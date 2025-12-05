Â£¤ëÂ¦¤â¤â¤é¤¦Â¦¤âÁª¤Ù¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥®¥Õ¥È¥µー¥Ó¥¹¡ÖGIFT LIST¡Ê¥®¥Õ¥È¥ê¥¹¥È¡Ë¡× ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡Ø¥é¥Õ¡ß¥é¥Õ¡Ù¥³¥é¥Ü¥¥ã¥ó¥Úー¥ó12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë¤Þ¤Ç³«ºÅÃæ¡ª
¡¡¥ê¥ó¥Ù¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¥ê¥ó¥Ù¥ë¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹CEO¡§Åì³¤ÎÓ ½¨Åµ¡Ë¤Ï¡¢11·î18Æü¡Ê²Ð¡Ë～12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥®¥Õ¥È¥µー¥Ó¥¹¡ÖGIFT LIST¡Ê¥®¥Õ¥È¥ê¥¹¥È¡Ë¡×¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡Ø¥é¥Õ¡ß¥é¥Õ¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
GIFT LIST¡Ê¥®¥Õ¥È¥ê¥¹¥È¡Ë¤È¤Ï
¡¡Â£¤ëÁê¼ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¾¦ÉÊ¤òÁª¤Ó¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥®¥Õ¥È¥ê¥¹¥È¤òºî¤ì¤ë¿·¤·¤¤¥Ç¥¸¥¿¥ë¥®¥Õ¥È¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¡¡ËÉÙ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤«¤é¡Ö²Á³Ê¡×¡Ö¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡×¡Ö¥ー¥ïー¥É¡×¤Ê¤É¤Ç¾¦ÉÊ¤ò¸¡º÷¤·¡¢¹¥¤ß¤Ë¹ç¤¦¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¼«Í³¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¥ê¥¹¥È²½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ºîÀ®¤·¤¿¥®¥Õ¥È¥ê¥¹¥È¤Ï¡¢SNS ¤ä¥áー¥ë¤«¤éµ¤·Ú¤ËÂ£¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¸ø³«¡¦¶¦Í¤Ë¤âÂÐ±þ¡£¤¹¤Ç¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂ¾¥æー¥¶ー¤Î¥ê¥¹¥È¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÂ£¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÄÉ²Ã¡¦ºï½ü¤·¤Æ¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡¼õ¤±¼è¤ëÂ¦¤Ï¡¢ÆÏ¤¤¤¿¥®¥Õ¥È¥ê¥¹¥È¤ÎÃæ¤«¤é¹¥¤¤Ê¾¦ÉÊ¤ò1ÅÀÁª¤ó¤Ç¼õ¤±¼è¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¹¥¤ß¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö²¿¤òÂ£¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥®¥Õ¥ÈÁª¤Ó¤ÎÇº¤ß¤ò²ò¾Ã¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥é¥Õ¡ß¥é¥Õ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¸µ¼Ò°÷¤Ç¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ーÈÖÁÈ¤òÂ¿¤¯¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¿º´µ×´ÖÀë¹Ô»á¤¬Áí¹ç¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤¹¤ë8¿ÍÁÈ½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡£2022Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Öº´µ×´ÖP¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Î¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¥á¥ó¥Ðー¤Ç·ëÀ®¤µ¤ì¡¢¸½ºß¤Ï¡¢ã·Æ£Í¼Ó¤µ¤ó¡¢º´¡¹ÌÚÉöºÚ¤µ¤ó¡¢¹âÍü·ë¤µ¤ó¡¢±Ê¾¾ÇÈÎ±¤µ¤ó¡¢²ÆÌÜÎÃÉ÷¤µ¤ó¡¢ÆüÈæÌî²êÆà¤µ¤ó¡¢Æ£ºêÌ¤Íè¤µ¤ó¡¢µÈÂ¼Ë¨Æî¤µ¤ó¤Î£¸Ì¾¤Ç³èÆ°Ãæ¡£¡ÖÂç´îÍø¤â¤Ç¤¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ー¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥á¥ó¥Ðー¤¬¸ÄÀ¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é²Î¤ä¥À¥ó¥¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ー¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¤âÄ©Àï¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¾å¾ºÃæ¤Ç¤¹¡£
¢£ ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×
³«ºÅ´ü´Ö ¡§ 2025Ç¯11·î18Æü¡Ê²Ð¡Ë～12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë
Æâ¡¡¡¡ÍÆ ¡§
¡Ø¥é¥Õ¡ß¥é¥Õ¡Ù¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬¡¢º´µ×´Öµ¹¹Ô¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¢¥°¥ëー¥×¤Î¡Ö¸ø¼°¤ª·»¤Á¤ã¤ó¡×¤Ç¤¢¤ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦Åìµþ¥Û¥Æ¥¤¥½¥ó¤Î¤¿¤±¤ë¤µ¤ó¡¢¥·¥çー¥´¤µ¤ó¤Î·×3Ì¾¤ËÂ£¤ë¥®¥Õ¥È¥ê¥¹¥È¤ò¤½¤ì¤¾¤ìºîÀ®¤·¡¢¡ÖGIFT LIST¡×¤Î¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤â¤·¤âº´µ×´Ö¤µ¤ó¤¬¿ë¤Ë24»þ´ÖÆ¯¤¯¤Û¤ÉË»¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡×¡Ö¤â¤·¤â¤¿¤±¤ë¤µ¤ó¤¬À¸¤»Ä¤ê¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤é¡×¡Ö¤â¤·¤â¥·¥çー¥´¤µ¤ó¤¬¥¾¥ó¥Ó¤ÎÀ¤³¦¤ËÌÂ¤¤¹þ¤ó¤À¤é¡×¤Ê¤É¡¢¡Ö¤â¤·¤â¡»¡»¤À¤Ã¤¿¤é¡Ä¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ðー¤¬ÁÛÁüÎÏ¤òÆ¯¤«¤»¤ÆºîÀ®¤·¤¿¥®¥Õ¥È¥ê¥¹¥È¤Ï¡¢¤ª²Û»Ò¡¢¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡¢ËÉºÒÍÑÉÊ¤Ê¤É¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ーË¤«¤Ê¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ø¥é¥Õ¡ß¥é¥Õ¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥®¥Õ¥È¥ê¥¹¥È¤ò¤ªÆÀ¤Ë¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¥¯ー¥Ý¥ó¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é ¡§ https://giftlist.ringbell.co.jp/shop/pages/roughlaugh.aspx(https://giftlist.ringbell.co.jp/shop/pages/roughlaugh.aspx?utm_campaign=roughlaughclb&utm_medium=prtimes&utm_source=release)
¢£ ²ñ¼Ò³µÍ×
¾¦¡¡¡¡¡¡¹æ ¡§ ¥ê¥ó¥Ù¥ë³ô¼°²ñ¼Ò
Âå¡¡É½¡¡¼Ô ¡§ Åì³¤ÎÓ¡¡½¨Åµ¡¡
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ ¡§ ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶3ÃúÌÜ13ÈÖ6¹æ
ÀßÎ©Ç¯·îÆü ¡§ 1987Ç¯7·î3Æü
»ñ¡¡ËÜ¡¡¶â ¡§ 608,935,000±ß¡Ê»ñËÜ½àÈ÷¶â´Þ¤à¡Ë
»ö ¶È Æâ ÍÆ ¡§ ¥®¥Õ¥È¤Î´ë²è¡¦ÈÎÇä¡¢²·Çä¶È
E C ¥µ¥¤¥È ¡§ https://www.ringbell.co.jp/