ºÆÅÐ¾ì¡¢Âç¿Í¤â»Ò¤É¤â¤â½¸¤á¤¿¤¯¤Ê¤ë¡ªJR¥È¥ì¥¤¥ó¤¯¤ó¥µ¥Ö¥ì´Ì¡ÊE235·Ï»³¼êÀþ¡Ë2025Ç¯12·î16Æü(²Ð)È¯Çä¡ª
¢¨²èÁü¡¦¥¤¥é¥¹¥È¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï2000Ç¯7·î¤Ë½éÅÐ¾ì¤·¤¿JR¥È¥ì¥¤¥ó¤¯¤ó¤Î¿·¾¦ÉÊ¤Ç¡¢E235·Ï»³¼êÀþ¼ÖÎ¾¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿´Ì¤ËÅÅ¼Ö¤Î·Á¤Ë·¿È´¤¤µ¤ì¤¿¥µ¥Ö¥ì¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤ÅÅ¼Ö¤Î¥Õ¥©¥ë¥à¤òºÆ¸½¤·¤¿´Ì¤Ï¡¢¿©¤Ù½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤â¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆµÇ°¤Ë»Ä¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
¾¦ÉÊÌ¾¡§JR¥È¥ì¥¤¥ó¤¯¤ó¥µ¥Ö¥ì´Ì¡ÊE235·Ï»³¼êÀþ¡Ë¢¨JRÅìÆüËÜ¾¦ÉÊ²½µöÂúºÑ
ÆâÍÆÎÌ¡§ÅÅ¼Ö·¿¥µ¥Ö¥ì8ËçÆþ¤ê(¸ÄÊñÁõ)
²Á¡¡³Ê¡§990±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§Ä¹ÊÕ13.5cm ¡ß Ã»ÊÕ7cm ¡ß ¹â¤µ6cm
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯12·î16Æü¡Ê²Ð¡Ë
¡Ú¼è°·¤¤Í½ÄêÅ¹ÊÞ¡Û
¡ÖHANAGATAYA¡×¡ÖGENERAL STORE RAILYARD¡×¡ÖNewDays¡×¡ÖEC¥µ¥¤¥È¡×
Åìµþ±Ø¡§HANAGATAYA¡Ê¥°¥é¥ó¥¹¥¿ÅìµþÃæ±ûÄÌÏ©¡¢¥°¥é¥ó¥¹¥¿ÅìµþËÌÄÌÏ©¡¢ÅìµþÆî¡¢ÅìµþÃæ±û¡¢Åìµþ´Ý¤ÎÆâÆî¡¢ÅìµþÈ¬½Å½§Æî¸ý¡¢ÅìµþÆî¾è´¹¡Ë/ NewDays¥ß¥ËÅì¥Û4A¡ÊÅì³¤Æ»Àþ9¡¦10ÈÖÀþ¥Ûー¥à ¿·¶¶Êý¡Ë
ÉÊÀî±Ø¡§HANAGATAYA¡Ê¥¨¥¥åー¥ÈÉÊÀî¡¢ÉÊÀîÆî¡Ë
¾åÌî±Ø¡§HANAGATAYA¡Ê¥¨¥¥åー¥È¾åÌî¡¢¾åÌî¿·´´Àþ¡¢¾åÌîÃæ2³¬¡Ë¡¢THE GIFT SHOP¾åÌî / NewDays¾åÌîÃæ±û¸ý
½©ÍÕ¸¶±Ø¡§GENERAL STORE RAILYARD½©ÍÕ¸¶
¸æÅÌÄ®±Ø¡§NewDays¸æÅÌÄ®Æî¸ý
¿ÀÅÄ±Ø¡§NewDays¿ÀÅÄËÌ¸ý
¿·½É±Ø¡§NewDays¿·½ÉÆî¸ýÃæ±û¡¢NewDays¿·½É
ÃÓÂÞ±Ø¡§NewDaysÃÓÂÞÀ¾¸ý
ÂçµÜ±Ø¡§HANAGATAYA¡ÊÂçµÜ¿·´´Àþ¡¢¥¨¥¥åー¥ÈÂçµÜ¥Îー¥¹¡Ë/ GENERAL STORE RAILYARDÂçµÜ
EC¥µ¥¤¥È¡§Åìµþ¤ß¤ä¤²KIOSK¥âー¥ëHANAGATAYA¡ÊJRE MALLÅ¹¡¢³ÚÅ·»Ô¾ìÅ¹¡Ë
¢¨¼è°·¤¤Å¹ÊÞ¤ÏÊÑ¹¹¡¢ÄÉ²Ã¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
SNS¥Õ¥©¥íー¡õ¥ê¥Ý¥¹¥È¤Ç10Ì¾¤µ¤Þ¤Ë¡ÖJR¥È¥ì¥¤¥ó¤¯¤ó¥µ¥Ö¥ì´Ì(E235·Ï»³¼êÀþ) ¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
2025Ç¯12·î8Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é2025Ç¯12·î14Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¡¢HANAGATAYA¸ø¼° X(µì Twitter)¤Ë¤Æ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ¡ª
¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Õ¥©¥íー¤·¤Æ¡Ö#JR¥È¥ì¥¤¥ó¤¯¤ó¥µ¥Ö¥ì´Ì¡×¤¬¤Ä¤¤¤¿Åê¹Æ¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¤·¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ÃêÁª¤Ç10Ì¾¤µ¤Þ¤Ë¡ÖJR¥È¥ì¥¤¥ó¤¯¤ó¥µ¥Ö¥ì´Ì(E235·Ï»³¼êÀþ)¡×¤¬Åö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡ª
GENERAL STORE RAILYARD¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÆ±»þ¥Õ¥©¥íー¤ÇÅöÁª³ÎÎ¨UP¡ª
¢£HANAGATAYA¸ø¼° X¡§https://x.com/hanagataya
¢£GENERAL STORE RAILYARD(¥ìー¥ë¥äー¥É) ¸ø¼° X¡§https://x.com/GS_RAILYARD
¾Ü¤·¤¯¤Ï¸ø¼° X ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£