¡Ú¿·³ã°åÎÅÊ¡»ãÂç³Ø¡ÛËÌ¿®±Û³ØÀ¸·õÆ»¿·¿ÍÂç²ñ¤Ç¿û¸¶ÍÛºÚ¤¬¸Ä¿Í3°Ì¡ªÃÄÂÎ¤â3°ÌÆþ¾Þ¡ªÍèµ¨¤Î¥¤¥ó¥«¥ì¸«¿ø¤¨¤ë
£Î£Ó£Ç¥°¥ëー¥×¤Î¿·³ã°åÎÅÊ¡»ãÂç³Ø·õÆ»Éô¤Ï¡¢£±£±·î£²£³Æü(Æü)¤Ë¿·³ãÂç³Ø¸Þ½½Íò¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹(¿·³ã»ÔÀ¾¶è)¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÂè£´£·²óËÌ¿®±Û½÷»Ò³ØÀ¸·õÆ»¿·¿ÍÂç²ñ¡×¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢½÷»Ò¸Ä¿Í¤ÎÉô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿û¸¶ÍÛºÚ¤µ¤ó(Íý³ØÎÅË¡³Ø²Ê2Ç¯)¤¬3°Ì¤ËÆþ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢½÷»ÒÃÄÂÎ¤Ç¤â£³°Ì¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡ÂåÉ½³ØÀ¸¥³¥á¥ó¥È
¡¦¿û¸¶ÍÛºÚ¤µ¤ó (Íý³ØÎÅË¡³Ø²Ê2Ç¯/½©ÅÄÆî¹âÅù³Ø¹»)¡¡
Æüº¢¤è¤ê¡¢ÃÈ¤«¤¤¤´À¼±ç¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢½÷»Ò·õÆ»Éô¤Ï¡¢Âè47²óËÌ¿®±Û½÷»Ò³ØÀ¸·õÆ»¿·¿ÍÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£·ë²Ì¤Ï¡¢½÷»ÒÃÄÂÎ¤ÇÂè3°Ì¡¢½÷»Ò¸Ä¿Í¤Ç¿û¸¶ÍÛºÚ(Íý³ØÎÅË¡³Ø²Ê2Ç¯)¤¬Âè3°Ì¤ËÆþ¾Þ¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥«¥ì¤ÇÆÀ¤¿²ÝÂê¤ò»î¤¹ÎÉ¤¤µ¡²ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤Þ¤¿¿·¤¿¤Ê²ÝÂê¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤¿Í°ÕµÁ¤ÊÂç²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤ÏÍèÇ¯¤Î¸Ä¿Í¡¢ÃÄÂÎ¤Î¥¤¥ó¥«¥ì½Ð¾ì¤Ë¸þ¤±¡¢µ¤»ý¤Á¤ò¿·¤¿¤Ë¤è¤ê°ìÁØ·Î¸Å¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¿·³ã°åÎÅÊ¡»ãÂç³Ø·õÆ»Éô¤Ø¤Î¤´À¼±ç¤ò¡¢²¿Â´¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡»½÷»ÒÃÄÂÎ¤Î¥á¥ó¥Ðー
¡¦¿û¸¶ ÍÛºÚ¤µ¤ó(Íý³ØÎÅË¡³Ø²Ê2Ç¯/½©ÅÄÆî¹âÅù³Ø¹»)
¡¦¾®ÎÓ è½¸ê¤µ¤ó(·ò¹¯¥¹¥Ýー¥Ä³Ø²Ê2Ç¯/¿·³ã¾¦¶È¹âÅù³Ø¹»)
¡¦¹â¶¶ ¼·ÍÕ¤µ¤ó¡Ê»ëµ¡Ç½²Ê³Ø²Ê2Ç¯/¿·³ãÂè°ì¹âÅù³Ø¹»¡Ë
¡Ú¿·³ã°åÎÅÊ¡»ãÂç³Ø·õÆ»Éô¡Û
2001Ç¯¤ËÁÏÉô¡£2024Ç¯¤«¤é·ò¹¯¥¹¥Ýー¥Ä³Ø²Ê¶µ°÷¤Îº´Æ£â«Ìé»á¤¬´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿ー¥È¤òÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·õÆ»Éô°÷¤ÏÍÍ¡¹¤Ê³Ø²Ê¤Î³ØÀ¸¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸Â¤é¤ì¤¿·Î¸Å»þ´Ö¤Î¤Ê¤«¤Çµ»½Ñ¸þ¾å¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯9·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ËÌ¿®±Û³ØÀ¸½÷»Ò·õÆ»Í¥¾¡Âç²ñ¤Ç¤Ï¡¢½÷»ÒÃÄÂÎ¤ÎÉô¤Ë¤ª¤¤¤Æ3°Ì¤ËÆþ¾Þ¤·¡¢ÁÏÉô½é¤ÎÁ´ÆüËÜ½÷»Ò³ØÀ¸·õÆ»Í¥¾¡Âç²ñ¡Ê¥¤¥ó¥«¥ì¡Ë½Ð¾ì¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢³Ø¶È¤ÈÎ¾Î©¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢´ÆÆÄ¡¦¥³ー¥Á¡¦Áª¼ê¡¦¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤¬°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢·×²èÅª¤Ë³èÆ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¿·³ã°åÎÅÊ¡»ãÂç³Ø¡Ûhttps://www.nuhw.ac.jp/
Á´¹ñ¤Ç¤â¿ô¾¯¤Ê¤¤¡¢´Ç¸î¡¦°åÎÅ¡¦¥ê¥Ï¥Ó¥ê¡¦±ÉÍÜ¡¦¥¹¥Ýー¥Ä¡¦Ê¡»ã¡¦°åÎÅIT¤ò³Ø¤Ö6³ØÉô16³Ø²Ê¤Î°åÎÅ·ÏÁí¹çÂç³Ø¤Ç¤¹¡£¤³¤Î°åÎÅ·ÏÁí¹çÂç³Ø¤È¤¤¤¦¥á¥ê¥Ã¥È¤òºÇÂç¸Â¤Ë³è¤«¤·¡¢ËÜ³Ø¤Ç¤Ï¡¢°åÎÅ¤Î¸½¾ì¤ÇÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Áー¥à°åÎÅ¡×¤ò¼ÂÁ©Åª¤Ë³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Á´³Ø¤òµó¤²¤¿ÁÈ¿¥Åª¤Ê»ñ³Ê¼èÆÀ»Ù±çÂÎÀ©¤È½¢¿¦»Ù±çÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢Á´¹ñ¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¹ñ²È»î¸³¹ç³ÊÎ¨¤ä¹â¤¤½¢¿¦¼ÂÀÓ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¹¥Ýー¥Ä·Ï³Ø²Ê¤òÍ¤¹¤ëËÜ³Ø¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î´Ä¶¤ò³è¤«¤·¡¢¡Ö¥¹¥Ýー¥Ä¡×¡ß¡Ö°åÎÅ¡×¡Ö¥ê¥Ï¥Ó¥ê¡×¡Ö±ÉÍÜ¡×¤Ê¤É¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤ÈÍ»¹ç¤·¤¿³Ø¤Ó¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãNSG¥°¥ëー¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
NSG¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¶µ°é»ö¶È¤È°åÎÅ¡¦Ê¡»ã¡¦²ð¸î»ö¶È¤òÃæ³Ë¤Ë¡¢·ò¹¯¡¦¥¹¥Ýー¥Ä¤ä·úÀß¡¦ÉÔÆ°»º¡¢¿©¡¦ÇÀ¡¢¾¦¼Ò¡¢¹¹ðÂåÍýÅ¹¡¢ICT¡¢¥Û¥Æ¥ë¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¡¢ÈþÍÆ¡¢¿Íºà¥µー¥Ó¥¹¡¢¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥á¥ó¥ÈÅù¤ÎÉý¹¤¤»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë101Ë¡¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿´ë¶È¥°¥ëー¥×¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÃÏ°è¤ò¡ÖÀ¤³¦°ìË¤«¤Ç¹¬¤»¤Ê¤Þ¤Á¡×¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¡Ö¿Í¡×¡Ö°Â¿´¡×¡Ö»Å»ö¡×¡ÖÌ¥ÎÏ¡×¤ò¥ー¥ïー¥É¤Ë¡¢ÃÏ°è¤ò³èÀ²½¤¹¤ë»ö¶È¤ÎÁÏÂ¤¤ËÌ±´Ö¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
