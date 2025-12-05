¿·Ç¯¤Î¹¬±¿¤ò¸Æ¤Ö¥Õ¥é¥ó¥¹²Û»Ò¡¡¥Ú¥¹¥È¥êー¥·¥§¥Õº´Æ£ ¹À°ì½¢Ç¤¸å ½é¤Î¡Ö¥¬¥ì¥Ã¥È¥Ç¥í¥ï¡×¤¬ÅÐ¾ì¡¡¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥¹¥¯¥¨¥¢·¿¡õ¥¹¥¤ー¥Ä¥â¥Áー¥ÕÁ´10¼ï¤«¤é¥é¥ó¥À¥à1¼ï¤Î¥Õ¥§ー¥ôÉÕ¤
¿·¤¿¤ÊÇ¯¤Î¥¹¥¿ー¥È¤Ë²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤È³Ú¤·¤á¤ë¡¡¥¹¥¯¥¨¥¢·¿¤Î¥¬¥ì¥Ã¥È¥Ç¥í¥ï
²£ÉÍ¥Ù¥¤¥·¥§¥é¥È¥ó ¥Û¥Æ¥ë¡õ¥¿¥ïー¥º¤Ç¤Ï¡¢¥Ú¥¹¥È¥êー¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥Éー¥ì¡×¡ÊB1F¡Ë¤Ë¤Æ¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹ÅÁÅý¤Î½Ë²Û»Ò¡Ö¥¬¥ì¥Ã¥È¥Ç¥í¥ï¡×¤ò2026Ç¯1·î1Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡È¹¬±¿¤ò¸Æ¤Ö¤ª²Û»Ò¡É¤È¤·¤Æ¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¿·Ç¯¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡Ö¥¬¥ì¥Ã¥È¥Ç¥í¥ï¡×¤Ï¡¢¡È²¦ÍÍ¤Î²Û»Ò¡É¤È¤¤¤¦Ì¾¤ÎÄÌ¤ê¡¢²ÈÂ²¤ä¤´Í§¿Í¤¬½¸¤¦ÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò²Ú¤ä¤«¤Ë±é½Ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡È¥Õ¥§ー¥ô¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¾®¤µ¤ÊÆ«À½¤Î¥Á¥ãー¥à¤¬°ì¤Ä¤À¤±±£¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Åö¤¿¤Ã¤¿Êý¤Ë¤Ï1Ç¯´Ö¤Î¹¬Ê¡¤¬Ë¬¤ì¤ë¤È¸À¤¤ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¦´§¤ò¤«¤Ö¤ê¡¢³§¤Ç¹¬±¿¤ò½ËÊ¡¤¹¤ë¤Î¤â¤³¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê¤ª²Û»Ò¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
ËÜÇ¯¤Ï¡¢2025Ç¯8·î¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¥Ú¥¹¥È¥êー¥·¥§¥Õ º´Æ£ ¹À°ì¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¡¢¡È½é¡É¤Î¥¬¥ì¥Ã¥È¥Ç¥í¥ï¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ë¤ÆÄ¹Ç¯¸¦ïÓ¤ò½Å¤Í¤¿º´Æ£¥·¥§¥Õ¤Ï¡¢¤¢¤¨¤ÆÅÁÅýÅª¤Ê´Ý·¿¤Ë¤³¤À¤ï¤é¤º¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¡È¥¹¥¯¥¨¥¢·¿¡É ¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¡£ÀÚ¤êÊ¬¤±¤ä¤¹¤¯¡¢¥Æー¥Ö¥ë¤ò²Ú¤ä¤«¤ËºÌ¤ë¥â¥À¥ó¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ð¥¿ー¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È»ÈÍÑ¤·¤¿¥µ¥¯¥µ¥¯¤È¹á¤Ð¤·¤¤¥Ñ¥¤À¸ÃÏ¤Ë¡¢Ç»¸ü¤Ê¥«¥¹¥¿ー¥É¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¾åÉÊ¤Ê´Å¤µ¤Î¥¢ー¥â¥ó¥É¥¯¥êー¥à¤ò½Å¤Í¤¿¡¢Ë¤«¤ÊÉ÷Ì£¤¬¹¤¬¤ë°ïÉÊ¤Ç¤¹¡£¥¢ー¥â¥ó¥É¤Î¥³¥¯¤ÈìÔÂô¤Ê¸ýÅö¤¿¤ê¤¬Ä´ÏÂ¤·¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é±ü¹Ô¤¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜ¾ì¤ÎÅÁÅý¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¡¢¥±ー¥¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¥Õ¥§ー¥ô¤Ë¸«Î©¤Æ¤¿¥¢ー¥â¥ó¥É¤ò¤Ò¤ÈÎ³Ç¦¤Ð¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ«À½¤Î¥Õ¥§ー¥ô¤Ï°ÂÁ´ÌÌ¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤«¤éÊÌÅº¤¨¤Ç¤´ÍÑ°Õ¤·¡¢Á´10¼ïÎà¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¥â¥Áー¥Õ¤ÎÃæ¤«¤é¥é¥ó¥À¥à¤Ç1¼ï¤ò¤ªÅÏ¤·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¤â³Ú¤·¤¤²Ä°¦¤é¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¿·Ç¯¤ÎÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤½Ð¤È¤·¤Æ¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡¿·Ç¯¤ÎËë³«¤±¤Ë¡¢¤´²ÈÂ²¤ä¿Æ¤·¤¤Í§¿Í¤È¤Î¤ª½¸¤Þ¤ê¤Ë¡¢¥Ú¥¹¥È¥êー¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥Éー¥ì¡×¤Î¡Ö¥¬¥ì¥Ã¥È¥Ç¥í¥ï¡×¤Ç¿´²Ú¤ä¤°¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
¡Ú¥¬¥ì¥Ã¥È¥Ç¥í¥ï ³µÍ×¡Û
¥Ú¥¹¥È¥êー¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥Éー¥ì¡×¡ÊB1F¡Ë
¢£¾ì½ê¡§¥Ú¥¹¥È¥êー¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥Éー¥ì¡×¡ÊB1F¡Ë
¢£´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î£±Æü¡ÊÌÚ¡Ë～1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¢£»þ´Ö¡§·î～ÅÚ10:00～19:00¡¡Æü¡¦½Ë10:00～18:00
¢£ÎÁ¶â¡§3,800±ß
¢£¥µ¥¤¥º¡§16cm¡ß16cm
¢¨Æ«À½¤Î¥Õ¥§ー¥ô¤È»æÀ½¤Î²¦´§¤½¤ì¤¾¤ì£±¤ÄÉÕ¤
¡Ê¥Õ¥§ー¥ô¤Î¼ïÎà¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£¡Ë
¥¹¥¤ー¥Ä¤Î·Á¤ò¤·¤¿¥Õ¥§ー¥ô¤ÏÁ´Éô¤Ç10¼ïÎà
³°¤Ï¥µ¥¯¥µ¥¯Ãæ¤Ï¤·¤Ã¤È¤ê¤Î¥¬¥ì¥Ã¥È¥Ç¥í¥ï
¡Ú¥Ú¥¹¥È¥êー¥·¥§¥Õ¡¡º´Æ£ ¹À°ì¡Ê¤µ¤È¤¦¤Ò¤í¤«¤º¡Ë¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
¶äºÂ¡Ö¥Þ¥¥·¥à¡¦¥É¡¦¥Ñ¥ê¡×¤Ë¤Æ¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿ー¥È¡£10Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¸¦ïÓ¤ÎÃæ¤Ç¥Õ¥é¥ó¥¹²Û»Ò¤Î±ü¿¼¤¤À¤³¦¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¡¢ÅÏÊ©¡£2000Ç¯¡¢¥Ñ¥ê¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¡Ö¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥êー¡¦¥µ¥À¥Ï¥ë¡¦¥¢¥ª¥¡¦¥Ñ¥ê¡×¤ÎÁÏ¶È»þ¤è¤ê¥¹ー¥·¥§¥Õ¤È¤·¤Æ·È¤ï¤ê¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ³ÆÅ¹¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤Ë¤â¹×¸¥¡£
ÁÇºàËÜÍè¤Î»ý¤ÁÌ£¤òÃúÇ«¤Ë°ú¤½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢°Û¤Ê¤ë¿©´¶¤Î¥Ñー¥È¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¶Å½Ì´¶¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤Î¥±ー¥¤òÄÉµá¡£²ÚÈþ¤ÊÁõ¾þ¤ò¹µ¤¨¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤«¤é¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥Æ¤Ï¡¢¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ÎË¤«¤Ê¹á¤ê¤È¿¼¤ß¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿¥±ー¥¤ä¥Þ¥«¥í¥ó¡£Á¡ºÙ¤Ê¿©´¶¤È¤È¤â¤Ë¡¢°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ëÌ£¤ï¤¤¤òÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ËÄó¶¡¤·¤Ä¤Å¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
2025Ç¯8·î¤è¤ê¡¢²£ÉÍ¥Ù¥¤¥·¥§¥é¥È¥ó ¥Û¥Æ¥ë¡õ¥¿¥ïー¥º ¥Ú¥¹¥È¥êー¥·¥§¥Õ¤Ë½¢Ç¤¡£À¤³¦Ãæ¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤¬½¸¤¦¥·¥§¥é¥È¥ó¤ÎÉñÂæ¤Ç¡¢¹ñºÝÅª¤Ê´¶À¤È·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢²£ÉÍ¤ÎÃÏ¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤Í£°ìÌµÆó¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¤ò³§¤µ¤Þ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
È÷¹Í¡§
¢¨µºÜÎÁ¶â¤Ë¤Ï¡¢¾ÃÈñÀÇ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£ ¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¢¨»ÅÆþ¤ì¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¡¢°ìÉôÎÁÍýÆâÍÆ¤ÎÊÑ¹¹¡¢¤Þ¤¿¤ÏÀ¹¤êÉÕ¤±Åù¤¬ÊÑ¤ï¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ï¥Û¥Æ¥ë¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£https://ybsh.sotetsu-hotels.com/
¡Ú¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Î¤´Í½Ìó¡¦¤ªÌä¹ç¤»¡Û
¥ì¥¹¥È¥é¥óÁí¹çÍ½Ìó¡¡045-411-1188¡¡(10:00～19:00¡Ë
¥·¥§¥é¥È¥ó¥Û¥Æ¥ë¡õ¥ê¥¾ー¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ ¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¥·¥§¥é¥È¥ó¥Û¥Æ¥ë¡õ¥ê¥¾ー¥È¤Ï¡¢À¤³¦¤Î70¥«¹ñ°Ê¾å¤ËµÚ¤Ö¹ñ¤ÈÃÏ°è¤ËÅ¸³«¤¹¤ë440¸®°Ê¾å¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¡¢¥²¥¹¥È¤¬Î¹¤òºÇÂç¸Â¤Ë³Ú¤·¤à¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³×¿·Åª¤ÊÂÎ¸³¡¢ÆÈ¼«¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤è¤ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¤½¤·¤Æ¥µー¥Ó¥¹¤Î¶¯²½¤Ê¤É¤òº£¸å¤â½¼¼Â¤µ¤»¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ïhttp://www.sheraton.com¤Þ¤¿¤Ï¡¢Facebook¤äTwitter(@sheratonhotels)¡¢Instagram(@sheratonhotels)¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥·¥§¥é¥È¥ó¤Ï¡¢¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥È¥é¥Ù¥ë¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¢¤ëMarriott Bonvoy(TM)¡Ê¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È ¥Ü¥ó¥ô¥©¥¤¡Ë¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Marriott Bonvoy¤Ï²ñ°÷¤Î³§¤µ¤Þ¤ËÊÂ³°¤ì¤¿¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤äMarriott Bonvoy Moments¤Ç¤ÎÂÎ¸³¡¢¤½¤·¤ÆÌµÎÁ¥Û¥Æ¥ë½ÉÇñ¤Ë¸þ¤±¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤ä¥¨¥êー¥È¥¹¥Æー¥¿¥¹¾º³Ê¤Ë¸þ¤±¤¿Çñ¿ô³ÍÆÀ¤ò´Þ¤à¡¢ÈæÎà¤Ê¤ÆÃÅµ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£ÌµÎÁ²ñ°÷ÅÐÏ¿¤ä¥×¥í¥°¥é¥à¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢MarriottBonvoy.marriott.com¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡ÊNASDAQ: MAR¡¢ËÜ¼Ò¡§ ÊÆ¹ñ¥á¥êー¥é¥ó¥É½£¥Ù¥»¥¹¥À¡Ë¤Ï¡¢133¥«¹ñ¡¦ÃÏ°è¤Ë30¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡¢ ¹ç¤ï¤»¤Æ7,600¸®°Ê¾å¤Î½ÉÇñ»ÜÀß¤òÍÊ¤¹¤ë¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£´ë¶È¤Ç¤¹¡£À¤³¦Ãæ¤Ç¥Û¥Æ¥ë¤Î±¿±Ä¤ª¤è¤Ó¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¤ä¡¢¥ê ¥¾ー¥È¤Î¥ªー¥Êー¥·¥Ã¥×¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ï¡¢¼õ¾ÞÎò¤ò¸Ø¤ëÎ¹¹Ô¥×¥í¥°¥é¥à¡¢Marriott Bonvoy(TM) ¡Ê¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È ¥Ü¥ó¥ô¥©¥¤¡Ë¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¤¾ðÊó¤Ï¡¢www.marriott.com¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿ºÇ¿·¤Î´ë¶È¥Ë¥åー¥¹¤Ï¡¢www.marriottnewscenter.com¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£Facebook¤ä@MarriottIntl¤Ë¤ÆTwitter¤ÈInstagram¤Ç¤â¾ðÊóÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Marriott Bonvoy¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤Î¥È¥é¥Ù¥ë¥×¥í¥°¥é¥à¡¢Marriott Bonvoy¡Ê¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È ¥Ü¥ó¥ô¥©¥¤¡Ë ¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Î»ý¤Ä30¤Î¥Û¥Æ¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤ª¤è¤Ó¥Ûー¥à¥ì¥ó¥¿¥ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¢¤ë¥Ûー¥à¡õ¥ô¥£¥é¡¦¥Ð¥¤¡¦¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£²ñ°÷¤Î³§ÍÍ¤Ï¡¢ÂÚºß¤´¤È¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î³ÍÆÀ¤ä¸ò´¹¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥¨¥¥¹¥×¥ì¥¹¤ÈÄó·È¤·¤¿¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤è¤êÁá¤¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃù¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Åö¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢²ñ°÷¸ÂÄêÂÎ¸³¤ä¥Ç¥¹¥Æ¥£¥Íー¥·¥ç¥ó¥Ä¥¢ー¤Î¤Û¤«¡¢Marriott Bonvoy Moments¡Ê¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È ¥Ü¥ó¥ô¥©¥¤ ¥âー¥á¥ó¥Ä¡Ë¤Ë¤Æ¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤Î¿ô¡¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ñ°÷¤ÎÊý¤¬Marriott.com¤ÇÄ¾ÀÜ¤´Í½Ìó¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢ÌµÎÁ¤Î¹âÂ®Wi-FiÀÜÂ³¤ä²ñ°÷¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌÎÁ¶â¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Û¤«¡¢¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥¢¥×¥ê¤Ç¤Ï¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¡õ¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡¢¤Þ¤¿°ìÉô¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Ï¥â¥Ð¥¤¥ë¥ー¤¬¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£Marriott Bonvoy¤Ø¤ÎÌµÎÁ²ñ°÷ÅÐÏ¿¤ä¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢MarriottBonvoy.marriott.com¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£Marriott Bonvoy ¥¢¥×¥ê¤ò¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢https://mobile-app.marriott.com/ja-jp¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Facebook¡¢Twitter¡¢Instagram¤Ç¤â¿ï»þ¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£(https://mobile-app.marriott.com/ja-jp%E3%81%AB%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%82%B9%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82Facebook%E3%80%81Twitter%E3%80%81Instagram%E3%81%A7%E3%82%82%E9%9A%8F%E6%99%82%E6%83%85%E5%A0%B1%E3%82%92%E7%99%BA%E4%BF%A1%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82)