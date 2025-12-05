ºÇÍ¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡ª12/3(¿å)¤ª¤â¤Á¤ãAED¡Ø¥È¥¤¤³¤³¤í¡Ù¤¬¡¢ÆüËÜAEDºâÃÄ¤Î¡ØAED¿ä¿Ê¥Õ¥©ー¥é¥à2025 AED¸ùÏ«¾Þ¡Ù¤Ë¤ÆºÇÍ¥½¨¾Þ¤ËÁª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯12·î3Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë°ì¶¶¹ÖÆ²¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖAED¿ä¿Ê¥Õ¥©ー¥é¥à2025¡×¡Ê¼çºÅ¡§¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í ÆüËÜAEDºâÃÄ¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤ª¤â¤Á¤ãAED¡Ø¥È¥¤¤³¤³¤í¡Ù¤¬¡ÖAED¸ùÏ«¾Þ2025¡×ºÇÍ¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Í¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿Ì¾¸Å²°¤ÎV·Ï¥Ð¥ó¥ÉÎïÎï-reirei- ¤È¶¦¤Ë¼õ¾Þ¤ò´î¤Ó¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿
12/3¡Ê¿å¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¼ø¾Þ¼°¤Ë¤ÏºäÌîÅÅµ¡¹©¶È½ê¤È¶¦¤Ë¥È¥¤¤³¤³¤í³«È¯¿ä¿Ê¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡¢terasu¼Ò¤Î¥á¥ó¥Ðー¤â¶¦¤ËÉñÂæÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ìó4Ç¯¤Ë¤ª¤è¤Ö³èÆ°¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î³èÆ°¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯·ëÂ«¤â¹â¤Þ¤ë1Æü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÆüËÜAEDºâÃÄ AED¸ùÏ«¾Þ¡×¤È¤Ï
¡ÖAED¿ä¿Ê¥Õ¥©ー¥é¥à¡×¤Ï¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡¦ÁíÌ³¾Ê¾ÃËÉÄ£¡¦Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¡¦ÆüËÜ°å»Õ²ñ¡¦NHK¡¦ÆüËÜ½Û´Ä´ï³Ø²ñ¤Ê¤É¡¢20¤òÄ¶¤¨¤ë¾ÊÄ£¡¦³Ø²ñ¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¸å±ç¤¹¤ë¡¢ÆüËÜºÇÂçµé¤ÎAED¥¤¥Ù¥ó¥È¡£¤½¤Î¸ø¼°¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÃæ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡ÖAED¸ùÏ«¾Þ¡×¤Ï¡¢Ç¯¤Ë°ìÅÙ¡¢AEDÉáµÚ¤Ë´óÍ¿¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤òÁ´¹ñ¤«¤éÁª½Ð¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ºÇÍ¥½¨¾Þ¤Ï¡¢¤½¤ÎÇ¯¤ËAEDÉáµÚ¤ØºÇ¤âÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿°ì¤Ä¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¼øÍ¿¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢Á´¹ñ¤ÇÍ£°ì¤ÎÉ½¾´¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ª¤â¤Á¤ãAED¡Ø¥È¥¤¤³¤³¤í¡Ù³«È¯¤ÎÇØ·Ê
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎAED»ÈÍÑÎ¨ÄãÌÂ¤ò²ÝÂê¤È¤·¡¢
¡Ö¼¡À¤Âå¤ÎAEDÇ§ÃÎ¥µ¥¤¥¯¥ë¡×¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¡¢
¡ÖÆüËÜ¤ÎAEDÍøÍÑÎ¨10¡óÃ£À®¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¡Ö¼¡À¤Âå¤ÎAEDÇ§ÃÎ¥µ¥¤¥¯¥ë¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤½¤ì¤Ï·¼ÌØ³èÆ°¤ÎÃæ¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿¥æー¥¶ー¥ê¥µー¥Á¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿»ëÅÀ¤Ç¤¹¡£
¢£AED·¼ÌØ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥æー¥¶ー¥ê¥µー¥Á¤«¤é¤ï¤«¤Ã¤¿¤³¤È
£±.Â¿¤¯¤ÎÂç¿Í¤¬AED¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë
£².¤À¤±¤ÉÂç¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤ÈAED¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë
£³.¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç»Å»ö¤ä²ÈÄí¤ÈË»¤·¤¤Ãæ¤Ç¡Ö¤ï¤¶¤ï¤¶AED¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ö»þ´Ö¡×¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤
¢£Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ë¼«Á³¤ÈAED¤ò»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¼Ò²ñ¥·¥¹¥Æ¥à¤òºî¤ë¤·¤«¤Ê¤¤
AED¤Î»ÈÍÑÎ¨¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï·¼ÌØ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æü¾ï¤ÎÃæ¤Ç¼«Á³¤ÈAED¤Ë¿¨¤ì¤ëÂÎ¸³¤òÁÏ½Ð¤·¡Ö¼Ò²ñ¿Í¤È¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤ËAED¤¬»È¤¨¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤¬É¬Í×¤È»ä¤¿¤Á¤Ï¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
3～5ºÐ¤ÎAEDÂÎ¸³¤ò¹Í¤¨¤ëÃæ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡Ø¥È¥¤¤³¤³¤í¡Ù
¢£2024Ç¯11·î¤Î½éÈÎ¸ÂÄê1,000¸Ä¤¬¤¿¤Ã¤¿7Æü¤Ç´°Çä
¤ª¤â¤Á¤ãAED¡Ø¥È¥¤¤³¤³¤í¡Ù¤ÏºòÇ¯11·î¤ËÈÎÇä³«»Ï¡£¸ÂÄê1,000¸Ä¤¬7Æü¤Ç´°Çä¤·¡¢´°Çä°Ê¹ß¤âºÆÈÎ´õË¾¤ÎÀ¼¤¬°î¤ì¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ª°å¼Ô¤µ¤ó¤´¤Ã¤³¤Î¥»¥Ã¥È¤Ë¡ÖAED¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¡×¤Ê¤«¤Ç¡¢Í·¤Ó¤Ê¤¬¤éAED¤Ë¿¨¤ì¤ë¿·¤¿¤ÊÂÎ¸³¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤ª¤â¤Á¤ã¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹ñÆâ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥É¥¤¥Ä¤Ê¤É³¤³°¤«¤é¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¡¢ÊÝ°é±à¡¦ÍÄÃÕ±à¤Ë´óÂ£¤¹¤ëÊý¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÍøÍÑ¤¹¤ëÊý¤Ê¤É¡¢Â¿ÊýÌÌ¤ÎÅ¸³«¤âÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£2026Ç¯3·î¤ËºÆÈÎ·èÄê¡ª¡ª¡ª
º£²ó¤Î¼õ¾Þ¤Ï2026Ç¯3·î¤ËÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ëºÆÈÎ³«»Ï¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÄÉ¤¤É÷¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡££Ø¤òÄÌ¤·¤ÆÍèÇ¯3·î¤ÎºÆÈÎ¹ðÃÎ¤ò¹Ô¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¡¢ºÇÍ¥½¨¾Þ¤Î¼õ¾Þ¤ÏÈó¾ï¤Ë´ò¤·¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2026Ç¯3·îºÆÈÎ·èÄê¡ªHP¤«¤éºÆÈÎÏ¢Íí¤ÎÍ½Ìó¼õ¤±Æþ¤ìÃæ¡ª
¢£ºÆÈÎ¸ÂÄê3,000¸Ä¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖºÆÈÎÏ¢ÍíÍ½Ìó¿½¤·¹þ¤ß1,500·ï¡×¤òÆÍÇË¡ª
ºÆÈÎ¤Þ¤Ç4¤«·î¤ò·Þ¤¨¤ëÃæ¤Ç¡¢¸ø¼°HP¤«¤é¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡ÖºÆÈÎÏ¢Íí¿½¤·¹þ¤ß¡×¤ÎÅÐÏ¿¤Ï´û¤Ë1,500·ï°Ê¾å¡£Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤«¤é¡¢¹ØÆþ¤òÂÔ¤ÁË¾¤àÀ¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ºÇÍ¥½¨¾Þ¼õ¾Þ¡ªºäÌî¤ÎÉñÂæ¾å¥¹¥Ôー¥ÁÆâÍÆ
ºäÌîÅÅµ¡¹©¶È½ê ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ºäÌî¶³²ð
»ä¤¿¤Á¤Ï¼¡À¤Âå¤ÎAEDÇ§ÃÎ¥µ¥¤¥¯¥ë¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹
»ä¤Ï¡¢¸µ¡¹°åÎÅ½¾»ö¼Ô¡¦°åÎÅµ¡´ï¥áー¥«ー¤ÈAED¤Ë´Ø¤ï¤ë»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£6Ç¯Á°¡¢Éã¤Î²ñ¼Ò¤ò·Ñ¤°¤¿¤á¤ËËÌ³¤Æ»¤ÎÊÒÅÄ¼Ë¤Ç¤¢¤ëËÌ¸«¤ËÌá¤ê¡¢°åÎÅ¶È³¦¤È¤ÏÁ´¤¯°Û¤Ê¤ë³°Â¦¤ÎÀ¤³¦¤òÀ¸¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖÃ¯¤â¤¬¥Òー¥íー¤Ë¤Ê¤ì¤ëAED¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£¤½¤ÎÁÛ¤¤¤Ï¶¯¤¯¡¢AED¤ÎÀßÃÖÈÎÇä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£Äó°Æ¤ò¤¹¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡ÖLED¡©¸÷¤ë¤ä¤Ä¡©¡×¤È¡£¶È³¦¤Î¸½¼Â¤È¡¢À¸³è¼Ô¤Î¸½¼Â¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¥®¥ã¥Ã¥×¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤ï¤Í¤Ð¡Ä¡×¤È·¼ÌØ³èÆ°¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤ª¤â¤Á¤ãAED¡Ø¥È¥¤¤³¤³¤í¡Ù¤ò³«È¯¤·¡¢º£²ó¡¢ºÇÍ¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£º£»×¤¦¤Î¤Ï¡¢ÂçÀÚ¤µ¤ä³Ø¤Ó¤ò·¼ÌØ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æü¾ï¤ËÍÏ¤±¹þ¤àÂÎ¸³¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡Ö¼¡À¤Âå¤ÎAEDÇ§ÃÎ¥µ¥¤¥¯¥ë¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡×¤È¤¤¤¦ÌÜÅª¤Î¤â¤È¡¢»Ò¤É¤â¤¬Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«Á³¤ÈAED¤ò»È¤¨¤ëÀ¤³¦¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£¥È¥¤¤³¤³¤í¤Ï¡¢¤½¤Î°ì¤Ä¤ÎÂÎ¸³¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤ÎAED»ÈÍÑÎ¨¤ò¸þ¾å¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡£¤Þ¤À¤Þ¤ÀÌ¤Íè¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÆü¤Ï¡¢ºÇÍ¥½¨¾Þ¤ËÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼õ¾Þ¼°ÅÐÃÅ¥á¥ó¥Ðー¤Î¥³¥á¥ó¥È
¹çÆ±²ñ¼Òterasu ÂåÉ½ ½©»³Éö²Ì
ºäÌî¤µ¤ó¤ÈÌó4Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤Ë¡ÖAED¤ò¹¤á¤¿¤¤¡×¤È»Ç¤Ã¤¿»þ¡¢¡Ö¶½Ì£¤Î¤Ê¤¤¿Í¤ËÌµÍý¤Ë·¼¤â¤¦¤·¤Æ¤â¹¤¬¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤³¤È¤¬½ÐÈ¯ÅÀ¤Ç¤·¤¿¡£¥¼¥í¤Î¿Í¤ò¶½Ì£¤¢¤ë¾õÂÖ¤ËÆ°¤«¤¹¤Ë¤Ï¡¢Ì¿¤Ë´Ø¤ï¤ë¥Æー¥Þ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â½¾Íè¤Î½Å¤¿¤¤¡È¶µ°é¡É¤À¤±¤Ç¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢³Ú¤·¤¯¡¦ÌÌÇò¤¯¤È¤¤¤¦·Ú¤¤¥¿¥Ã¥Á¥Ý¥¤¥ó¥È¤Å¤¯¤ê¤ò½Å»ë¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¶¦¤ËÈ¼Áö¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¥È¥¤¤³¤³¤í¡Ù¤Ï¤½¤Î¹Í¤¨¤ò·Á¤Ë¤·¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢AEDÇ§ÃÎ¤Î¿·¤·¤¤Æþ¸ý¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¼õ¾Þ¤òÎå¤ß¤Ë¡¢AED¤ÎÇ§ÃÎ¥µ¥¤¥¯¥ë¤ò¤è¤ê³Ú¤·¤¯¹¤¬¤ë·Á¤Ç¤Ä¤¯¤êÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¹çÆ±²ñ¼Òterasu ¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°»ö¶ÈÉôÉôÄ¹ ²ÃÆ£Í´õ
¤ï¤¿¤·¤ÏÅÔÆâ¤ÎÂç³ØÉÂ±¡¤Ç´Ç¸î»Õ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÀ¤³¦¤ò¤â¤Ã¤È·ò¹¯¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Ç¡¢°åÎÅ¶È³¦¤òÈô¤Ó½Ð¤·¡¢¿·µ¬»ö¶È¤òºî¤ëÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ì¿¤ò¤¹¤¯¤¦¸½¾ì¤ò·Ð¸³¤·¤¿¿Í¤Ï¡¢Ì¿¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò·¼ÌØ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤âÀµ¤·¤¯ÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤½Ö´Ö¤ÏÂ¿¡¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÂçÀÚ¤µ¤ò·¼ÌØ¤·¤Æ¤â¹ÔÆ°ÊÑÍÆ¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤¤¡£»à¤äÉÂµ¤¤È¤¤¤¦¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê·Ð¸³¤ò·Ð¤¿¿Í¤ÏÌ¿¤ÎÂçÀÚ¤µ¤Ëµ¤¤Å¤¹ÔÆ°¤òÊÑ¤¨¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ç¤ÏÃÙ¤¤¡£ÉÔ¹¬¤ÊÂÎ¸³¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ì¤Íè¤ò°é¤à³Ú¤·¤¤ÂÎ¸³¤«¤é³Ø¤Ó¤äµ¤¤Å¤¤òÍ¿¤¨¡¢¹ÔÆ°ÊÑÍÆ¤òÂ¥¤·¡¢¼Ò²ñ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£¥È¥¤¤³¤³¤í¤Î¼õ¾Þ¤Ï¤½¤ÎÂè°ìÊâ¡£¼¡À¤Âå¤ÎAEDÇ§ÃÎ¥µ¥¤¥¯¥ë¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢AED¤Î»ÈÍÑÎ¨¤ò¸þ¾å¤·¡¢µß¤ï¤ì¤ëÌ¿¤ò¤Ò¤È¤ê¤Ç¤âÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¹çÆ±²ñ¼Òterasu ±öÅÄÍ¦´õ
2021Ç¯¤Ë¤Ï¤¸¤á¤ÆºäÌî¤µ¤ó¤È¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤È¤¡¢ËÍ¤ÏÆü¾ï¤ÎÃæ¤ÇAED¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤ÏÁ´¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Åö»þ¤ÎËÍ¤ÏºäÌî¤µ¤ó¤Ë¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤³¤Þ¤ÇAED¤ËÇ®¤¯¤Ê¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ºäÌî¤µ¤ó¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ÇÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÖÌ¿¤ËÂÐ¤·¤Æ¹Í¤¨¤ë»þ´Ö¡×¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¡£¤³¤ÎÂÎ¸³¤³¤½¤¬¡¢¼þ¤ê¤Î¿Í¤¬Ì¿¤Î´íµ¡¤ËÉÎ¤·¤¿»þ¤Ëµß¤¨¤ë¼Ò²ñ¤òÀ¸¤à½ÅÍ×¤Ê½Ö´Ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Þ¼Ò²ñ¤ò»Ù¤¨¤ëÂç¿Í¤¿¤Á¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¼Ò²ñ¤òÃ´¤¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬AED¤ò»È¤¨¤ë¼Ò²ñ¡£¤½¤ó¤ÊÌ¤Íè¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡Ö¼¡À¤Âå¤Î¿·¤·¤¤AEDÇ§ÃÎ¥µ¥¤¥¯¥ë¡×¤òÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¹¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥È¥¤¤³¤³¤í¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¤Þ¤ÀÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ê¤¤É¬Í×¤Ê¤³¤È¤òºî¤êÂ³¤±¡¢µß¤¨¤¿¤Ï¤º¤ÎÌ¿¤¬¼º¤ï¤ì¤Ê¤¤¼Ò²ñ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¶¦ÁÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âAED»ÈÍÑÎ¨¸þ¾å¤Ë¸þ¤±¤¿³èÆ°¤Ëî²¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¼õ¾Þ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢AED¤Ë´Ø¤ï¤ë¿Í¡¹¤È¤Î´Ø·¸À¤ò¿¼¤¯¡¦¹¤¤¤â¤Î¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤è¤ê¤è¤¤¼Ò²ñ¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÄ©Àï¤·¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤ÎÅ¸³«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
º£²ó¤ÎºÇÍ¥½¨¾Þ¼õ¾Þ¤ò¼õ¤±¡¢¡Ø¥È¥¤¤³¤³¤í¡Ù¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò½ç¼¡¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ¸ùÏ«¾Þ ºÇÍ¥½¨¾Þ ¼õ¾Þ¤ÎÆÃÀß¥Úー¥¸¤ò¶áÆü¸ø³«
¼õ¾Þ¤ÎÇØ·Ê¤ä³«È¯¥¹¥Èー¥êー¡¢±þ±ç¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ê¤É¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡Ö¸ùÏ«¾Þ¼õ¾Þ ÆÃÀß¥Úー¥¸¡×¤ò¶áÆüÃæ¤Ë¸ø³«Í½Äê¤Ç¤¹¡£¥È¥¤¤³¤³¤í¤ÎÃÂÀ¸¤«¤éº£Æü¤Þ¤Ç¤Îµ°À×¤ò¡¢¤è¤ê¿¼¤¯¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¡Ö#50¿Í¤¬¸ì¤ë¡¢Ì¿¤ò¤Ä¤Ê¤°¥¹¥Èー¥êー¡×´ë²è¤ò¼«¼Ò¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤Æ¥¹¥¿ー¥È
ºäÌîÅÅµ¡¤È¡Ø¥È¥¤¤³¤³¤í¡Ù¤Î¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹çÆ±²ñ¼Òterasu¤Ë¤Æ¡¢¶¦Æ±±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖAEDÇ§ÃÎ°Ñ°÷²ñ¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢°åÎÅ½¾»ö¼Ô¡¦µßÌ¿»Î¡¦¶µ°é´Ø·¸¼Ô¡¦°ìÈÌ»ÔÌ±¤Ê¤É¡¢AED¤Ë´Ø¤ï¤ë50Ì¾¤Ø¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤¹¤ë´ë²è¡Ö#50¿Í¤¬¸ì¤ë¡¢Ì¿¤ò¤Ä¤Ê¤°¥¹¥Èー¥êー¡× ¤ò11/21(ÌÚ)¤è¤ê¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£AED¤Î¸½¾ì¤Ç²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤Ê¤¼¡È»È¤ï¤ì¤Ê¤¤¡É¤Î¤«¡¢¸½¼Â¤ÎÀ¼¤ò½¸¤á¡¢¼Ò²ñ¤ËÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§AEDÇ§ÃÎ°Ñ°÷²ñ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
https://aedcommittee.com/
¢£ È¿¶Á¤ò¼õ¤±¡¢2026Ç¯3·î¤Ë¥È¥¤¤³¤³¤íºÆÈÎ¡Ê3,000¸Ä¡Ë¤Ø
½é²ó1,000¸Ä¤¬ÂçÈ¿¶Á¤Ë¤è¤êÁá´ü´°Çä¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢2026Ç¯3·î¤Ë¡¢¥È¥¤¤³¤³¤í3,000¸Ä¤ÎºÆÈÎ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÆÈÎ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë»È¤ï¤ì¤¿À¼¤òÈ¿±Ç¤·¡¢¤ª¤â¤Á¤ã¼«ÂÎ¤Î¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¤â¿Ê¹ÔÃæ¤Ç¤¹¡£¤è¤êÂ¿¤¯¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬°Â¿´¤·¤ÆAED¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢§ºÆÈÎ³«»Ï¤Þ¤Ç¤Î²þÎÉ¥¹¥Èー¥êー¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
https://toycocoro.com/4-1
¢£¡Ø¤ß¤£¤Ä¤±¤¿ËÜ¡Ù¤ÎÈÎÇä
¥È¥¤¤³¤³¤í¤Î¤¢¤ëÆü¾ï¤«¤éÈ¯Å¸¡£³¹Ãæ¤Ç¡ÖAED¤ò¸«¤Ä¤±¤ë½¬´·¤ò°é¤à¤³¤È¡×¤òÌÜÅª¤Ë¡ØAED¤ß¤£¤Ä¤±¤¿ËÜ¡Ù¤ò³«È¯¡¦À©ºîÃæ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÍèÇ¯3·î¤ÎºÆÈÎ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼¡À¤Âå¤ÎAEDÇ§ÃÎ¥µ¥¤¥¯¥ë¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÅ¸³«¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇÂ®¾ðÊó¤ÏºäÌîX¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤éÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§ºäÌî¶³²ð£Ø¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï¥³¥Á¥é
https://x.com/AEDsamurai
ºÇÍ¥½¨¾Þ¤ò½ÐÈ¯ÅÀ¤Ë¡¢"¼¡À¤Âå¤ÎAEDÇ§ÃÎ¥µ¥¤¥¯¥ë"¤òÆüËÜ¤Ëº¬¤Å¤«¤»¤ëÄ©Àï¤¬»Ï¤Þ¤ë
¡Ø¥È¥¤¤³¤³¤í¡Ù¤ÎÄ©Àï¤Ï¡¢º£²ó¤ÎºÇÍ¥½¨¾Þ¤ò¤Ò¤È¤Ä¤ÎÀáÌÜ¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤³¤«¤éËÜ³ÊÅª¤Ê¡È¼Ò²ñÊÑ³×¥Õ¥§ー¥º¡É¤Ø¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Í·¤Ó¤ÎÃæ¤ÇAED¤òÃÎ¤ê¡¢¤½¤Î²ÈÂ²¤ä¼þ°Ï¤Ø¼«Á³¤Ë¶½Ì£¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢¡È³Ø½¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶½Ì£¤«¤é»Ï¤Þ¤ëAEDÇ§ÃÎ¥µ¥¤¥¯¥ë¡É ¤ò¼Ò²ñ¤Ëº¬¤Å¤«¤»¤ë¤³¤È¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¸½ºß¤ï¤º¤«5¡óÌ¤Ëþ¤Î¹ñÆâAED»ÈÍÑÎ¨¤ò¡¢10¡ó¤Ø°ú¤¾å¤²¤ëÌ¤Íè¤ò¸½¼Â¤Î¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡£
¤³¤Î2¤Ä¤³¤½¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤¬ËÜÅö¤ËÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¥´ー¥ë¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Î¼õ¾Þ¤Ï¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Î¡È¥¹¥¿ー¥È¥é¥¤¥ó¡É¡£
ºäÌîÅÅµ¡¹©¶È½ê¤ª¤è¤ÓAEDÇ§ÃÎ°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢¥È¥¤¤³¤³¤í¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢µßÌ¿¹ÔÆ°¤¬¤è¤ê¿È¶á¤Ç¡¢¼«Á³¤Ç¡¢¶²ÉÝ¤äÌÂ¤¤¤Î¤Ê¤¤¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£Ã¯¤«¤Î¡Ö½õ¤±¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¡¢³Î¤«¤Ê¹ÔÆ°¤ØÊÑ¤ï¤ëÌ¤Íè¤Ø¡£»ä¤¿¤Á¤Î¾®¤µ¤Ê°ìÊâ¤¬¡¢ÆüËÜ¤ÎµßÌ¿Ê¸²½¤òÁ°¤Ø¿Ê¤á¤ëÂç¤¤Ê°ìÊâ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¼èºà¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥á¥Ç¥£¥¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ï¡¢¤É¤¦¤¾¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥È¥¤¤³¤³¤í¤ÎÃÂÀ¸¡¢¤½¤·¤ÆºÇÍ¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î¤¢¤æ¤ß01. ¹ñÆâAED»ÈÍÑÎ¨¤Ï¤ï¤º¤«5¡óÌ¤Ëþ¡Ä°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤Ç¤Ê¤¤Êý¡¹¤¬Êú¤¨¤ëAED¤Ø¤Î¸í²ò¤È»ÈÍÑÄñ¹³¤ò¼Â´¶
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤Ç¤Ê¤¤Êý¡¹¤Ë¤è¤ëAED»ÈÍÑÎ¨¤¬¤¤¤Þ¤À5¡óÌ¤Ëþ¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î²ÝÂê¤ÈºÇ½é¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ÁÄÉã¤ÎÂå¤«¤éÂ³¤¯ºäÌîÅÅµ¡¤ËÆþ¼Ò¤·¤¿ºäÌî¡£
AEDÈÎÇä¤Î¸½¾ì¤ÇÈà¤¬¼ª¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖÅÅµ¤¤¬¾¡¼ê¤ËÎ®¤ì¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¡©¡×¡Ö»ñ³Ê¤¬¤Ê¤¤¤È¿¨¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡×¤½¤ó¤Êº¬¿¼¤¤¸í²ò¤È¡È¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯ÉÝ¤¤¡É¤È¤¤¤¦Äñ¹³¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ ¡È¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤µ¡³£¤òÇä¤ë¿Í¡É ¤Ç¤Ï¡¢Ì¿¤Ïµß¤¨¤Ê¤¤¡×
¤½¤ÎÄËÀÚ¤Êµ¤¤Å¤¤¬¡¢ºäÌî¤ÎÉáµÚ³èÆ°¤ÎÂè°ìÊâ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
02. ¥Ý¥¹¥¿ー¡¢¥Úー¥Ñー¥¯¥é¥Õ¥ÈÀ©ºî¤Ë¤è¤ëÉáµÚ³èÆ°¤ò³«»Ï
¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤á¤è¤¦¡×
¤½¤¦·è°Õ¤·¤¿ºäÌî¤Ï¡¢Ã¯¤è¤ê¤â¤Ò¤¿¤à¤¤ËÆ°¤»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¥Ý¥¹¥¿ーÀ©ºî¤äX¡ÊµìTwitter¡Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò³«Àß¤·È¯¿®³èÆ°¤â³«»Ï――¡£¤½¤·¤Æ¡¢21Ç¯7·î1Æü¤Î¡ØAED¤ÎÆü¡Ù¤Ë¡Ö¥Úー¥Ñー¥¯¥é¥Õ¥ÈAED¡×¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤ï¤º¤«1Ç¯Â¤é¤º¡£
¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ð¤¤¤¤¡×
¤½¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¶¯¤¤ÁÛ¤¤¤¬¡¢½é´ü¤Î³èÆ°¤ò¤°¤¤¤°¤¤¤È¿ä¤·¿Ê¤á¤Þ¤·¤¿¡£
03.¡ÈAED¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¿Í¡É¤Ë´ÖÀÜÅª¤Ë¤·¤«ÆÏ¤«¤Ê¤¤¸½¼Â¤ËÄ¾ÌÌ
¤·¤«¤·¡¢ÉáµÚ¤Ï»×¤¦¤è¤¦¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥¯¥é¥Õ¥ÈAED¤Ï³Ø¹»¤ÎÀèÀ¸¤ä°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤Ë´î¤Ð¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ºÇ¤âÆÏ¤±¤¿¤¤°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤Ç¤Ê¤¤Êý¡¹¤Ë¤Ï ¡È´ÖÀÜÅª¤Ë¡É ¤·¤«ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖÀ¸ÅÌ¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×¡Ö¹Ö½¬¤Ç»È¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤½¤ì¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡ÈÅÁ¤¨¤ëÂ¦¤Î¿Í¤¿¤Á¡É¤ÎÃæ¤Ç¤ÎÈ¿¶Á¡£°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤Ç¤Ê¤¤Êý¡¹¤¬AED¤ò¼ê¤Ë¼è¤ëµ¡²ñ¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤³¤Î»þ´ü¡¢ºäÌî¤ÏÉáµÚ¤Î¡ÈÊÉ¡É¤È¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
04.AEDÉáµÚ¤ÎºÇÃ»¶áÆ»¤È¤·¤Æ¡Ö¼¡À¤Âå¤Ø¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¡×¤òÀïÎ¬
¤½¤ó¤ÊÃæ¤ÇºäÌî¤Ï¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î³Î¿®¤ËÃ©¤êÃå¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÂç¿Í¤òÊÑ¤¨¤ë¤è¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤òÄÌ¤¸¤ÆÂç¿Í¤¬ÊÑ¤ï¤ëÀ¤³¦¤ÎÊý¤¬¡¢Áá¤¤¡×
»Ò¤É¤â¤Î¡È³Ú¤·¤¤¡ª¡É¤È¤¤¤¦½ã¿è¤Ê´¶¾ð¤Ï¡¢Âç¿Í¤ò¾Ð´é¤Ç´¬¤¹þ¤àÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ë¤³¤½¡¢AEDÉáµÚ¤ÎÆÍÇË¸ý¤¬¤¢¤ë¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½ºäÌî¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¸þ¤±¤Î¡Ö¤·¤ã¤Ù¤êÊý¤À¤±Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¶µºà¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»Ò¤É¤â¤¬¿´¤ÎÄì¤«¤é³Ú¤·¤á¤ë¡¢ËÜÊª¤Î¡È»Ò¤É¤â¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡É ¤ò¤Ä¤¯¤ëÉ¬Í×À¤ò¶¯¤¯´¶¤¸»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
05.¤ª¤â¤Á¤ã»îºîÉÊ¤ÎÀ©ºî
¼¡¤Ê¤ëÄ©Àï¤Ï¡¢¡Ö¤ª¤â¤Á¤ã¡×¤È¤¤¤¦¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ê¼êÃÊ¤Ç¤·¤¿¡£¡È³Ø¤Ð¤»¤ë¡É¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÈÍ·¤Ó¤ÎÃæ¤Ç¼«Á³¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡É ¤È¤¤¤¦ÂÎ¸³¤ò·Á¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ºäÌî¤ÏËÜ³ÊÅª¤Ê»îºî¤ËÃå¼ê¤·¤Þ¤¹¡£É¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡¢ÀâÌÀ»ñÎÁ¤Ç¤â¹Ö½¬¥»¥Ã¥È¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢»Ò¤É¤â¤¬¡ÖÍ·¤Ó¤¿¤¤¡ª¡×¤È»×¤¨¤ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤½¤Î¤â¤Î¡£
¸í²ò¤â¶²ÉÝ¤â±Û¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï¡¢¡ÈÃÎ¼±¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÈÂÎ¸³¡É¡£¤½¤Î¿®Ç°¤¬¡¢¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ÎÃæ¿´¤Ë¿ø¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
06.¥È¥¤¤³¤³¤íÃÂÀ¸¡¢¡ÖAED¸ùÏ«¾Þ2025¡×ºÇÍ¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ
¤½¤·¤Æ¤Ä¤¤¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¤ª¤â¤Á¤ãAED¡Ø¥È¥¤¤³¤³¤í¡Ù¤Ç¤¹¡£¹ðÃÎ¤«¤éÃÂÀ¸¤Þ¤Ç¤Ë¡¢Ìó1Ç¯È¾¤Î³«È¯´ü´Ö¤ò·Ð¤Æ¡¢24Ç¯11·î1Æü¤Ë¸ÂÄê1,000¸Ä¤ÎÍ½ÌóÈÎÇä¤ò¥¹¥¿ー¥È¡£½Ö¤¯´Ö¤ËÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¡¢Í½ÌóÈÎÇä³«»Ï¤«¤é¤ï¤º¤«1½µ´Ö¤Ç´°Çä(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000005.000148937.html)¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³×¿·Åª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤¬Ç§¤á¤é¤ì¡¢¡ÖAED¸ùÏ«¾Þ2025¡×ºÇÍ¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£ÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¡¢¿Í¤¬¿Í¤ò½õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¡¢¶²ÉÝ¤âÌÂ¤¤¤â¤Ê¤¤À¤³¦¡£¥È¥¤¤³¤³¤í¤Ï¡¢¤½¤ÎÌ¤Íè¤Ø¤ÎÂè°ìÊâ¤È¤·¤ÆÊâ¤ß»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
³ô¼°²ñ¼ÒºäÌîÅÅµ¡¹©¶È½ê ²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒºäÌîÅÅµ¡¹©¶È½ê
½êºßÃÏ¡§ ËÌ³¤Æ»ËÌ¸«»ÔËÌ£¶¾òÀ¾£¶ÃúÌÜ
ÀßÎ©Æü¡§¾¼ÏÂ35Ç¯6·î17Æü
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ºäÌî¶³²ð
URL¡§https://sakano-denki.com/