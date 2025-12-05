JCB¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹»þ´ü¤ÎÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ëー¥é¥ó¥É¡ÊR¡Ë´°Á´ÂßÀÚ¤Ë¹ç·×13,000Ì¾¤ò¤´¾·ÂÔ¤¹¤ë¡ÖJCB ¥Þ¥¸¥«¥ë ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ 2026¡×¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü
³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥§ー¥·ー¥Óー (ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹ ·ó ¼¹¹ÔÌò°÷¼ÒÄ¹¡§Æó½Å¡¡¹§¹¥¡¢°Ê²¼¡§JCB)¤Ï¡¢2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë～2026Ç¯6·î15Æü¡Ê·î¡Ë¤Î´Ö¡¢JCB¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥«ー¥É²ñ°÷ÍÍ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡ÖJCB ¥Þ¥¸¥«¥ë ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ 2026¡×¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
▶¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.jcb.jp/promotion/c25_057magical/brand.html?tk_id=jp_otot_c25_057magical_19)
(C)Disney
¡ÖJCB ¥Þ¥¸¥«¥ë ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ 2026¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«»Ï¤·¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´ÖÃæ¤Î¤´ÍøÍÑ¹ç·×¶â³Û1Ëü±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤ò1¸ý¤È¤·¤ÆÃêÁª¤·¤Þ¤¹¡£¾ÞÉÊ¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹»þ´ü¤ÎÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ëー¥é¥ó¥É¤ò´°Á´ÂßÀÚ¤¹¤ë¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¡¦¥¤¥Ö¥Ë¥ó¥°¡¦¥Ñー¥Æ¥£¤Ø¹ç·×13,000Ì¾ÍÍ¤ò¤´¾·ÂÔ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ëー¥ê¥¾ー¥È¡¦¥È¥¤¡¦¥¹¥Èー¥êー¡ÊR¡Ë¥Û¥Æ¥ë½ÉÇñ¡¢¥Ñー¥¯¥Á¥±¥Ã¥ÈÅù¡¢¹ë²Ú¾ÞÉÊ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
▶¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¾ÜºÙ¤ª¤è¤ÓÃí°Õ»ö¹à¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.jcb.jp/promotion/c25_057magical/brand.html?tk_id=jp_otot_c25_057magical_19)
¡ÖJCB ¥Þ¥¸¥«¥ë¡×¤È¤Ï
JCB¤Ï¡¢1988Ç¯¤Ë³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥é¥ó¥É¤È¡ÖÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ëー¥é¥ó¥É(R)¡×¤Ë¤ª¤±¤ë¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥Ý¥ó¥µー·ÀÌó¤ª¤è¤ÓJCB²ÃÌÁÅ¹·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
1990Ç¯¤Î³«ºÅ¤òÂè1²ó¤È¤·¤Æ¡¢º£²ó¤Ç36²óÌÜ¤ÎÂßÀÚ¥¤¥Ù¥ó¥È¼Â»Ü¤È¤Ê¤ë¡ÖJCB ¥Þ¥¸¥«¥ë¡×¤Ï¡¢JCB¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥«ー¥É²ñ°÷ÍÍ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ëー¥é¥ó¥É¡ÊR¡Ë¤ä¡¢Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ëー¥·ー¡ÊR¡Ë¤Î´°Á´ÂßÀÚ¤Ø¤´¾·ÂÔ¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤ËÂçÊÑ¤´¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
JCB¤Ï¡¢¡Ö¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤Î¿´¡×¡Ö¤¤áºÙ¤«¤Ê¿´¤Å¤«¤¤¡×¤Ç¤ªµÒÍÍ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¤´´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡ÖÊØÍø¤À¡×¡ÖÍê¤ì¤ë¡×¡Ö»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤ò¤á¤¶¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡£
¡ÖÌ´¤ÈËÁ¸±¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤âJCB¤«¤é¡£¡×
¡¡¡úJCB¥«ー¥É¤Ï¡¢Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ëー¥é¥ó¥É¡ÊR¡Ë¡¢Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ëー¥·ー¡ÊR¡Ë¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥«ー¥É¤Ç¤¹¡£
PDFÈÇ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ï¤³¤Á¤é :
https://prtimes.jp/a/?f=d11361-1298-2444375512d6e0997af51d70e98617cc.pdf