À¤³¦¤ËÄ©¤à¿·¹ñºÝ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È»ÏÆ°¡ª¥Þ¥ê¶¦ÏÂ¹ñ¤Ø¤ÎÂÀÍÛ¸÷¡¦ÃßÅÅÃÓ¥·¥¹¥Æ¥à¤òÄó¶¡ÄäÅÅÂÐºö¤ÇÀ¸³è¥¤¥ó¥Õ¥é¤ò»Ù±ç
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥È¥éー¥Á¡ÊËÜ¼Ò¡§ÆàÎÉ¸©¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§°ð¾ì´ðÂÙ¡¢ÀìÌ³¼èÄùÌò¡§°ð¾ì¹¯Í´¡Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤ÓÀ¾¥¢¥Õ¥ê¥«¡¦¥Þ¥ê¶¦ÏÂ¹ñ¤Î¥¦¥¹¥Ó¡¦¥µ¥³¹ñºÝÇîÍ÷²ñÉû²ñÄ¹¤ÎÊì¹ñ¤Ç¤¢¤ë¤´¼Â²È¤Ø¡¢ÂÀÍÛ¸÷¥Ñ¥Í¥ë¤ª¤è¤ÓÃßÅÅÃÓ¥·¥¹¥Æ¥à¤òÄó¶¡¤¹¤ë¹ñºÝ»Ù±ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÀµ¼°¤Ë·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢¥Þ¥ê¶¦ÏÂ¹ñ¤ÇÄ¹Ç¯Â³¤¤¤Æ¤¤¿ÅÅÎÏ¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢¼Â¸úÀ¤Î¤¢¤ë»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Äó¶¡¼°Åµ¡ÊSigning Ceremony¡Ë¤Ï 2026Ç¯1·î ¤Ë¥È¥éー¥ÁËÜ¼Ò¤Ë¤Æ³«ºÅÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡Êº¸¡Ë³ô¼°²ñ¼Ò¥È¥éー¥ÁÀìÌ³¼èÄùÌò¡¦°ð¾ì¹¯Í´¡¡¡Ê±¦¡Ë¹ñºÝÇîÍ÷²ñÉû²ñÄ¹¡¦¥¦¥¹¥Ó¡¦¥µ¥³»á
¡Ú¥Þ¥ê¶¦ÏÂ¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÅÅÎÏ´íµ¡¤ÈÀ¸³è²ÝÂê¡Û
¡¡¥Þ¥ê¶¦ÏÂ¹ñ¤ÏÀ¾¥¢¥Õ¥ê¥«¤ÎÆâÎ¦¹ñ¤Ç¡¢¹ñÅÚ¤ÎÌó6³ä¤¬º½ÇùÃÏÂÓ¤Î¤¿¤á¡¢¿Í¸ý¤ÏÆîÉô¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇÀ¶È¡¦ÃÜ»º¡¦¹Û¶È¤¬Ãæ¿´¤Î·ÐºÑ¤ÏÀÈ¼å¤Ç¡¢ÅÔ»ÔÉô¤ÈÇÀÂ¼Éô¤Î³Êº¹¤¬Âç¤¤¯¡¢ÆÃ¤ËÇÀÂ¼¤ÎÉÏº¤¤¬¿¼¹ï¤Ç¤¹¡£¸½ºß¡¢ËýÀÅª¤«¤ÄÃÏ°èº¹¤ÎÂç¤¤¤ÅÅÎÏÉÔÂ¤¬Æü¾ïÀ¸³è¤Ë¿¼¹ï¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«³«È¯¶ä¹Ô¡ÊAfDB¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2023Ç¯»þÅÀ¤ÇÁ´¹ñ¤ÎÅÅ²½Î¨¤ÏÌó56¡ó¡¢ÅÔ»ÔÉô¤¬Ìó87¡ó¡¢ÇÀÂ¼Éô¤ÏÌó31¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇÀÂ¼ÃÏ°è¤Ç¤ÏÁ÷ÅÅÌÖ¤ÎÌ¤À°È÷¤äÏ·µà²½¤¬¿Ê¤ß¡¢Ç³ÎÁ¥³¥¹¥È¹â¤äÉÔ°ÂÄê¤Ê¶¡µë¤Ë¤è¤êÄäÅÅ¤¬ÉÑÈ¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÄäÅÅ¤Î¿¼¹ï¤µ¤Ï¸²Ãø¤Ç¡¢1Æü¤ï¤º¤«2»þ´Ö¤·¤«ÅÅµ¤¤¬¶¡µë¤µ¤ì¤Ê¤¤ÃÏ°è¤ä¡¢¾ì½ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï´Ý1Æü¡Ê24»þ´Ö¡ËÅÅµ¤¤¬»È¤¨¤Ê¤¤¥±ー¥¹¤âÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ ¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÆüÃæ40ÅÙ¤òÄ¶¤¨¤ëÌÔ½ë¤Ç¤âÎäÂ¢¸Ë¤äÀðÉ÷µ¡¤¬»È¤¨¤º¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤óÍÑ¥ß¥ë¥¯¤¬ÉåÇÔ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦»öÎã¤âÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢½»Ì±¤Î·ò¹¯¤ÈÀ¸³è¤Î¼Á¤ò¶¼¤«¤¹½ÅÂç¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥ê¶¦ÏÂ¹ñ¡¡¹ñ´ú
¡Ú¹ñºÝµ¡´Ø¤âÃíÌÜ¡ª¥ß¥Ë¥°¥ê¥Ã¥É·¿ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Î¸ú²Ì¡Û
¡¡¹ñºÝ¥¨¥Í¥ë¥®ーµ¡´Ø¡ÊIEA¡Ë¤Ï¡¢¥Þ¥ê¶¦ÏÂ¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÅÅÎÏÌäÂê¤Î²ò·è¤Ë¤Ï¡¢ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¤ÈÃßÅÅÃÓ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥ß¥Ë¥°¥ê¥Ã¥ÉÊý¼°¤¬ºÇ¤â¸ú²ÌÅª¤Ç¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¹ñºÝºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ーµ¡´Ø¡ÊIRENA¡Ë¤â¡¢Ê¬»¶·¿ºÆ¥¨¥Í¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¥Þ¥ê¤Î¾ÍèÅª¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー°ÂÄê²½¤Î¸°¤Ë¤Ê¤ë¤È£²£°£²£²Ç¯¤ËÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥È¥éー¥Á¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¹ñºÝµ¡´Ø¤ÎÄó¸À¤È°ìÃ×¤¹¤ëµ»½Ñ¹½À®¤Ç¤¢¤ê¡¢ÄäÅÅ¤¬ÉÑÈ¯¤¹¤ëÃÏ°è¤Î½»Âð¤ä»ÜÀß¤Ç¤â·ÑÂ³¤·¤¿ÅÅÎÏ»ÈÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡ÚÄó¶¡¥·¥¹¥Æ¥à¤Îµ»½Ñ¤ª¤è¤Ó±¿ÍÑÆâÍÆ¡Û
¡¡Äó¶¡¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤Ï¡¢¹â¸úÎ¨¥½ー¥éー¥Ñ¥Í¥ë¡¢²ÈÄí¡¦¾®µ¬ÌÏ»ÜÀß¸þ¤±ÃßÅÅÃÓ¡¢¥¤¥ó¥Ðー¥¿ー¡¢°ÂÁ´ÁõÃÖ¡¢¸½ÃÏ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¸þ¤±±¿ÍÑ¡¦ÊÝ¼é¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£ÅÅÎÏÉÔÂ¤äÄäÅÅ¥ê¥¹¥¯¤Î¹â¤¤ÃÏ°è¸þ¤±¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÏ°è½»Ì±¤ÎÀ¸³è¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î°ÂÄê²½¤ä¿©ÉÊÊÝÂ¸Ç½ÎÏ¡¢·ò¹¯°Ý»ý¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¡Öµ»½ÑÈ¯¿®·¿»Ù±ç¡×¤È¤·¤Æ¤Î°ÕµÁ¡Û
¡¡¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë´óÉÕ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥È¥éー¥Á¤Îµ»½ÑÎÏ¤ò¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Ë¼¨¤¹ÀïÎ¬Åª¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£³ô¼°²ñ¼Ò¥È¥éー¥Á¤Ï¡¢£²£°£²£µÇ¯£¹·î¤ËÃæ¹ñ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ ¡ÖThe 2nd Global Installer Summit 2025¡× ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤Î»Ü¹©¡¦ÈÎÇä¼ÂÀÓ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¥¢¥¸¥¢ÂåÉ½¤Î°ì°÷¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¥µ¥ß¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤ÎÂåÉ½¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÅÅµ¤Âå¹âÆ¤ä²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹ºï¸º¤Î²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¡¦¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¤¡¢ÃÏµåµ¬ÌÏ¤Ç¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¡¦ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー²ÝÂê¤Ø¤Î¸«¼±¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿³èÆ°¤òÄÌ¤¸¡¢¥È¥éー¥Á¤Ï ¡ÖÀ¤³¦¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é²ÝÂê¤òÆüËÜ¤ÎºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ーµ»½Ñ¤Ç²ò·è¤¹¤ë¡× ¤È¤¤¤¦´ë¶ÈÍýÇ°¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë¼ÂÁ©¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Î¥Þ¥ê¶¦ÏÂ¹ñ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤â¤½¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ë°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¸½ÃÏÆ³Æþ¤ÎÀ®²Ì¤Ï¡¢µ»½Ñ¾ÚÀ×¡Ê¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡Ë¤È¤·¤Æ¹ñºÝÅª¤ÊÉ¾²Á¤Î´ðÈ×¤È¤Ê¤ê¡¢¾ÍèÅª¤Ê³¤³°Å¸³«¤ä´±Ì±Ï¢·È»ö¶È¤Î¿ä¿Ê¤Ë¤â´óÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖThe 2nd Global Installer Summit 2025¡×¤Ç¤Î£±Ëç
¡ÚÄó¶¡¼°Åµ¡ÊSigning Ceremony¡Ë¤Î¾ÜºÙ¡Û
¡Êº¸¡ËÀìÌ³¼èÄùÌò¡¦°ð¾ì¹¯Í´¡ÊÃæ±û¡Ë¹ñºÝÇîÍ÷²ñÉû²ñÄ¹¡¦¥¦¥¹¥Ó¡¦¥µ¥³»á¡Ê±¦¡ËÂåÉ½¼èÄùÌò¡¦°ð¾ì´ðÂÙ
¡¡ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÀµ¼°È¯É½¤ò·ó¤Í¤Æ¡¢Äó¶¡¼°Åµ¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢§2026Ç¯1·î¡ÊÍ½Äê¡Ë
¢§³ô¼°²ñ¼Ò¥È¥éー¥Á¤ÎËÜ¼Ò¡ÊÆàÎÉ¸©ÆàÎÉ»Ô¡Ë¤Ë¤Æ
¼°Åµ¤Ë¤Ï¡¢¥Þ¥ê¶¦ÏÂ¹ñ¤«¤é¤Î¥²¥¹¥È¡¢¹ÔÀ¯´Ø·¸¼Ô¡¢¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Î³§ÍÍ¤ò¾·ÂÔ¤·¡¢µ»½ÑÄó¶¡¤ÎÇØ·Ê¤ä°ÕµÁ¤ò¶¦Í¤·¤Þ¤¹¡£¥á¥Ç¥£¥¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï¡¢¼èºà¤Î¤´°ÆÆâ¤âÄÉ¤Ã¤Æ¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
株式会社トラーチ
会社名 : 株式会社トラーチ
本社  :〒630-8115奈良市大宮町１丁目5-18
Åìµþ»Ù¼Ò¡§¢©135-0063¡¡ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶èÍÌÀ3ÃúÌÜ7-18¡¡ÍÌÀ¥»¥ó¥È¥é¥ë¥¿¥ïー17³¬
ºë¶Ì»Ù¼Ò¡§¢©330-0852¡¡ºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔÂçµÜ¶èÂçÀ®Ä®1-477ÃáÉã¥Ó¥ë2FA
µþÅÔ»Ù¼Ò¡§¢©606-8342¡¡µþÅÔ»Ôº¸µþ¶è²¬ºêºÇ¾¡»ûÄ®6-4
Ì¾¸Å²°»Ù¼Ò¡§¢©450-0002¡¡Ì¾¸Å²°»ÔÃæÂ¼¶èÌ¾±Ø3-23-16
Âçºå¥ª¥Õ¥£¥¹¡§¢©550-0002 Âçºå»ÔÀ¾¶è¹¾¸ÍËÙ£²ÃúÌÜ1－1
¼¢²ì±Ä¶È½ê¡§¢©520-0044 ¼¢²ì¸©ÂçÄÅ»ÔµþÄ®4ÃúÌÜ5-1
代表取締役 : 稲場 基貴
»ñËÜ¶â ¡§ 10,000,000±ß
設立 : 2021年8月2日
TEL ¡§ 0742-93-6368
事業内容
・住宅用太陽光発電・蓄電池システムの
販売・施工・メンテナンス
・産業用太陽光発電システムの販売・施工・管理
¡¦ÅÅÎÏ¾®Çä»ö¶È
¡¦½»Âð¥ê¥Õ¥©ー¥à»ö¶È
URL: https://truach.co.jp/wordpress/
