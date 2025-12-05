½¾Íè¤Î¹á¿åÁü¤ò²òÂÎ¤·¡¢ºÆ¹½ÃÛ¤¹¤ëÓÌ³Ð¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢ー¥È¡ÖMaison J.U.S¡Ê¥á¥¾¥ó ¥¸¥å¥¹¡Ë¡×¤¬12/12¡Ê¶â¡ËÆüËÜ¤ØËÜ³Ê¾åÎ¦¡ªÌ¾¤À¤¿¤ëÄ´¹á»Õ¤Ë¤è¤ë¡¢À©Ìó¤Î¤Ê¤¤¼«Í³¤ÊÁÏÂ¤À¤¬¹¤¬¤ë¹á¿å6¼ï¤òÅ¸³«
Maison J.U.S ¡Ê¥á¥¾¥ó ¥¸¥å¥¹¡Ë
¡È¹á¿åº½Çù¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÆüËÜ¤Î¹á¿å»Ô¾ì¤Ë°ìÀÐ¤òÅê¤¸¡¢ÆüËÜ½é¤Î¥Ë¥Ã¥Á¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹ÀìÌçÅ¹¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡ÖNOSE SHOP¡Ê¥Îー¥º¥·¥ç¥Ã¥×¡Ë¡×¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹È¯¤Î¥Ë¥Ã¥Á¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖMaison J.U.S¡Ê¥á¥¾¥ó ¥¸¥å¥¹¡Ë¡×¤Î¼è¤ê°·¤¤¤ò2025Ç¯12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Maison J.U.S¤Ï¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢Ä´¹á´ë²è¤È¡¢°Û¤Ê¤ëÎÎ°è¤Ç¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤Î¸½¾ì¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿3Ì¾¤ÎÍ§¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢2019Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¡£¹á¿å¤ò¡Ö¹á¤ê¡×¤ÎÏÈ¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤º¡¢»ë³Ð¡¦¹½Â¤¡¦ÎÑÍý¤ò²£ÃÇ¤¹¤ë¡È´¶³Ð¤Î·Ý½Ñ¡É¤È¤·¤ÆºÆÄêµÁ¤¹¤ë¡¢³×¿·Åª¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
º£Ç¯10·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¹á¿å¤Îº×Åµ¡Ö¥µ¥í¥ó ¥É ¥Ñ¥ë¥Õ¥¡¥ó 2025 @ISETAN MEN'S¡×¤Ç¤ÎÀè¹Ô¾åÎ¦»þ¤ËÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤é¡¢À¤³¦´Ñ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë6¼ï¤Î¹á¤ê¤È¥Ñ¥Õ¥åー¥à¥¥Ã¥È1¼ï¤ò·È¤¨¤Æ¡¢ËÜ³Ê¾åÎ¦¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
°Û¤Ê¤ëÎÎ°è¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿3Ì¾¤¬Ä©¤à¡¢¹á¿å¶È³¦¤Ø¤Î¥«¥¦¥ó¥¿ー
º¸¡Ë¥Æ¥£¥¨¥êー¡¦¥É¥¥¡¦¥Ð¥·¥å¥Þ¥³¥Õ¡¢Ãæ±û¡Ë¥¸¥ã¥ó¡á¥Ð¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¥ëー¡¢±¦¡Ë¥Ö¥ê¥¸¥Ã¥È¡¦¥ïー¥à¥µー
Maison J.U.S¤Ï¡¢¿·¤·¤¯ÆÃÊÌ¤Ê¥Ñ¥Õ¥åー¥Þ¥êー¤òÌ´¸«¤¿3Ì¾¤ÎÍ§¿Í¤¬2019Ç¯¤ËÀßÎ©¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¡£ÅÁÅýÅª¤Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¹á¿å¤ò¡¢¡È¸½ÂåÅª¤«¤ÄÂçÃÀ¤Ê¥Ó¥¸¥ç¥ó¡É¤ÇÉü³è¤µ¤»¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌ¤Î»×¤¤¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç3Ì¾¤Ï¡¢°Û¤Ê¤ëÎÎ°è¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¹á¿å¶È³¦¤ËÂç¤¤Ê¸ùÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤Î¥Æ¥£¥¨¥êー¡¦¥É¥¥¡¦¥Ð¥·¥å¥Þ¥³¥Õ¤Ï¡¢¹á¿åÈ¯¾Í¤ÎÃÏ¤Ç¤¢¤ë¥°¥éー¥¹¤Ç°é¤Á¡¢25ºÐ¤Î¤È¤¥Ñ¥ê¤Ç¼«¿È¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¨ー¥¸¥§¥ó¥·ー¤òÀßÎ©¡£35Ç¯´Ö¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÃæ¤Ç¼ê¤¬¤±¤¿¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¡¢¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥×¥í¥À¥¯¥È¤Ï¿ôÃÎ¤ì¤º¡£¼çÍ×¤Ê¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢¸½ºß¤â³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á´ÂÎ¤ò»Ø´ø¤¹¤ëCEO¤Î¥¸¥ã¥ó¡á¥Ð¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¥ëー¤Ï¡¢2001Ç¯¤Ë¹á¿å¤ÎÀ¤³¦¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¡¢2006Ç¯¤Þ¤Ç¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¹á¿å³«È¯¤òÃ´Åö¡£¤½¤Î¸å¿ô¡¹¤ÎÌ¾¤À¤¿¤ë¥á¥¾¥ó¤Ç¹á¿å³«È¯¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ß¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤È¥Ö¥é¥ó¥É³«È¯¤ÎÎ¾Êý¤ò·Ð¸³¤·¤¿¡¢¹ñºÝ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀïÎ¬¤Î¥¨¥¥¹¥Ñー¥È¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¥ª¥ë¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤Î¥Ö¥ê¥¸¥Ã¥È¡¦¥ïー¥à¥µー¤Ï¡¢¹á¿å¶µ°é¤Ë¤ª¤±¤ëÌ¾Ìç¡¢ISIPCA¡Ê¥¤¥¸¥×¥«¡Ë½Ð¿È¡£¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿ー¥È¤µ¤»¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÈà½÷¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÄ´¹á»Õ¤È¶ÛÌ©¤Ê´Ø·¸¤È¶¯¤¤Í§¾ð¤òÃÛ¤¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÓÌ³Ð¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò½ÏÃÎ¡£¥Þ¥¹¥¿ー¥Ñ¥Õ¥åー¥Þー¤È¤â¿¼¤¤´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¡¢¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¤òÁÏÂ¤¤òÊäº´¤·¤Þ¤¹¡£
Maison J.U.S¤Ï¡¢¹á¿å¤ÎÎÎ°è¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ëºÍÇ½¤òÈ¯´ø¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿3Ì¾¤¬½¸¤Þ¤êÃÂÀ¸¤·¤¿¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¹á¿å¶È³¦¤Ø¤Î¥«¥¦¥ó¥¿ー¡£¹á¤ê¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò¡Ö¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹¡×²½
¥¸¥ó¥¸¥ãー¥êー¥¹¡§Ä´¹á»ÕÄ¾É®¤Î½èÊý
¹á¿å¶È³¦¤ÎÅÁÅý¤È¤·¤Æ¡¢¹á¿å¤Î½èÊý¤Ï¡¢¤½¤Î¿ÀÈëÀ¤Î¤¿¤á¤ËÈëÌ©¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ë¤âMaison J.U.S¤ÏÈ¿´ú¤òËÝ¤·¤Þ¤¹¡£
Èà¤é¤Î¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ë±£¤¹¤â¤Î¤Ï²¿¤â¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Å¯³Ø¤ËÂ§¤ê¡¢Á´¤Æ¤Î¹á¿å¥ì¥·¥Ô¤Ï¡¢Ä´¹á»ÕÄ¾É®¤Î½èÊý¤Î¥á¥â¤¬Åº¤¨¤é¤ì¡¢´°Á´¤Ê¡Ö¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹¡×¤È¤·¤Æ³«¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢ÈëÆ¿¤òÈþÆÁ¤È¤·¤Æ¤¤¿¹á¿å¶È³¦¤Ø¤Î¥«¥¦¥ó¥¿ー¤Ç¤¢¤ê¡¢¹á¿å¤ò°¦¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ø¸þ¤±¤ÆÄ´¹á»Õ¤Î»Å»ö¤ò½½Ê¬¤ËÍý²ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä´¹á»Õ¤Ø¤Î¡ÖÇò»æ°ÑÇ¤¡×¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤òÇÓ¤·¤¿½ã¿è¤Ê¹á¤ê¤ÎÁÏÂ¤
Ä´¹á»Õ ¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥é¡¦¥«¥ë¥é¥ó
Maison J.U.S¤Ï¡¢Ì¾¤À¤¿¤ë¥Þ¥¹¥¿ー¥Ñ¥Õ¥åー¥Þー¤¿¤Á¤Ë¼«Í³ºÛÎÌ¤Ç¹á¿åÁÏ¤ê¤ò¹Ô¤¦¡ÖÇò»æ°ÑÇ¤¡Ê¥«¥ë¥È¡¦¥Ö¥é¥ó¥·¥å¡Ë¡×¤Ç¡¢ÁÏÂ¤Åª¤Ê¼«Í³¤òºÇÂç¸Â¤Ë¹â¤á¤Þ¤¹¡£¹á¿å¤¬ËÜ¼ÁÅª¤Ë»ý¤Ä¡¢·Ý½ÑÀ¤ÈÁÏÂ¤¤Î¼«Í³¤Ø¤Î¿®Ç°¤«¤é¾ÃÈñ¼Ô¥Æ¥¹¥È¤ä¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥Æ¥¹¥È¤Ê¤É¤Ï°ìÀÚ¹Ô¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾ Maison J.U.S¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤Ë¤Ï¡¢¡ÖJoyaux Uniques et Sensoriels¡Ê¥æ¥Ëー¥¯¤«¤Ä´¶³ÐÅª¤ÊÊõÀÐ¤¿¤Á¡Ë¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¡¢ÅÁÅý¤ÈÈ¿¹ü¤Î¤¢¤¤¤À¤Ç¹á¿å¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¹¿·¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ý¥Ã¥×¥¢ー¥È¤ò»×¤ï¤»¤ë¡¢¼«Í³¤«¤ÄÂçÃÀ¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
Maison J.U.S ¡Ê¥á¥¾¥ó ¥¸¥å¥¹¡Ë
Maison J.U.S¤Ï¡¢»ë³Ð¡¦¹½Â¤¡¦ÎÑÍý¤ò²£ÃÇ¤¹¤ë¡È´¶³Ð¤Î·Ý½Ñ¡É¤òºÆÄêµÁ¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¸¶ÎÁ¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤âÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î»ÑÀª¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥åーÅö»þ¤«¤é¡ÖÂçÃÀ¤ÇÈ¿ÂÎÀ©Åª¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¢¤«¤Ä¹âÉÊ¼Á¤Ê¹á¤ê¡×¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¥Ý¥Ã¥×¥¢ー¥È¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ëÁ¯¤ä¤«¤Ê¿§ºÌ¤Ç¡¢¼«Í³¤È¸ÄÀ¤òÂÎ¸½¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ü¥È¥ë¤Ï1950Ç¯Âå¤Î¶â·¿¤òºÆÍøÍÑ¡£¤Þ¤¿¡¢¹á¿å¤ÎÁÇºà¤Ï¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¤òÅ°Äì¤·¡¢¹áÎÁ°Ê³°¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÉôÉÊ¤ò¥Õ¥é¥ó¥¹¹ñÆâ¤ÇÀ¸»º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢µÍ¤áÂØ¤¨²ÄÇ½¤Ê¥Ü¥È¥ë¤äºÆÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ê¤É¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤âÈþ°Õ¼±¤ÈÌ·½â¤·¤Ê¤¤³èÆ°¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹á¿å¤òºÆ¹½ÃÛ¤¹¤ë¡¢ÓÌ³Ð¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢ー¥È¤È¤â¸À¤¨¤ë¹á¤ê¤¿¤Á¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Maison J.U.S ¡Ê¥á¥¾¥ó ¥¸¥å¥¹¡Ë
¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥× Á´7¼ï
¥Ñ¥ë¥Õ¥¡¥à¡Ê6¼ï¡Ë25ml 18,700±ß¡¢50ml 29,700±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Ñ¥Õ¥åー¥à¥¥Ã¥È¡Ê1¼ï¡Ë2ml ¡ß 6¼ï 8,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯ÇäÆü¡Ã2025Ç¯12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë
¡Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡Ï
¥Ñ¥ë¥Õ¥¡¥à
Maison J.U.S¡Ö¥¸¥ó¥¸¥ãー¥êー¥¹¡×50ml
¾¦ÉÊÌ¾¡Ã¥¸¥ó¥¸¥ãー¥êー¥¹
²Á³Ê¡Ã25ml 18,700±ß¡¢50ml 29,700±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¸÷¤¬°î¤ì¤ë¥Þ¥À¥¬¥¹¥«¥ë¤ÎÂçÃÏ¡¢¥·¥È¥é¥¹¤¬ßÚÎö¤·¡¢ÀÄ¤¯µ±¤¯¥¸¥ó¥¸¥ãー¤¬ÌöÆ°¤¹¤ë¡£ÅÚ¤ÎÆ÷¤¤¤òÅ»¤¦¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¥«¤È¸òº¹¤·¡¢¤ä¤¬¤Æ¥¢¥ó¥Ðー¤È¥à¥¹¥¯¤¬ÆüË×¤ÎÍ¾±¤¤ò²¹¤«¤¯Êñ¤à¡£¿·¤·¤¤¥³¥í¥ó¤ÎÌÜÀÃ¤á¡£
NOTE¡Ã¥Ù¥ë¥¬¥â¥Ã¥È¡¢¥¸¥ó¥¸¥ãー¡¢¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¥«
¥Ñ¥Õ¥åー¥Þー¡Ã¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥é¡¦¥«¥ë¥é¥ó
Maison J.U.S¡Ö¥½¥×¥É¥éー¥¸¥å¡×50ml
¾¦ÉÊÌ¾¡Ã¥½¥×¥É¥éー¥¸¥å
²Á³Ê¡Ã25ml 18,700±ß¡¢50ml 29,700±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
6Ç¯¤ÎºÐ·î¤ò¤«¤±¤Æ¹áÎÁ¤È¤Ê¤ë´õ¾¯¤Ê²Ö¡¢¥¢¥¤¥ê¥¹¤Ø¤Î¥ª¥Þー¥¸¥å¡£¥íー¥º¤ÈÄ´ÏÂ¤·¤¿¥Õ¥íー¥é¥ë¤Î¥í¥¤¥ä¥ë¥«¥Ã¥×¥ë¤¬¡¢¥¦¥Ã¥Ç¥£¤ÊÍ¾±¤¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÍ¥²í¤Ë¥ï¥ë¥Ä¤òÍÙ¤ë¡£»þÂå¤òÄ¶±Û¤¹¤ë¥Ñ¥¦¥À¥êー¤Îµ¤ÉÊ¡£
NOTE¡Ã¥é¥¤¥Á¡¢¥¢¥¤¥ê¥¹¡¢¥íー¥º
¥Ñ¥Õ¥åー¥Þー¡Ã¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥¹¡¦¥Ú¥ì¥°¥é¥ó
Maison J.U.S¡Ö¥Ö¥ëー¥à¥¢¥¹¥È¥é¥ë¡×50ml
¾¦ÉÊÌ¾¡Ã¥Ö¥ëー¥à¥¢¥¹¥È¥é¥ë
²Á³Ê¡Ã25ml 18,700±ß¡¢50ml 29,700±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
»þ¤¬»ß¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ê¥Õ¥ì¥ó¥Á¡¦¥ê¥Ó¥¨¥é¤ÎÌë¤Îµ·¼°¡£Ìë¤Ë¤À¤±ºé¤¹á¤ë²Ö¤È¶âÌÚºÔ¤¬¡¢¥ß¥ë¥ー¤Ç¥¹¥Ñ¥¤¥·ー¤Ê´±Ç½¤òÁÕ¤Ç¤ë¡£È©¤Ë»Ä¤ë¤Î¤Ï¡¢¥µ¥ó¥À¥ë¥¦¥Ã¥É¤Î¼§ÎÏÅª¤ÊÊúÍÊ¡£¤³¤ì¤Ï¸÷¤È°Ç¤¬ÍÙ¤ë¡¢´ÅÈþ¤ÊÌë¤Îµ²±¡£
NOTE¡Ã¥ª¥¹¥Þ¥ó¥µ¥¹¡¢¥¸¥ã¥¹¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥Ç¥£¥Õ¥íー¥é¥à¡¢¥µ¥ó¥À¥ë¥¦¥Ã¥É
¥Ñ¥Õ¥åー¥Þー¡Ã¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥é¡¦¥«¥ë¥é¥ó
Maison J.U.S¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥·ー¥Ç¥ê¥¹¡×50ml
¾¦ÉÊÌ¾¡Ã¥¹¥Ñ¥¤¥·ー¥Ç¥ê¥¹
²Á³Ê¡Ã25ml 18,700±ß¡¢50ml 29,700±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÃÏÃæ³¤¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹ÎÁÍý¡£Ä´¹á»Õ¤Î¥¢¥ë¥¸¥§¥ê¥¢¤ÎÁÄÊì¤¬¼ø¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿ÊõÊª¡£Îä¤È²¹¡¢Æó¤Ä¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤¬È©¤Î¾å¤ÇÍÙ¤ê¥Ù¥Á¥Ðー¤È¥Ñ¥Á¥å¥ê¤¬Í¾±¤¤ò»Ù¤¨¥À¥Ð¥Ê¤¬ÍÅ±ð¤Ë¸÷¤òÊü¤Ä¡£ÃÏÃæ³¤¤ÎÎ¾´ß¤ò·Ò¤°Ë¤«¤Ç´±Ç½Åª¤Ê°¦¤Îµ²±¡£
NOTE¡Ã¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥Öー¥±¡¢¥À¥Ð¥Ê¡¢¥Ð¥Ë¥é¥¢¥Ö¥½¥ê¥åー¥È
¥Ñ¥Õ¥åー¥Þー¡Ã¥Þ¥êー¥ó¡¦¥¤¥Ú¥ì
Maison J.U.S¡Ö¥¢¥ó¥À¥ë¥¤¥¶¡×50ml
¾¦ÉÊÌ¾¡Ã¥¢¥ó¥À¥ë¥¤¥¶
²Á³Ê¡Ã25ml 18,700±ß¡¢50ml 29,700±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÅìÍÎ¤ÈÀ¾ÍÎ¤¬¸ò¤ï¤ë¡¢ÀéÇ¯¤ÎÎò»Ë¤òÊú¤¤¤¿¥¢¥ó¥À¥ë¥·¥¢¤ÎÄí±à¤Ø¤Î¥À¥¤¥Ö¡£¥Õ¥ëー¥Æ¥£¤Ê¥¢¥³ー¥É¤Ë¥Þ¥ó¥À¥ê¥ó¤Î±Ô¤¤²ÌÈé¤¬ÆÍ¤»É¤µ¤êÇ®¤Ï¤¦¤Í¤ê¤Ê¤¬¤é¹â¤Þ¤ë¡£¥·¥Àー¥¦¥Ã¥É¤¬ÇòÇ®¤Î±ê¤ò¾å¤²¤ë¡¢ÂçÃÀÉÔÅ¨¤Ê¾ðÇ®¤Î¹á¤ê¡£
NOTE¡Ã¥¶¥¯¥í¥¢¥³ー¥É¡¢¥·¥¹¥È¥Õ¥é¥ïー¥¢¥³ー¥É¡¢¥È¥ó¥«¥é¥¯¥È¥ó(R)︎
¥Ñ¥Õ¥åー¥Þー¡Ã¥Ô¥¨ー¥ë¡¦¥²¥í
Maison J.U.S¡Ö¥¢¥¤¥·ー¥Õ¥£¥º¡×50ml
¾¦ÉÊÌ¾¡Ã¥¢¥¤¥·ー¥Õ¥£¥º
²Á³Ê¡Ã25ml 18,700±ß¡¢50ml 29,700±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÅÁÅýÅª¥Õ¥¼¥¢¤Î°µÅÝÅª¤Ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤µ¡£¤½¤ÎÀÅ¼ä¤Ï¡¢¤¤é¤á¤¯Î¶°æÃã¤Î¤Ò¤é¤á¤¤ËÆÍÇ¡¤È¤·¤ÆÇË¤é¤ì¤ë¡£ÃæÆÇÅª¤Ê¤Ò¤Í¤ê¤¬¹á¤ê¤Î¹½Â¤¤òÂÇ¤ÁºÕ¤¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ÏºÆÈ¯ÌÀ¤µ¤ì¤ë¡£ÁÖ²÷¤Ë¤·¤Æ¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤Ê¡¢³×¿·¤Î»¾²Î¡£
NOTE¡Ã¥é¥Ð¥ó¥Ç¥£¥ó¡¢¥í¥ó¥¸¥óÃã¥¢¥³ー¥É¡¢¥â¥¹
¥Ñ¥Õ¥åー¥Þー¡Ã¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥Ñ¥Ñ¥ì¥é
¥Ñ¥Õ¥åー¥à¥¥Ã¥È
Maison J.U.S ¡Ö¥Ç¥£¥¹¥«¥Ð¥êー¥»¥Ã¥È¡×2ml ¡ß 6¼ï
¾¦ÉÊÌ¾¡Ã¥Ç¥£¥¹¥«¥Ð¥êー¥»¥Ã¥È¡Ê¥Ñ¥Õ¥åー¥à¥¥Ã¥È¡Ë
²Á³Ê¡Ã2ml ¡ß 6¼ï 8,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¹á¿å³¦¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿Ã£¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢ÈëÌ©¼çµÁ¤ËÇØ¤ò¸þ¤±¡¢¹á¿å¤ò¥Ý¥Ã¥×¤Ë²òÂÎ¤¹¤ë¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÈ¿¹ü¥Ö¥é¥ó¥ÉMaison J.U.S¤ÎÀº±Ôºî¤À¤±¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤ÀÁ¯Îõ¤Ê¥µ¥ó¥×¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡£ÅÁÅý¤òÃ¦¹½ÃÛ¤·¡¢ÓÌ³Ð¤Ë¼«Í³¤ò¡£
¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡Ã¥¸¥ó¥¸¥ãー¥êー¥¹¡¢¥½¥×¥É¥éー¥¸¥å¡¢¥Ö¥ëー¥à¥¢¥¹¥È¥é¥ë¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥·ー¥Ç¥ê¥¹¡¢¥¢¥ó¥À¥ë¥¤¥¶¡¢¥¢¥¤¥·ー¥Õ¥£¥º
Maison J.U.S ¡Ê¥á¥¾¥ó ¥¸¥å¥¹¡Ë
¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥× Á´7¼ï
¥Ñ¥ë¥Õ¥¡¥à¡Ê6¼ï¡Ë25ml 18,700±ß¡¢50ml 29,700±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Ñ¥Õ¥åー¥à¥¥Ã¥È¡Ê1¼ï¡Ë2ml ¡ß 6¼ï 8,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯ÇäÆü¡Ã2025Ç¯12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë
¡Î¼è°·Å¹ÊÞ¡Ï¢¨°ìÉôÅ¹ÊÞ¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
NOSE SHOP ½ÂÃ«¡¢ONE FUKUOKA¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢
Maison J.U.S ¡Ê¥á¥¾¥ó ¥¸¥å¥¹¡Ë
Maison J.U.S ¡Ã¥á¥¾¥ó ¥¸¥å¥¹
¹á¿å¤ò¡¢²òÂÎ¤·¡¢ºÆ¹½ÃÛ¤¹¤ëÓÌ³Ð¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢ー¥È
Maison J.U.S¡Ê¥á¥¾¥ó ¥¸¥å¥¹¡Ë¤Ï¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¹ñºÝ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢Ä´¹á´ë²è¨¡¨¡°Û¤Ê¤ëÎÎ°è¤ÇÄ¹Ç¯¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤Î¸½¾ì¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿3¿Í¤ÎÍ§¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢2019Ç¯¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÇÎ©¤Á¾å¤²¤¿¥Ë¥Ã¥Á¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¡£¹á¿å¤ò¡Ö¹á¤ê¡×¤ÎÏÈ¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤º¡¢»ë³Ð¡¦¹½Â¤¡¦ÎÑÍý¤ò²£ÃÇ¤¹¤ë¡È´¶³Ð¤Î·Ý½Ñ¡É¤È¤·¤ÆºÆÄêµÁ¤¹¤ë¡£¥Ý¥Ã¥×¥¢ー¥È¤ò»×¤ï¤»¤ë¿§ºÌ¡¢1950Ç¯Âå¤Î¶â·¿¤òºÆÍøÍÑ¤·¤¿¥Ü¥È¥ë¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î¹á¿å¥ì¥·¥Ô¤Ë¤ÏÄ´¹á»ÕÄ¾É®¤ÎÀß·×¥á¥â¤¬Åº¤¨¤é¤ì¡¢´°Á´¤Ê¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹¤È¤·¤Æ³«¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢ÈëÆ¿¤òÈþÆÁ¤È¤·¤Æ¤¤¿¹á¿å¶È³¦¤Ø¤ÎÄËÎõ¤Ê¥«¥¦¥ó¥¿ー¤À¡£¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¤òÅ°Äì¤·¡¢¹áÎÁ°Ê³°¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÉôÉÊ¤ò¥Õ¥é¥ó¥¹¹ñÆâ¤ÇÀ¸»º¡£µÍ¤áÂØ¤¨²ÄÇ½¤Ê¥Ü¥È¥ë¤äºÆÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ê¤É¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤âÈþ°Õ¼±¤ÈÌ·½â¤·¤Ê¤¤¤«¤¿¤Á¤Ç´Ó¤«¤ì¤ë¡£¹á¤ê¤ÎÁÏºî¤Ç¤Ï¡¢Ì¾¤À¤¿¤ë¥Þ¥¹¥¿ー¥Ñ¥Õ¥åー¥Þー¤ËÁ´ÌÌ°ÑÇ¤¡£¾ÃÈñ¼Ô¥Æ¥¹¥È¤ä¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Åª¤Ê×ÖÅÙ¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤·¡£¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¹á¿å¤¬ËÜ¼ÁÅª¤Ë»ý¤Ä·Ý½ÑÀ¤ÈÁÏÂ¤¤Î¼«Í³¡£J.U.S¤È¤Ï¡Ö¥æ¥Ëー¥¯¤«¤Ä´¶³ÐÅª¤ÊÊõÀÐ¤¿¤Á¡×¤ÎÎ¬¡£¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¡¢ÅÁÅý¤ÈÈ¿¹ü¤Î¤¢¤¤¤À¤Ç¹á¿å¤È¤¤¤¦¥á¥Ç¥£¥¢¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¹¿·¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
NOSE SHOP
NOSE SHOP
¤«¤Ä¤Æ¡È¹á¿åº½Çù¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿ÆüËÜ¤Ë¡¢Àè¿Ø¤òÀÚ¤Ã¤Æ¿·¤·¤¤¹á¤ê¤ÎÉ÷¤ò¿á¤¹þ¤ó¤ÀNOSE SHOP¡Ê¥Îー¥º¥·¥ç¥Ã¥×¡Ë¡£ÆüËÜ½é¤Î¥Ë¥Ã¥Á¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹ÀìÌçÅ¹¤È¤·¤Æ¡¢2017Ç¯8·î¤Ë¥¹¥¿ー¥È¡£Âç¤¤ÊÉ¡¤Î¥ª¥Ö¥¸¥§¤ä¡¢É¡¤ò¿§¤È¤ê¤É¤ê¤ËÅÉ¤é¤ì¤¿ÀÐ¹ÑÁü¤òÌÜ°õ¤Ë¡¢¸½ºß¡¢Åìµþ¡¢Âçºå¡¢Ì¾¸Å²°¤Ê¤É¡¢¼çÍ×ÅÔ»Ô¤òÃæ¿´¤Ë15Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¤¥áー¥¸¤ä¡¢ÀìÌçÃÎ¼±¤¬É¬Í×¤È¤¤¤¦¥¤¥áー¥¸¤òÊ§¿¡¤·¡¢¹á¿å½é¿´¼Ô¤«¤é°¦¹¥²È¤Þ¤Ç¡¢Ã¯¤â¤¬¼«Í³¤Çµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¶õ´Ö¤òÄó¶¡¡£À¤³¦Ãæ¤Î¿·¿Êµ¤±Ô¤Ê¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¡¢ÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤Ç¥»¥ì¥¯¥È¤·¡¢ºÇ¾åµé¤Î¹á¤ê¤È¶¦¤ËÊë¤é¤¹´î¤Ó¤ä³Ú¤·¤µ¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ì¾Êª´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢¥ß¥Ë¹á¿å¤¬¥é¥ó¥À¥à¤ËÅö¤¿¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ö¹á¿å¥¬¥Á¥ã(R)︎¡×¤òÅ¸³«¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢¥Ç¥¤¥êー¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖKO-GU¡Ê¥³ー¥°¡Ë¡×¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤â¼ê³Ý¤±¤ë¤Ê¤É¡¢¹á¤ê¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¹á¤ê¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤·¤Æ¤Î¾ðÊóÈ¯¿®¤ä¥ê¥¢¥ë¤Ê¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¤ò³«ºÅ¤·¡¢¾ï¤Ë¿·¤·¤¤¹á¤ê¤ÎÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÎÅ¹ÊÞ°ìÍ÷¡Ï¡¡¡Ê¡ö¡Ëー Maison J.U.S ¼è°·Å¹
NOSE SHOP ¿·½É
ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¿·½É4-1-6 ¥Ë¥å¥¦¥Þ¥ó¿·½É 2F TEL 03-5357-7707
NOSE SHOP SLOPE
ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°£²ÃúÌÜ£±£·－£¶ ¿ÀµÜÁ°¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥° 5F TEL 03-6447-0400
NOSE SHOP ½ÂÃ«¡Ê¡ö¡Ë
ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°6-20-10 RAYARD MIYASHITA PARK South 2F TEL 03-6427-3350
NOSE SHOP ÃÓÂÞ
ÅìµþÅÔËÅç¶èÀ¾ÃÓÂÞ1-11-1 ¥ë¥ß¥ÍÃÓÂÞ 2F TEL 03-6903-1500
NOSE SHOP ËãÉÛÂæ
ÅìµþÅÔ¹Á¶èËãÉÛÂæ1-3-1 ËãÉÛÂæ¥Ò¥ë¥º ¥¿¥ïー¥×¥é¥¶ 2F TEL 03-6277-6320
NOSE SHOP Í³ÚÄ®
ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÍ³ÚÄ®2-5-1 ¥ë¥ß¥ÍÍ³ÚÄ®¥ë¥ß¥Í1 3F TEL 03-6810-0400
NOSE SHOP ¶äºÂ
ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ3-6-1 ¾¾²°¶äºÂ 1F TEL 03-6263-2007
NOSE SHOP ¹âÎØ
ÅìµþÅÔ¹Á¶è¹âÎØ2-21-1 ¥Ë¥å¥¦¥Þ¥ó¹âÎØ North 3F TEL 03-6721-6661
NOSE SHOP ²£ÉÍ
¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÀ¾¶èÆî¹¬ 1-1-1 ¥Ë¥å¥¦¥Þ¥ó²£ÉÍ 3F TEL 045-534-5454
NOSE SHOP Ì¾¸Å²°
°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæÂ¼¶èÌ¾±Ø1-1-3 ¥¿¥«¥·¥Þ¥ä ¥²ー¥È¥¿¥ïー¥âー¥ë 4F TEL 052-566-6402
NOSE SHOP Âçºå
ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶èÇßÅÄ3-1-3À¾´Û ¥ë¥¯¥¢ ¥¤ー¥ì 4F TEL 06-4300-7113
NOSE SHOP ¿À¸Í
Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»ÔÃæ±û¶è¾®ÌîÊÁÄÌ8-1-8 ¿À¸ÍºåµÞ¿·´Û 2F Hankyu Mode Kobe TEL 078-200-7281
NOSE SHOP »¥ËÚ
ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»ÔÃæ±û¶èÆî1¾òÀ¾3-3 »¥ËÚ¥Ñ¥ë¥³1F¡¡TEL 011-590-4822
NOSE SHOP ONE FUKUOKA¡Ê¡ö¡Ë
Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶èÅ·¿À1-11-1 ONE FUKUOKA BLDG. 2F TEL 092-401-3880
NOSE SHOP Ê¡²¬
Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶èÅ·¿À2-5-35 ´äÅÄ²°ËÜÅ¹ ¿·´Û 1F TEL 092-600-1887
NOSE SHOP ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡Ê¡ö¡Ë
https://noseshop.jp