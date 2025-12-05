¡Ú¹Åç¹ñºÝÂç³Ø¡ÛÈïÇú¼ùÌÚÑòÄê»Þ¤ò³èÍÑ¤·¤¿Ê¿ÏÂ·Ñ¾µ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
¡¡¹Åç¹ñºÝÂç³Ø¡Ê³ØÄ¹¡§À¶¿åÔè°ìÏº¡Ë¼Ò²ñ³Ø²Ê¼Ò²ñÊ¡»ã³ØÀì¹¶¤Î³ØÀ¸¤¬¼çÂÎ¤È¤Ê¤ê¡¢ÈïÇú¼ùÌÚ¤ÎÑòÄê»Þ¡Ê¤»¤ó¤Æ¤¤¤·¡Ë¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡ÖÊ¿ÏÂ·Ñ¾µ¤È¶¦À¸¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¡×¤Ë¸þ¤±¤¿ÂÎ¸³·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò12·î13Æü¡¢¹ÅçËÜÄÌ¾¦Å¹³¹¡Ê¥½ー¥·¥ã¥ë¡¦¥Ï¥Ö¡¦¥¢¥ó¥¸ーÆâ¡Ë¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¾ã³²¼Ô¤äÆñÉÂÅö»ö¼Ô¤ò´Þ¤à»ÔÌ±¡¢´Ñ¸÷µÒ¤é¤¬¸òÎ®¤Ç¤¤ë¾ì¤òÀß¤±¡¢ÈïÇú¼ùÌÚ¤ò»ý¤Áµ¢¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤«¤éÊ¿ÏÂ¤Î·Ñ¾µ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚËÜ·ï¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
¡ü¡¡ÈïÇú¼ùÌÚ¤Î»Þ¤ò»ý¤Áµ¢¤ëÂÎ¸³¤«¤é¡¢¿·¤·¤¤Ê¿ÏÂ¤Î·Ñ¾µ¤òÌÜ»Ø¤¹
¡ü¡¡¼Ò²ñÊ¡»ã¤ò³Ø¤Ö³ØÀ¸¤¬´ë²è¡¦±¿±Ä¤·¡¢¼ã¼Ô¤Î»ëÅÀ¤ÇÈïÇú¤Î¼Â¾ð¤ò·Ñ¾µ¤¹¤ë
¥¯¥¹¥Î¥¡ÊÈïÇú¼ùÌÚ¡Ë¤Çºî¤Ã¤¿¥Ç¥£¥Õ¥åー¥¶ー
¥¯¥¹¥Î¥¤Ç¥ー¥Û¥ë¥Àー¤òºî¤ë³ØÀ¸¤È¶µ°÷
¡¡¤³¤Î´ë²è¤Ï¡¢¼Ò²ñÊ¡»ã³ØÀì¹¶¤Î¼ø¶È¡ÖÃÏ°è¤¬¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡×¤Î°ì´Ä¤Ç¡¢¾ã³²¼Ô½¢Ï«·ÑÂ³»Ù±ç£Â·¿»ö¶È½ê¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¥¢¥ó¥¸ー¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤È¡¢ÆñÉÂÅö»ö¼Ô¤Î²ñ¡Ö¹ÅçÆñÉÂÃÄÂÎÏ¢Íí¶¨µÄ²ñ¡×¤ÈÏ¢·È¤¹¤ë¼ÂÁ©Åª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£¶¨Æ¯¤Ë¤è¤ê¡¢¾ã³²¼Ô¡¢ÆñÉÂ¤ÎÅö»ö¼Ô¡¢¹ñÆâ³°¤Î´Ñ¸÷µÒ¡¢ÃÏ°è½»Ì±¤¬¸òÎ®¤Ç¤¤ë¾ì¤òÁÏ½Ð¤·¤Þ¤¹¡£º¹ÊÌ¤äÊÐ¸«¤Î¤Ê¤¤¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¹Åç»Ô¤«¤é¾ù¤ê¼õ¤±¤¿ÈïÇú¥¯¥¹¥Î¥¤ÎÑòÄê»Þ¤ò»È¤¤¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê³èÍÑ¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤ò³ØÀ¸¤¬¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÑòÄê»Þ¤Ï¥ー¥Û¥ë¥Àー¡ÊÄ¾·Â3～6£ã£í¡ß¸ü¤µ1£ã£í¡Ë¤ä¹á¤ê¤ò³È»¶¤µ¤»¤ë¥Ç¥£¥Õ¥åー¥¶ー¡ÊÄ¾·ÂÌó3£ã£í¡ßÄ¹¤µÌó5£ã£í¡Ë¤Ë²Ã¹©¤·¤Æ¡¢É½ÌÌ¤Ë¡Ö1945.8.6¡¡8:15¡¡HIROSHIMA¡×¤È¾Æ¤°õ¤ò²¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÌÚ¹©ÉÊ¤Ï¡¢²ñ¾ì¤ËÀßÃÖ¤·¤¿¹â¤µÌó2£í¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥êー·¿¥á¥Ã¥»ー¥¸¥Üー¥É¤Ë¡¢Ê¿ÏÂ¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òµÆþ¤·¤¿¿Í¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£Íè¾ì¼Ô¤¬¡ÖÈïÇú¼ùÌÚ¤Î·Ñ¾µ¼Ô¡×¤È¤·¤Æ¡¢Ê¿ÏÂ¤Ø¤Î»×¤¤¤â»ý¤Áµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÚÈïÇú¼ùÌÚÑòÄê»Þ¤ò³èÍÑ¤·¤¿Ê¿ÏÂ·Ñ¾µ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Û
¡¡£±¡¥Æü¡¡¡¡»þ¡§2025Ç¯12·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë11¡§00～15¡§00
¡¡£²¡¥¾ì¡¡¡¡½ê¡§¥½ー¥·¥ã¥ë¡¦¥Ï¥Ö¡¦¥¢¥ó¥¸ー¡Ê¹Åç»ÔÃæ¶è»æ²°Ä®2-3-24¡Ë