¡Ú2028Ç¯4·î³«¶ÈÍ½Äê¡ÛÂçÌðÉô¤ß¤É¤ê¤Î¸ø±àÀ°È÷¡¦±¿±Ä»ö¶È¤Ë·¸¤ë´ðËÜ¶¨Äê¤ò¿ÀÆàÀî¸©²£¿Ü²ì»Ô¤ÈÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Äù·ë¼°¤ÎÍÍ»Ò¡¡¢¨2025Ç¯11·î25Æü»£±Æ¡¡º¸¤«¤é4¿ÍÌÜ¡¿ÆüÈæÃ«²ÖÃÅ¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡µÜÅç¹À¾´¡¡º¸¤«¤é5¿ÍÌÜ¡¿²£¿Ü²ì»ÔÄ¹¡¡¾åÃÏ¹îÌÀ»á
³ô¼°²ñ¼ÒÆüÈæÃ«²ÖÃÅ¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µÜÅç¹À¾´¡Ë¤¬ÂåÉ½´ë¶È¤òÌ³¤á¤ëÂçÌðÉô¥ªー¥×¥ó¥²ー¥È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢ÂçÌðÉô¤ß¤É¤ê¤Î¸ø±à¤ÎÀ°È÷¤È¤½¤Î¸å¤Î´ÉÍý±¿±Ä¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Park-PFI¡¢»ØÄê´ÉÍý¼ÔÀ©ÅÙ¡¢DB¡ÊÀß·×»Ü¹©°ì³ç·ÀÌó¡ËÊý¼°¤Ê¤É¡¢º£¸å¼è¤ê¸ò¤ï¤¹ÍÍ¡¹¤ÊÇ§Äê¡¢µö²Ä¡¢»ØÄêÅù¤Ë¸þ¤±¤¿º¬´´Åª¤Ê·ÀÌó¤È¤·¤Æ¡¢¿ÀÆàÀî¸©²£¿Ü²ì»Ô¤È¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢»ö¶È¤ÎÁá´üÃå¼ê¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¡¢2025Ç¯11·î25Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë´ðËÜ¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£»ö¶È¤ÎÇØ·Ê
¤«¤Ä¤ÆµìÆüËÜ·³¤ÎÃÆÌô¸Ë¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÂçÌðÉôÃÆ¸ËÀ×ÃÏ¡Ê½êºßÃÏ¡§¿ÀÆàÀî¸©²£¿Ü²ì»ÔÂçÌðÉô2ÃúÌÜ¡Ë¤Ï¡¢²£¿Ü²ì»Ô¤ÎÃæ±û¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÃÆ¸ËÀ×ÃÏ¤È¤¤¤¦ÆÃÀ¸Î¤Ë³«È¯¤«¤éÌÈ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢ÂðÃÏ¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éµ®½Å¤Ê¼«Á³´Ä¶¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢²£¿Ü²ì¤ÎÎò»Ë¤ò¸ì¤ë¤¦¤¨¤Ç·ç¤«¤»¤Ê¤¤»°±º°ìÂ²¤Î¥ëー¥Ä¤È¤Ê¤ë¤ä¤°¤éÅù¤ÎÎò»Ë»ñ»º¤âÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤«¤é¡¢²£¿Ü²ì»Ô¤Ç¤Ï¸½ºß¤Ï¹ñÍÃÏ¤Ç¤¢¤ëÂçÌðÉôÃÆ¸ËÀ×ÃÏ¤ò¼èÆÀ¤·¡¢Park-PFI¡¢DBÊý¼°µÚ¤Ó»ØÄê´ÉÍý¼ÔÀ©ÅÙ¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢ÂçÌðÉôÃÆ¸ËÀ×ÃÏ¤òË¤«¤Ê¼«Á³¤ÈÎò»Ë»ñ»º¤ò³è¤«¤·¤¿ÅÔ»Ô¸ø±à¡ÖÂçÌðÉô¤ß¤É¤ê¤Î¸ø±à¡×¤È¤·¤ÆÀ°È÷¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼Ò²ñÅªÍ×ÀÁ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤Î¼Â¸½¤ä¡¢»ÔÌ±¤Î¸òÎ®¤òÂ¥¤·À¸³è¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿Ì±´Ö¼ý±×»ÜÀß¤òÀßÃÖ¤·¡¢¸òÎ®µòÅÀ¤äºÒ³²»þ¤Ë¤ª¤±¤ëÊª»ñÇÛÁ÷µòÅÀ¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤¹¤ëÂçÌðÉô¤ß¤É¤ê¤Î¸ø±àÀ°È÷¡¦±¿±Ä»ö¶È¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åö¥°¥ëー¥×¤ÎÁªÄê¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Î¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿ÆÈ¼«À¤Î¤¢¤ë¥Ó¥¸¥ç¥ó¤È¡¢¤½¤Î¼Â¸½¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë³Î¤«¤Ê»ö¶È¼ÂÀÓ¤ÈÄ¹´üÅª¤Ê¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÂÎÀ©¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢²£¿Ü²ì»Ô¤ÎÆÃÀ¤ä¼«Á³´Ä¶¤òºÇÂç¸Â¤Ë³è¤«¤·¡¢¡Ö¿©¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¿ø¤¨¤¿ÍøÍÑ¼Ô¡¦»ÔÌ±»²²Ã·¿¤Î¥¾ー¥Ë¥ó¥°¡¦¥Ñー¥¯¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È·×²è¡¢¤½¤·¤ÆºÒ³²µòÅÀ¤È¤·¤Æ¤Îµ¡Ç½¤ò»ý¤ÄÃÏ°è¥é¥ó¥É¥Þー¥¯¤È¤Ê¤ëÂç²°º¬»ÜÀß¤¬¡¢¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Þ¤·¤¿¡£Åö¼Ò¤Ï²£¿Ü²ì»Ô¤Î¡Ö¥½¥ì¥¤¥æ¤ÎµÖ¡×¤ò´Þ¤á90¤Î¸ø¶¦»ÜÀß´ÉÍý¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤é¤Î·Ð¸³¤È¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò°ì´Ó¤·¤¿ÅýÎ¨ÂÎÀ©¤ÇËÜ»ö¶È¤Ë³è¤«¤·¤Þ¤¹¡£
Á´ÂÎ¥¤¥áー¥¸¥Ñー¥¹
¢£¥³¥ó¥»¥×¥È
¡ØMEZAME VALLEY¡¡～ÂçÌðÉô¤ÎÌÜÀÃ¤á～¡Ù
²£¿Ü²ì»Ô¤Î¡È½Å¿´¡É¤È¤·¤Æ¡¢Îò»Ë¤È¼«Á³¤òÀ¸¤«¤¹µòÅÀ¤¬ ¤¤¤ÞÆ°¤½Ð¤¹¡£
¢£¼Â»ÜÊý¿Ë
¡Ö¿Í¤È¿Í¡×¡Ö¿Í¤È¼«Á³¡×¡Ö¿Í¤ÈÎò»Ë¡×¤Î´Ø·¸À¤ò¼´¤Ë¡¢ÃÏ°è»ñ¸»¤ò³è¤«¤·¤¿ÂÎ¸³¤ä³Ø¤Ó¡¢¸òÎ®¡¢ºÒ³²»þ¤ÎÈ÷¤¨¤òÅý¹çÅª¤ËÀß·×¡£¼ÇÀ¸¹¾ì¤ä¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢ÂÎ¸³»ÜÀß¡¢ËÉºÒµòÅÀ¤Ê¤É¤ÎÆ³Æþµ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢Â¿À¤Âå¤¬´Ø¤ï¤ê¡¢Êë¤é¤·¤ÈÃÏ°è¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ë¾ì¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£
¢£»ö¶È¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
¢£»ö¶È¼Ô¤È¼ç¤ÊÃ´Åö¶ÈÌ³
¡¦¥°¥ëー¥×Ì¾¡§ÂçÌðÉô¥ªー¥×¥ó¥²ー¥È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
¡¦ÂåÉ½´ë¶È ¡§ ³ô¼°²ñ¼ÒÆüÈæÃ«²ÖÃÅ
¡¦¹½À®´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥é¥ó¥É¥¹¥±ー¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢³ô¼°²ñ¼ÒTacta·úÃÛÀß·×»öÌ³½ê¡¢Í¸Â²ñ¼Ò»°±º·úÃÛÂ¬ÎÌ¡¢³ô¼°²ñ¼Ò´Ý¹§»º¶È¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÂç¿À¡¢µþÉÍµÞ¹ÔÅÅÅ´³ô¼°²ñ¼Ò¡¢µþµÞ¥µー¥Ó¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
¢£¼ç¤Ê»ÜÀß¡¦µ¡Ç½
¢ãÃÏ°è¤È¤È¤â¤Ë»È¤¤¤³¤Ê¤¹¡¢Êë¤é¤·¤Ë³«¤«¤ì¤¿¡ÖÂç²°º¬¡×¢ä
¡¦ºÒ³²»þ¤Ë¤Ï¡¢Êª»ñÇÛÁ÷µòÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢»Ô³°¤«¤é¤Î»Ù±çÊª»ñ¤Î½¸ÀÑ¡¦°ì»þÊÝ´É¡¦ÈòÆñ½êÅù¤Ø¤ÎÇÛÁ÷¤Ê¤É¤òÃ´¤¦µ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤Þ¤¹¡£¢¨¶ñÂÎÅª¤Êµ¡Ç½¡§10»þ´Ö°Ê¾å¤ÎÅÅÎÏ¶¡µë¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¼«²ÈÈ¯ÅÅÁõÃÖ¤ä¡¢Âç·¿¼Ö¤¬½ÄÎó¤·ºî¶È¤¬ÊÂ¹Ô¤·¤Æ¹Ô¤¨¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Õ¥©ー¥¯¥ê¥Õ¥È¤Ë¤è¤ëÈÂÁ÷¤¬²ÄÇ½¤ÊÅ·°æ¹â¤ò³ÎÊÝ¡£
¡¦Ìó1,000Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¤ÎÂçµ¬ÌÏ¶õ´Ö¤ò²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ëÌÚÂ¤¤Î²Í¹½¤ò¤¢¤é¤ï¤·¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Á³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¸ø±à¤Î·Ê´Ñ¤ËÆëÀ÷¤à»ÜÀß¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦±«Å·¤äÌÔ½ë¤Ë¤ª¤±¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÍ·¤Ó¾ì¤Î³ÎÊÝ¤ä¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÇÀ»ºÊª¤ä²Ã¹©ÉÊ¡¢¥¯¥é¥Õ¥È¤Ê¤É¤ò°·¤¦¡ÖÃÏ°è¥Þ¥ë¥·¥§¡×¤ä¡Ö»Ò¤É¤â¸þ¤±¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤òÄê´üÅª¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¢ãÍªµ×¤ÎÎò»Ë¤ÎÎ®¤ì¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤ë¡Öµ§¤ê¤Î¥Æ¥é¥¹¡×¢ä
¡¦»°±ºÈ¾Åç¤òµòÅÀ¤È¤·¡¢³ùÁÒ»þÂå¤Ë³èÌö¤·¤¿»°±º°ìÂ²¤æ¤«¤ê¤Î¡Ö¿¼Ã«¤ä¤°¤é·²¡×¤ä¡Ö±ßÄÌ»ûÀ×¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Îò»Ë¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤ë¿ÀÀ»¤Ê¾ì½ê¤È¤·¤Æµ§¤ê¤Î¥Æ¥é¥¹¤òÀßÃÖ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦µ®½Å¤ÊÎò»Ë»ñ»º¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢ÃÏ¸µ¤Î»°±º°ìÂ²´ØÏ¢ÃÄÂÎ¤ä»û±¡¤ÈÏ¢·È¤·¤¿Îò»Ë¥Ä¥¢ー¤Î³«ºÅ¤ä¸ì¤ê¼ê¤Î°éÀ®¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤È¤È¤â¤Ë¡¢Îò»ËÅª²ÁÃÍ¤ò»ÔÆâ³°¤ØÈ¯¿®¤·¡¢´Ñ¸÷»ñ¸»¤È¤·¤Æ¤Î²ÁÃÍ¤òÁÏ½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢ã¼«Á³¡¦Îò»Ë¡¦ÀÅ¼ä¤È¶¦ÌÄ¤¹¤ë¡Ö¥Þ¥¤¥ó¥É¥Õ¥ë¥Í¥¹¥Æ¥é¥¹¡×¢ä
¡¦Ã«¸Í¤¬»ý¤ÄÀÅ¼ä¤È¼«Á³¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¶õ´Ö¤ò³è¤«¤·¡¢ºÂÁµ¡¦âÔÁÛ¡¦¥è¥¬¤Ê¤É¤Î¥Þ¥¤¥ó¥É¥Õ¥ë¥Í¥¹¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë²Ã¤¨¡¢¾®µ¬ÌÏ¥³¥ó¥µー¥È¤äÃÏ¸µÃÄÂÎ¤Ë¤è¤ëÃÏ°è¤ÎºÅ¤·¤Ê¤É¡¢ÃÏ°è¶¦ÁÏ·¿¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¢ãÃ«¸Í¤Î¶¹´Ö¤ÇÇÀ¤ò³Ø¤Ö¡ÖÇÀ¥é¥¤¥Õ¥Ð¥ìー¡×¡¢¼«Á³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¡Ö¸òÎ®¥Õ¥¡ー¥à¡×¢ä
¡¦ÇÀ¶È¤ò³Ø¤Ù¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤òÅ¸³«¤¹¤ëÅÄÈª¥¨¥ê¥¢¤òÀ°È÷¤·¡¢ÇÀ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢µ¨Àá¤Î°Ü¤í¤¤¤ò´¶¤¸¡¢¼ý³Ï¤Î´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¦¶õ´Ö¤òÃÏ°è¤È¶¦¤Ë¡¢20Ç¯¤Î»ö¶È´ü´Ö¤Çºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦Î¤»³¤ä´Ä¶¶µ°é³Ø½¬¤Ë¤è¤ê¡¢º£¤¢¤ë¼«Á³´Ä¶¤ÎÂçÀÚ¤µ¤È¡ÖÀ¸¤¤ëÎÏ¡×¤ò³Ø¤Ó¡¢20Ç¯¸å¤Î»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Ë¸þ¤±¤¿´Ä¶°Õ¼±¤ò°é¤ß¤Þ¤¹¡£
¢ãÂçÃÏ¤Î·Ã¤ß¤È½Û´Ä¡¢ÃÏ°è¤ÎÎò»Ë¤ÈÊ¸²½¤ò´¶¤¸¡¢¥³¥ó¥»¥×¥È¤òÂÎ¸½¤¹¤ëÂÎ¸³·¿¡Ö¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡×¢ä
¡¦ÌîÁð¤òÀ¸¤«¤¹¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Î¤¢¤ë¥·¥§¥Õ¤È¶¦¤Ë¡¢ÃÏ°è¤Î°ì¼¡»º¶È¤ÎÃ´¤¤¼êÅù¤ÈÏ¢·È¤·¡¢½Û´Ä¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò³Ø¤Ù¤ë¿©ÂÎ¸³¤È¡¢¿´¿È¤È¤â¤ËËþ¤¿¤µ¤ì¤ë»þ´Ö¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦±àÆâ¤Ç¼ý³Ï¤·¤¿¿©ºà¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥á¥Ë¥åー¤ÎÄó¶¡¤ä¡¢¸ø±àÆâ¤ÎÈª¤ÈÏ¢·È¤·¤¿ÂÎ¸³¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¢ã¿Í¤È¿Í¤¬¸ò¤ï¤ê¡¢·Æ¤¤¤äÆø¤ï¤¤¤òÀ¸¤à¹Âç¤Ê¡Ö¼ÇÀ¸¹¾ì¡×¢ä
·×5,000Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¤È¹Âç¤Ê¼ÇÀ¸¹¾ì¤Ç¤Ï¡¢¼þÊÕ¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯»×¤¤ÀÚ¤ê¿ÈÂÎ¤òÆ°¤«¤·¡¢·ò¹¯¤Å¤¯¤ê¤Î¾ì¤Ë¤Ê¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯Åù¤Ç¤Î¤ó¤Ó¤ê²á¤´¤·¤¿¤ê¡¢¥è¥¬¡¦¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¤Ê¤É¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¼Â»Ü²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£Í·¶ñ¹¾ì¡Ê¥¤¥ó¥¯¥ëー¥·¥ÖÍ·¶ñ¤âÇÛÃÖ¡Ë¤äÍ·¤Ó¤ÎÄí¡Ê¥²ー¥È¥Üー¥ë¤ä¥â¥ë¥Ã¥¯Åù¤â²ÄÇ½¡Ë¤âÎÙÀÜ¤·¡¢»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤ÇÂ¿À¤Âå¤¬°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÍ·¤Ó¾ì¤È¤·¤Þ¤¹¡£
Âç²°º¬
µ§¤ê¤Î¥Æ¥é¥¹
¥Þ¥¤¥ó¥É¥Õ¥ë¥Í¥¹¥Æ¥é¥¹
ÇÀ¥é¥¤¥Õ¥Ð¥ìー¡¢¸òÎ®¥Õ¥¡ー¥à
¼ÇÀ¸¹¾ì
³ô¼°²ñ¼ÒÆüÈæÃ«²ÖÃÅ
1872Ç¯ÁÏ¶È¡¢1950Ç¯¤ËÅìµþ¡¦ÆüÈæÃ«¸ø±àËÜÅ¹¤Î½ÐÅ¹¸å¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÆüÈæÃ«²ÖÃÅ¤òÀßÎ©¡£¸½ºß¡¢Á´¹ñÌó190µòÅÀ¤ÇÅ¸³«¡£¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°Áõ²Ö¡¢Å¹ÊÞµÚ¤Ó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Î¸Ä¿Í/Ë¡¿Í¸þ¤±¥Õ¥é¥ïー¥®¥Õ¥È¡¦¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥Õ¥é¥ïー¤ÎÈÎÇä¡¢¤ªÁò¼°¥µー¥Ó¥¹¡¢ÎÐ¤òÄÌ¤¸¤¿Êë¤é¤·¤Î·Ê´Ñ¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡¢¥Õ¥é¥ïー¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥µー¥Ó¥¹¡¢ÃÏ°è¤Î¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê»ö¶ÈÅù¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â²Ö¤äÎÐ¤ÎÈÎÇä¡¢Áõ¾þ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢Êë¤é¤·¤ÎÌÀÆü¤òºÌ¤ê¡¢Ë¤«¤Ê¤â¤Î¤Ø¤ÈÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯Äó°Æ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
