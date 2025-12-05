¡Ú³«ºÅ¥ì¥Ýー¥È¡Û¡Ê°ì¼Ò¡Ë¶µ°éAI³èÍÑ¶¨²ñ¡¡¶µ°éAI¥µ¥ß¥Ã¥È～¶¦ÁÏ¥¢¥«¥Ç¥ßー～¤òÅìµþÂç³Ø¤Ë¤Æ³«ºÅ
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¶µ°éAI³èÍÑ¶¨²ñ¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½Íý»ö¡§º´Æ£ÍºÂÀ¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯11·î16Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÅìµþÂç³Ø °ËÆ£¹ñºÝ³Ø½Ñ¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤Æ¡¢Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¸å±ç¤Î¤â¤È¡¢¡Ö¶µ°éAI¥µ¥ß¥Ã¥È ～¶¦ÁÏ¥¢¥«¥Ç¥ßー～¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢AI¤È¶µ°é¤ÎºÇÁ°Àþ¤ò¶¦Í¤·¡¢¶µ°é´Ø·¸¼Ô¡¦¸¦µæ¼Ô¡¦´ë¶È¡¦³ØÀ¸¤¬Î©¾ì¤òÄ¶¤¨¤Æ¶¦ÁÏ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢AI¡ß¶µ°é¤Îº£¤ÈÌ¤Íè¤ò°ìÆü¤ÇÂÎ¸³¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ±Æü¡¢¾®³Ø´Û¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¶µ°é¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¶µ°éµ»½Ñ¡×ÊÔ½¸Éô¤È¶¦ºÅ¤·¤¿¡Ö³Ø¹»¸½¾ì¤ÎAI³èÍÑ¼ÂÁ©¥³¥ó¥Æ¥¹¥È2025¡×¤ÎºÇ½ª¿³ºº²ñ¤â¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¡¢³ÆÉôÌç¤Î¥Ù¥¹¥È¡¦¥×¥é¥¯¥Æ¥£¥¹¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ¶µ°éAI¥µ¥ß¥Ã¥È ～¶¦ÁÏ¥¢¥«¥Ç¥ßー～ Á´ÂÎÊó¹ð
ÅìµþÂç³Ø °ËÆ£¹ñºÝ³Ø½Ñ¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¤Î°ËÆ£¼Õ²¸¥Ûー¥ë¡¦Â¿ÌÜÅª¥¹¥Úー¥¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¶µ°éAI¥µ¥ß¥Ã¥È¡×¤Ç¤Ï¡¢¹ñÆâ¤Î¶µ°é¡¦¸¦µæ¡¦µ»½ÑÎÎ°è¤òÂåÉ½¤¹¤ëÅÐÃÅ¼Ô¤ä¶µ°é´Ø·¸¼Ô¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¡¢AI¤È¶µ°é¤ÎÌ¤Íè¤ò¿¼¤¯·¡¤ê²¼¤²¤ë¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¥µ¥ß¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢³Ø¹»¸½¾ì¤Î¶µ°÷¡¢¸¦µæ¼Ô¡¢¶µ°é´ØÏ¢´ë¶È¡¢¹ÔÀ¯´Ø·¸¼Ô¡¢³ØÀ¸¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤ÊÎ©¾ì¤«¤é¤Î»²²Ã¤¬¸«¤é¤ì¡¢AI³èÍÑ¤Ë¤è¤ë¶µ°é²þ³×¤Î¼ÂÁ©ÅªÃÎ¸«¤ä²ÝÂê¤ò¶¦Í¤¹¤ë¾ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡§¡ÖÃµµæ¥Ê¥Ó¥²ー¥¿ー¤Î²ÄÇ½À¤òÃµ¤ë ～AI»þÂå¡¢³Ø½¬°ÕÍß¸ºÂà¤Ø¤Î½èÊýäµ～¡×
¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡ÖÃµµæ¥Ê¥Ó¥²ー¥¿ー¤Î²ÄÇ½À¤òÃµ¤ë ～AI»þÂå¡¢³Ø½¬°ÕÍß¸ºÂà¤Ø¤Î½èÊýäµ～¡×¤Ç¤Ï¡¢Ãµµæ³Ø½¬¤Ë¤ª¤±¤ëAI¤ÎÌò³ä¤È²ÄÇ½À¤¬µÄÏÀ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÃºÃ«½Ó¼ù »á¡Ê¿À¸Í¾ðÊóÂç³Ø±¡Âç³Ø ³ØÄ¹¡Ë¡¢ÅÄÃæÌÐÈÏ »á¡Ê·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø Ì¾ÍÀ¶µ¼ø¡Ë¡¢ÌðÇëË®É§ »á¡ÊÃÎÁë³Ø¼Ë ½ÎÄ¹¡¿Â¿ËàÂç³ØÂç³Ø±¡ µÒ°÷¶µ¼ø¡Ë¡¢ÃÓÅÄÅ¯ºÈ »á¡Ê³Ø¤Ó¤ÎÆ»¶µ°é¸¦µæ½ê ÂåÉ½¡¿¸µ·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØSFC¸¦µæ°÷¡Ë¡¢¾®ÅÄ¿¿¿Í »á¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥·¥ó¥Æ¥Ã¥¯ ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¿¿À¸Í¾ðÊóÂç³Ø±¡Âç³Ø µÒ°÷¶µ¼ø¡Ë¤é¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢AI¤ò¡ÖÅú¤¨¤òÍ¿¤¨¤ëÂ¸ºß¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÌä¤¤¤ò°ú¤½Ð¤·»×¹Í¤òÂ¥¤¹È¼Áö¼Ô¡×¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤¹¤ë½ÅÍ×À¤¬¸ì¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡§¡Ö¼«Ê¬¤ÎÆ»¡×¤òÁª¤Ö¥Á¥«¥é ― Â¿ÍÍ¤Ê³Ø¤Ó¤¬Ì¤Íè¤Ø¤ÎÆ»¤·¤ë¤Ù¤Ë¤Ê¤ë ―
¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ö¡Ø¼«Ê¬¤ÎÆ»¡Ù¤òÁª¤Ö¥Á¥«¥é ― Â¿ÍÍ¤Ê³Ø¤Ó¤¬Ì¤Íè¤Ø¤ÎÆ»¤·¤ë¤Ù¤Ë¤Ê¤ë ―¡×¤Ç¤Ï¡¢²è°ìÅª¤Ê¶µ°é¥·¥¹¥Æ¥à¤«¤é°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤·¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¼«¤é¤Î¶½Ì£¤ä¸ÄÀ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ³Ø¤Ó¤Î¾ì¤òÁªÂò¤Ç¤¤ëÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤¬¸ò¤ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÅÐÃÅ¤·¤¿Ì¬¼ê¾Ï¸ã »á¡ÊHILLOCK½éÅùÃæÅùÉô ÁÏÀß¡¿±¿±Ä¡Ë¤ÈÆ£¸¶¾È¶³ »á¡ÊÀÄÉö´Û¹âÅù³Ø±¡ ³Ø±¡Ä¹¡Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¼ÂÁ©¤¹¤ë¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö¶µ°é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¾Ò²ð¡£½¾Íè¤Î³Ø½¬¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤½ÀÆð¤Ê³Ø¤Ó¤Î¤¢¤êÊý¤ä¡¢³Ø¹»³°¤Î³Ø¤Ó¤¬»ý¤Ä²ÁÃÍ¡¢¤½¤·¤ÆAI¤¬»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÁªÂò»è¤ò¹¤²¤ë²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇ®¤¯¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Î¾¼Ô¤Î¼ÂÁ©¤«¤éÆ³¤«¤ì¤ëÃÎ¸«¤Ï¡¢»²²Ã¼Ô¤Ë¿·¤¿¤Ê»ëÅÀ¤òÍ¿¤¨¡¢¶µ°é¤ÎÌ¤ÍèÁü¤ËÂÐ¤¹¤ëÁÛÁüÎÏ¤òÂç¤¤¯¹¤²¤ë»þ´Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÂÎ¸³·¿¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×
ÂÎ¸³·¿¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¶¦ÁÏ¥¢¥×¥ê¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤Ï¡¢¡Ö³Ø¹»¤Îº¤¤ê¤´¤È¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢AI¤ÎÎÏ¤Ç¶µ°é¸½¾ì¤ò¤è¤êÎÉ¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¼ÂÁ©·¿¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£ËÜ¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ÏÀÄÉö´Û¹âÅù³Ø±¡¤ÎÀ¸ÅÌ¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ´ë²è¡¦±¿±Ä¤·¡¢Ãæ¹âÀ¸¡¦Âç³ØÀ¸¡¦¶µ°÷¡¦´ë¶È´Ø·¸¼Ô¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê»²²Ã¼Ô¤¬¥Áー¥à¤Ç²ÝÂê²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö³Ø¹»¤ËÅÐ¹»¤¹¤ë¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñÂÎÅª¤ÊÌäÂê¤ËÂÐ¤·¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿²ò·èºö¤ò¸¡Æ¤¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥¢¥×¥ê¤òÀ©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ã»»þ´Ö¤Ç¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬·Á¤Ë¤Ê¤ë¥×¥í¥»¥¹¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î»²²Ã¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶Ã¤¤ÎÂÎ¸³¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»ö¸å¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ç¤âËþÂÅÙ¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¯¡¢¡ÖÂ¿ÍÍ¤ÊÎ©¾ì¤«¤é¤Î°Õ¸«¸ò´¹¤Ë¤è¤êÁÏÂ¤Åª¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡×¡Ö¥¢¥×¥ê¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ³Ø¹»¸½¾ì¤ÎAI³èÍÑ¼ÂÁ©¥³¥ó¥Æ¥¹¥È2025
ËÜ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ï¡¢³Ø¹»¸½¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¸À®AI³èÍÑ¤ÎÃÎ¸«¤ò¹¤¯¶¦Í¤·¡¢¶µ°é¤Î¼Á¸þ¾å¤Ë»ñ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½é³«ºÅ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Ã»¤¤Êç½¸´ü´Ö¤ª¤è¤ÓÆ°²è±þÊç¤È¤¤¤¦¾ò·ï¤ÎÃæ¤Ç¡¢Á´¹ñ¤Î¶µ°÷¤«¤é46·ï¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ç°ÕÍßÅª¤Ê¼ÂÁ©¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ½ª¿³ºº²ñ¤ÎÍÍ»Ò
11·î16Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ºÇ½ª¿³ºº²ñ¤Ç¤Ï¡¢¿³ºº¤òÄÌ²á¤·¤¿9ÁÈ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬ÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿³ºº¤Ï¡¢¶µ°éÅª¸ú²Ì¡¢ÁÏ°Õ¹©É×¡¢ºÆ¸½À¡¢À¸À®AI¤ÎÅ¬ÀÚ¤Ê³èÍÑ¤Ê¤É¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê³ÆÉôÌç¤Î¥Ù¥¹¥È¡¦¥×¥é¥¯¥Æ¥£¥¹¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
³ÆÉôÌç ¥Ù¥¹¥È¡¦¥×¥é¥¯¥Æ¥£¥¹¼õ¾Þ¼Ô
¢£¼ø¶È¼ÂÁ©ÉôÌç
£´Ç¯À¸ ÂÎ°é²Ê¡Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¡×¤Ç¤ÎÀ¸À®AI¤Î³èÍÑ¼ÂÁ©
～Gemini¤Ï¶µ»Õ¤È»ùÆ¸¤ÎÈ¼Áö¼Ô～
ºë¶Ì¸© ¸ÍÅÄ»ÔÎ©¸ÍÅÄÂè°ì¾®³Ø¹»¡¡º´Æ£ ÍÛ²ð ÀèÀ¸
¢£»ùÆ¸À¸ÅÌ»Ù±çÉôÌç
¿ÊÏ©»ØÆ³¤Ë¤ª¤±¤ë¸ÄÊÌºÇÅ¬²½¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡ÖAI¹Ö»Õ¡×¡ÖAI½õ¼ê¡×¤Î³èÍÑ
ÅìµþÅÔ À®¾ë³Ø±àÃæ³Ø¹»¹âÅù³Ø¹»¡¡ÅÔÃÛ Â§¹¬ ÀèÀ¸
¢£¹»Ì³²þÁ±ÉôÌç
¶µ¿¦°÷¤Î¼«¸ÊÍÍÑ´¶¤ò¹â¤á¤ë¡ÖAIÉû¼çÇ¤¡×¤ÎÆ³Æþ
～¡Ö¸ÄÊÌºÇÅ¬²½¡×¤È¡Ö¶¨Æ¯Åª¡×¤Î»ëÅÀ¤«¤é¹Ô¤Ã¤¿À¸À®AI¤Î³èÍÑ～
¿ÀÆàÀî¸© ²£ÉÍ»ÔÎ©¶âÂô¾®³Ø¹»¡¡µ´ß· ÂçÃÏ ÀèÀ¸
¿³ºº°÷¤Ï¡¢ÃÓÅÄ ½¤ »á¡ÊµþÅÔµÌÂç³Ø ¶µ¼ø¡Ë¡¢ÅÄÃæ ÇîÇ· »á¡ÊÁá°ðÅÄÂç³Ø ¶µ¿¦Âç³Ø±¡ ¶µ¼ø¡Ë¡¢Æ£¸¶ Í§ÏÂ »á¡ÊËÌ³¤Æ»È¡´Û»ÔÎ©¾®³Ø¹» ¶µÍ¡¡Ë¡¢¸ÅÅÄ Íµ»Ò »á¡ÊDdrive³ô¼°²ñ¼Ò¡¿°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¶µ°éAI³èÍÑ¶¨²ñ¡Ë¡¢°Â°æ À¯¼ù »á¡Ê»¥ËÚ¹ñºÝÂç³Ø ½Ú¶µ¼ø¡Ë¡¢ÅöÆü¤Î¿Ê¹Ô¤Ï¡¢yukAI English Club¤Î¹â°æÍ²Ã »á¤¬Ã´Åö¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅöÆü¤ÎºÇ½ª¿³ºº²ñ¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¥¢ー¥«¥¤¥ÖÆ°²è¤È¤·¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼õ¾Þ¼ÂÁ©¤ä¤½¤ÎÂ¾¤Î±þÊç¼ÂÁ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ½ç¼¡¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://kyoiku.sho.jp/412793/
ÊÄ²ñ¼°
ÀÖËÙ ´¦»Ê »á¡Ê°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ICT CONNECT 21 Ì¾ÍÀ²ñÄ¹¡¿Åìµþ¹©¶ÈÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡¿°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¶µ°éAI³èÍÑ¶¨²ñ¸ÜÌä¡Ë
ÊÄ²ñ°§»¢¤Ï¡¢ÀÖËÙ ´¦»Ê »á¡Ê°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ICT CONNECT 21 Ì¾ÍÀ²ñÄ¹¡¿Åìµþ¹©¶ÈÂç³Ø Ì¾ÍÀ¶µ¼ø¡¿¶µ°éAI³èÍÑ¶¨²ñ ¸ÜÌä¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÀÖËÙ»á¤Ï¶µ°é¤Ø¤ÎAI¤Î±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢AI¤¬Ã±¤Ê¤ë¡ÖÆ»¶ñ¡×¤«¤é¶µ°é¤Î¡ÖÊ¸²½¡×¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢°Û¤Ê¤ëÇØ·Ê¤ò»ý¤Ä¿Í¡¹¤È¤Î¶¦ÁÏ¤¬¿·¤¿¤ÊÈ¯¸«¤òÀ¸¤à¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¥Æ¥¥¹¥È¥Ùー¥¹¤ÎÂÐÏÃ¤¬¿´ÍýÅª°ÂÁ´À¤ò¹â¤á¡¢ËÜ²»¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤òÂ¥¤¹¤³¤È¡¢¤Î£³ÅÀ¤òµó¤²¡¢AI¤¬¿·¤·¤¤³Ø¤Ó¤ÎÀ¤³¦¤òÀÚ¤ê³«¤¯²ÄÇ½À¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢º£²ó¤Î¥µ¥ß¥Ã¥È¤¬¶µ°é¸½¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëAI³èÍÑ¤Î¿¼²½¤ò¼Â´¶¤¹¤ë¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È½Ò¤Ù¡¢²ñ¾ì¤Ï²¹¤«¤ÊÇï¼ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸òÎ®²ñ
¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÎ»¸å¤Ë¤Ï¡¢¶µ°é¡ßAI¤Ë¶¯¤¤´Ø¿´¤È¾ðÇ®¤ò»ý¤Ä»²²Ã¼ÔÆ±»Î¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¿¼¤á¤ë¤¿¤á¡¢¸òÎ®²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²ñ¾ì¤ÏÆÃÊÌ¶¨ÎÏ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥×¥ì¥¹ËÜ¼Ò¡£Ìó50Ì¾¤¬»²²Ã¤·¡¢ÏÂ¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÎÃæ¡¢³èÈ¯¤Ë°Õ¸«¸ò´¹¤ä¾ðÊó¶¦Í¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸òÎ®²ñ¤Ç¤Ï¡¢»²²Ã¼ÔÆ±»Î¤¬Ì¾»É¸ò´¹¤äÀ®²Ì¤Î¶¦Í¤ò¹Ô¤¦¾ìÌÌ¤¬¿ôÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¡¢³Ø¹»¸½¾ì¤Î²ÝÂê¤äAI³èÍÑ¤Î¶ñÂÎÎã¡¢º£¸å¤ÎÏ¢·È¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÇ®¤¤²ñÏÃ¤¬¼«Á³¤ÈÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÅÐÃÅ¼Ô¤ä¼ÂÁ©¼Ô¤ËÄ¾ÀÜ¼ÁÌä¤Ç¤¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤È¤â¤Ê¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Î¹½ÃÛ¤ÈÃÎ¸«¤Î³ÈÄ¥¤¬Â¥¿Ê¤µ¤ì¤ë»þ´Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»²²Ã¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¸½¾ì¤Ç»î¤·¤¿¤¤¶ñÂÎÅª¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò»ý¤Áµ¢¤ì¤¿¡×¡Ö¶È¼ï¤äÎ©¾ì¤ò±Û¤¨¤Æ°Õ¸«¤¬¸ò´¹¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬»É·ã¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´¶ÁÛ¤¬¿ôÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¡¢º£²ó¤Î¸òÎ®²ñ¤¬º£¸å¤Î¶µ°é¡ßAI¤ÎÅ¸³«¤Ë¸þ¤±¤¿Âç¤¤Ê°ìÊâ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
¶áÇ¯¡¢À¸À®AI¤Î³èÍÑ¤ÏµÞÂ®¤Ê¹¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢³Ø¹»¸½¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÂ¿ÍÍ¤Ê¼ÂÁ©ÃÎ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥µ¥ß¥Ã¥È¤Î¤è¤¦¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¡¢¼ÂÁ©¼ÔÆ±»Î¤ÎÃÎ¸«¶¦Í¤òÂ¥¤·¡¢¤è¤ê¤è¤¤¶µ°é¤Å¤¯¤ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë·Àµ¡¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó¤Ï¡¢Åö¶¨²ñ¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ª¤è¤ÓSNS¤Ë¤Æ¿ï»þÈ¯¿®¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¼¡²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¥³¥¯¥èÅìµþÉÊÀî¥ª¥Õ¥£¥¹ THE CAMPUS ¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¶µ°éAI¥µ¥ß¥Ã¥È in THE CAMPUS¡×¤Ç¤¹¡£¶µ°é¸½¾ì¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¼ÂÁ©»öÎã¤ä¹ñºÝ¸òÎ®¡¢¥¢ー¥È´ë²è¡¢´ë¶È¤È¤ÎÏ¢·È¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê»ëÅÀ¤«¤é³Ø¤Ù¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡Û
Æü»þ¡§2026Ç¯2·î23Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë10:00～18:00¡ÊÍ½Äê¡Ë
²ñ¾ì¡§¥³¥¯¥èÅìµþÉÊÀî¥ª¥Õ¥£¥¹ THE CAMPUS¡¡¡¡¢¨JRÉÊÀî±Ø¹ÁÆî¸ý¤è¤êÅÌÊâ3Ê¬
¿½¹þÊýË¡¡§Peatix¤Ë¤Æ¶áÆü¸ø³«Í½Äê
¢£ ¼Â¹Ô°Ñ°÷¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸
¼Â¹Ô°Ñ°÷Ä¹¡§ÀÄÉö´Û¹âÅù³Ø±¡
¤³¤ÎÅÙ¤ÎÅìµþÂç³Ø¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¡¢¤Þ¤¿¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³§¤µ¤Þ¤Ë¿¼¤¯´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢À¤Âå¤äÎ©¾ì¤ò±Û¤¨¤Æ¶¦¤Ë³Ø¤Ó¹ç¤¦¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò¼Â»Ü¤·¡¢Â¿ÍÍ¤Ê»ëÅÀ¤¬¸ò¤ï¤ëË¤«¤Ê¾ì¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£»²²Ã¼Ô¤È¼ã¤¤À¤Âå¤¬Æ±¤¸ÌÜÀþ¤Ç¶µ°é¤Î²ÝÂê¤ÈÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂÐÏÃ¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê²ÄÇ½À¤ò´¶¤¸¤ëµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶µ°é¤ÈAI¤Î´Ø·¸À¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ëº£¡¢³Ø¹»¡¦´ë¶È¡¦¼«¼£ÂÎ¡¦¼ã¼Ô¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¡¢»Ö¤ò¶¦Í¤·¤Ê¤¬¤éÌ¤Íè¤Î³Ø¤Ó¤ò¹Í¤¨¤ë¾ì¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¶µ°é¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ê°ìÊâ¤Ç¤¢¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤â³§¤µ¤Þ¤È¶¦¤ËÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¡¢¶µ°é¤Î¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÁÏ¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£°ú¤Â³¤¡¢¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Éû¼Â¹Ô°Ñ°÷Ä¹¡§ÎëÌÚÍµÌé¡ÊÌÀ¼£Âç³Ø3Ç¯¡Ë
ÉáÃÊ¤Ï°ìÂç³ØÀ¸¤Ç¤¢¤ë»ä¤¬¡¢¶µ°é¡ßAI¤È¤¤¤¦ºÇÀèÃ¼¤Î¾ì¤Ë±¿±ÄÂ¦¤È¤·¤Æ·È¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¶Ã¤¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿¤È¤Ê¤¤Ä©Àï¤Îµ¡²ñ¤Ç¤·¤¿¡£
½àÈ÷´ü´Ö¤ò´Þ¤á¡¢Â¿¤¯¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÎÊý¡¹¤È´Ø¤ï¤ëÃæ¤Çµ¤¤Å¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¤Ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤¬¿Ê²½¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤ò¤É¤¦»È¤¤¡¢Ã¯¤Î¤¿¤á¤ËÌòÎ©¤Æ¤ë¤«¤ò·è¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢·ë¶É¤Î¤È¤³¤í¡Ö¿Í¡×¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¿ô¡¹¤Î½Ð²ñ¤¤¤ÈµÄÏÀ¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÆüËÜ¤ò»Ù¤¨¤ë»ä¤¿¤Á³ØÀ¸À¤Âå¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸½¾ì¤ÇÆ¯¤¯Êý¡¹¤Ë¤âÂç¤¤Ê´õË¾¤Î¸÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Ì¤½Ï¤Ê»ä¤òÉû¼Â¹Ô°Ñ°÷Ä¹¤È¤·¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¡¢²¹¤«¤¯¡¢·Þ¤¨Æþ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¢¤½¤·¤Æ¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Á´¤Æ¤Î³§ÍÍ¤Ë¿´¤è¤ê¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¿·¤·¤¤¶µ°é¤ÎÌ¤Íè¤ò°ì½ï¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£°ú¤Â³¤¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¼çºÅ
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¶µ°éAI³èÍÑ¶¨²ñ
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¶µ°éAI³èÍÑ¶¨²ñ¤Ï¡¢¶µ°é¸½¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëAI³èÍÑ¤ÎÉáµÚ¤È¶µ°é¤Î¼Á¸þ¾å¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿ÃÄÂÎ¤Ç¤¹¡£½°µÄ±¡Âè°ìµÄ°÷²ñ´Û¤Ë¤Æ¡Ö¶µ°éAI¥µ¥ß¥Ã¥È¡×¤ò¡¢2024Ç¯¡¦2025Ç¯¤È2Ç¯Ï¢Â³¤Ç³«ºÅ¤·¡¢´Ø·¸¾ÊÄ£¤ä¶µ°é´Ø·¸¼Ô¡¢´ë¶È¡¢¼«¼£ÂÎ¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¡¢À¸À®AI¤Î³èÍÑ»öÎã¤ò¶¦Í¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÅìµþÂç³Ø¤Ç¤Î¶µ°éAI¥Ï¥Ã¥«¥½¥ó¡¢¥³¥¯¥èThe CAMPUS¤Ç¤Î¼ÂÎã¾Ò²ð¡¢ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç¤Î¡Ö¶µ°éAI¥µ¥ß¥Ã¥È in Interop Tokyo¡×¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¶µ°é¸½¾ì¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ò¿ä¿Ê¡£¶µ°é¤ÎÌ¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤¯¼ÂÁ©Åª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤òÁ´¹ñµ¬ÌÏ¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
HP¡§https://ai-ueo.org/
¢£ ¸å±ç¡§Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê
¢£ ÆÃÊÌ¶¨ÎÏ
³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥×¥ì¥¹
¥·¥êー¥ºÎß·×8,000ËüÉôÆÍÇË¤Î¥Ñ¥½¥³¥ó²òÀâ½ñ¡Ö¤Ç¤¤ë¡×¥·¥êー¥º¡¢¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥«¥á¥é¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×Åù¤ÎÄê´ü»¨»ï¡¢IT´ØÏ¢¤ÎÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤·¤Æ¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤ò¸Ø¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ëÁí¹ç¥Ë¥åー¥¹¥µー¥Ó¥¹¡ÖImpress Watch¥·¥êー¥º¡×Åù¤Î¥³¥ó¥·¥åー¥Þ¸þ¤±¥á¥Ç¥£¥¢¡¢¡ÖIT Leaders¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë´ë¶È¸þ¤±IT´ØÏ¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ê¤É¤òÁí¹çÅª¤ËÅ¸³«¡¦±¿±Ä¤¹¤ë»ö¶È²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£IT´ØÏ¢½ÐÈÇ¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È¡¢¤ª¤è¤Ó¥Ç¥¸¥¿¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¡õ¥µー¥Ó¥¹»ö¶È¤òÉý¹¤¯Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
HP¡§https://www.impress.co.jp/
³ô¼°²ñ¼Ò ¥¢ー¥È¥Ö¥ìー¥ó¥«¥ó¥Ñ¥Ëー
Åìµþ¡¦Âçºå¤òµòÅÀ¤Ë¡¢¸÷¤È²»¤Ë¤è¤ë¶õ´Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¡¢¾ÈÌÀ¡¦²»¶Áµ¡´ï¤ä¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Î¼«¼Ò³«È¯¡¢±ÇÁüÀ©ºî¡¦ÇÛ¿®¤Ê¤É¤â¼ê³Ý¤±¤ëÁí¹ç¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡£¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¤ÎÌë¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ë¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¸÷¤Î±é½Ð¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö㒯-you-¡×¤ä¡Ö±ð-en-¡×¤òÅ¸³«¡£¤Þ¤¿¡¢ÃÏ°è³èÀ²½¤Ëº¬¤¶¤·¤¿»Ù±ç³èÆ°¤ä»Ò¤É¤â¸þ¤±¥¤¥Ù¥ó¥È¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î³«È¯¡¦Å¸³«¤ò¤·¤Ï¤¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
HP¡§https://a-b-c.co.jp/
¢£ ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¶µ°éAI³èÍÑ¶¨²ñ
HP¡§https://ai-ueo.org/
MAIL¡§info@ai-ueo.org