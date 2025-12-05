»°½ÅÄ«ÆüÊªÎ®¥»¥ó¥¿ー¡¡Âè£´²óABINC¾Þ¤Ë¤Æ¡ÖÆÃÊÌ¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ(¥Ë¥åー¥¹¥ì¥¿ー)
¡¡ÆüËÜ¥È¥é¥ó¥¹¥·¥Æ¥£³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§»°½Å¸©»ÍÆü»Ô»Ô¡¢¼ÒÄ¹¡§°ÂÆ£¿Î¡¢°Ê²¼¡ÖÆüËÜ¥È¥é¥ó¥¹¥·¥Æ¥£¡×¡Ë¤ÈÂçÏÂ¥Ï¥¦¥¹¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜÂçºå»Ô¡¢¼ÒÄ¹¡§ÂçÍ§¹À»Ì¡¢°Ê²¼¡ÖÂçÏÂ¥Ï¥¦¥¹¹©¶È¡×¡Ë¤Ï¡¢»°½Å¸©»°½Å·´Ä«ÆüÄ®¤Î¡Ö»°½ÅÄ«ÆüÊªÎ®¥»¥ó¥¿ー¡×¤¬¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¤¤¤¤â¤Î¶¦À¸»ö¶È¿ä¿Ê¶¨µÄ²ñ¡ÊABINC¡Ë¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡ÖÂè4²óABINC¡Ê¥¨¥¤¥Ó¥ó¥¯¡Ë¾Þ¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖÆÃÊÌ¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
1¡¥ABINC»öÌ³¶É¤«¤é¤Î¼õ¾ÞÉ¾²Á¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦Æ°Êª¤ÎÀ¸Â©¾ì½ê¤ËÂÐ¤¹¤ëÇÛÎ¸¤¬Â¿¤¯·×²è¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¾¤ÎÌÏÈÏ¤È¤Ê¤êÆÀ¤ë¤³¤È¡£
¡¦¥Ó¥ª¥Èー¥×´Ñ»¡Ï©¤È¤·¤Æ¥¦¥Ã¥É¥Ç¥Ã¥¤òÇÛÃÖ¤·¡¢¤½¤Î²¼¤òÀ¸Êª¤¬±ýÍè¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿·×²è¤Ï¡¢¸Â¤é¤ì¤¿ÉßÃÏ¤ÎÃæ¤Ç¹©É×¤ò¶Å¤é¤·¤¿Èó¾ï¤ËÎÉ¤¤»öÎã¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£
¡¦¿å½Û´Ä¡¦Êª¼Á½Û´Ä¤Ø¤Î¹â¤¤ÇÛÎ¸¡¢¾ÜºÙ¤«¤ÄÌÜÅª¤¬ÌÀ³Î¤Ê¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°Ä´ºº¤Î·×²è¤Ê¤É¤¬Èó¾ï¤Ë¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤¤¤³¤È¡£
¡¦¥Ó¥ª¥Èー¥×¤Î¿¢ºÏ´ÉÍý¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¡¢ÃÏ°è½»Ì±¤â»²²è¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÏ°è½»Ì±¤È¶¨ÎÏ¤·¤¿´Ä¶¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¤Ê¤É¤¬Èó¾ï¤Ë¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤·×²è¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£
2¡¥¡ÖABINCÇ§¾ÚÀ©ÅÙ¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖABINC¾Þ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¡ÖABINCÇ§¾Ú¡Ê¤¤¤¤â¤Î¶¦À¸»ö¶È½ê(R)Ç§¾Ú¡ËÀ©ÅÙ¡×¤Ï¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í´ë¶È¤ÈÀ¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¥¤¥Ë¥·¥¢¥Á¥Ö¤¬³«È¯¤·¤¿¡Ö¤¤¤¤â¤Î¶¦À¸»ö¶È½ê(R)Ç§¾Ú¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖÅÚÃÏÍøÍÑÄÌ¿®Êí¡×¤òÉ¾²Á´ð½à¤È¤·¤Æ¡¢À¸ÊªÂ¿ÍÍÀÊÝÁ´¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÂè»°¼ÔÉ¾²Á¡¦Ç§¾Ú¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£
¡¡¡ÖABINC¾Þ¡×¤Ï¡¢ABINCÇ§¾Ú¤ò¼èÆÀ¤·¤¿»ÜÀß¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÆÃ¤ËÍ¥¤ì¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤¦»ÜÀß¤òÉ½¾´¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£º£²ó¼õ¾Þ¤·¤¿¡ÖÆÃÊÌ¾Þ¡×¤Ï¡¢ÇÈµÚ¸ú²Ì¤ÎÂç¤¤¤»ÜÀß¤ä»Â¿·¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»ö¶È½ê¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
3¡¥¡Ö»°½ÅÄ«ÆüÊªÎ®¥»¥ó¥¿ー¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¡Ö»°½ÅÄ«ÆüÊªÎ®¥»¥ó¥¿ー¡×¤Ï¡¢ÂçÏÂ¥Ï¥¦¥¹¹©¶È¤¬·úÀß¤·¡¢ÆüËÜ¥È¥é¥ó¥¹¥·¥Æ¥£¤¬¼èÆÀ¤·¤¿À¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿ÊªÎ®»ÜÀß¤Ç¤¹¡£
¡¡ËÜ»ÜÀß¤Ç¤Ï¡¢·×²èÃÏ¤ª¤è¤Ó¤½¤Î¼þÊÕ¤ËÀ¸Â©¤¹¤ë¿¢Êª¤äÄ»Îà¡¢º«ÃîÎà¤Ê¤É¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼«Á³´Ä¶Ä´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¼þÊÕ´Ä¶¤È¤ÎÄ´ÏÂ¤äÃÏ°è¤ÎÀ¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿À°È÷¡¢ÃÏ°è¶¦À¸³èÆ°¤ò·×²è¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡À°È÷·×²è¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ°è¤ÎÀ¸ÂÖ·Ï¤ËÇÛÎ¸¤·¤Æ¡¢¥³¥Ê¥é¤ä¥ä¥Þ¥¶¥¯¥é¡¢¥Ä¥Ä¥¸Îà¡¢¥ä¥Þ¥Ï¥®¤Ê¤É¤ÎºßÍè¼ï¤«¤éÁðÌÚ¤òÁªÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜ·×²èÃÏ¤Ï»°½Å¸©¤¬½àÀäÌÇ´í×ü¼ï¤Ë»ØÄê¤¹¤ë¥³¥Á¥É¥ê¤ÎÀ¸Â©ÃÏ¤Ë¶áÀÜ¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥³¥Á¥É¥ê¤Î±ÄÁã´Ä¶¤òÀ°È÷¤¹¤ë¤¿¤á¤Ëº½¤ä¾®ÀÐ¤òÉß¤¤¤¿´Ä¶¤òÀ°È÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÃÏ°è¶¦À¸³èÆ°¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ°è½»Ì±¤ÎÊý¡¹¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¡¢¼þÊÕ¤Î¿åÅÄ¤ä¿åÏ©¤Ê¤É¤ËÀ¸Â©¤¹¤ë¥á¥À¥«¡¢¥É¥¸¥ç¥¦¤Ê¤É¤ÎÀ¸¤Êª¤ò¡¢ÉßÃÏÆâ¤ËÀ°È÷¤·¤¿¿åÊÕ¤Î¤¢¤ë¥Ó¥ª¥Èー¥×¥¨¥ê¥¢¤ËÊüÎ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ä¹´üÅª¤ËÊÝÁ´³èÆ°¤¬°Ý»ý¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¡¢¼«Á³´Ñ»¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä´Ä¶¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¤Ê¤ÉÃÏ°è¤ÎÊý¡¹¤ÈÏ¢·È¤·¤¿°Ý»ý´ÉÍý¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¸ÊªÂ¿ÍÍÀÊÝÁ´¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢ÃæÉôÃÏÊý¤ÎÊªÎ®»ÜÀß¤Ç½é¤á¤Æ¡ÖABINCÇ§¾Ú¡×¤ò¼èÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
4¡¥¡Ö»°½ÅÄ«ÆüÊªÎ®¥»¥ó¥¿ー¡×¤Î³µÍ×
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/2296/table/2503_1_728b3e94ad66f6fc60e0537dd3d8bf21.jpg?v=202512050528 ]
°Ê¡¡¡¡¾å