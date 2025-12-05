Ìç»Ê¹Á¥ì¥È¥í¡ÖKANMON KANPAI¡×¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¿¼Ìë¤ÎÎ×»þÎó¼Ö¤ò±¿Å¾¡¡～0»þ55Ê¬¤È2»þ20Ê¬¤Î2ËÜ¤Ç¿·Ç¯¤Î¤ªµ¢¤ê¤ò¥µ¥Ýー¥È¡á
JR¶å½£¤Ï¡¢2025Ç¯12·î31Æü¤«¤é2026Ç¯1·î1Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÌç»Ê¹Á¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÌç»Ê¹Á¥ì¥È¥í¡ÖKANMON¡¡ KANPAI¡×¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢½ªÅÅ¸å¤Î¿¼Ìë»þ´ÖÂÓ¤ËÌç»Ê¹ÁÈ¯¤ÎÎ×»þÎó¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Þ¤¹¡£¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÎ»¸å¤Î¤ªµ¢¤ê¤ËÊØÍø¤ÊÌç»Ê¹ÁÈ¯0»þ55Ê¬¤È2»þ20Ê¬¤Î2ËÜ¤ò±¿Å¾¤·¡¢Ç¯±Û¤·¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³Ú¤·¤à¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Îµ¢Ï©¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£¿·Ç¯¤ÎÅþÍè¤ò½Ë¤¦Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤ËÅ´Æ»¤òÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢ÍøÊØÀ¤Î¹â¤¤¸òÄÌ¼êÃÊ¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ÎÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤½Ð¤Å¤¯¤ê¤Ë¡¢¤¼¤ÒJR¶å½£¤ÎÎ×»þÎó¼Ö¤ò¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£± ±¿Å¾Æü¡¡
2026Ç¯1·î1Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¡
£² Î×»þÎó¼Ö¤ÎÅþÃå»þ¹ï
¡üÌç»Ê¹Á¡¡£°»þ55Ê¬È¯¡¡ÇîÂ¿¹Ô¤ÉáÄÌÎó¼Ö
¢¨¼çÍ×±Ø¤ÎÅþÃå»þ¹ï¤òµºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ê»þ¹ï¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢JR¶å½£¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡Ö±ØÊÌ»þ¹ïÉ½¡×¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡¡¡Ö±ØÊÌ»þ¹ïÉ½¡×¤Ï¥³¥Á¥é(https://www.jrkyushu-timetable.jp/jr-k_time/top.html?_ga=2.147675519.915737328.1724109824-1329832696.1724109824)
£³ ¤½¤ÎÂ¾
¡¦Ìç»Ê¹Á¥ì¥È¥í¡ÖKANMON KANPAI¡×¤Ï¿·Ç¯¤ò½Ë¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¸½ÃÏ¤Ç¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¡Ö¥´¥ê¥Ñ¥é¸«Ê¹Ï¿¡×¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦¸ø³«À¸ÊüÁ÷¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢ÎãÇ¯°Ê¾å¤Î
À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª½Ð¤«¤±¤Ë¤Ï¡¢¤¼¤ÒÊØÍø¤ÊJR ¤ò¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤ÏËÌ¶å½£»Ô¤Î¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ËÌ¶å½£»Ô¤Î¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ï¥³¥Á¥é¢ª