎ¹Ô¤ÈOAT¼Ò¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ³«È¯¤È±¿ÍÑ¤òÃ´¤¤¡¢¶µ°é¸½¾ì¤ÎCBT²½¤ò»Ù¤¨¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼¡À¤ÂåÈÇ¡ÖTAO¡×¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÀ¤³¦Ãæ¤ÇÇÝ¤ï¤ì¤¿¡ÖTAO¡×¤ÎÍýÇ°¤È¿®ÍêÀ¤ò·Ñ¾µ¤·¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¹ñ¤äÃÏ°è¤Î³Ø½¬¼Ô¤¬¡¢¾ì½ê¤ä¸À¸ì¡¢´Ä¶¤ò±Û¤¨¤ÆÆ±¤¸´ð½à¤Ç³Ø¤Ó¤òÉ¾²Á¤Ç¤¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ë¹½ÃÛ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¶áÇ¯¤Î¥¯¥é¥¦¥É¤ÎÈ¯Å¸¤ÈITÃ¼Ëö¤Î¹âµ¡Ç½²½¤ËÈ¼¤¤¡¢CBT¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ë¤Ï¡¢¤è¤êÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥Æ¥¹¥È¤ò°ÂÄê¤·¤Æ¼Â»Ü¤Ç¤¤ëÀÇ½¡¢½ÀÆð¤Ë¥Çー¥¿¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ê¹ç¤¦¶µ°é¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¼õ¸¡¼Ô¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¥¢¥¯¥»¥·¥Ó¥ê¥Æ¥£µ¡Ç½¤Ê¤É¡¢¤è¤ê³«¤«¤ì¤¿¹âÅÙ¤Êµ¡Ç½¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÂÐ±þ¤Î¤¿¤á¶¦Æ±¤Ç¼¡À¤ÂåÈÇ¤Î³«È¯¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ëÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢2023Ç¯¤ËOAT¼Ò¤ÏÆâÅÄÍÎ¹Ô¥°¥ëー¥×¤Ë¹çÎ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2025Ç¯¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿OECD¡ÖÀ¸ÅÌ¤Î³Ø½¬ÅþÃ£ÅÙÄ´ºº¡ÊPISA(¥Ô¥¶)¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤·¤Æ¼¡À¤ÂåÈÇ¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢106¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ç¤Î¼Â±¿ÍÑ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂç¤¤ÊÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤â¼¡À¤ÂåÈÇ¡ÖTAO¡×¤ÎÉáµÚ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î³Ø½¬¼Ô¤¬¸øÊ¿¤Ë»î¸³¤ËÎ×¤á¤ë´Ä¶¤Î¼Â¸½¤òÀ¤³¦¤Ç¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
À¤³¦É¸½à¤Î¶µ°éÉ¾²Á¥·¥¹¥Æ¥à¼¡À¤ÂåÈÇ¡ÖTAO¡×¤ÎÁ´ÂÎ¹½À®
À¯ÉÜ¸¦µæ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿TAO¤Î±è³×
¡¡¡ÖTAO¡×¤Ï¡¢¥ë¥¯¥»¥ó¥Ö¥ë¥¯¸¦µæµ»½Ñµ¡¹½¡ÊLIST¡Ë¤È¥ë¥¯¥»¥ó¥Ö¥ë¥¯Âç³Ø¤Ë¤è¤ê¡¢2002Ç¯¤Ë¶¦ÄÌCBT´ðÈ×¤È¤·¤Æ¹½ÁÛ¤µ¤ì¡¢À¯ÉÜ»ñ¶â¤Ë¤è¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·¤Æ2004Ç¯¤Ë»îºîÈÇ¤¬¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹¤È¤·¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Â¿¤¯¤Î¸¦µæ¼Ô¤ä¶µ°éµ¡´Ø¤«¤éÃíÌÜ¤È¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤ª¤ê2009Ç¯¤Ë¤ÏOECD PISA(¥Ô¥¶)Ä´ºº¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢³Æ¹ñ¤ÎÂçµ¬ÌÏ³ØÎÏÄ´ºº¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤ÎÍ×Ë¾¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¥ë¥¯¥»¥ó¥Ö¥ë¥¯¸¦µæµ»½Ñµ¡¹½¡ÊLIST¡Ë¤È¥ª¥é¥ó¥ÀÀ¯ÉÜ¶µ°éÉ¾²Áµ¡´Ø¡ÊCito¡Ë¤¬½Ð»ñ¤·¡¢OAT¼Ò¤¬2013Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£OAT¼Ò¤Ï¡¢³Æ¹ñÀ¯ÉÜµ¡´Ø¡¦¹ñºÝµ¡´Ø¤ÈÏ¢·È¤ò³«»Ï¤·¡¢2016Ç¯¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢2017Ç¯¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥Ë¥åー¥èー¥¯»Ô¡¢2018Ç¯¤Ë¥¤¥®¥ê¥¹¡¢2024Ç¯¤Ë¥Î¥ë¥¦¥§ー¤Ê¤É¡¢¹ñ²Èµ¬ÌÏ¤Î³ØÎÏÄ´ºº¤ä¥¢¥»¥¹¥á¥ó¥È¤Ç³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯¤ÎOECD PISAÄ´ºº¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê³ØÎÏÉ¾²Á¤ò»Ù¤¨¤ë´ðÈ×¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¿®ÍêÀ¤ÈÀè¿ÊÀ¤òÀ¤³¦¤ÎÉñÂæ¤Ç¾ÚÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£1EdTech¤ÎÀ¤³¦É¸½àµ¬³ÊºöÄê¤Ë¤â»²²è¤·¡¢¼çÆ³¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¶µ°é¤Î¾ðÊó²½¤ÈCBT¤ÎÉáµÚ¤ò¸«¿ø¤¨¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢ÆâÅÄÍÎ¹Ô¥°¥ëー¥×¤¬¤¤¤ÁÁá¤¯À¤³¦É¸½à¤Î¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹CBT¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖTAO¡×¤ËÃåÌÜ¡£2016Ç¯¤«¤éOAT¼Ò¤ÈËÜ³ÊÅª¤Ëµ»½Ñ¶¨ÎÏ¤ò³«»Ï¤·¡¢Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤Ë¤è¤ë³Æ¼ïCBT¼Â¾Ú¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖTAO¡×¤ò³èÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Á´¹ñ³ØÎÏ¡¦³Ø½¬¾õ¶·Ä´ºº¤Ë¤ª¤±¤ëCBT²½¼Â¾Ú¡Ê2018Ç¯～2019Ç¯¡Ë¤ä±Ñ¸ì¡ÖÏÃ¤¹¤³¤È¡×Ä´ºº¡ÊÁ´¹ñÌó100Ëü¿Íµ¬ÌÏ¡Ë¤Ê¤É¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢CBT¤ò³èÍÑ¤·¤¿¹ñÆâ¤Ë¤ª¤±¤ëÂç³ØÆþ»î¤Î¥Æ¥¹¥ÈÇÛ¿®¥â¥¸¥åー¥ë¤ÎÄó¶¡¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Êµ»½ÑÅª¤Ê»î¤ß¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë2020Ç¯ÅÙ¤«¤é¤ÏÊ¸Éô²Ê³Ø¾ÊCBT¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖMEXCBT¡×¤ËTAO¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢2025Ç¯¤Ë¤ÏÁ´¹ñ³ØÎÏÄ´ºº¤ÎÃæ³Ø¹»3Ç¯À¸¤ÎÍý²Ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÀ¤³¦ºÇÂçµé¤Î100Ëü¿Í¤¬ÍøÍÑ¤¹¤ëCBT¥·¥¹¥Æ¥à¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆâÅÄÍÎ¹Ô¤Ï¤½¤Î¹½ÃÛ¡¦±¿ÍÑ¤ò´´»ö´ë¶È¤È¤·¤ÆÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡³Æ¹ñ¤Ç¤ÎºÎÍÑ»öÎã¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡ÊÂåÉ½»öÎã¤Î¤ßÈ´¿è¡Ë¡£
¡Ú¹ñºÝÅª¤ÊTAOºÎÍÑ»öÎã¡ÊOAT¼Ò¤Ë¤è¤ë¼Â»Ü¡Ë¡Û
2016Ç¯～¥Õ¥é¥ó¥¹¡¡DEPP ¹ñÆâ¤Î³ØÎÏÄ´ºº¤òCBT¤Ç¼Â»Ü
2017Ç¯～¥¢¥á¥ê¥«¡¡NYC DoE ³°¹ñ¸ì¤Î¥Æ¥¹¥È¤ª¤è¤Ó¥®¥Õ¥Æ¥Ã¥É¥¢¥ó¥É¥¿¥ì¥ó¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤òCBT¤Ç¼Â»Ü
2018Ç¯～¥¤¥¿¥ê¥¢¡¡INVALSI ¹ñÆâ¤Î³ØÎÏÄ´ºº¤òCBT¤Ç¼Â»Ü
2018Ç¯～¥¤¥®¥ê¥¹¡¡NFER ½¢³ØÁ°»ùÆ¸¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥¢¥»¥¹¥á¥ó¥È¤òCBT¤Ç¼Â»Ü
2024Ç¯～¥Î¥ë¥¦¥§ー¡¡UDIR¡¡¹ñÆâ¤Î³ØÎÏÄ´ºº¤òCBT¤Ç¼Â»Ü
2025Ç¯～OECD PISAÄ´ºº¢¨OECD²ÃÌÁ¹ñ¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë³ØÎÏ¥Æ¥¹¥È
¡ÚÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤ÎTAOºÎÍÑ»öÎã¡ÊÆâÅÄÍÎ¹Ô¶µ°éÁí¹ç¸¦µæ½ê¤Ë¤è¤ë¼Â»Ü¡Ë¡Û
2016Ç¯Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¡Ö¹âÅù³Ø¹»´ðÁÃ³ØÎÏ¥Æ¥¹¥È¡Ê²¾¾Î¡Ë¡×¥ª¥Õ¥é¥¤¥óCBT¼Â¾Ú¤Ë¤ÆºÎÍÑ
2017Ç¯Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¡Ö»ùÆ¸À¸ÅÌ¤Î¾ðÊó³èÍÑÇ½ÎÏ¤ÎÇÄ°®¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¸¦µæ¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥ª¥ó¥é¥¤¥óCBT¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤·¤ÆºÎÍÑ
2019Ç¯Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¡ÖÁ´¹ñ³ØÎÏ¡¦³Ø½¬¾õ¶·Ä´ºº ¡×¡Ê±Ñ¸ì¡ÖÏÃ¤¹¤³¤È¡×Ä´ºº¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤ÆCBT¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤·¤ÆºÎÍÑ
2020Ç¯Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¡Ö³Ø¤Ó¤ÎÊÝ¾Ú¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³Ø½¬¥·¥¹¥Æ¥à¡×¡Ê¸½MEXCBT¡ËCBT¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤·¤ÆºÎÍÑ
2021Ç¯～¸üÀ¸Ï«Æ¯²Ê³Ø¸¦µæ¤È¤·¤Æ¡¢°å»Õ¹ñ²È»î¸³¤ÎCBT²½¤Ë´Ø¤¹¤ë¼Â¾Ú¸¦µæ¤ÎCBT¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤·¤ÆºÎÍÑ
2024Ç¯¹ñÎ©Âç³ØË¡¿ÍÅÅµ¤ÄÌ¿®Âç³Ø¡¡¾ðÊóIÎà¡ÖÁí¹ç·¿ÁªÈ´¡¦³Ø¹»¿äÁ¦·¿ÁªÈ´Æþ»î¡×¤Ë¤ª¤¤¤ÆCBT³ØÎÏÄ´ºº¤Î¥Æ¥¹¥È¼Â»Ü¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤·¤ÆºÎÍÑ
2025Ç¯¡¢Á´¹ñ³ØÎÏ¡¦³Ø½¬¾õ¶·Ä´ºº¡ÊÃæ³Ø3Ç¯Íý²Ê¡Ë¤ÇMEXCBT¤Ë¤è¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç²òÅú¤¹¤ë»î¸³¡ÊCBT¡Ë¤òËÜ³ÊÆ³Æþ¤·¡¢Æ°²è¤òÍÑ¤¤¤Æ½ÐÂê¡£Á´¹ñÌó100Ëü¿Íµ¬ÌÏ¤ÎCBT¼Â»Ü¤ò»Ù¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢TAO¤¬»ý¤Ä¹ñºÝµ»½ÑÉ¸½à¤Î°ÂÄêÀ¤È³ÈÄ¥À¤Ç¤¹¡£
¼¡À¤ÂåÈÇ¡ÖTAO¡×¤Î¼ç¤ÊÆÃÄ¹
¡¡¼¡À¤ÂåÈÇ¡ÖTAO¡×¤Ç¤Ï¡¢¶µ°é¸½¾ì¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤ËÂÐ±þ¤·¡¢Ã¯¤â¤¬¸øÊ¿¤ËÆ±¤¸¥Æ¥¹¥È¤ò¼õ¸¡¤Ç¤¤ë¥¢¥¯¥»¥·¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î¶¯²½¤È¡¢À¤³¦Åª¤ÊCBT¼õ¸¡¼Ô¿ô¤ÎÁý²Ã¤ò¸«¿ø¤¨¤¿Âçµ¬ÌÏ¡¦¹âÉé²Ù¤ËÂÑ¤¨¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¹½Â¤¤ÎÁ´ÌÌÅª¤Ê¸«Ä¾¤·¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿·¤¿¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¹½Â¤¤Ç¤Ï¡¢½¾Íè¤Ï¡¢°ì¤Ä¤Î¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥â¥Î¥ê¥·¥Ã¥¯¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ãー¤«¤é¡¢µ¡Ç½¤´¤È¤ËÆÈÎ©¤·¤ÆÆ°ºî¤¹¤ë¥â¥¸¥åー¥ë·¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ø¤Èºþ¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÌäÂêºîÀ®¡¢¥Æ¥¹¥È´ÉÍý¡¢¼õ¸¡¡¢ºÎÅÀ¡¢·ë²ÌÄó¶¡¡¢¥Ýー¥¿¥ë¤Þ¤Ç¤Îµ¡Ç½¤òÆÈÎ©¤·¤¿¥â¥¸¥åー¥ë¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤ÏÌÜÅª¤äµ¬ÌÏ¤Ë±þ¤¸¤ÆÉ¬Í×¤Êµ¡Ç½¤ò½ÀÆð¤ËÁªÂò¡¦³ÈÄ¥¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÃ¼Ëö¤ÎÉáµÚ¤ä¥¯¥é¥¦¥É¤Î¿ÊÅ¸¤Ç¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¿Í¡¹¤¬ÃÏ°è¤òÄ¶¤¨¤Æ»î¸³¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê´Ä¶¤Ç¤â¸øÊ¿¤ËÆ±¤¸¥Æ¥¹¥È¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¡×――¤³¤ì¤¬¼¡À¤ÂåTAO¤ÎÍýÇ°¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÍýÇ°¤Î¼Â¸½¤Î¤¿¤á¡¢¥¢¥¯¥»¥·¥Ó¥ê¥Æ¥£¤âÂçÉý¤Ë¶¯²½¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
£±¡ËÀ¤³¦Ãæ¤ÎÃ¯¤â¤¬Æ±¤¸¼õ¸¡µ¡²ñ¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¥¢¥¯¥»¥·¥Ó¥ê¥Æ¥£
¹ñºÝÅª¤Ê¥¦¥§¥Ö¥¢¥¯¥»¥·¥Ó¥ê¥Æ¥£´ð½à¡ÖWCAG 2.1 AA¡Ê¢¨2¡Ë¡×¤Ë½àµò¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë³Æ¹ñÀ¯ÉÜ¤Î¥¦¥§¥Ö¥¢¥¯¥»¥·¥Ó¥ê¥Æ¥£µ¬³Ê¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£»ë³Ð¡¦Ä°³Ð¡¦»èÂÎ¡¦Ç§ÃÎ¡¦¸À¸ì¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÆÃÀ¤ò»ý¤Ä¼õ¸¡¼Ô¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¥æー¥¶ー¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈPC¤ä¥â¥Ð¥¤¥ëÃ¼Ëö¤Ç¤â¡¢²èÌÌ¤Ë±þ¤¸¤¿¥ì¥¹¥Ý¥ó¥·¥Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤è¤ê¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤¬ºÇÅ¬²½¤µ¤ì¡¢¥¿¥Ã¥ÁÁàºî¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¢¨2¡ËWeb Content Accessibility Guidelines
¥¢¥¯¥»¥·¥Ó¥ê¥Æ¥£ÂÐ±þ¤ÎÎã¡§¡¡
¢ãÂ¿¸À¸ì´Ä¶¤Î³Ø½¬¼Ô¤ËÂÐ±þ¢ä
À¤³¦³ÆÃÏ¤Î¼õ¸¡¼Ô¤òÁÛÄê¤·¤¿Â¿¸À¸ìUI¤òÅëºÜ¡£Ê¸²½¤ä¸À¸ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ±¦¤«¤éº¸¤ÎÉ½µ¤äÆüËÜ¸ì¤Î½Ä½ñ¤¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¡¢½ÐÂê¥Ý¥ê¥·ー¤Ë±þ¤¸¤Æ³ÆÃÏ°è»ÅÍÍ¤ÇÉ½¼¨¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢ã»ë³Ð»Ù±ç¡Ê¼å»ë¡¦¿§³ÐÂ¿ÍÍÀ¡¦Á´ÌÕ¡Ë¢ä
¥Õ¥©¥ó¥È¥µ¥¤¥º¤ÎÊÑ¹¹¡¢²èÌÌ¤ÎÇÛ¿§¤ä¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤ÎÊÑ¹¹¡¢²»À¼ÆÉ¤ß¾å¤²ÂÐ±þ¡¢²èÌÌ¤Î³ÈÂçÉ½¼¨¡¢¥¹¥¯¥êー¥ó¥êー¥Àー¤Ø¤ÎÂÐ±þ¡¢³°Éô¤ÎÅÀ»ú¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤È¤ÎÂÐ±þ¤Ê¤É¡£¡¡
¢ãÄ°³Ð»Ù±ç¡ÊÆñÄ°¡¦¤í¤¦¡Ë¢ä
ÌäÂêºîÀ®»þ¤ËÀßÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»úËë¤ÎÁÞÆþ¡¢¥Æ¥¥¹¥È¤ÎÅºÉÕ¡¢ºÆÀ¸²ó¿ô¤ÎÀ©¸æ¤ä²»ÎÌ¥¼¥íÀßÄê¤Ë¤âÂÐ±þ¡£
¢ã»èÂÎÉÔ¼«Í³¤äºÙ¤«¤¤±¿Æ°¤¬º¤Æñ¤ÊÊý¤Ø¢ä
Ä¹»þ´Ö»ÑÀª¤¬Æñ¤·¤¤Êý¤Î¤¿¤á¤Î°ì»þÊÝÂ¸¡¦ÃæÃÇºÆ³«¤òÉ¸½à²½¡£¥ー¥Üー¥É¤À¤±¤ÇÁ´Áàºî´°·ë¡Ê¥¿¥Ö¡¦Ìð°õ¡¦Enter¡Ë¡¢OSÉ¸½à¤Î³°Éô¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ä»ëÀþÆþÎÏ¤Ê¤É»Ù±çµ»½Ñ¤ÈÏ¢·È¡£
¢ã¥Ç¥£¥¹¥ì¥¯¥·¥¢¤Î³Ø½¬¼Ô¤ÎÊý¸þ¤±»Ù±ç¢ä
Ê¸»ú¥µ¥¤¥º¡¦Ê¸»ú´Ö¡¦¹Ô´Ö¤ÎÊÑ¹¹¡¢¥é¥¤¥ó¥êー¥Àー¡¢ÆÉ¤ß¾å¤²¤È¥Ï¥¤¥é¥¤¥ÈÆ±´ü¡¢»þ´ÖÀ©¸ÂÈóÉ½¼¨ÀßÄê¤Ê¤É¡£
¢¨ËÜ¥ê¥êー¥¹¤ËµºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¯¥»¥·¥Ó¥ê¥Æ¥£µ¡Ç½¤Ë¤Ï¡¢TAO¤Î³Æ¥â¥¸¥åー¥ë¤ÇÄ¾ÀÜ¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ë²Ã¤¨¡¢ÌäÂê¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî»þ¤ËÉ¬Í×¤È¤Ê¤ë»ö¹à¤ä¡¢³°Éôµ¡´ï¡¦OSÉ¸½àµ¡Ç½¤È¤ÎÏ¢·È¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
£²¡Ë¥¯¥é¥¦¥É¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¹½Â¤¤Ë¤è¤êÂçµ¬ÌÏ¤Ê³ÈÄ¥¡¦Ï¢·È¤¬¤Ç¤¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à
¡¡¼¡À¤ÂåÈÇ¡ÖTAO¡×¤Ï¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¥¯¥é¥¦¥É¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¹½Â¤¤Ëºþ¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥¢¥¯¥»¥¹½¸Ãæ»þ¤Ç¤â¼«Æ°Åª¤Ë¥ê¥½ー¥¹¤ò³ÈÄ¥¤·¡¢É´Ëü¿Íµ¬ÌÏ¤¬¼õ¸¡¤·¤Æ¤â°ÂÄê¤·¤¿²ÔÆ¯¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£Â¿ÍÍ¤Ê¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤äÃ¼Ëö¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¹ñ²Èµ¬ÌÏ¤Î³ØÎÏÄ´ºº¤«¤é¡¢»ñ³Ê»î¸³¤Þ¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤Ê»î¸³¤ò°ÂÄê¤·¤Æ¼Â»Ü¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Ï³Æ¹ñÀ¯ÉÜ¤ÎÍ×·ï¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¸·³Ê¤Ë¹½ÃÛ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
3¡Ë¹ñºÝµ»½ÑÉ¸½à¤Ç³Ø½¬´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤È½ÀÆð¤ËÏ¢·È
TAO¤Ï¡¢¶µ°é¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë´ðÈ×¤ò»Ù¤¨¤ë¡Ö¥ªー¥×¥ó¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¡×¤Ë½àµò¤·¡¢ºÇ¿·¤Î¹ñºÝµ»½ÑÉ¸½à¤ËÂÐ±þ¤·¤¿Àß·×¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢³Ø½¬´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊLMS¡Ë¤ä¶µ°é¥Äー¥ë¤È°ÂÁ´¡¦½ÀÆð¤ËÏ¢·È¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¶µ°éµ¡´Ø¤ä»î¸³ÃÄÂÎ¤Ê¤É¤ÎÆÈ¼«¤ÎÊ¬ÀÏ¡¦¥ì¥Ýー¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤âÏ¢·È¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢API¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÍøÍÑ¼Ô¤Ï¡¢¼«¤é¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤ËTAO¤ò½ÀÆð¤Ë¡ÈÁÈ¤ß¹þ¤à¡É¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢£³Ø½¬´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤ÎÏ¢·È¡ÊLTI1.3¡Ë¡Ê¢¨3¡Ë¡§LTI¤Ë½àµò¤·¤¿³Ø½¬´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à ¡ÊLMS¡Ë¤«¤éÄ¾ÀÜTAO¤òµ¯Æ°¤Ç¤¡¢¥í¥°¥¤¥ó¾ðÊó¤Ê¤É¤ò¼«Æ°Ï¢·È¡£¼õ¸¡¸å¤Î·ë²Ì¤Ê¤É¤ò°ÂÁ´¤ËLMS¤ËÌá¤¹¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢£¥Æ¥¹¥ÈÌäÂê¤Î¶¦Í¡ÊQTI3.0¡Ë¡Ê¢¨4¡Ë¡§TAO¾å¤ÇºîÀ®¤·¤¿ÌäÂê¤Ï¡¢QTIÂÐ±þ¤ÎÂ¾¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Â¾¼Ò¥Äー¥ë¤ÇºîÀ®¤·¤¿ÌäÂê¤âTAO¾å¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢¥Æ¥¹¥ÈÌäÂê¤ÎÁê¸ßÍøÍÑ¤òÂ¥¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¡Ê½¾ÍèÈÇ¤ÏQTI2.2¡¢LTI1.1¤Þ¤Ç¤ÎÂÐ±þ¡Ë
4¡ËÃ¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤ËÌäÂêºîÀ®¤¬¤Ç¤¤ë¥ªー¥µ¥ê¥ó¥°µ¡Ç½
¡¡CBT»î¸³¤Ï¡¢²»À¼¤äÆ°²è¤Ê¤É¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»×¹ÍÎÏ¡¦È½ÃÇÎÏ¡¦É½¸½ÎÏ¤Ê¤É¡¢Â¿ÌÌÅª¤ÊÎÏ¤òÉ¾²Á¤Ç¤¤ë¿·¤·¤¤»î¸³Êý¼°¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î²»À¼¤òÊ¹¤¤¤¿¤ê±ÇÁü¤Ç¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤ê¤È¡¢»æ¤Î»î¸³¤Ç¤Ïº¤Æñ¤À¤Ã¤¿Â¿ÍÍ¤ÊÉ½¸½¤ò»È¤Ã¤¿½ÐÂê¤â²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£TAO¤Ç¤Ï¡¢»ë³ÐÅª¤ÊUI¤«¤éÌäÂê¥¿¥¤¥×¤òÁª¤Ó¡¢¥Æ¥¥¹¥È¡¦²èÁü¡¦Æ°²è¤Ê¤É¤Î¥Ñー¥Ä¤ò¥É¥é¥Ã¥°&¥É¥í¥Ã¥×¤¹¤ë¤À¤±¤ÇÄ¾´¶Åª¤ËÌäÂê¤òºîÀ®¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¼¡À¤ÂåÈÇ¤ÎÌäÂêºîÀ®´Ä¶¡ÖTAO Studio¡×¤Ç¤Ï¡¢ÌäÂê¡¦¥Æ¥¹¥È¤òÂÎ·ÏÅª¤ËÃßÀÑ¤·¡¢¥¿¥°ÉÕ¤±¡¦¸¡º÷Åù¤Î¥é¥¤¥Ö¥é¥êµ¡Ç½¤ò¶¯²½¤·¡¢²áµîÌäÂê¤ÎºÆÍøÍÑ¤ä²þÄû¤ò´ÊÃ±¤Ë¹Ô¤¨¤Þ¤¹¡£
¢¨¼¡À¤ÂåÈÇ¤ÎÌäÂêºîÀ®´Ä¶¡ÖTAO Studio¡×¤Ï¡¢2026Ç¯9·îÄó¶¡¤ò·×²èÃæ¡£
5¡Ëº£¸å¤Î³ÈÄ¥Í½Äê
¡¡―ÉÔÀµ´Æ»ë¡§¹ñ²È»ñ³Ê»î¸³¤Ê¤É¹â¤¤¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»î¸³¤Ë¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢»î¸³¤ÎÉÔÀµ´Æ»ëµ¡Ç½¤Î³ÈÄ¥¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼õ¸¡¼Ô¤Î²èÌÌ¤ä¾õ¶·¤Î¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢³°Éô´Æ»ë¡¦Ç§¾Ú¥µー¥Ó¥¹¤È¤ÎÏ¢·È¤ä¼«¼Òµ¡Ç½¤Î³«È¯¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¤è¤ê¸·³Ê¤Ê»î¸³±¿±Ä¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡―AI³èÍÑ¡§ ÌäÂê¤ÎÊ¬Îà¤ä¥ー¥ïー¥É¤Ê¤É¤ÎÉ¬Í×¤Ê¾ðÊó¡Ê¥á¥¿¥Çー¥¿¡Ë¤òAI¤¬Êä´°¤·¡¢ÌäÂêÊ¸¤Î¹½À®¤ò¼«Æ°¤ÇÄó°Æ¤·¡¢¤è¤êÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤ÌäÂêºîÀ®¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÃæ¤Ç¥¸¥§¥ó¥Àー¥Ð¥¤¥¢¥¹¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤Ê¤ÉÌäÂêÊ¸¤ÎÉ½¸½¤òÊäÀµ¤¹¤ëµ¡Ç½¤Ê¤É¤â·×²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼¡À¤ÂåÈÇ¡ÖTAO¡×¤Î¥Õ¥ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¹½À®
¢£¼¡À¤ÂåÈÇ¡ÖTAO¡×¹½À®¥â¥¸¥åー¥ë
¡ÖTAO Portal¡Ê¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È·ó¥Æ¥¹¥È´ÉÍý¡Ë¡×¡¢¡ÖTAO Advance¡Ê¥Æ¥¹¥È¼õ¸¡¡Ë¡×¡¢¡ÖTAO Studio¡Ê¿·¡¦ÌäÂêºîÀ®´Ä¶¡Ë¡×¡¢¡ÖTAO Grader¡ÊºÎÅÀ¡Ë¡¦¡ÖTAO Insights¡Ê·ë²ÌÊ¬ÀÏ¡Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥â¥¸¥åー¥ë¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶µ°éµ¡´Ø¤ä»î¸³¼çºÅ¼Ô¤ÏÌÜÅª¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ºÇÅ¬¤Ê¥¢¥»¥¹¥á¥ó¥È´Ä¶¤ò½ÀÆð¤Ë¹½ÃÛ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¡ÖTAO Studio¡ÊÌäÂêºîÀ®´Ä¶¡Ë¡×¤Ï¡¢2026Ç¯9·îÄó¶¡¤ò·×²èÃæ¡£
¢£Äó¶¡·ÁÂÖ
SaaS¤Ë¤è¤ê¼¡À¤ÂåÈÇ¡ÖTAO¡×¤ÎÍøÍÑ´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¥â¥¸¥åー¥ë¹½À®¤È¥é¥¤¥»¥ó¥¹ÂÎ·Ï¤Ë¤è¤ê¡¢TAO¤Ï¤¢¤é¤æ¤ë¹ñ¡¦¶µ°éµ¡´Ø¡¦»î¸³ÁÈ¿¥¤ËÅ¬ÍÑ¤Ç¤¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¥¹¥±ー¥ë¤Î¶µ°é¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ë½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£
―TAO ¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¡ÊSaaS¡Ë
¥¤¥ó¥Õ¥é¹½ÃÛ¤ä¥µー¥Ð´ÉÍý¤¬ÉÔÍ×¡£¥é¥¤¥»¥ó¥¹ÍøÍÑ¤ä¼õ¸³²ó¿ô¤Ë±þ¤¸¤Æ½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¼õ¸¡¼Ô¤È¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÅÐÏ¿¤¹¤ë¤À¤±¤ÇÂ¨ºÂ¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥»¥¹¥á¥ó¥È¤ò³«»Ï¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Æ³Æþ¡¦±¿ÍÑ¥³¥¹¥È¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢°ÂÁ´¤Ê¸ÄÊÌ³Ø½¬¤Ë±þ¤¸¤¿´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£³Ø¹»¤ä¼«¼£ÂÎ¤Ïµ»½ÑÍ×°÷¤òÁý¤ä¤µ¤º¤Ë±¿ÍÑ²ÄÇ½¡£Í½»»¤ä¼Â»Ü¥Æ¥¹¥È¤ÎÍ×·ï¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¥Þ¥ë¥Á¥Æ¥Ê¥ó¥È¡¦¥·¥ó¥°¥ë¥Æ¥Ê¥ó¥È¤«¤éÁªÂò¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢¨Ç¯´ÖÍøÍÑÎÁ¶â¡§¥È¥é¥¤¥¢¥ë¥×¥é¥ó¡¡Ìó60Ëü±ß¡ÊÀÇÊÌ¡¦¥Æ¥¹¥È²ó¿ô¡§Ìó2,400²ó¡Ë～¤«¤é¡£
À¤³¦Ãæ¤ÎÃÎ¸«¤ò¼è¤ê¹þ¤à¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ë¤è¤ë·ÑÂ³Åª¤Ê¿Ê²½
¡¡¼¡À¤ÂåÈÇ¡ÖTAO¡×¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯1·î5Æü¤Ë¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹¤â¸ø³«¤µ¤ì¡¢À¤³¦Ãæ¤Î³«È¯¼Ô¤ä¸¦µæ¼Ô¤¬»²²Ã¤¹¤ë¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤È¤È¤â¤Ë¿Ê²½¤òÂ³¤±¤Þ¤¹¡£¥æー¥¶ー¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤ëÄó°Æ¤ä²þÁ±¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢¾ï¤ËºÇ¿·¤Îµ»½Ñ¡¦µ¡Ç½¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢À¤³¦µ¬ÌÏ¤ÎÍøÍÑ¼Ô¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÈÏ¢·È¤·¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê¹¹¿·¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ä¹´üÅª¤Ê²ÁÃÍ¸þ¾å¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê¤´»²¹Í¡ËTAO Community Forum²ñ°÷¸ÂÄê¥á¥ó¥Ðー¥º¥µ¥¤¥È¡¡https://forum.community.taotesting.com/
―TAO Community Edition¡Ê¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹¡ËÄó¶¡·ÁÂÖ
À¤³¦¤Î¸¦µæ¼Ô¤¬ÍøÍÑ¡¢²þÎÉ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹¥é¥¤¥»¥ó¥¹¡ÖAGPLv3¡×¤Ë´ð¤Å¤¸ø³«¡£GitHub¤Ç¤Î¥½ー¥¹¥³ー¥É¸ø³«¤Î¤Û¤«¡¢DockerÈÇ¤Ç¤âÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊÌ¾ ¡¡ TAO Community Edition
³«È¯¸µ ¡¡ Open Assessment Technologies S.A.¡ÊOAT¼Ò¡¿¥ë¥¯¥»¥ó¥Ö¥ë¥¯¡Ë
ÂÐ±þµ¬³Ê¡¡ QTI 3.0¡¢LTI 1.3¡¢WCAG2.1 AA¤Ê¤É ¢¨¹ñºÝÅª¤Ê¥¦¥§¥Ö¥¢¥¯¥»¥·¥Ó¥ê¥Æ¥£´ð½àWCAG 2.1 AA¤Ë¤âÂÐ±þ
Äó¶¡³«»Ï¡¡¡¡¡ÖTAO Community Edition¡×2026Ç¯1·î5Æü
ÆâÅÄÍÎ¹Ô¤Î¶µ°é¥Çー¥¿³èÍÑ¤Î¼èÁÈ¤ß
¡¡2025Ç¯¤ËÁÏ¶È115Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿ÆâÅÄÍÎ¹Ô¤Ï¡¢1¿Í1ÂæÃ¼Ëö¤ÎÆ³Æþ¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¹½ÃÛ¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤«¤éÊÝ¼é¥µ¥Ýー¥È¤Þ¤Ç¡¢Á´¹ñ¤Î³Ø¹»¤Ë¶µ°éICT¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¶µ°éÁí¹ç¸¦µæ½ê¡Ê1998Ç¯ÀßÎ©¡Ë¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÁíÌ³¾Ê¡Ö¥Õ¥åー¥Á¥ãー¥¹¥¯ー¥ë¿ä¿Ê»ö¶È¡×¤äÊ¸Éô²Ê³Ø¾Ê¡Ö³Ø¤Ó¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó»ö¶È¡×¤Ê¤É¡¢»º´±³ØÏ¢·È¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ß¡¢2008Ç¯¤Ë¤ÏÁ´¹ñ³ØÎÏ¡¦³Ø½¬¾õ¶·Ä´ºº»ö¶È¤ò¼õÂ÷¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¶µ°é¥¢¥»¥¹¥á¥ó¥È»ö¶È¤Ë¤â»²Æþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡££²020Ç¯ÅÙ¤«¤é¤ÏÊ¸Éô²Ê³Ø¾ÊCBT¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖMEXCBT¡×¤ËTAO¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢ÆâÅÄÍÎ¹Ô¤Ï¹½ÃÛ¡¦±¿ÍÑ¤ò´´»ö´ë¶È¤È¤·¤ÆÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á´¹ñ¤Î¾®¡¦Ãæ³Ø¹»¤Ë¤ª¤±¤ëCBT´Ä¶¤ÎÀ°È÷¤È°ÂÄê±¿ÍÑ¤ò»Ù¤¨¡¢2021Ç¯¤«¤é¤ÏMEXCBT¤ËÂÐ±þ¤·¤¿³Ø½¬e¥Ýー¥¿¥ë¡ÖL-Gate¡×¤ò¡¢Á´¹ñ¤Î¼«¼£ÂÎ¤ØÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿2016Ç¯¤Ë¤Ï¶µ°é¤Ë¤ª¤±¤ë¥ªー¥×¥ó¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤ÎÉáµÚ¤Ë¸þ¤±¤¿¡ÖÆüËÜ1EdTech¶¨²ñ¡×¤ÎÀßÎ©¤Ë¶¨ÎÏ¤·¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¶µ°é¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹½ÃÛ¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆâÅÄÍÎ¹Ô¤ÈOAT¼Ò¤Ï¡¢¼¡À¤ÂåÈÇTAO¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¶µ°é¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤¿³Ø¤Ó¤Î¼Á¤Î¸þ¾å¤È¡¢¸øÊ¿¤Ç»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¶µ°é´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤Ë¸þ¤±¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
