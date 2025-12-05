¤¢¤Ù¤Î¥Ï¥ë¥«¥¹¤ÎÅ¸Ë¾Âæ¡Ö¥Ï¥ë¥«¥¹300¡×¥¤¥Þー¥·¥Ö¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¡Ö¤â¤·¤âÂçºå¤¬±§Ãè¤ËÌÂ¤¤¹þ¤ó¤À¤é¡×³«ºÅ¡ª
¡¡¤¢¤Ù¤Î¥Ï¥ë¥«¥¹¤ÎÅ¸Ë¾Âæ¡Ö¥Ï¥ë¥«¥¹300¡×¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯12·î24Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é2026Ç¯4·î23Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Þ¤Ç¡¢¡Ö¤â¤·¤âÂçºå¤¬±§Ãè¤ËÌÂ¤¤¹þ¤ó¤À¤é¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¡¢¥¤¥Þー¥·¥Ö¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤â¤·¤âÃÏµå¤¬·î¤Ë¶á¤Å¤¤¤¿¤é¡×¡¢¡Ö¤â¤·¤â¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ûー¥ë¤¬Âçºå¤Î³¹¤Ë¸½¤ì¤¿¤é¡×¤È¤¤¤Ã¤¿±§Ãè¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¡Ö¤â¤·¤â¡×¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¬¡¢60³¬¡ÖÅ·¾å²óÏ¡×¤Î¥¬¥é¥¹ÌÌ¤ä¾²ÌÌÅù¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£·î¤Ê¤É¤Î¿È¶á¤ÊÏÇÀ±¤«¤é¡¢±ó¤¤±§Ãè¤Ë½Ö¤¯Ìµ¿ô¤ÎÀ±¡¹¤Þ¤Ç¡¢±§Ãè¶õ´Ö¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¤È¥Ï¥ë¥«¥¹300¡ÊÅ¸Ë¾Âæ¡Ë¤Î´ã²¼¤Ë¹¤¬¤ëÂçºå¤ÎÌë·Ê¤¬Í»¹ç¤·¡¢360ÅÙ¸«ÅÏ¤¹¸Â¤ê±§Ãè¶õ´Ö¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥¹¥±ー¥ë´¶¤ÈË×Æþ´¶¤ò¤´ÂÎ´¶¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Å·Ê¸³Ø¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÎÏÇÀ±¡×¤ò¿ÇÃÇ¤·¡¢¤½¤Î¿ÇÃÇ·ë²Ì¤ò58³¬¡ÖÅ·¶õÄí±à¡×¥Ä¥¤¥ó¥¿¥ïー¤Ø¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ë±Ç¤·½Ð¤¹¡ÖÏÇÀ±¿ÇÃÇ¡×¡Ê¿ÇÃÇ¤Ï60³¬¡ÖÅ·¾å²óÏ¡×¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿ÀìÍÑÃ¼Ëö¤Ç¼ÁÌä¤Ë¤ªÅú¤¨¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡Ë¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ÈÏ¢Æ°¤µ¤»¤¿Ææ²ò¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¡¢ÆÃÊÌ¤Ê±§ÃèÂÎ¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÅß¡¢¥Ï¥ë¥«¥¹300¡ÊÅ¸Ë¾Âæ¡Ë¤Ï¡¢Âçºå¤¬±§Ãè¤ËÌÂ¤¤¹þ¤ó¤À¤é¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö¤â¤·¤â¡×¤ò´ÑÂ¬¤¹¤ëÅ¸Ë¾Âæ¤ËÊÑËÆ¤·¤Þ¤¹¡£Å¸Ë¾Âæ¤«¤é¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÌë·Ê¤È±ÇÁü¤ÎÍ»¹ç¤Ë¤è¤ëË×ÆþÂÎ¸³¤òÀ§Èó¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¾ÜºÙ¤ÏÊÌ»æ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÊÌ»æ¡§https://prtimes.jp/a/?f=d107064-78-5c1c68cb826fdb4d1bc880c2884e1b0d.pdf