¡Àº£Ç¯¤â¤É¤¦¤Ö¤Ä¤¿¤Á¤Î¥°¥Ã¥º¤¬Âç½¸¹ç¡ª¡¿¡¡ÅìµþÄ®ÅÄ¡¦ÇîÉÊ´Û TOYS CONCEPT ¤Ï¤Ê¤ì ¤Ë£³Ç¯Ï¢Â³½ÐÅ¹¡¡¡Ö¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥ïー¥ë¥É ¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡×

¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥ïー¥ë¥É¡ÊÏÂ²Î»³¸©ÇòÉÍÄ®¡Ë¤Ï¡¢£²£°£²£µÇ¯£±£²·î£±£²Æü¡Ê¶â¡Ë～£²£°£²£¶Ç¯£±·î£±£¸Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¡¢¡Ö¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥ïー¥ë¥É¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤òÇîÉÊ´Û TOYS CONCEPT ¤Ï¤Ê¤ì¡ÊÅìµþÅÔÄ®ÅÄ»Ô¡Ë¤Ë£³Ç¯Ï¢Â³¤Ç½ÐÅ¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥Ñー¥¯¤ÇÊë¤é¤¹ÍÍ¡¹¤ÊÆ°Êª¤¿¤Á¤Î¥°¥Ã¥º¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥Ñ¥ó¥À£´Æ¬¤ÎÎ¹Î©¤Á¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿¥°¥Ã¥º¤ä¡¢¥Á¥ãー¥à¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁíÁªµó¥°¥Ã¥º¡¢¿·¥·¥êー¥º¡Ö¥Ñ¥ó¥À¥¸¥ãー¥Ëー¡×Âè£²ÃÆ¤ÎÀè¹ÔÈÎÇä¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤É¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÏÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡ª¤µ¤é¤Ë¡¢¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¥·¥ç¥Ã¥×¸ÂÄê¤Î¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤Ë¤â¿·¾¦ÉÊ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
³§ÍÍ¤Î¤ª±Û¤·¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÇîÉÊ´Û TOYS CONCEPT ¤Ï¤Ê¤ì ¡Ö¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥ïー¥ë¥É ¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡× ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¢£´ü´Ö
¡¡£²£°£²£µÇ¯£±£²·î£±£²Æü¡Ê¶â¡Ë～£²£°£²£¶Ç¯£±·î£±£¸Æü¡ÊÆü¡Ë
¢£±Ä¶È»þ´Ö
¡¡¸áÁ°£±£°»þ£°£°Ê¬～¸á¸å£¸»þ£°£°Ê¬
¢£¾ì½ê
¡¡ÆîÄ®ÅÄ¥°¥é¥ó¥Ù¥êー¥Ñー¥¯ ¡¡¥¥Ã¥º¥Ç¥£¥¹¥«¥Ð¥êー£±³¬¡ÖÇîÉÊ´Û TOYS CONCEPT ¤Ï¤Ê¤ì¡×
¡¡¢©£±£¹£´-£¸£µ£¸£¹¡¡ ÅìµþÅÔÄ®ÅÄ»ÔÄá´Ö£³-£´-£±
¢¨¼è°·¤¤¾¦ÉÊ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨°ìÉô¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤ª°ì¿ÍÍÍ¤¢¤¿¤ê¤Î¸Ä¿ôÀ©¸Â¤òÀß¤±¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥ïー¥ë¥É ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¡ä
¥Ñー¥¯Æâ¤Î¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥Ñ¥ó¥À¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ê¤É¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ò¼è¤ê¤½¤í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÎòÂå£²£°Æ¬¤Î¥Ñ¥ó¥À¤¿¤Á¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤¿¡ØPANDA JOURNEY -¤·¤¢¤ï¤»¤ÎÂ¤¢¤È-¥·¥êー¥º¡Ù¤ÎÂè£²ÃÆ¤òÇîÉÊ´Û¤Ë¤ÆÀè¹ÔÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ªÁ´£µÃÆ¤Î¤¦¤ÁÂè£²ÃÆ¤Ï¡¢¡ÖÎ´ÉÍ¡×¡Ö½©ÉÍ¡×¡ÖºùÉÍ¡×¡ÖÅíÉÍ¡×¤Î£´Æ¬¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÇîÉÊ´Û¤Ç¤ÎÀè¹ÔÈÎÇä¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¥Ñー¥¯¤Ç¤ÎÈÎÇä³«»Ï»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢·è¤Þ¤ê¼¡Âè¸ø¼°SNSÅù¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡ãÀè¹ÔÈÎÇä¡ä¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
PANDA JOURNEY PC¥±ー¥¹¡¡¡¡£³¡¤£¸£µ£°±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¥ª¥â¥Æ
¡¡ ¥¦¥é
¢£¡ãÀè¹ÔÈÎÇä¡ä
PANDA JOURNEY ¥®¥Õ¥È¥»¥Ã¥È¡Ê¥Üー¥ë¥Ú¥ó¤¬Áª¤Ù¤ëÁ´£´¼ï¡Ë¡¡¡¡£³¡¤£³£°£°±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥ß¥Ë¥Èー¥È¡¢¥ß¥Ë¤Õ¤»¤ó¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡¢ÌÚÀ½¥ー¥Û¥ë¥Àー¡¢³Ñ¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¡¢¥«¥éー¥Üー¥ë¥Ú¥ó¤¬¥«¥Ã¥×¤ËÆþ¤Ã¤¿¥®¥Õ¥È¥»¥Ã¥È
¢£¡ã½éÅÐ¾ì¡ä
¥ß¥Ë¥¿¥ª¥ë¥¬¥Á¥ãÂè£²ÃÆ¡ÊÁ´£¶¼ï¡Ë¡¡¡¡£µ£°£°±ß¡¿²ó
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥ïー¥ë¥É¡ÖSDGsÀë¸À¡¦¥Ñー¥¯¥Ý¥ê¥·ー¡×¡Û
https://www.aws-s.com/parktheme-sdgs
¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥ïー¥ë¥É¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤Î¤Á¤ò¸«¤Ä¤á¡¢Ìä¤¤Â³¤±¤ë¡£¤¤¤Î¤Á¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ëµ¤¤Å¤¯¾ì½ê¡£¡×¤È¤·¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀ¸Ì¿¤ËSmile¡Ê¤·¤¢¤ï¤»¡Ë¤¬°î¤ì¤ëË¤«¤ÊÌ¤Íè¤ÎÃÏµå¤Î»Ñ¤ò¥Ñー¥¯¤ÇÂÎ¸½¤·¤Þ¤¹¡£¥Ñー¥¯¤È¤¤¤¦¡È¾®¤µ¤ÊÃÏµå¡É¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¡¡¡¡´Ø¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤¬Ë¤«¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Æ°Êª¤¿¤Á¤ÎÀ¸Ì¿¤¬¤º¤Ã¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Á³¤ä»ñ¸»¤¬½Û´Ä¤·ºÆÀ¸¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Ì¤Íè¤ÎSmile¤òÁÏ¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚSDGs¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
SDGs¤È¤Ï¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê³«È¯ÌÜÉ¸¡ÊSustainable¡¡Development¡¡Goals¡Ë¡×¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¼Ò²ñ¤¬Êú¤¨¤ëÌäÂê¤ò²ò·è¤·¡¢À¤³¦Á´ÂÎ¤Ç£²£°£³£°Ç¯¤ò¤á¤¶¤·¤ÆÌÀ¤ë¤¤Ì¤Íè¤òºî¤ë¤¿¤á¤Î£±£·¤Î¥´ー¥ë¤È£±£¶£¹¤Î¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡££²£°£±£µÇ¯£¹·î¡¢¥Ë¥åー¥èー¥¯¹ñÏ¢ËÜÉô¤Ë¤ª¤¤¤Æ£±£¹£³¤Î²ÃÌÁ¹ñ¤ÎÁ´²ñ°ìÃ×¤ÇºÎÂò¤µ¤ì¤¿¹ñºÝÌÜÉ¸¤Ç¤¹¡£