Forward Edge-AI¡¢¥ß¥µ¥¤¥ëËÉ±Ò¶É¤ÎSHIELD MAA·ÀÌó¤ò³ÍÆÀ¡¢ÊÆ¹ñ¹ñÅÚËÉ±Ò¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò²ÃÂ®
¥¢¥¹¥Ô¥ì¥¤¥·¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò:ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹:ÀÐÄÍ ¹¨°ì¡¢°Ê²¼¡¢¡Ö¥¢¥¹¥Ô¥ì¥¤¥·¥ç¥ó¡×)¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¢¤ê¡¢ÎÌ»ÒÂÑÀ¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£Ê¬Ìî¤Î¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¢¤ë Forward Edge-AI¼Ò¡Ê¥Õ¥©¥ïー¥É¥¨¥Ã¥¸-AI¡¢https://forwardedge.ai/ ¡¢ËÜ¼Ò¡§ÊÆ¹ñ¥Æ¥¥µ¥¹½£¡¢CEO¡§Eric Adolphe/¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¢¥É¥ë¥Õ»á¡¢°Ê²¼¡ÖForward Edge-AI¡×¡Ë¤¬¡¢ÊÆ¹ñ¥ß¥µ¥¤¥ëËÉ±Ò¶É¡ÊMDA¡Ë¤Ë¤è¤ë¡Ö³ÈÄ¥²ÄÇ½¹ñÅÚ³×¿·´ë¶ÈÂ¿ÁØËÉ±Ò¡ÊSHIELD¡Ë¡×Ê£¿ô¼õÃí·ÀÌó¡ÊMAA¡Ë¤Î·ÀÌóÂÐ¾Ý´ë¶È¤ËÁªÄê¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¹¥Ô¥ì¥¤¥·¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢ËÜÁªÄê¤ò¼õ¤±¡¢ÆüËÜ¤Î¥µ¥¤¥ÐーËÉ±ÒÎÏ¶¯²½¤Ø¤Î¹×¸¥¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢Forward Edge-AI¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÀ¤³¦½é¤Î¥É¥í¥Ã¥×¥¤¥ó¼°¥Ý¥¹¥ÈÎÌ»Ò¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡ÖIsidore Quantum¡×¤ÎPoC¡Ê³µÇ°¼Â¾Ú¡Ë¤ò³«»Ï¤·¡¢¹ñÆâ¤Ë¤ª¤±¤ëÆ³ÆþÂ¥¿Ê¤òËÜ³ÊÅª¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£²¼µ¤ÎÈ¯É½Ê¸¤ÎÆüËÜ¸ìÌõ¤ò¤´Í÷²¼¤µ¤¤¡£
¡ãForward Edge-AI¼Ò¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¡ä
¡È¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¶¼°Ò¤ÎÊ£»¨¤µ¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê»þÂå¤ò·Þ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢SHIELD¤È¥´ー¥ë¥Ç¥ó¡¦¥Éー¥à¤Î¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¤Ï¹ñÅÚËÉ±Ò¤ÎÌ¤Íè¤ò·Áºî¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¤³¤Î¶ÛµÞ¤Î¹ñ²ÈÅª»ÈÌ¿¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡É
- ¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¢¥É¥ë¥Õ CEO
(ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ»þ´Ö£±£²·î£´Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥ê¥êー¥¹¤ÎËÝÌõ»ñÎÁ¤Ç¤¹)
¥Æ¥¥µ¥¹½£¥µ¥ó¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª - 2025 Ç¯ 12 ·î4Æü - ¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤¼«Î§À¤ÈÎÌ»ÒÂÑÀ¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Î¥êー¥Àー¤Ç¤¢¤ëForward Edge-AI¡Ê¥Õ¥©¥ïー¥É¥¨¥Ã¥¸¡¦¥¨¥¤¥¢¥¤¡Ë¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÊÆ¹ñ¥Æ¥¥µ¥¹½£¡¢CEO¡§Eric Adolphe¡Ê¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¢¥É¥ë¥Õ¡Ë¡¢°Ê²¼¡¢Forward Edge-AI¡Ë¤Ï¡¢ËÜÆü¡¢¥ß¥µ¥¤¥ëËÉ±Ò¶É¡ÊMDA¡Ë¤Î³ÈÄ¥²ÄÇ½¹ñÅÚ³×¿·´ë¶ÈÂ¿ÁØËÉ±Ò¡ÊSHIELD¡ËÊ£¿ô¼õÃí·ÀÌó¡ÊMAA¡Ë¤Î·ÀÌóÂÐ¾Ý´ë¶È¤ËÁªÄê¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÈó¾ï¤Ë¶¥Áè¤Î·ã¤·¤¤Ä´Ã£¤Ë¤Ï2,463·ï¤Î±þÊç¤¬¤¢¤ê¡¢ºÇ½é¤Î¥È¥é¥ó¥·¥§¤Ë¤Ï1,014¼Ò¤¬ÁªÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Forward Edge-AI¤Ï¡¢FIPS 140-3Ç§¾Ú¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¡¢À¤³¦½é¤Î¥É¥í¥Ã¥×¥¤¥ó¼°¥Ý¥¹¥ÈÎÌ»Ò¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¡¢ÊÆÎ¦·³¡¢¶õ·³¡¢³¤·³¡¢±§Ãè·³¡¢¤½¤·¤Æ¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¤ä¥ëー¥á¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿Âç¼ê¾¦¶È¥Ñー¥È¥Êー¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¶õ¡¢Î¦¡¢³¤¡¢±§Ãè¤Ç¥Æ¥¹¥È¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥Ë¥åー¥¹¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤¬5ÈÖÌÜ¤ÎÆÃµö¤òÈ¯É½¤Î£±Æü¸å¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê»²¾È¡§https://www.einpresswire.com/article/871662087/forward-edge-ai-ships-first-quantum-resistant-hardware-to-national-central-university-in-taiwan-and-secures-5th-patent¡Ë
SHIELD¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢ÊÆ¹ñÎ¦·³¾Ê¡ÊDoW¡Ë¤ÎºÇ¤âÌî¿´Åª¤Ê¶áÂå²½¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÈô¹ÔÃÊ³¬¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹âÅÙ¤Ê¥ß¥µ¥¤¥ë¡¢¶ËÄ¶²»Â®¥ß¥µ¥¤¥ë¡¢½ä¹Ò¥ß¥µ¥¤¥ë¡¢Ìµ¿Íµ¡¡¢¥µ¥¤¥Ðー¶õ´Ö¡¢¤½¤·¤Æ¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¶¼°Ò¤ò¸¡ÃÎ¡¢ÄÉÀ×¡¢·âÂà¤Ç¤¤ë¼¡À¤Âå¤Î¥Þ¥ë¥Á¥É¥á¥¤¥óÂ¿ÁØËÉ¸æ¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¤Î¹½ÃÛ¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£SHIELD MAA¤Ï¡¢À¯ÉÜ¡¢Ì±´Ö¡¢¤½¤·¤Æ¥Ç¥å¥¢¥ë¥æー¥¹µ»½Ñ¤òÅý¹ç¤·¡¢ÀïÆ®°÷¤Ë¿·¤¿¤ÊÇ½ÎÏ¤ò¿×Â®¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¡¢¹½ÁÛÃæ¤ÎÁ´ÊÆËÉ±Ò¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡Ö¥´ー¥ë¥Ç¥ó¡¦¥Éー¥à¡×¹½ÁÛ¤ÎÁÃÀÐ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
SHIELD·ÀÌó¤Ë´ð¤Å¤¡¢Forward Edge-AI¤Ï¡¢MDA¤Î¥»¥¯¥·¥ç¥óCºî¶ÈÎÎ°è¤Ë±è¤Ã¤¿°Ê²¼¤ÎÊ£¿ô¤ÎÀè¿Êµ»½ÑÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¥¿¥¹¥¯¥ªー¥Àー¤ò¶¥¤¤¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£
²Ê³Øµ»½Ñ¡Ê2.1¡Ë¡§AI¡¢¥»¥ó¥·¥ó¥°¡¢¼«Æ°²½¡¢¿Í´Ö¤Èµ¡³£¤Î¥Áー¥à²½¤Ë¤ª¤±¤ë´ðÁÃÅª¤Ê¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢¼¡À¤Âå¤ÎËÉ¸æ¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò²ÃÂ®¤·¤Þ¤¹¡£
¸¦µæ³«È¯¡Ê2.2¡Ë¡§¥Þ¥ë¥Á¥É¥á¥¤¥ó¥ß¥µ¥¤¥ëËÉ±Ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë±þÍÑ¸¦µæ³«È¯¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤È²è´üÅª¤Ê AI ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³«È¯¡£
¥×¥í¥È¥¿¥¤¥Ô¥ó¥°¡Ê2.3¡Ë¡§¿·¤·¤¤¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò¸½¾ì¤Ç¤¹¤°¤Ë»È¤¨¤ëµ¡Ç½¤Ø¤È°Ü¹Ô¤¹¤ë¥×¥í¥È¥¿¥¤¥× ¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¿×Â®¤Ë¹½ÃÛ¡¢Åý¹ç¡¢È¿Éü¤·¤Þ¤¹¡£
ÇË²õÅªµ»½Ñ¡Ê2.5¡Ë¡§¿Ê²½¤¹¤ë¶¼°Ò¥Ù¥¯¥È¥ë¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë¼«Î§·¿ AI ¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡¢²óÉüÎÏ¤Î¤¢¤ë¥»¥ó¥·¥ó¥°¡¢Ç§ÃÎ EW µ»½Ñ¤Ê¤É¤Î³×¿·Åª¤Êµ¡Ç½¤òÆ³Æþ¤·¤Þ¤¹¡£
¥Çー¥¿¥Þ¥¤¥Ë¥ó¥°¡¢¼ý½¸¡¢Ê¬ÀÏ¡Ê2.17¡Ë¡§AI ¤ò³èÍÑ¤·¤¿Ê¬ÀÏ¤òÅ¬ÍÑ¤·¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Çー¥¿ ¥¹¥È¥êー¥à¤òÅý¹ç¤·¡¢¶¼°Ò¤ÎÆÃÀÉ¾²Á¤ò¶¯²½¤·¡¢°Õ»×·èÄê¤ÎÍ¥°ÌÀ¤ò¹â¤á¤Þ¤¹¡£
¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡Ê2.19¡Ë¡§SHIELD ¤Î¥Þ¥ë¥Á¥É¥á¥¤¥ó´Ä¶¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê¡¢Àß·×ÃÊ³¬¤«¤é¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ò½Å»ë¤·¤¿¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¡¢¥¼¥í¥È¥é¥¹¥È¼ÂÁõ¡¢¶¼°Ò¥Ï¥ó¥Æ¥£¥ó¥°µ¡Ç½¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¶¼°Ò¤ÎÊ£»¨¤µ¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê»þÂå¤ò·Þ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢SHIELD¤È¥´ー¥ë¥Ç¥ó¡¦¥Éー¥à¤Î¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¤Ï¹ñÅÚËÉ±Ò¤ÎÌ¤Íè¤ò·Áºî¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¡¢Forward Edge-AI¤ÎCEO¡¢¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¢¥É¥ë¥Õ»á¤Ï½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖForward Edge-AI¤Ï¡¢¤³¤Î¶ÛµÞ¤Î¹ñ²ÈÇ¤Ì³¤Ë¹âÅÙ¤ÊAI¡¢¥µ¥¤¥Ðー¡¢¤½¤·¤Æ¥é¥Ô¥Ã¥É¥×¥í¥È¥¿¥¤¥Ô¥ó¥°Ç½ÎÏ¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Ê¼»Î¤¿¤Á¤¬ºÇ¤âÉ¬Í×¤È¤¹¤ë»þ¤Ë¡¢ºÇ¤â³×¿·Åª¤Êµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎÅ¨¤ËÀè¤ó¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
Isidore Quantum¤Ï¡¢ÊÆ¹ñÎ¦·³¡¢¶õ·³¡¢³¤·³¡¢±§Ãè·³¡¢¤½¤·¤ÆÌ±´ÖÉôÌç¤Î30¤Î¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤Ç»î¸³¡¦¸¡¾Ú¤µ¤ì¡¢0.5¥ß¥êÉÃÌ¤Ëþ¤Î¥ì¥¤¥Æ¥ó¥·¤ÈºÇÂç800Gbps¤Î¥¹¥ëー¥×¥Ã¥È¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î¾ÃÈñÅÅÎÏ¤Ï9¥ï¥Ã¥ÈÌ¤Ëþ¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¥ì¥¹¤ÇÀÅ¤«¤ËÆ°ºî¤·¡¢¥é¥¤¥»¥ó¥¹Îã³°¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÍ¢½Ð²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¡Ö¶¥¹çÂ¾¼Ò¤Ï³§¡¢¤Þ¤À¼Â¸³¼¼¤Ç³«È¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¸½¾ì¤Ç³«È¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Forward Edge-AI¤Î¼ÒÄ¹¤Ç¤¢¤ê¡¢ÂàÌòÎ¦·³Ãæ¾¤Ç¤â¤¢¤ë¥í¥¹¡¦¥³¥Õ¥Þ¥ó»á¤Ï½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö2025Ç¯12·î¤Þ¤Ç¤ËÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Ï¢Ë®À¯ÉÜ¤ÎµÁÌ³¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢´ü¸Â¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤¦¤Î¤Ï»ä¤¿¤Á¤Î¤è¤¦¤Ê¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤À¤±¤Ç¤¹¡£¡×
SHIELD IDIQ ¤Ï 1,510 ²¯¥É¥ë¤Î¾å¸Â¤È 10 Ç¯¤ÎÈ¯Ãí´ü´Ö¤ò¸Ø¤ê¡¢MDA ¤È¤½¤ÎÂ¾¤Î DoW ¹½À®µ¡´Ø¤¬¡¢¹ñ²È¤ÎÂ¿ÁØËÉ¸æÂÖÀª¤ò¶¯²½¤¹¤ë³×¿·Åª¤Êµ»½Ñ¤ò¿×Â®¤Ë¼èÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
Forward Edge-AI ¤ÎÁªÄê¤Ë¤è¤ê¡¢¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤òÄ¾ÀÜ»Ù±ç¤¹¤ë¹âÅÙ¤Ê AI¡¢¥µ¥¤¥ÐーËÉ¸æ¡¢¿×Â®¤Ê¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î¿®Íê¤Ç¤¤ë¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤È¤·¤Æ¤ÎÆ±¼Ò¤ÎÃÏ°Ì¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Forward Edge-AI¤Ë¤Ä¤¤¤Æ:
Forward Edge-AI, Inc.¤Ï¡¢ËÉ±Ò¡¢À¯ÉÜ¡¢½ÅÍ×¥¤¥ó¥Õ¥é¸þ¤±¤ÎAI¶îÆ°·¿¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÈÂÑÎÌ»Òµ»½Ñ¤Î¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¹¡£Æ±¼Ò¤Î¼çÎÏÀ½ÉÊ¤Ç¤¢¤ëIsidore Quantum(R)¤Ï¡¢¥Ý¥¹¥ÈÎÌ»Ò°Å¹æ¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹¡¢¤½¤·¤Æ¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢ÄêµÁ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯À©¸æ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¿·¤¿¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¶¼°Ò¤ËÂÐ¤¹¤ë¾Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿ËÉ¸æ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¢¥¹¥Ô¥ì¥¤¥·¥ç¥óÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÀÐÄÍ¹¨°ì¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¡Û
ÊÆ¹ñ¥ß¥µ¥¤¥ëËÉ±Ò¶É¡ÊMDA¡Ë¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë¡Ö³ÈÄ¥²ÄÇ½¹ñÅÚ³×¿·´ë¶ÈÂ¿ÁØËÉ±Ò¡ÊSHIELD¡Ë¡×Ê£¿ô¼õÃí·ÀÌó¡ÊMAA¡Ë¤Î·ÀÌóÂÐ¾Ý´ë¶È¤ËÁªÄê¤µ¤ì¤¿ Forward Edge-AI ¼Ò¤Î¡ÖIsidore Quantum¡×¤òÆüËÜ¤ËÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¸½ºß¤â¿Ê²½¤òÂ³¤±¤ë¥µ¥¤¥Ðー¶¼°Ò¤Ø¤ÎÂÐ½è¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¶á¤¤¾Íè¤Ë¸½¼Â²½¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤ëÎÌ»Ò¹¶·â¤Ø¤ÎËÉ¸æ¤Ë¤âÂç¤¤¯¹×¸¥¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Î¶¯¿Ù²½¤ò°ìÁØ¿ä¿Ê¤¹¤ë½ÅÍ×¤Ê°ìÊâ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¹¥Ô¥ì¥¤¥·¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢Forward Edge-AI¼Ò¤È¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤ò¤µ¤é¤Ë¿¼²½¤µ¤»¡¢ºÇÀèÃ¼¤ÎÎÌ»ÒÂÑÀ¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£µ»½Ñ¤ÎÉáµÚ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¥µ¥¤¥ÐーËÉ¸æÂÎÀ©¤Î¶¯¿Ù²½¤Ë·ÑÂ³Åª¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
Åö¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§
¥¢¥¹¥Ô¥ì¥¤¥·¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
https://aspirationcorp.com/¡¡
¥áー¥ë¡§ info@aspirationcorp.com